newspaper
Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
20.11.2025 | 12:49
Τραγωδία στην Εύβοια - Νεκρός άνδρας από φωτιά σε χωράφι
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
«Ιθάκη»: «Την τελευταία εβδομάδα έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία η προπώληση του βιβλίου»
Παρασκήνιο 20 Νοεμβρίου 2025 | 15:38

«Ιθάκη»: «Την τελευταία εβδομάδα έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία η προπώληση του βιβλίου»

Σπάει ρεκόρ προπαραγγελιών η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Γιατί κάποια ψέματα είναι πιο πειστικά;

Γιατί κάποια ψέματα είναι πιο πειστικά;

Spotlight

Φρενίτιδα με την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, σπάει ρεκόρ προπαραγγελιών. Ο Κωνσταντίνος Δαρδανός, επικεφαλής εκδοτικού οίκου GUTENBERG, σημείωσε πως η ζήτηση «έχει ξεπεράσει 100% τις προσδοκίες» και ο εκδοτικός οίκος προχωρά «σε ανατύπωση πριν την κυκλοφορία του βιβλίου».

Το βιβλίο θα κυκλοφορήσει στα βιβλιοπωλεία στις 24 Νοεμβρίου από τις εκδόσεις Gutenberg και η πρώτη επίσημη παρουσίαση θα γίνει στις 3 Δεκεμβρίου

Το βιβλίο, που πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 24 Νοεμβρίου,«έχει ξεπεράσει πάρα πολύ το φαινόμενο Χάρι Πότερ» σύμφωνα με τον επικεφαλής εκδοτικού οίκου GUTENBERG με το τιράζ «να αλλάζει κάθε 2-3 μέρες».

 «Υπάρχουν πάρα πολλά γεγονότα» στην «Ιθάκη»

Ο κ. Δαρδανός, μιλώντας στο MEGA, δεν θέλησε να αναφερθεί σε συγκεκριμένα νούμερα   με την παρουσίαση να αναμένεται να γίνει στις 3 Δεκέμβρη, στο «Παλλάς».

Ερωτηθείς αν θα προκαλέσει «σεισμό» απάντησε ότι «υπάρχουν πάρα πολλά γεγονότα (…)» στις σελίδες του βιβλίου, με αναφορές στην πιο κρίσιμη περίοδο, μετά τη μεταπολίτευση. Ζήσαμε ένα εξάμηνο θρίλερ (…) και έχουνε μιλήσει όλοι οι υπόλοιποι, εκτός από τον πρωταγωνιστή. Θα ήταν άδικο και για τον ίδιο και για τη χώρα και για τον ιστορικό του μέλλοντος να μην τοποθετηθεί ο πρωταγωνιστής, όποια και αν είναι η άποψή του. Είναι η δική του οπτική και είναι αυτός που πήρε αποφάσεις» ανέφερε ο Κωνσταντίνος Δαρδανός.

Η πολιτική διαδρομή

Το βιβλίο που θα είναι διαθέσιμο και με την μορφή audiobook εστιάζει στη διαπραγμάτευση με τους δανειστές, το δημοψήφισμα, τις συναντήσεις με ξένους ηγέτες, την έξοδο από τα μνημόνια, τη Συμφωνία των Πρεσπών, και γενικότερα την πολιτική διαδρομή του πρώην πρωθυπουργού, με προσωπική και αυτοκριτική ματιά.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
CrediaBank: Επιδόσεις ρεκόρ – Άλμα 116% στα κέρδη

CrediaBank: Επιδόσεις ρεκόρ – Άλμα 116% στα κέρδη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γιατί κάποια ψέματα είναι πιο πειστικά;

Γιατί κάποια ψέματα είναι πιο πειστικά;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Πήρε το διεθνές «σήμα» για το +1%

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πήρε το διεθνές «σήμα» για το +1%

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ο Αλεξανδρίδης ετοιμάζεται να αναλάβει την πρεσβεία της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον – Η συνάντηση με τον Κούσνερ
Παρασκήνιο 19.11.25

Ο Αλεξανδρίδης ετοιμάζεται να αναλάβει την πρεσβεία της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον – Η συνάντηση με τον Κούσνερ

Η σημασία της συνάντησης Αλεξανδρίδη - Κούσνερ και η οικοδόμηση σχέσεων με το περιβάλλον Τραμπ, ενόψει της άφιξης του στην Ουάσιγκτον, ως επικεφαλής της ελληνικής διπλωματικής αποστολής

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η στιχομυθία Μητσοτάκη, Δένδια και Δούκα στην εκδήλωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
Παρασκήνιο 29.10.25

Η στιχομυθία Μητσοτάκη, Δένδια και Δούκα στην εκδήλωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Μητσοτάκης, Δούκας, Δένδιας: τα τρία κεντρικά πολιτικά πρόσωπα που βρέθηκαν στο επίκεντρο της πολιτικής σύγκρουσης για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη βρέθηκαν στην εκδήλωση

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Δε θα μας τρελάνουν αυτοί, θα τους τρελάνουμε εμείς» – H «Φωλιά του Κούκου» 50 χρόνια μετά δείχνει τον δρόμο
Έπος 20.11.25

«Δε θα μας τρελάνουν αυτοί, θα τους τρελάνουμε εμείς» - H «Φωλιά του Κούκου» 50 χρόνια μετά δείχνει τον δρόμο

Το δράμα του 1975, «Στη Φωλιά του Κούκου», μία από τις λίγες ταινίες που έχουν κερδίσει τα πέντε μεγάλα Όσκαρ, παραμένει ένα ορόσημο του αμερικανικού κινηματογράφου με ένα ηχηρό μήνυμα αντίστασης στην ομοιομορφία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
H παράνοια κυριεύει την Ντάουνιγκ Στριτ – Συνωμοσίες και φανταστικά πραξικοπήματα
Κατά φαντασία... 20.11.25

H παράνοια κυριεύει την Ντάουνιγκ Στριτ – Συνωμοσίες και φανταστικά πραξικοπήματα

Εδώ και 100 χρόνια Βρετανοί πρωθυπουργοί βασανίζονται από συνωμοσιολογίες, αλλά με τον σημερινό ένοικο της Ντάουνιγκ Στριτ συμβαίνει κάτι ακόμα χειρότερο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τσουκαλάς: Το σόου Λαζαρίδη στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε για να μην εξεταστεί ο «Φραπές»
ΠΑΣΟΚ 20.11.25

Τσουκαλάς: Το σόου Λαζαρίδη στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε για να μην εξεταστεί ο «Φραπές»

«Είναι δυνατόν να μην ήξερε η κυβέρνηση τι σκόπευε να επικαλεστεί σήμερα ο άνθρωπός της;», διερωτήθηκε για τον επονομαζόμενο «Φραπέ» ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Καρφιά Καραμανλή για τη μονοδιάστατη εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 20.11.25

Καρφιά Καραμανλή για τη μονοδιάστατη εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Με σαφή μηνύματα ο χαιρετισμός του πρώην πρωθυπουργού, Κώστα Καραμανλή, στην εκδήλωση για την επέτειο των 30 χρόνων από την ίδρυση του Ελληνοκινεζικού Εμπορικού, Βιομηχανικού, Τουριστικού & Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για προϋπολογισμό: Ο «φόρος πληθωρισμού» εξακολουθεί να ροκανίζει το εισόδημα των πολιτών
Σφοδρά πυρά 20.11.25

ΠΑΣΟΚ για προϋπολογισμό: Ο «φόρος πληθωρισμού» εξακολουθεί να ροκανίζει το εισόδημα των πολιτών

«Ο προϋπολογισμός του 2026 δεν αποτελεί απλώς συνέχεια, αλλά κορύφωση μιας οικονομικής πολιτικής που σπαταλά τις ευκαιρίες της χώρας», τόνισε το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Χαρίτσης για προϋπολογισμό: Το σχέδιο της ΝΔ, φτηνή ανάπτυξη και όξυνση των ανισοτήτων
Νέα Αριστερά 20.11.25

Χαρίτσης για προϋπολογισμό: Το σχέδιο της ΝΔ, φτηνή ανάπτυξη και όξυνση των ανισοτήτων

«Η κυβέρνηση είναι συνεπής στο σχέδιό της εδώ και 6,5 χρόνια, ένα σχέδιο που παίρνει από τους πολλούς για να δώσει στους λίγους», τόνισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Σπουδαία κίνηση από την Εθνική Ιταλίας: Στις κλήσεις για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ ο Πολονάρα ως αρχηγός
Μπάσκετ 20.11.25

Σπουδαία κίνηση από την Εθνική Ιταλίας: Στις κλήσεις για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ ο Πολονάρα

Κίνηση ανθρωπιάς από την ομάδα μπάσκετ της Ιταλίας, καθώς στην αποστολή της για τους αγώνες των προκριματικών του Μουντομπάσκετ 2027 συμπεριέλαβε τον Ακίλε Πολονάρα που δίνει μάχη με τη λευχαιμία.

Σύνταξη
Έχεις άγχος; – Νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι μόλις 20 λεπτά μπροστά σε έργα τέχνης φτάνουν για να χαλαρώσεις
Art 20.11.25

Έχεις άγχος; – Νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι μόλις 20 λεπτά μπροστά σε έργα τέχνης φτάνουν για να χαλαρώσεις

Νέα έρευνα του King’s College London δείχνει ότι 20 λεπτά μπροστά σε αυθεντικά έργα τέχνης μειώνουν την κορτιζόλη και βοηθούν τον οργανισμό να ηρεμήσει

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι μεγάλες παγίδες της εγκληματικής οργάνωσης – Οι περιγραφές της Βρισηίδας Ανδριώτου στην αστυνομία
Ελλάδα 20.11.25

Οι μεγάλες παγίδες της εγκληματικής οργάνωσης – Οι περιγραφές της Βρισηίδας Ανδριώτου στην αστυνομία

«Συνολικά εγώ έχασα 50.000€ και μου επέστρεψε ο υπαρχηγός έως εκείνη την στιγμή μόνο 10.000€. Μετά απ’ αυτό δεν επέστρεψε ποτέ ούτε ένα ευρώ», αναφέρει η Βρισηίδα Ανδριώτου.

Σύνταξη
«Feel the Nature Experience»: Η NaturesPlus ενώνει τη δύναμη της φύσης με την ακρίβεια της επιστήμης
Τα Νέα της Αγοράς 20.11.25

«Feel the Nature Experience»: Η NaturesPlus ενώνει τη δύναμη της φύσης με την ακρίβεια της επιστήμης

Η κορυφαία εταιρεία συμπληρωμάτων διατροφής έφερε κοντά 300+ επαγγελματίες υγείας στο The Ellinikon, παρουσιάζοντας καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την υγεία και την ευεξία.

Σύνταξη
Τέιτουμ: «Μιλάμε με πολλούς επενδυτές για το NBA Europe – Αρκετές ομάδες δεν έχουν υπογράψει στη Euroleague»
Euroleague 20.11.25

Τέιτουμ: «Μιλάμε με πολλούς επενδυτές για το NBA Europe – Αρκετές ομάδες δεν έχουν υπογράψει στη Euroleague»

O αναπληρωτής επίτροπος του ΝΒΑ Μαρκ Τέιτουμ, αναφέρθηκε στο πρότζεκτ του NBA Europe και τις επαφές που γίνονται με επενδυτές και ομάδες της Ευρώπης.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Νίκος Ανδρουλάκης κατά κυβέρνησης: Οργανώσατε και σκηνοθετήσατε την απόδραση «Φραπέ»
Πολιτική Γραμματεία 20.11.25

Μύδροι Ανδρουλάκη κατά της κυβέρνησης: Οργανώσατε και σκηνοθετήσατε την απόδραση «Φραπέ»

Σκληρή επίθεση εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην κυβέρνηση. «Όταν φτάνουν τα σκάνδαλα στην αυλή σας επινοείτε και ένα νέο κεφάλαιο συγκάλυψης. Κουράσατε. Είστε επικίνδυνοι τυχοδιώκτες και πρέπει να φύγετε», είπε.

Σύνταξη
Σύνταξη: Η ιδανική ηλικία για κάθε γενιά και η σκληρή πραγματικότητα
Σε Ευρώπη και ΗΠΑ 20.11.25

Κάποτε στη Δύση... μπορεί και να βγεις στη σύνταξη - Η ιδανική ηλικία για κάθε γενιά και η σκληρή πραγματικότητα

Η Gen Z, θέλει σύνταξη στα 59, η Millennials στα 61, η Γενιά Χ στα 64 και οι baby boomers στα 67 έτη. Το θέμα όμως δεν είναι τι θέλουν ή τι πραγματικά ισχύει και αν θα τους... αφήσουν να συνταξιοδοτηθούν.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Γαλλία: Ο Αρχηγός ενόπλων δυνάμεων προειδοποιεί για πόλεμο – «Πρέπει να αποδεχθούμε την απώλεια παιδιών μας»
Πολεμοκαπηλία; 20.11.25

Γαλλία: Ο Αρχηγός ενόπλων δυνάμεων προειδοποιεί για πόλεμο – «Πρέπει να αποδεχθούμε την απώλεια παιδιών μας»

Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Γαλλία ομιλία του Αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων, που κάλεσε τους Γάλλους να είναι έτοιμοι για πόλεμο. Σύγκρουση έως το 2030 προβλέπει έκθεση του στρατού.

Σύνταξη
«The Moment»: Η Charli xcx ξεκινά μια brat περιοδεία στην νέα της ταινία – Η επίπονη φήμη και η βάναυση βιομηχανία
2026 20.11.25

«The Moment»: Η Charli xcx ξεκινά μια brat περιοδεία στην νέα της ταινία – Η επίπονη φήμη και η βάναυση βιομηχανία

Βασισμένο σε μια πρωτότυπη ιδέα της Charli xcx, το «The Moment» ακολουθεί μια ανερχόμενη ποπ σταρ που έρχεται αντιμέτωπη με «τις δύσκολες καταστάσεις που συνεπάγεται η φήμη».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Νέος Κόσμος: Βίντεο ντοκουμέντο μίας ακόμα δολοφονικής επίθεσης του 29χρονου επειδή του έκλεισε τον δρόμο
Ελλάδα 20.11.25

Νέος Κόσμος: Βίντεο ντοκουμέντο μίας ακόμα δολοφονικής επίθεσης του 29χρονου επειδή του έκλεισε τον δρόμο

Ο 29χρονος με τα αμέτρητα περιστατικά βίας κυκλοφορούσε ελεύθερος, με αποτέλεσμα να ξυλοκοπήσει μέχρι θανάτου έναν οδηγό επειδή του έκλεισε τον δρόμο.

Σύνταξη
Ο γιος του Στογιάκοβιτς για το αν τελικά θα αγωνιστεί με την Εθνική Ελλάδας ή Σερβίας
Μπάσκετ 20.11.25

Ο γιος του Στογιάκοβιτς για το αν τελικά θα αγωνιστεί με την Εθνική Ελλάδας ή Σερβίας

Ο γιος του Πέτζα Στογιάκοβιτς, Αντρέι αφήνει εξαιρετικές εντυπώσεις με το κολέγιο του Ιλινόις και για μία ακόμη φορά ρωτήθηκε για το αν τελικά θα ενισχύσει την ελληνική Εθνική ομάδα ή τ Σέρβικη.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ευρωπαϊκές αντιδράσεις στο σχέδιο Τραμπ-Πούτιν – Διαψεύδει την ύπαρξή του το Κρεμλίνο
Πιέσεις 20.11.25

Ουκρανία: Ευρωπαϊκές αντιδράσεις στο σχέδιο Τραμπ-Πούτιν – Διαψεύδει την ύπαρξή του το Κρεμλίνο

Την πλήρη αντίθεσή τους με το σχέδιο για την ειρήνη στην Ουκρανία εκφράζουν Γαλλία και Βρετανία, σημειώνοντας ότι πρέπει να γίνει σεβαστή η κυριαρχία της. Διαψεύδει το Κρεμλίνο διαβουλεύσεις με ΗΠΑ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο