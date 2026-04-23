Ουκρανία: Τουλάχιστον δυο νεκροί, ένας αγνοούμενος και οκτώ τραυματίες σε ρωσική επιδρομή
Στην πόλη Ντνίπρο, στην κεντρική Ουκρανία, σημειώθηκε η νέα επίθεση.
- Πτώση της θερμοκρασίας και βροχές σε όλη τη χώρα
- Βιασμό κατήγγειλε 30χρονη στο κέντρο της Αθήνας – Ελεύθερος με όρους μετά την απολογία του ο 22χρονος κατηγορούμενος
- «Drill, baby, drill»: Ο Τραμπ ανοίγει «παράθυρο» θανάτωσης των πολικών αρκούδων στην Αλάσκα
- ΗΠΑ εναντίον Ιράν: Η σύγκρουση μεταφέρεται στον Ινδικό Ωκεανό και το διπλωματικό αδιέξοδο βαθαίνει
Τουλάχιστον δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν, ένας τρίτος αγνοείται και άλλοι οκτώ τραυματίστηκαν σε ρωσική επίθεση στη Ντνίπρο, στην κεντρική Ουκρανία, ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες οι τοπικές αρχές.
«Δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν και (άλλοι) οκτώ τραυματίστηκαν (…) Ένας άνθρωπος ακόμη αγνοείται», συνόψισε μέσω Telegram ο Ολεξάντρ Χάνζα, ο περιφερειάρχης στη Ντνιπροπετρόφσκ.
Κατά τον ίδιο, ανάμεσα στους τραυματίες είναι δυο κορίτσια 9 και 14 ετών.
- Κοινοβουλευτική Ομάδα ΝΔ: Η οργή παραμένει, πάρα το «μάζεμα» των διαφοροποιήσεων
- Στέφανος Ληναίος: Η Φίνος Φιλμ αποχαιρετά τον ηθοποιό με ένα συγκινητικό βίντεο
- Βελόπουλος: Το Ταμείο Ανάκαμψης, που χειρίστηκαν Γεωργιάδης – Παπαθανάσης, είναι το επόμενο σκάνδαλο, για αυτό στοχοποιούν την Κοβέσι
- e-ΕΦΚΑ: Ποιοι οφειλέτες μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους σε 72 δόσεις
- Κρήτη: Πώς έγινε η δολοφονία της 43χρονης Ελευθερίας – Το «θέατρο» του 39χρονου πριν αυτοκτονήσει
- Η Μονακό θα παίξει play in και τελικό Κυπέλλου μέσα σε 23 ώρες
- «Η Δίκη» του Φρανς Κάφκα επιστρέφει για 2η σεζόν στο Θέατρο ΑRK
- Αγ. Δημήτριος: Αναζητά τα κίνητρα και νέα στοιχεία για τη δολοφονία του 25χρονου η ΕΛ.ΑΣ.
