Τηλεφώνημα Πούτιν-Τραμπ – Εκεχειρία στην Ουκρανία πρότεινε ο πρόεδρος της Ρωσίας

Οι πρόεδροι Βλαντιμίρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ είχαν τηλεφωνική επικοινωνία, κατά την οποία ο ηγέτης της Ρωσίας αναφέρθηκε σε προσωρινή εκεχειρία στην Ουκρανία. Επίσης, παρουσίασε ιδέες για την επίλυση της σύγκρουσης σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Υπενθυμίζεται ότι στις 27 Απριλίου, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, είχε επισκεφθεί την Αγία Πετρούπολη. Εκεί συναντήθηκε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Πούτιν πρότεινε επίσης προσωρινή εκεχειρία στην Ουκρανία για να σηματοδοτήσει την επέτειο του τέλους του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου τον επόμενο μήνα, δήλωσε βοηθός του Κρεμλίνου.

Σύμφωνα με τον σύμβουλο του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, την πρωτοβουλία για το τηλεφώνημα είχε η ρωσική πλευρά. Το τηλεφώνημα, είπε, που διήρκεσε μιάμιση ώρα, είχε «ειλικρινή και επαγγελματικό» τόνο, πρόσθεσε.

«Ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Ντόναλντ Τραμπ είχαν τηλεφωνική επικοινωνία την Τετάρτη. Στη διάρκειά της ο Ρώσος ηγέτης παρουσίασε ιδέες για την επίλυση της σύγκρουσης σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Επίσης, πρότεινε προσωρινή εκεχειρία στην Ουκρανία για να σηματοδοτήσει την επέτεια του τέλους του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου τον επόμενο μήνα», είπε συγκεκριμένα ο βοηθός του Κρεμλίνου.

During today’s phone call, Russian President Vladimir Putin welcomed President Trump’s decision to extend the ceasefire with Iran, while warning of “extremely harmful consequences” if Israel and the United States resumed strikes against the Islamic Republic, according to the… https://t.co/rYrKzc26xb — OSINTdefender (@sentdefender) April 29, 2026

Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, ο Ντόναλντ Τραμπ στηρίζει την προσωρινή αυτή εκεχειρία.

Υπενθυμίζεται ότι και πέρυσι η Ρωσία είχε κηρύξει προσωρινή εκεχειρία για την επέτειο λήξης του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Προειδοποιήσεις Πούτιν για το Ιράν

Η Ρωσία έχει σταθεί στο πλευρό του Ιράν στη διάρκεια του πολέμου. Κατά την τηλεφωνική συνομιλία του με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, έθεσε στο τραπέζι «ιδέες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν». Επίσης, αναφέρει το Κρεμλίνο, τόνισε τις «τρομερές συνέπειες» σε περίπτωση επανέναρξης των εχθροπραξιών.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους, ο προεδρικός σύμβουλος Γιούρι Ουσακόφ δήλωσε ότι ο Πούτιν είχε πει στον πρόεδρο των ΗΠΑ ότι μια χερσαία επιχείρηση σε ιρανικό έδαφος θα ήταν εντελώς «απαράδεκτη και επικίνδυνη».

Η Ρωσία έχει προτείνει δύο φορές τους τελευταίους μήνες να αναλάβει τη φύλαξη του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν. Και στις δύο περιπτώσεις, ο Λευκός Οίκος έχει αρνηθεί την πρόταση. Αντίθετα, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει αρκετές φορές ότι οι ΗΠΑ θέλουν να το κατασχέσουν.