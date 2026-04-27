Ουκρανία: Δέκα τραυματίες και πλήγματα σε υποδομές στην Οδησσό από επίθεση ρωσικών drones

Η Ρωσία επιτέθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε λιμενικές υποδομές στη Μαύρη Θάλασσα, στην ευρύτερη περιοχή της Οδησσού στην Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα η ουκρανική αρχή λιμένων.

Η επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σ στην Οδησσό προκάλεσε τον τραυματισμό 10 ανθρώπων, περιλαμβανομένων δύο παιδιών, και ζημιές σε κτίρια κατοικιών, δήλωσαν σήμερα ουκρανοί αξιωματούχοι.

Η επίθεση προκάλεσε τη μεγαλύτερη ζημιά στην κεντρική συνοικία Πριμόρσκι, όπου επλήγησαν κτίρια κατοικιών, ένα ξενοδοχείο, καθώς και εγκαταστάσεις, δήλωσε μέσω του Telegram ο επικεφαλής της τοπικής στρατιωτικής διοίκησης Σέρχιι Λισάκ.

Οι περισσότεροι από τους τραυματίες εντοπίζονται στη συνοικία αυτή, δήλωσε ο Λισάκ.

«Ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη νύκτα», δήλωσε προσθέτοντας ότι πολυώροφα κτίρια κατοικιών, μονοκατοικίες και οχήματα επλήγησαν σε δύο άλλες συνοικίες.

Η ουκρανική αρχή λιμένων ανέφερε επίσης ότι η επίθεση προκάλεσε ζημιές σε ενεργειακή εγκατάσταση εντός του τερματικού σταθμού φορτίων, προκαλώντας τοπικές πυρκαγιές, οι οποίες κατασβέστηκαν γρήγορα.

Πρόσθεσε ότι ένα πλοίο υπό τη σημαία του Ναούρου υπέστη ελαφρές ζημιές καθώς διέσχιζε έναν ουκρανικό θαλάσσιο διάδρομο, ενώ η πυρκαγιά που ξέσπασε στο πλοίο κατασβέστηκε από το πλήρωμα.