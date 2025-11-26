newspaper
Νίκος Μαραντζίδης: Το καινούργιο βιβλίο θα είναι η ίδρυση «κόμματος Τσίπρα» – Δεν θα κάνει συνασπισμό με τον ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική Γραμματεία 26 Νοεμβρίου 2025 | 18:27

Νίκος Μαραντζίδης: Το καινούργιο βιβλίο θα είναι η ίδρυση «κόμματος Τσίπρα» – Δεν θα κάνει συνασπισμό με τον ΣΥΡΙΖΑ

Το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, όλα δείχνουν, πως ανοίγει το δρόμο για το επόμενο βήμα και ο Νίκος Μαραντζίδης δεν αποφεύγει να κάνει τη δική του εκτίμηση για τη δημιουργία ενός νέου κόμματος…

Spotlight

Τρίτο 24ωρο κυκλοφορίας της «Ιθάκης» και ο αντίκτυπος είναι αναμφίβολα μεγάλος με τον Αλέξη Τσίπρα να πιστώνεται ήδη μια τεράστια επικοινωνιακή επιτυχία. Πέραν αυτού, στη δημόσια σφαίρα, η συζήτηση για τη δημιουργία κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό γιγαντώνεται και ο Νίκος Μαραντζίδης δεν διστάζει να κάνει τη δική του εκτίμηση

«Προάγγελος του κόμματος το βιβλίο»

Ο πολιτικός επιστήμονας και υπεύθυνος του Αρχείου του Αλέξη Τσίπρα κλήθηκε να σχολιάσει τις πολιτικές εξελίξεις, το βιβλίο και τα επόμενα βήματα του πρώην πρωθυπουργού.

«Οι συνομιλίες είναι 100% αληθείς»

Αφού σημείωσε (Παραπολιτικά 90,1) ότι η έκταση της κυκλοφοριακής επιτυχίας του βιβλίου τον εξέπληξε εξήγησε πως ένα βασικό στοιχείο ενδιαφέροντος είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας, για μεγάλο διάστημα, είχε μείνει σιωπηλός για κρίσιμες περιόδους της διακυβέρνησής του, γεγονός που αύξησε την περιέργεια του κοινού τόσο για τα παλαιότερα γεγονότα όσο και για τις εξελίξεις του 2023.

Σε ερώτηση για το αν οι συνομιλίες που περιγράφονται στο βιβλίο ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, ο κ. Μαραντζίδης ήταν κατηγορηματικός: «Είναι 100% αληθείς. Στην περίπτωση της κυρίας Αχτσιόγλου ήμουν παρών και έγιναν ακριβώς όπως περιγράφονται».

Σχολιάζοντας την πολιτική συγκυρία, ανέφερε πως τον Μάιο του 2023 κανείς –ούτε ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας– δεν μπορούσε να προβλέψει την εμφάνιση και άνοδο του Στέφανου Κασσελάκη.

«Σημαντικός σταθμός το βιβλίο για τον ίδιο τον Τσίπρα»

Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας χαρακτήρισε το βιβλίο «σημαντικό σταθμό» για τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα, καθώς μέσα από αυτό «κλείνει τους λογαριασμούς του με το παρελθόν» και ανοίγει τον δρόμο για «ένα καινούργιο βιβλίο», που, όπως είπε, είναι η ίδρυση νέου κόμματος ή πολιτικής πρωτοβουλίας.

«Προάγγελος νέου κόμματος»

Σε ερώτηση αν το θεωρεί προάγγελο νέου κόμματος, απάντησε ξεκάθαρα:«Ναι, είναι μια απαραίτητη ενέργεια για την επιστροφή του στην ενεργό πολιτική».

Ο κ. Μαραντζίδης απέρριψε τις κατηγορίες ότι ο Αλέξης Τσίπρας προσπαθεί να αποποιηθεί ευθύνες μέσω του βιβλίου του: «Το βιβλίο έχει πολλές σελίδες αυτοκριτικής και ανάληψης ευθύνης».

Αναφέρθηκε ειδικά στην τραγωδία στο Μάτι, λέγοντας ότι ο Τσίπρας είχε αναλάβει την πολιτική ευθύνη τότε, ενώ στο βιβλίο παρατίθεται και η σχετική τοποθέτησή του στο υπουργικό συμβούλιο.

ΠΑΣΟΚ σε ΝΔ: Το παιχνίδι του συμψηφισμού δεν κόβει εισιτήρια – Ανεστάλη η κομματική ιδιότητα Αντωνόπουλου, ενώ ο Ξυλούρης παραμένει μέλος της ΝΔ
Εξεταστική 26.11.25

ΠΑΣΟΚ σε ΝΔ: Το παιχνίδι του συμψηφισμού δεν κόβει εισιτήρια – Ανεστάλη η κομματική ιδιότητα Αντωνόπουλου, ενώ ο Ξυλούρης παραμένει μέλος της ΝΔ

Στην αντεπίθεση πέρασε το ΠΑΣΟΚ, απαντώντας στις πηγές της ΝΔ και υπενθυμίζοντας τις στενές σχέσεις του πρωθυπουργού με το κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: «Ιστορική συμφωνία» ή «ιστορικό ψέμα»; – O,τι λάμπει δεν είναι χρυσός…
Οικονομία 26.11.25

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: «Ιστορική συμφωνία» ή «ιστορικό ψέμα»; – O,τι λάμπει δεν είναι χρυσός…

Με την κάλυψη των εργαζομένων από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ) να αγγίζει ένα μικρό ποσοστό η κυβέρνηση «πανηγυρίζει» για τη συμφωνία επαναφορά τους όμως… ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Εξεταστική: Δικαίωμα στη σιωπή, επικαλείται νέος μάρτυρας για να αποφύγει τη κατάθεση – Νέο «όχι» της ΝΔ στη βίαιη προσαγωγή «Φραπέ»
Πολιτική Γραμματεία 26.11.25

Εξεταστική: Δικαίωμα στη σιωπή, επικαλείται νέος μάρτυρας για να αποφύγει τη κατάθεση – Νέο «όχι» της ΝΔ στη βίαιη προσαγωγή «Φραπέ»

Την πρόθεσή του να μη καταθέσει στην εξεταστική, εξέφρασε και ο ιδιοκτήτης ΚΥΔ στη Λάρισα, Ηλίας Καλφούντζος, επικαλούμενος -μέσω υπομνήματος- το δικαίωμα στη σιωπή.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΚΚΕ για ΣΣΕ: Οι γνωστοί αντεργατικοί νόμοι που τις διέλυσαν μονιμοποιούνται και διαιωνίζονται
«Περίσσιο θράσος» 26.11.25

ΚΚΕ για ΣΣΕ: Οι γνωστοί αντεργατικοί νόμοι που τις διέλυσαν μονιμοποιούνται και διαιωνίζονται

«Τα πανηγύρια περί 'ιστορικής συμφωνίας' και 'επαναφοράς των συλλογικών συμβάσεων' αποτελούν πρόκληση και προσβολή της νοημοσύνης εκατομμυρίων μισθωτών εργαζομένων της χώρας μας», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Σβίγκου: Τo βιβλίο Τσίπρα απαντά στα ψεύδη ΝΔ για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – Ώρα για ενωτικές πρωτοβουλίες στον προοδευτικό χώρο
Πολιτική Γραμματεία 26.11.25

Σβίγκου: Τo βιβλίο Τσίπρα απαντά στα ψεύδη ΝΔ για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – Ώρα για ενωτικές πρωτοβουλίες στον προοδευτικό χώρο

«Δεν καταγράφει μόνο τα θετικά επιτεύγματα της κυβέρνησής του, αλλά και τις αρνητικές πτυχές, και για αυτές κάνει έναν προσωπικό απολογισμό και μια αυτοκριτική», σημείωσε η Ράνια Σβίγκου για τον Αλέξη Τσίπρα

Σύνταξη
Αχτσιόγλου: Ιστορικό ψέμα οι ανακοινώσεις Κεραμέως για επαναφορά συλλογικών συμβάσεων
Η ανάρτηση 26.11.25

Αχτσιόγλου: Ιστορικό ψέμα οι ανακοινώσεις Κεραμέως για επαναφορά συλλογικών συμβάσεων

«Καμία επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας δεν συνιστά η συμφωνία που ανακοίνωσε με τυμπανοκρουσίες το υπουργείο Εργασίας», τονίζει η Έφη Αχτσιόγλου

Σύνταξη
Στα «κάγκελα» το ΠΑΣΟΚ λόγω… «Ιθάκης»
Πολιτική Γραμματεία 26.11.25

Στα «κάγκελα» το ΠΑΣΟΚ λόγω… «Ιθάκης»

Η σφοδρή αντίδραση του ΠΑΣΟΚ για την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα. Η απάντηση της Χαριλάου Τρικούπη στα όσα αναφέρει ο πρώην πρωθυπουργός στο βιβλίο του και η αναβίωση της ρητορικής του «αντι-ΣΥΡΙΖΑ» μετώπου.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
ΣΥΡΙΖΑ για ΣΣΕ: Πολύ λίγα, πολύ αργά για τους εργαζόμενους που φτωχοποιούνται συνεχώς εδώ και 6 χρόνια
Πολιτική Γραμματεία 26.11.25

ΣΥΡΙΖΑ για ΣΣΕ: Πολύ λίγα, πολύ αργά για τους εργαζόμενους που φτωχοποιούνται συνεχώς εδώ και 6 χρόνια

Σφοδρά πυρά κατά της κυβέρνησης εξαπολύει το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Γαβρήλος, με αφορμή τις δηλώσεις Κεραμέως για τις Συλλογικές Συμβάσεις - «Τίποτα δεν μπορεί να κρύψει ότι αυτή η Κυβέρνηση δεν νοιάζεται ούτε για το πως ο εργαζόμενος θα βγάλει τον μήνα του με αξιοπρέπεια, ούτε για την προστασία των εργασιακών συνθηκών του», αναφέρει

Σύνταξη
Πηγές ΠΑΣΟΚ για Σεμερτζίδου: Άλλο ένα «τυχερό» στέλεχος της ΝΔ που κέρδιζε λαχεία ή τζόκερ
Εξεταστική Επιτροπή 26.11.25

Πηγές ΠΑΣΟΚ για Σεμερτζίδου: Άλλο ένα «τυχερό» στέλεχος της ΝΔ που κέρδιζε λαχεία ή τζόκερ

Πηγές του ΠΑΣΟΚ αμφισβητούν την αξιοπιστία της κατάθεσης Σεμερτζίδου στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - «Δεν κατάφερε να γίνει στοιχειωδώς πειστική», αναφέρουν τονίζοντας ότι «η εξέτασή της ανέδειξε σοβαρά ερωτήματα γύρω από τη διαχείριση αγροτικών επιδοτήσεων και τη σύνδεσή τους με πολιτικά και οικονομικά δίκτυα».

Σύνταξη
Προκλητική η Σεμερτζίδου στην Εξεταστική: «Η Ferrari είναι του συζύγου μου, δεν ήξερα ότι πρέπει να πάρω άδεια να την οδηγήσω»
ΟΠΕΚΕΠΕ 26.11.25

Προκλητική η Σεμερτζίδου στην Εξεταστική: «Η Ferrari είναι του συζύγου μου, δεν ήξερα ότι πρέπει να πάρω άδεια να την οδηγήσω»

Η πρώην πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Καλλιόπη Σεμερτζίδου καταθέτοντας στην εξεταστική επιτροπή που ερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ υποστήριξε ότι έχει στην κατοχή της μόνο ένα scooter 125cc.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Αντιμέτωπη με τα τρακτέρ η κυβέρνηση ψάχνει αναχώματα – Δεν πείθονται οι αγρότες
Επιχείρηση κατευνασμού 26.11.25

Αντιμέτωπη με τα τρακτέρ η κυβέρνηση ψάχνει αναχώματα – Δεν πείθονται οι αγρότες

Παρά τις κυβερνητικές προσπάθειες κατευνασμού τους, οι αγρότες δείχνουν ότι δεν σκοπεύουν να κάνουν πίσω και την ερχόμενη Κυριακή στήνουν τα πρώτα μπλόκα προκαλώντας έντονη ανησυχία στο Μαξίμου

Σύνταξη
Κικίλιας στην 34η Σύνοδο IMO: «Οι Έλληνες πάνω στη θάλασσα χτίσαμε την ιστορική κληρονομιά μας»
«Δύναμη και ευθύνη» 26.11.25

«Οι Έλληνες πάνω στη θάλασσα χτίσαμε την ιστορική κληρονομιά μας» - Κικίλιας στην 34η Σύνοδο IMO

Μεταξύ άλλων, ο υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, τόνισε ότι «οφείλουμε όλοι να ενωθούμε απέναντι σε πράξεις πειρατείας, ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα για το παγκόσμιο εμπόριο»

Σύνταξη
Απαγορευτικό απόπλου για την «Ιθάκη» του Τσίπρα θέλει να επιβάλλει ο Μητσοτάκης, κακοκαιρία προσδοκά και ο Ανδρουλάκης
in Confidential 26.11.25

Απαγορευτικό απόπλου για την «Ιθάκη» του Τσίπρα θέλει να επιβάλλει ο Μητσοτάκης, κακοκαιρία προσδοκά και ο Ανδρουλάκης

Η συμμαχία των προθύμων δεν θέλουν να λυθεί το Ουκρανικό, η συμμαχία των αρίστων του Μητσοτάκη παρακολουθούν τις δίκες και τις Εξεταστικές για τα σκάνδαλα ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπών με πανικό

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κέρκυρα: Δοκιμάζεται το νησί από το νέο κύμα κακοκαιρίας – Πλημμύρισαν δρόμοι, σε αυξημένη ετοιμότητα οι Αρχές
Συναγερμός 26.11.25

Δοκιμάζεται η Κέρκυρα από το νέο κύμα κακοκαιρίας - Πλημμύρισαν δρόμοι, σε αυξημένη ετοιμότητα οι Αρχές

Σοβαρά προβλήματα προκαλεί η επέλαση της κακοκαιρίας στην Κέρκυρα. Η καταιγίδα έχει προκαλέσει προβλήματα στους δρόμους ενώ τμήμα της οροφής κολυμβητηρίου αποκολλήθηκε.

Σύνταξη
Η μητέρα του ανιψιού της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λίβιτ, συνελήφθη από τον ICE
Οικογενειακές ιστορίες 26.11.25

Η μητέρα του ανιψιού της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λίβιτ, συνελήφθη από τον ICE

Ο αδερφός της Κάρολαϊν Λίβιτ, Μάικλ, διατηρούσε κοινή επιμέλεια με την πρώην σύζυγό του Μπρούνα Φερέιρα, μέχρι που η μητέρα του γιου του συνελήφθη από τις αρχές

Σύνταξη
Και οι αγρότες των Χανίων στους δρόμους – Κινητοποιήσεις από την Παρασκευή
Πανελλαδικός αγώνας 26.11.25

Και οι αγρότες των Χανίων στους δρόμους – Κινητοποιήσεις από την Παρασκευή

Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι των Χανίων αποφάσισαν στη σύσκεψη των συλλόγων τους να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές δράσεις, με αιτήματα την πληρωμή των χρωστούμενων και κατώτερες εγγυημένες τιμές.

Σύνταξη
Ρεάλ Μαδρίτης: Η 11άδα του Τσάμπι Αλόνσο για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό
Ποδόσφαιρο 26.11.25

Ρεάλ Μαδρίτης: Η 11άδα του Τσάμπι Αλόνσο για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό

Ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης Τσάμπι Αλόνσο γνωστοποίησε την αρχική 11άδα που επέλεξε κόντρα στον Ολυμπιακό, με τον Τζουντ Μπέλινγκχαμ να μένει στον πάγκο λόγω προβλήματος της τελευταίας στιγμής.

Σύνταξη
Από τα sex robots μέχρι τα cyber brothels: Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τη σεξεργασία
Νέα εποχή 26.11.25

Από τα sex robots μέχρι τα cyber brothels: Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τη σεξεργασία

Το διαδίκτυο προσέφερε νέες ευκαιρίες και περισσότερη ασφάλεια στις σεξεργάτριες, ωστόσο, η τεχνητή νοημοσύνη φαίνεται ότι ήρθε για να αλλάξει και πάλι το τοπίο - προς το χειρότερο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός
Euroleague 26.11.25

LIVE: Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός

LIVE: Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την αναμέτρηση Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός για την 13η αγωνιστική της Euroleague.

Σύνταξη
Τι επιφυλάσσει το 2026 για τις αγορές – Οι προβλέψεις της δημοσκόπησης του Reuters
Τι αναμένουν 26.11.25

Τι επιφυλάσσει το 2026 για τις αγορές – Οι προβλέψεις της δημοσκόπησης του Reuters

Δώδεκα από τους δεκαπέντε παγκόσμιους χρηματιστηριακούς δείκτες που συμμετείχαν στην έρευνα θα καταγράψουν λιγότερα κέρδη το 2026 από ό,τι μέχρι στιγμής φέτος

Τζούλη Καλημέρη
Ολυμπιακός: Ο Μαρσέλο φωτογραφήθηκε με τους Κοβάσεβιτς-Καρεμπέ και την επετειακή φανέλα (pic)
Ποδόσφαιρο 26.11.25

Ολυμπιακός: Ο Μαρσέλο φωτογραφήθηκε με τους Κοβάσεβιτς-Καρεμπέ και την επετειακή φανέλα (pic)

Ο Μαρσέλο που αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό τη σεζόν 2022-23 και στη Ρεάλ από το 2007 έως το 2022, φωτογραφήθηκε με επετειακή φανέλα των ερυθρόλευκων, μαζί με τους Ντάρκο Κοβάσεβιτς, Κριστιάν Καρεμπέ.

Σύνταξη
Ομπράντοβιτς: Επίσημη η παραίτησή του, τι λέει σε επιστολή – Το φαβορί για τον πάγκο της Παρτιζάν
Μπάσκετ 26.11.25

Επίσημη η παραίτηση του Ομπράντοβιτς, τι λέει στην επιστολή του - Το φαβορί για αντικαταστάτης

Μέσα από επιστολή που απέστειλε στους οπαδούς της Παρτιζάν, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, επισημοποίησε την αποχώρησή του από τον πάγκο της σερβικής ομάδας - Αυτός είναι ο πιθανότερος αντικαταστάτης του.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Χονγκ Κονγκ: Τουλάχιστον 36 νεκροί και 279 αγνοούμενοι – Φρικιαστικές εικόνες από τη φωτιά στους πύργους
Φρίκη 26.11.25

Σοκ στον Χονγκ Κονγκ: Τουλάχιστον 36 νεκροί και 279 αγνοούμενοι - Σκληρές εικόνες από τη φωτιά στους πύργους

Απίστευτες εικόνες, με πολλαπλούς ουρανοξύστες να καίγονται, κάνουν τις τελευταίες ώρες τον γύρο του κόσμου - Τουλάχιστον 36 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τη φωτιά που ξέσπασε στο Χονγκ Κονγκ

Σύνταξη
O διαμελισμός της Ουκρανίας ανοίγει τις πόρτες για περισσότερους πολέμους, λέει η φον ντερ Λάιεν
Σχέδιο ειρήνης 26.11.25

O διαμελισμός της Ουκρανίας ανοίγει τις πόρτες για περισσότερους πολέμους, λέει η φον ντερ Λάιεν

Η φον ντερ Λάιεν προειδοποιεί για τον «διαμελισμό» της Ουκρανίας, υπογραμμίζοντας ότι η υπονόμευση της κυριαρχίας ενός ευρωπαϊκού έθνους δημιουργεί προηγούμενο

Σύνταξη
Μυστικός Ρενουάρ: Άγνωστος πίνακας πουλήθηκε για 1,8 εκατ. – Ο γιος του, το Όσκαρ και ο κομμουνισμός 
Οικογενειακή υπόθεση 26.11.25

Μυστικός Ρενουάρ: Άγνωστος πίνακας πουλήθηκε για 1,8 εκατ. – Ο γιος του, το Όσκαρ και ο κομμουνισμός 

Ένα έργο του Πιερ-Ογκίστ Ρενουάρ που παρέμενε εντελώς άγνωστο στο ευρύ κοινό και δεν είχε εκτεθεί ποτέ, βγήκε στο «σφυρί» στο Παρίσι, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική εμπορική δύναμη των Γάλλων Ιμπρεσιονιστών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Πάφος – Μονακό
Champions League 26.11.25

LIVE: Πάφος – Μονακό

LIVE: Πάφος – Μονακό. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πάφος – Μονακό για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Κοπεγχάγη – Καϊράτ
Champions League 26.11.25

LIVE: Κοπεγχάγη – Καϊράτ

LIVE: Κοπεγχάγη - Καϊράτ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κοπεγχάγη - Καϊράτ για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
Η Ρωσία βάζει «πάγο» το σχέδιο Ερντογάν για τα ουκρανικά σιτηρά – «Έχει παρέλθει ο χρόνος», λέει
Η ρωσική απάντηση 26.11.25

Η Ρωσία βάζει «πάγο» το σχέδιο Ερντογάν για τα ουκρανικά σιτηρά – «Έχει παρέλθει ο χρόνος», λέει

Η συμφωνία για διέλευση σιτηρών μέσω Μαύρης Θάλασσας έληξε πριν από έναν χρόνο. Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών απάντησε στην πρόταση Ερντογάν ότι δεν υπάρχει πλέον χρόνος.

Σύνταξη
Εθνική Ελλάδας: Έτοιμη για την πρεμιέρα με τη Ρουμανία – Τολιόπουλος: «Νίκη και θέαμα»
Μπάσκετ 26.11.25

Εθνική Ελλάδας: Έτοιμη για την πρεμιέρα με τη Ρουμανία – Τολιόπουλος: «Νίκη και θέαμα»

Η Εθνική Ανδρών έκανε το απόγευμα της Τετάρτης (26/11) προπόνηση στο «Αλεξάνδρειο» εν όψει της πρεμιέρας των προκριματικών του Μουντομπάσκετ 2027, την Πέμπτη (27/11, 18:30) απέναντι στην Ρουμανία.

Σύνταξη
Η αθόρυβη εξάπλωση της φτώχειας – Όταν η «ανάπτυξη» γίνεται όργανο κοινωνικού αποκλεισμού
«Success story» 26.11.25

Η αθόρυβη εξάπλωση της φτώχειας – Όταν η «ανάπτυξη» γίνεται όργανο κοινωνικού αποκλεισμού

Η φτώχεια αυξάνεται, η εργασία παραμένει επισφαλής και η πραγματική ανάπτυξη κινδυνεύει να παραμείνει μια φούσκα: εντυπωσιακή στα στατιστικά, αδύναμη στην πραγματικότητα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Έφυγε από τη ζωή η θρυλική σχεδιάστρια μόδας Pam Hogg – «Ακολουθώ τη δική μου κρίση, όχι εντολές»
Κόσμος 26.11.25

Έφυγε από τη ζωή η θρυλική σχεδιάστρια μόδας Pam Hogg – «Ακολουθώ τη δική μου κρίση, όχι εντολές»

«Η Pam Hogg αφήνει πίσω της μια τεράστια κληρονομιά που θα συνεχίσει να μας εμπνέει, να μας φέρνει χαρά και να μας προκαλεί να ζούμε εκτός νόρμας», ανέφερε σε ανακοίνωση της η οικογένεια της Σκωτσέζας σχεδιάστριας μόδας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μεγάλο μποτιλιάρισμα στους δρόμους της Αθήνας – Έληξε η έκτακτη στάση εργασίας σε Μετρό, Ηλεκτρικό και Τραμ
Δείτε χάρτη 26.11.25

Μεγάλο μποτιλιάρισμα στους δρόμους της Αθήνας – Έληξε η έκτακτη στάση εργασίας σε Μετρό, Ηλεκτρικό και Τραμ

Ολοκληρώθηκε στις 18:00 η έκτακτη στάση εργασίας των εργαζομένων της ΣΤΑΣΥ που πραγματοποιήθηκε λόγω εργατικού δυστυχήματος το πρωί της Τετάρτης - Πού έχει μποτιλιάρισμα στους δρόμους της Αθήνας

Σύνταξη
Ολυμπιακός Κ19 – Ρεάλ Μαδρίτης Κ19 0-2: Το πίστεψε, πάλεψε, αλλά λύγισε στο τέλος…
Youth League 26.11.25

Ολυμπιακός Κ19 – Ρεάλ Μαδρίτης Κ19 0-2: Το πίστεψε, πάλεψε, αλλά λύγισε στο τέλος…

Ο Ολυμπιακός Κ19 πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση απέναντι στη λαμπερή Κ19 της Ρεάλ Μαδρίτης, ηττήθηκε 2-0 με δύο γκολ στο τέλος, αλλά σε καμία περίπτωση δεν... χάθηκε, αφού κρατά την πρόκριση στους «32» του Youth League στα χέρια του.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
