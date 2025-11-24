newspaper
Σημαντική είδηση
24.11.2025 | 10:42
Ένας νεκρός και 10 τραυματίες από παράσυρση πεζών στο Τόκιο
«Ιθάκη»: Πως ο Τσίπρας τελείωσε… με τον Βαρουφάκη – Τα τηλεφωνήματα Πούτιν και Κάστρο για το «όχι»
Πολιτική Γραμματεία 24 Νοεμβρίου 2025 | 11:30

«Ιθάκη»: Πως ο Τσίπρας τελείωσε… με τον Βαρουφάκη – Τα τηλεφωνήματα Πούτιν και Κάστρο για το «όχι»

Η κριτική στη στάση του Γιάνη Βαρουφάκη και η αυτοκριτική για την επιλογή του στη θέση του υπουργού Οικονομικών ξεχωρίζει στην «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, που κυκλοφόρησε σήμερα, Δευτέρα, στα βιβλιοπωλεία.

Spotlight

Η σχέση του Αλέξη Τσίπρα με τον Γιάνη Βαρουφάκη είχε κλονιστεί πολύ πριν φτάσει το δημοψήφισμα. Το αποτέλεσμα και το συντριπτικό «όχι» ήταν απλά η επισφράγιση του οριστικού διαζυγίου μεταξύ τους, όπως προκύπτει από την αφήγηση του κ. Τσίπρα στο βιβλίο «Ιθάκη».

Ο Φιντέλ Κάστρο χάρηκε για το «ΟΧΙ», αλλά ο Βαρουφάκης δεν μιλιόταν το βράδυ του δημοψηφίσματος, έβλεπε ήδη την πόρτα της εξόδου.

Ανάμεσα στα πολλά τηλεφωνήματα που δέχτηκε εκείνο το βράδυ της 5ης Ιουλίου ο κ. Τσίπρας ήταν και εκείνο του αείμνηστους ηγέτη της Κουβανικής Επανάστασης Φιντέλ Κάστρο ο οποίος σύμφωνα με τα όσα γράφει στο βιβλίο του ο κ. Τσίπρας, «εξέφραζε τη χαρά του για τη μεγάλη μας αυτή επιτυχία».

Πριν πάει στο Μέγαρο Μαξίμου το βράδυ της Κυριακής ο κ. Βαρουφάκης είχε προλάβει να κάνει μια ακόμη φορά το κομμάτι του.

«Εξαίρεση στο κλίμα της χαράς ήταν εκείνο το βράδυ ο Βαρουφάκης. κυριολεκτικά δεν μιλιόταν, προφανώς επειδή διαισθανόταν αυτό που ερχόταν. Είχε φτάσει με τη σύζυγό του Δανάη στο Μαξίμου, αφού εντωμεταξύ είχε προλάβει να διαπράξει το τελευταίο του ατόπημα. είχε σπεύσει να κάνει δηλώσεις από το Υπουργείο του πριν από το δικό μου διάγγελμα… Ήταν μια προσωπική πρόκληση, αλλά και μια θεσμική απρέπεια. Και επιπλέον , οι δηλώσεις του ήταν εμπρηστικές, υποδαυλίζοντας τους φόβους πως πάμε για έξοδο από το ευρώ και όχι για συμφωνία».

«Όταν ήρθε λοιπόν στο Μαξίμου, του είπα «Γιάνη, έκλεισε ένας κύκλος, πετύχαμε μια πολύ σημαντική νίκη και τώρα πρέπει να πάμε να πετύχουμε και μια συμφωνία η οποία θα είναι βιώσιμη. Έπαιξες έναν καθοριστικό ρόλο, αλλά ο ρόλος αυτός έχει τελειώσει. Δεν είσαι το πρόσωπο πάνω στο οποίο μπορεί να στηριχθεί μια στρατηγική συμφωνίας και πρέπει να κάνω ανασχηματισμό. Και σου προτείνω να πάρεις άλλο Υπουργείο».

Και κάπως έτσι ο «χολωμένος», όπως παρατηρεί ο συγγραφέας, Βαρουφάκης επέμεινε ότι δεν μπορούσε να υπάρξει συμφωνία τελείωσε τη σχέση του με την κυβέρνηση, πέρασε απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα ο οποίος στη θέση του τοποθέτησε Υπουργό Οικονομικών τον Ευκλείδη Τσακαλώτο.

Το ενδιαφέρον στοιχείο που αποκαλύπτει ο κ. Τσίπρας είναι ότι, στην απάντησή του μέχρι εκείνη τη στιγμή υπουργός οικονομικών που είχε αναστατώσει τις Βρυξέλλες με το στιλ της διαπραγμάτευσής πατώντας πάνω στη περίφημη θεωρία των παιγνίων, ο κ. Βαρουφάκης δεν πίστευε από την αρχή ότι μπορούσε να επιτευχθεί συμφωνία.

«Μου είπε» αφηγείται ο κ. Τσίπρας «ότι κατά τη άποψή του δεν θα μπορούσε να υπάρξει συμφωνία. Από την αρχή, είπε, είχε αυτή την εκτίμηση…».

Το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών

Και μπορεί ο Γιάνης να μην πίστευε ότι μπορούσε να επιτευχθεί συμφωνία με τους Ευρωπαίους και το ΔΝΤ, ο Ρώσος Πρόεδρος είχε εντελώς διαφορετική άποψη και αυτό φάνηκε την επόμενη ημέρα του Δημοψηφίσματος που ο κ. Τσίπρας συγκάλεσε το Συμβούλιο των Πολιτικών αρχηγών.

Όπως θυμίζει ο κ. Τσίπρας η σύσκεψη διακόπηκε δυο φορές για να γίνουν δυο υψηλής σημασίας τηλεφωνήματα. Το ένα ήταν από τον Γάλλο πρόεδρο προς τον τότε πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο και το άλλο από τον Βλαντίμιρ Πούτιν προς τον Αλέξη Τσίπρα.

Την επικοινωνία με τον Έλληνα πρωθυπουργό την είχε ζητήσει ο ίδιος ο Ρώσος Πρόεδρος και ήταν και εκείνος σύμφωνα με τον κ. Τσίπρα που άνοιξε τη συζήτηση.

Ο κ. Πούτιν δεν έκρυψε την ευχαρίστησή του για το αποτέλεσμα του Δημοψηφίσματος με τον κ. Τσίπρα να γράφει σήμερα στο βιβλίο ότι «άρχισε με τα συγχαρητήρια. Μου είπε πως αυτό που είχαμε πράξει την προηγούμενη μέρα θα γραφόταν στην ιστορία με χρυσά γράμματα, ότι η νίκη μας αυτή ήταν ανάλογη της Αντίστασης στο ναζισμό. Ότι είχαμε πετύχει μια μεγάλη ιστορική νίκη, αποδεικνύοντας πως όποιος μάχεται μπορεί να πετύχει σπουδαία πράγματα».

Ο κ. Τσίπρας ζητά μάλιστα και την άποψη του κ. Πούτιν τότε για το πως θα προχωρούσε στο εξής.

Αλ. Τσίπρας: «Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια, έχεις να μου πεις κάτι άλλο σε σχέση με την επόμενη ημέρα; Κάποια συμβουλή; Τι πιστεύεις ότι πρέπει να κάνω;».

Β. Πούτιν: «Εσύ θα αποφασίσεις τι πρέπει να κάνεις, αλλά πιστεύω ότι μια βιώσιμη συμφωνία θα είναι καλή για όλους».

Και οι «Βάστα, Σόιμπλε!»

Την αισιοδοξία του Πούτιν βέβαια δεν την είχαν οι άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες και η ανησυχία του τότε Γάλλου Προέδρου Φρανσουά Ολάντ φάνηκε στην επικοινωνία που είχε με τον Αλέξη Τσίπρα όπως εξιστορεί ο πρώην πρωθυπουργός στο βιβλίο του.

«Ο Ολάντ ακουγόταν εμφανώς προβληματισμένος. Μου είπε πως αρκετές χώρες, ανοιχτά πλέον, ήθελαν την Ελλάδα εκτός Ευρωζώνης…» ενώ ακόμη πιο αποκαλυπτικός για τις πιέσεις που ασκούνταν στην Ευρώπη υπερ ενός Grexit φάνηκε στη συνομιλία του κ. Τσίπρα με την Άνγκελα Μέρκελ όταν επέστρεψε από το Προεδρικό Μέγαρο στο Μέγαρο Μαξίμου.

Αλ. Τσίπρας: «Είμαστε όλοι έκπληκτοι από το αποτέλεσμα Άνγκελα»

Α. Μέρκελ: «Ήμουν σίγουρη ότι θα κέρδιζες. Ως πολιτικός ηγέτης που ξέρει τι κάνει, όφειλες να κερδίσεις».

Αλλά στο πλάνο υπήρχε ακόμη και ο τότε Γερμανός Υπουργός Οικονομικών Σόιμπλε, ο οπαδός από το 2012 της εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ.

«Η στρατηγική ενός οργανωμένου Grexit είχε ήδη τεθεί σε κίνηση, με πολιτικό αρχιτέκτονα τον Βόλφγκανγκ Σόϊμπλε» γράφει με ο κ. Τσίπρας στο κεφάλαιο που ονομάζει «Βάστα, Σόιμπλε!» για να περιγράψει πως οι πιέσεις που ασκούσε για το περίφημο «time out» της Ελλάδας από την ευρωζώνη είχε αθέατους υποστηρικτές και εντός της χώρας.

Game Over ο Γιάνης

Το πλέον ενδιαφέρον ωστόσο στοιχείο για το τέλος… του υπουργού οικονομικών είναι ότι αυτό είχε επέλθει λίγους μήνες νωρίτερα.

Ο Γιάνης Βαρουφάκης από τον Απρίλιο, γράφει ο κ. Τσίπρας, ακολουθούσε τη δική του στρατηγική και τα χρήματα τελείωναν.

Για να κατευνάσει τις ανησυχίες του ΔΝΤ που επίσημα πλέον προετοιμαζόταν για Grexit στέλνει τον υπουργό οικονομικών στη Νέα Υόρκη για μια συνάντηση με την επικεφαλής του Ταμείου Κριστιν Λαγκαρντ.

«Η συνάντηση με βέβαια με τη Λαγκαρντ δεν απέδωσε τα αναμενόμενα. Όχι μόνο δεν μαλάκωσε, αλλά έγινε πιο άκαμπτη. Παρ’ όλα αυτά, ο Βαρουφάκης, που χαρακτηριζόταν από ένα παράξενο μείγμα ευφυΐας και αφέλειας, με πήρε τηλέφωνο από την Αμερική γεμάτος ενθουσιασμό, αμέσως μετά τη συζήτηση μαζί της, για να μου πει ότι είχαν τελειώσει τα βάσανά μας: «Πρόεδρε, μην ανησυχείς καθόλου, η συνάντησή με την Κριστίν πήγε τέλεια» του είπε ο κ. Βαρουφάκης και του ανακοίνωσε ότι επιστρέφει στην Αθήνα.

Καθισμένος στην αίθουσα συσκέψεων του Μεγάρου Μαξίμου με ένα αναψυκτικό ο κ. Βαρουφάκης περίμενε δυο μέρες μετά τον κ. Τσίπρα για να του πει τα καλά… νέα.

Γ. Βαρουφάκης: «Λύσαμε τα θέματά μας. Είμαι απολύτως αισιόδοξος. Συνάντησα την Κριστίν, η οποία συμφωνεί σε όλα μαζί μου».

Α. Τσίπρας: «Σε τι είναι σύμφωνη; Τι είπατε;»

Γ. Βαρουφάκης: «Συμφωνεί σε όλα μαζί μου. Δεν θα κάνουμε πρόγραμμα με την Τρόικα, θα καταθέσει η ελληνική Κυβέρνηση τις δικές της προτάσεις. Θα συμφωνήσει με το ΔΝΤ και αυτές τις προτάσεις θα υλοποιήσουμε. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα»

Α. Τσίπρας: «Και τα λεφτά ποιος θα μας τα δώσει, αφού δεν έχουμε πρόγραμμα;»

Α. Τσίπρας; «Τα λεφτά, Γιάνη, για τις υποχρεώσεις της χώρας, ποιος θα μας τα δώσει; Η Κριστίν ή οι Ευρωπαίοι;»

Γ. Βαρουφάκης: «Οι Ευρωπαίοι».

Α. Τσίπρας: «Α, ωραία, έτσι συμφωνώ κι εγώ. Άμα είναι να τα δώσει άλλος τα λεφτά, συμφωνώ κι εγώ μαζί σου, τζάμπα είναι».

Μετά από αυτόν αποκαλυπτικό διάλογο ο κ. Τσίπρας συμπληρώνει στην αφήγησή του κατάλαβε «ότι η κατάσταση είναι Game Over».
Και τότε του λέει: «Δεν θέλω να σε απογοητεύσω αλλά τα λεφτά τα βάζει ο Σόιμπλε. Και όποιος βάζει τα λεφτά θέτει και τους όρους του».

