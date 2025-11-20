Φρενίτιδα με την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, σπάει ρεκόρ προπαραγγελιών. Ο Κωνσταντίνος Δαρδανός, επικεφαλής εκδοτικού οίκου GUTENBERG, σημείωσε πως η ζήτηση «έχει ξεπεράσει 100% τις προσδοκίες» και ο εκδοτικός οίκος προχωρά «σε ανατύπωση πριν την κυκλοφορία του βιβλίου».

Το βιβλίο θα κυκλοφορήσει στα βιβλιοπωλεία στις 24 Νοεμβρίου από τις εκδόσεις Gutenberg και η πρώτη επίσημη παρουσίαση θα γίνει στις 3 Δεκεμβρίου

Το βιβλίο, που πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 24 Νοεμβρίου,«έχει ξεπεράσει πάρα πολύ το φαινόμενο Χάρι Πότερ» σύμφωνα με τον επικεφαλής εκδοτικού οίκου GUTENBERG με το τιράζ «να αλλάζει κάθε 2-3 μέρες».

«Υπάρχουν πάρα πολλά γεγονότα» στην «Ιθάκη»

Ο κ. Δαρδανός, μιλώντας στο MEGA, δεν θέλησε να αναφερθεί σε συγκεκριμένα νούμερα με την παρουσίαση να αναμένεται να γίνει στις 3 Δεκέμβρη, στο «Παλλάς».

Ερωτηθείς αν θα προκαλέσει «σεισμό» απάντησε ότι «υπάρχουν πάρα πολλά γεγονότα (…)» στις σελίδες του βιβλίου, με αναφορές στην πιο κρίσιμη περίοδο, μετά τη μεταπολίτευση. Ζήσαμε ένα εξάμηνο θρίλερ (…) και έχουνε μιλήσει όλοι οι υπόλοιποι, εκτός από τον πρωταγωνιστή. Θα ήταν άδικο και για τον ίδιο και για τη χώρα και για τον ιστορικό του μέλλοντος να μην τοποθετηθεί ο πρωταγωνιστής, όποια και αν είναι η άποψή του. Είναι η δική του οπτική και είναι αυτός που πήρε αποφάσεις» ανέφερε ο Κωνσταντίνος Δαρδανός.

Η πολιτική διαδρομή

Το βιβλίο που θα είναι διαθέσιμο και με την μορφή audiobook εστιάζει στη διαπραγμάτευση με τους δανειστές, το δημοψήφισμα, τις συναντήσεις με ξένους ηγέτες, την έξοδο από τα μνημόνια, τη Συμφωνία των Πρεσπών, και γενικότερα την πολιτική διαδρομή του πρώην πρωθυπουργού, με προσωπική και αυτοκριτική ματιά.