Τουλάχιστον δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν, ένας τρίτος αγνοείται και άλλοι οκτώ τραυματίστηκαν σε ρωσική επίθεση στη Ντνίπρο, στην κεντρική Ουκρανία, ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες οι τοπικές αρχές.

«Δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν και (άλλοι) οκτώ τραυματίστηκαν (…) Ένας άνθρωπος ακόμη αγνοείται», συνόψισε μέσω Telegram ο Ολεξάντρ Χάνζα, ο περιφερειάρχης στη Ντνιπροπετρόφσκ.

Κατά τον ίδιο, ανάμεσα στους τραυματίες είναι δυο κορίτσια 9 και 14 ετών.