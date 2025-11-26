Τρίτο 24ωρο κυκλοφορίας της «Ιθάκης» και ο αντίκτυπος είναι αναμφίβολα μεγάλος με τον Αλέξη Τσίπρα να πιστώνεται ήδη μια τεράστια επικοινωνιακή επιτυχία. Πέραν αυτού, στη δημόσια σφαίρα, η συζήτηση για τη δημιουργία κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό γιγαντώνεται και ο Νίκος Μαραντζίδης δεν διστάζει να κάνει τη δική του εκτίμηση…

«Προάγγελος του κόμματος το βιβλίο»

Ο πολιτικός επιστήμονας και υπεύθυνος του Αρχείου του Αλέξη Τσίπρα κλήθηκε να σχολιάσει τις πολιτικές εξελίξεις, το βιβλίο και τα επόμενα βήματα του πρώην πρωθυπουργού.

«Οι συνομιλίες είναι 100% αληθείς»

Αφού σημείωσε (Παραπολιτικά 90,1) ότι η έκταση της κυκλοφοριακής επιτυχίας του βιβλίου τον εξέπληξε εξήγησε πως ένα βασικό στοιχείο ενδιαφέροντος είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας, για μεγάλο διάστημα, είχε μείνει σιωπηλός για κρίσιμες περιόδους της διακυβέρνησής του, γεγονός που αύξησε την περιέργεια του κοινού τόσο για τα παλαιότερα γεγονότα όσο και για τις εξελίξεις του 2023.

Σε ερώτηση για το αν οι συνομιλίες που περιγράφονται στο βιβλίο ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, ο κ. Μαραντζίδης ήταν κατηγορηματικός: «Είναι 100% αληθείς. Στην περίπτωση της κυρίας Αχτσιόγλου ήμουν παρών και έγιναν ακριβώς όπως περιγράφονται».

Σχολιάζοντας την πολιτική συγκυρία, ανέφερε πως τον Μάιο του 2023 κανείς –ούτε ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας– δεν μπορούσε να προβλέψει την εμφάνιση και άνοδο του Στέφανου Κασσελάκη.

«Σημαντικός σταθμός το βιβλίο για τον ίδιο τον Τσίπρα»

Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας χαρακτήρισε το βιβλίο «σημαντικό σταθμό» για τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα, καθώς μέσα από αυτό «κλείνει τους λογαριασμούς του με το παρελθόν» και ανοίγει τον δρόμο για «ένα καινούργιο βιβλίο», που, όπως είπε, είναι η ίδρυση νέου κόμματος ή πολιτικής πρωτοβουλίας.

«Προάγγελος νέου κόμματος»

Σε ερώτηση αν το θεωρεί προάγγελο νέου κόμματος, απάντησε ξεκάθαρα:«Ναι, είναι μια απαραίτητη ενέργεια για την επιστροφή του στην ενεργό πολιτική».

Ο κ. Μαραντζίδης απέρριψε τις κατηγορίες ότι ο Αλέξης Τσίπρας προσπαθεί να αποποιηθεί ευθύνες μέσω του βιβλίου του: «Το βιβλίο έχει πολλές σελίδες αυτοκριτικής και ανάληψης ευθύνης».

Αναφέρθηκε ειδικά στην τραγωδία στο Μάτι, λέγοντας ότι ο Τσίπρας είχε αναλάβει την πολιτική ευθύνη τότε, ενώ στο βιβλίο παρατίθεται και η σχετική τοποθέτησή του στο υπουργικό συμβούλιο.