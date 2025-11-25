Le Monde: Με το βιβλίο του «Ιθάκη» ο Αλέξης Τσίπρας προετοιμάζει την επιστροφή του

Στην κυκλοφορία του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, «του αριστερού πρώην πρωθυπουργού, ο οποίος το 2015 ήρθε σε αντιπαράθεση με τις Βρυξέλλες για να τερματίσει τα μέτρα λιτότητας», αναφέρεται η γαλλική Le Monde, θεωρώντας ότι η «Ιθάκη» είναι το πρώτο βήμα για την επάνοδό του, ως ηγέτη της κεντροαριστεράς στην Ελλάδα.

Δέκα χρόνια μετά την ελληνική κρίση που συγκλόνισε την Ευρώπη, ο αριστερός ταραξίας που έγινε ο νεότερος πρωθυπουργός της Ελλάδας στα 34 του χρόνια, επιστρέφει σε αυτό το τραυματικό επεισόδιο για την ελληνική κοινωνία, με την Ιθάκη, ένα βιβλίο 730 σελίδων, αναφέρει η Le Monde, προσθέτοντας ότι το έργο ταράζει την ελληνική πολιτική σκηνή, η οποία παρακολουθεί στενά τις επόμενες κινήσεις του κ. Τσίπρα, καθώς, όπως γράφει ο ίδιος, «η ιστορία δεν έχει ακόμη τελειώσει».

Η Le Monde για την Ιθάκη

Καθώς ξεφυλλίζει κανείς τις σελίδες, ο κ. Τσίπρας ξεδιπλώνει το νήμα των διαπραγματεύσεων με τους πιστωτές, την ευρωπαϊκή πίεση και τη δύσκολη απόφαση να οργανώσει το δημοψήφισμα του Ιουλίου 2015, προκειμένου να απορρίψει ένα σχέδιο λιτότητας που θεωρήθηκε υπερβολικά σκληρό για τον ελληνικό λαό. «Δεν είχαμε πλέον κανένα μέσο πίεσης», σημειώνει. «Μας είχε απομείνει μόνο (…) η εικόνα ενός κράτους που, αντί να υπογράψει την ταπείνωσή του, ζητά από τον λαό του να αποφασίσει».

Στέκεται ιδιαίτερα στη «κωλοτούμπα» που του καταλογίστηκε μετά το δημοψήφισμα, όταν τελικά υπέγραψε ένα τρίτο μνημόνιο με τους πιστωτές. Αυτή η δεύτερη συμφωνία, μετά το δημοψήφισμα, «είχε περισσότερες θετικές πτυχές», σύμφωνα με τον ίδιο, με κυριότερες τις παραχωρήσεις για την ελάφρυνση του χρέους και ένα πακέτο 35 δισ. ευρώ μέσω ευρωπαϊκών πόρων για τη στήριξη της ανασυγκρότησης της οικονομίας — και οδήγησε τελικά στη λήξη της ευρωπαϊκής εποπτείας το 2018.

Αλλά ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει και σε πιο προσωπικές πτυχές της ταραχώδους θητείας του: τα γενέθλια του γιου του που ξέχασε μέσα στο χάος των διαπραγματεύσεων, τον φόβο μην απογοητεύσει «μια ολόκληρη γενιά που τόλμησε να πιστέψει στην αλλαγή» σε μια χώρα που είχε κυβερνηθεί μόνο από δύο μεγάλους πολιτικούς χώρους (τη δεξιά και το ΠΑΣΟΚ), τις εσωκομματικές συγκρούσεις.

Ο Τσίπρας και η Κεντροαριστερά

Στο δημοσίευμα της Le Monde περιλαμβάνεται η άποψη του διδάσκοντα στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, πολιτικού επιστήμονα Μάνου Παπάζογλου, ο οποίος εκτιμά, ότι «η αποχώρησή του (του Α. Τσίπρα), στις αρχές Οκτωβρίου από το Κοινοβούλιο, όπου είχε εκλεγεί βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ, και αυτό το βιβλίο δείχνουν ότι θέλει να επιστρέψει και να δημιουργήσει δικό του κόμμα για τις επόμενες εκλογές». Αλλά τα εμπόδια είναι πολλά: «Ο Τσίπρας δεν διαθέτει κομματικό μηχανισμό και η αριστερά είναι σε κομμάτια, πολύ διχασμένη», παρατηρεί.

Από το καλοκαίρι του 2023 και την ήττα του στις βουλευτικές εκλογές, το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού, ο ΣΥΡΙΖΑ, πέρασε από μια βαθιά κρίση που οδήγησε σε διάσπαση. Έκτοτε, ο ΣΥΡΙΖΑ πιστώνεται μόλις με 5% των προθέσεων ψήφου και έχει χάσει τη θέση του ως κύριο κόμμα της αντιπολίτευσης υπέρ του ΠΑΣΟΚ. Αν και κάποιες φωνές εντός του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ έχουν ήδη εκφραστεί υπέρ μιας προοδευτικής συμμαχίας με ένα ενδεχόμενο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, άλλοι παραμένουν αντίθετοι. Ο πρώην υπουργός Οικονομικών του, Ευκλείδης Τσακαλώτος, θεωρεί ότι ο κ. Τσίπρας «στην προσπάθειά του να αρέσει σε όλους δεν πείθει κανέναν». Όσο για τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, κατηγόρησε τον αντίπαλό του ότι «οργανώνει παρασκηνιακά τη διάλυση του κόμματός του», αναφέρει η Le Monde.

Κατά το δημοσίευμα, ο Αλέξης Τσίπρας έρχεται πρώτος στις προσωπικότητες που κρίνονται ικανές να ανασυγκροτήσουν τον χώρο της κεντροαριστεράς και θα συγκέντρωνε, σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, μεταξύ 18% και 23% των προθέσεων ψήφου.