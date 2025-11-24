«Θέλω να διαβάσω την αλήθεια του Τσίπρα» – Οι πρώτοι αγοραστές στο βιβλιοπωλείο του Gutenberg

«Πήρα το βιβλίο γιατί θέλω να διαβάσω την αλήθεια του Τσίπρα». Πρωί Δευτέρας λίγο μετά τις 9, στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Gutenberg στην οδό Διδότου στα Εξάρχεια. Ο κύριος που μιλά μόλις αγόρασε την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα. Είναι από τους πρώτους που μπήκαν στο βιβλιοπωλείο γι’ αυτό το σκοπό. Αν και πρωί έχουν ξεκινήσει ήδη οι παραδόσεις και οι υπάλληλοι-μεταφορείς από άλλα βιβλιοπωλεία της Αθήνας εισέρχονται ο ένας μετά τον άλλον στο κατάστημα και αγοράζουν αντίτυπα του βιβλίου. Εντάξει, δεν υπάρχουν ουρές έξω από το κατάστημα όπως σε άλλες εποχές όταν ο κόσμος περίμενε να αγοράσει βιβλία-εκδοτικά φαινόμενα, όπως π.χ. ο Χάρι Πότερ ή η σειρά του Λυκόφωτος.

<br />

Ντάνες βιβλίων προς αναχώρηση

Αυτό είναι λογικό όμως. Στην εποχή των on line παραγγελιών και της άμεσης παράδοσης, ο αναγνώστης-αγοραστής δεν χρειάζεται να ταλαιπωρηθεί. Γι’ αυτό εξάλλου επικρατεί και αυτή η αυξημένη κίνηση που αφορά κατά κύριο λόγο τους μεταφορείς που φεύγουν με αντίτυπα. «Λίγο πριν έρθετε έφυγε μια μεγάλη ντάνα με 35 αντίτυπα για κεντρικό βιβλιοπωλείο», μας λέει ένας από τους υπαλλήλους των εκδόσεων Gutenberg.

Βρίσκονται σε αναβρασμό εδώ και μέρες όταν άρχισαν να κάνουν τις αποστολές για τα βιβλιοπωλεία της επαρχίας και να εξυπηρετήσουν κάθε προπαραγγελία. Ο στόχος ήταν όπως το βιβλίο να βρίσκεται παντού στην επικράτεια σήμερα και το έχουν καταφέρει. Από την προηγούμενη κιόλας εβδομάδα τα πρώτα αντίτυπα έφταναν στα βιβλιοπωλεία της επαρχίας με τη ρητή δέσμευση ότι δεν θα πουλούσαν ούτε ένα αντίτυπο μέχρι να έρθει η Δευτέρα.

Μια κομψή κυρία μπαίνει στο βιβλιοπωλείο, αγοράζει δύο αντίτυπα του βιβλίου, πληρώνει και φεύγει. Της ζητάμε να μας πει δύο λόγια αρνείται ευγενικά. Ο επόμενος πελάτης δέχεται να μας μιλήσει και θα χρησιμοποιήσει το ίδιο ακριβώς επιχείρημα με τον πρώτο. «Θέλω να διαβάσω την αλήθεια του Τσίπρα». Με αφορμή την απάντησή του τον ρωτάμε αν θα υποστήριζε ένα κόμμα Τσίπρα στην περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο. Η απάντηση είναι «θέλω να δω τι θα πει, αν και με αυτούς που κυβερνάνε ο Τσίπρας είναι όαση».

Κάποιοι μιλάνε on camera, κάποιοι άλλοι όχι. Σε κάθε περίπτωση διακρίνεις μια αγωνία στα βλέμματα αλλά και μια χαρά μόλις παίρνουν στο χέρια τους το βιβλίο. Προφανώς αναζητούν απαντήσεις στα ερωτήματά τους τα οποία ελπίζουν ότι θα βρουν μέσα στις σελίδες.

«Το βιβλίο θα πουλήσει»

Η Μαρία Πολυράκη διατηρεί το εξαιρετικό βιβλιοπωλείο «Το Μικρό Καράβι» στα Χανιά. Έχει το βιβλίο στα χέρια της από την προηγούμενη Τετάρτη. Οι παραγγελίες αγγίζουν προς το παρόν τις 10. «Για το δικό μας, μικρό βιβλιοπωλείο είναι πάρα πολλά», λέει στο in.

Από την εμπειρία της εκτιμά ότι το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα θα πουλήσει πολλά αντίτυπα, καθώς έρχονται και οι γιορτές. Ρωτάμε να μάθουμε από πότε έχει να δει τέτοιο ενδιαφέρον για βιβλίο και η απάντηση είναι: «Από τους «Δωσίλογους», του Μενέλαου Χαλαραμπίδη». Για την ιστορία το ιστορικό ντοκουμέντο του Μενέλαου Χαραλαμπίδη πούλησε περί τα 20.000 αντίτυπα στους πρώτους 6 μήνες κυκλοφορίας του.

Στην περίπτωση Τσίπρα τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά, καθώς σύμφωνα με τον εκδοτικό οίκο έχουν τυπωθεί ήδη 15.000 αντίτυπα του βιβλίου με το καλημέρα.

Στην πλατεία των Αγίων Αναργύρων βρίσκεται το βιβλιοπωλείο «Επίκεντρον». Ο ιδιοκτήτης του, Αρστοτέλης Σαίνης, μας λέει ότι είχε παραγγελίες για 25 αντίτυπα, τα οποία έφυγαν μαζί με άλλα 4 που είχε στην καβάτζα. Όταν επικοινωνήσαμε τηλεφωνικά μαζί του ήταν έτοιμος να κατέβει και πάλι στο κέντρο και να πάρει νέα αντίτυπα από το βιβλιοπωλείο του Gutenberg.

Στο Public της λεωφόρου Συγγρού στο τμήμα των βιβλίων ένα μεγάλο τραπέζι είναι αφιερωμένο στην «Ιθάκη». Η ώρα είναι 10 και 30 και όπως μας λένε οι υπάλληλοι έχουν φύγει ήδη έξι αντίτυπα του βιβλίου. «Έχει ήδη κίνηση για πρωί Δευτέρας το βιβλίο», μάς λέει η υπεύθυνη. «και απ’ ότι ξέρω παρόμοια κίνηση επικρατεί και στα υπόλοιπα καταστήματά μας».