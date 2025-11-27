Το «αστείο» Μητσοτάκη με την «Ιθάκη» που δεν γέλασε κανείς, ή… σχεδόν κανείς

Σε μία έμμεση αναφορά στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη» προχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο περιθώριο της εκδήλωσης του υπουργείου Τουρισμού με τίτλο «Ο τουρισμός αλλάζει, η Ελλάδα πρωταγωνιστεί».

Είπε για την Ιθάκη, χωρίς να πει για την «Ιθάκη»…

Ο πρωθυπουργός, με ένα πλατύ χαμόγελο να φωτίζει το πρόσωπό του (ενάμιση λεπτό πριν ολοκληρώσει την τοποθέτησή του), ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να μιλήσει για το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού, εν μέρει τα κατάφερε… Η «στόχευση» του όμως ήταν εμφανώς διπλή αφού και είπε και δεν είπε.

Μια… ωραία ατμόσφαιρα

Κλείνοντας την ομιλία του, απευθυνόμενος στον διευθυντή του μουσείου Ακρόπολης, είπε κατά λέξη: «Μαζί σας, εξάλλου, αγαπητέ κ. Σταμπολίδη, θα έχετε όλους τους θεούς, από τον Ξένιο Δία, τον ταξιδιώτη Οδυσσέα -δεν θα κάνω καμία αναφορά στην Ιθάκη-, μέχρι τη σοφή Αθηνά, και από τον Ποσειδώνα των θαλασσών και τον επιχειρηματία Ερμή μέχρι την Άρτεμη της φύσης και φυσικά τον Διόνυσο της χαράς και της διασκέδασης. Οι άνεμοι, συνεπώς, είναι ούριοι και καιρός να ανοίξουμε με θάρρος τα πανιά του ελληνικού τουρισμού».

Το κοινό μάλλον δεν κατάλαβε το «παιχνίδι» με τις λέξεις του πρωθυπουργού και οι… τσαχπινιές δεν έφεραν γέλια (ή ήταν ελάχιστα) παρά μόνο το μεγάλο, πλατύ χαμόγελο του Κυριάκου Μητσοτάκη που γέμισε την αίθουσα.