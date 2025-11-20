«Ιθάκη»: «Την τελευταία εβδομάδα έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία η προπώληση του βιβλίου»
Σπάει ρεκόρ προπαραγγελιών η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα.
- Η Ουκρανία παρέλαβε το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ – «Θα μιλήσω με τον Τραμπ» λέει ο Ζελένσκι
- Μεταλλαγμένο στέλεχος γρίπης απειλεί με αύξηση κρουσμάτων – Πόσο προστατεύει το εμβόλιο
- Άγριο bullying σε δημοτικό - Εννιάχρονο αγόρι ακρωτηριάστηκε από συμμαθητές του
- Πώς ένα από τα πιο επικίνδυνα ηφαίστεια των ΗΠΑ θα αξιοποιηθεί ως πηγή ενέργειας
Φρενίτιδα με την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, σπάει ρεκόρ προπαραγγελιών. Ο Κωνσταντίνος Δαρδανός, επικεφαλής εκδοτικού οίκου GUTENBERG, σημείωσε πως η ζήτηση «έχει ξεπεράσει 100% τις προσδοκίες» και ο εκδοτικός οίκος προχωρά «σε ανατύπωση πριν την κυκλοφορία του βιβλίου».
Το βιβλίο θα κυκλοφορήσει στα βιβλιοπωλεία στις 24 Νοεμβρίου από τις εκδόσεις Gutenberg και η πρώτη επίσημη παρουσίαση θα γίνει στις 3 Δεκεμβρίου
Το βιβλίο, που πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 24 Νοεμβρίου,«έχει ξεπεράσει πάρα πολύ το φαινόμενο Χάρι Πότερ» σύμφωνα με τον επικεφαλής εκδοτικού οίκου GUTENBERG με το τιράζ «να αλλάζει κάθε 2-3 μέρες».
«Υπάρχουν πάρα πολλά γεγονότα» στην «Ιθάκη»
Ο κ. Δαρδανός, μιλώντας στο MEGA, δεν θέλησε να αναφερθεί σε συγκεκριμένα νούμερα με την παρουσίαση να αναμένεται να γίνει στις 3 Δεκέμβρη, στο «Παλλάς».
Ερωτηθείς αν θα προκαλέσει «σεισμό» απάντησε ότι «υπάρχουν πάρα πολλά γεγονότα (…)» στις σελίδες του βιβλίου, με αναφορές στην πιο κρίσιμη περίοδο, μετά τη μεταπολίτευση. Ζήσαμε ένα εξάμηνο θρίλερ (…) και έχουνε μιλήσει όλοι οι υπόλοιποι, εκτός από τον πρωταγωνιστή. Θα ήταν άδικο και για τον ίδιο και για τη χώρα και για τον ιστορικό του μέλλοντος να μην τοποθετηθεί ο πρωταγωνιστής, όποια και αν είναι η άποψή του. Είναι η δική του οπτική και είναι αυτός που πήρε αποφάσεις» ανέφερε ο Κωνσταντίνος Δαρδανός.
Η πολιτική διαδρομή
Το βιβλίο που θα είναι διαθέσιμο και με την μορφή audiobook εστιάζει στη διαπραγμάτευση με τους δανειστές, το δημοψήφισμα, τις συναντήσεις με ξένους ηγέτες, την έξοδο από τα μνημόνια, τη Συμφωνία των Πρεσπών, και γενικότερα την πολιτική διαδρομή του πρώην πρωθυπουργού, με προσωπική και αυτοκριτική ματιά.
- Εντόπισαν αρχαιολογικό θησαυρό στο σπίτι 60χρονου αρχαιοκάπηλου – Είχε 450 αρχαία αντικείμενα
- «Δε θα μας τρελάνουν αυτοί, θα τους τρελάνουμε εμείς» – H «Φωλιά του Κούκου» 50 χρόνια μετά δείχνει τον δρόμο
- H παράνοια κυριεύει την Ντάουνιγκ Στριτ – Συνωμοσίες και φανταστικά πραξικοπήματα
- Τσουκαλάς: Το σόου Λαζαρίδη στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε για να μην εξεταστεί ο «Φραπές»
- «Κάναμε κοκαΐνη στην κουζίνα του ναού» – Όσα αποκάλυψε ο ψευτοϊερέας στην απολογία του
- Ολυμπιακός: Ολοταχώς για sold out το ματς με τον Ατρόμητο – Έχουν απομείνει 2.500 εισιτήρια
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις