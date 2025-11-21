Το βιβλίο «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα θα κυκλοφορήσει στα βιβλιοπωλεία τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, με τις προπαραγγελίες να έχουν σημειώσει ρεκόρ, όπως είπε Κώστας Δαρδανός, επικεφαλής των εκδόσεων Gutenberg.

«Έχουν ξεπεραστεί κατά 150% οι αρχικές προσδοκίες και έχει ξεπεράσει κάθε άλλο εκδοτικό φαινόμενο»

Σε ερώτηση της Ανθής Βούλγαρη στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» αν θα βρει ο κόσμος το βιβλίο λόγω της μεγάλης ζήτησης που υπάρχει, ο κ. Δαρδάνος απάντησε χαρακτηριστικά: «Αυτό είναι ένα ερώτημα. Θα φροντίσουμε να το βρείτε».

Ο Κώστας Δαρδάνος, ωστόσο, υπογράμμισε ότι «έχουν εξαντληθεί όλες οι προπαραγγελίες. Έχουνε γίνει δύο ανατυπώσεις πριν κυκλοφορήσει το βιβλίο. Έχουν ξεπεραστεί κατά 150% οι αρχικές προσδοκίες και έχει ξεπεράσει κάθε άλλο εκδοτικό φαινόμενο».

«Και τον Χάρι Πότερ;», ξαναρώτησε η Ανθή Βούλγαρη. «Πολύ περισσότερο. Πριν από έναν μήνα ήταν οι προπαραγγελίες στο επίπεδο του Χάρι Πότερ. Έχει ξεφύγει…», απάντησε ο Κώστας Δαρδανός.

«Μάθαμε για την ύπαρξη του βιβλίου από ένα συνέδριο της Καθημερινής πριν από ενάμισι χρόνο. Επειδή είχαμε κοινούς γνωστούς, απευθυνθήκαμε και το καλοκαίρι μας κάλεσαν, όπως κάλεσαν και άλλους εκδοτικούς οίκους και προτίμησαν εμάς. Ο τίτλος ήταν του Αλέξη Τσίπρα, το εξώφυλλο δικό μας, αλλά σε αυτά υπάρχει πάντα μία σύμπραξη», είπε ο επικεφαλής των εκδόσεων Gutenberg.

Η επιλογή της φωτογραφίας ήταν πρόταση του εκδοτικού οίκου, στην οποία συμφώνησε ο συγγραφέας. Αυτό συνηθίζεται στο εξωτερικό, όπως εξήγησε ο κ. Δαρδανός.

Το audiobook της «Ιθάκης» ήταν επιλογή του Αλέξη Τσίπρα, όπως και η επιλογή του Αιμίλιου Χειλάκη στην ανάγνωση του βιβλίου.

Για την επιμέλεια του βιβλίου

Το βιβλίο είναι 726 σελίδες, όπως είπε ο κ. Δαρδανός.

Η επιμέλεια έγινε μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ το τελευταίο κεφάλαιο που φτάνει μέχρι σήμερα ήταν το τελευταίο που «μπήκε στο τρένο», όπως δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο πρώην πρωθυπουργός είχε έτοιμο το βιβλίο όταν έγινε η συμφωνία με τον εκδοτικό οίκο, όπως τόνισε ο Κώστας Δαρδανός.

Ο επικεφαλής των εκδόσεων Gutenberg δήλωσε ότι ο εκδοτικός οίκος ενδιαφέρθηκε για το βιβλίο τόσο επειδή το έγραψε ο Αλέξης Τσίπρας, όσο και για το περιεχόμενό του.

«Μιλά για την εποχή θρίλερ, τη χειρότερη εποχή που ζήσαμε στη Μεταπολίτευση. Κρατάει μια απόσταση, καλά έκανε και τα είπε τώρα. Πολλοί λένε ότι έπρεπε να τα πει νωρίτερα, τότε ήταν νωπά τα γεγονότα και τραυματικά. Ακόμα και τώρα πολλοί λένε ότι δεν θέλουν να θυμούνται εκείνη την περίοδο. Είναι μία χρήσιμη εποχή – η δεκαετία- που μπορούμε να πάρουμε μία απόσταση, απαραίτητη και υποχρεωτική για τον ιστορικό του μέλλοντος. Ο πρωταγωνιστής είναι ο μόνος που δεν μίλησε», είπε.

«Πολλά δεν τα ξέρουμε», σχολίασε ο κ. Δαρδάνος για το περιεχόμενο του βιβλίου.