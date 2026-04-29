Μαθαίνοντας στις γυναίκες να υποτάσσονται: Η αναπτυσσόμενη βιομηχανία πίσω από τα «σχολεία για καλές συζύγους»
Woman 29 Απριλίου 2026, 20:00

Μια ομάδα από γυναίκες που δραστηριοποιούνται σε μικρής κλίμακας επιχειρήσεις πωλούν μαθήματα για το πως να είσαι καλή, υπάκουη και θεοσεβούμενη σύζυγος. Και όχι δεν μιλάμε για την δεκαετία του '50...

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Λίπος στην κοιλιά: Η άσκηση που μπορεί να βοηθήσει να το «κάψουμε»

Σε ένα σαλόνι με απαλό φωτισμό που μοιάζει βγαλμένο από κατάλογο διακόσμησης, μια γυναίκα κάθεται άνετα σε έναν μακρύ γκρι καναπέ, μιλώντας με την ήρεμη αυτοπεποίθηση μιας φίλης που δίνει μια απλή συμβουλή.

Η ατμόσφαιρα είναι ζεστή, οικεία και σκόπιμα καθημερινή.

Όμως το μήνυμα που μεταδίδει δεν είναι καθόλου μια αβλαβής κουβεντούλα.

Λέει μια ιστορία για μια παντρεμένη φίλη της που είναι απογοητευμένη από τις κακές συνήθειες υγιεινής του συζύγου της — συγκεκριμένα, την άρνησή του να πλένει τα χέρια του χωρίς συνεχείς υπενθυμίσεις.

Η ιστορία έχει σκοπό να απεικονίσει μια συζυγική ένταση, αλλά η απάντηση που λαμβάνει είναι αναπάντεχη: αντί να προτείνει στρατηγικές επικοινωνίας ή συμβιβασμό, η γυναίκα προτείνει ότι ίσως θα ήταν «καλύτερο για όλη την οικογένειά σου να κολλήσετε την Πανούκλα και να πεθάνετε» παρά να συνεχίσετε να αντιμετωπίζετε τον σύζυγό σας σαν παιδί.

Αυτή είναι η στιγμή που καθορίζει τον τόνο για αυτό που είναι γνωστό ως «Wife School», ένα χριστιανικό μάθημα με βάση βίντεο που δημιουργήθηκε από την Tilly Dillehay, μια 38χρονη Αμερικανίδα συγγραφέα, podcaster και σύζυγο πάστορα.

Στην ουσία του, το μάθημα υπόσχεται να διδάξει στις γυναίκες πώς να γίνουν το είδος των συζύγων που «εμπνέουν έναν θεοσεβή ηγέτη» — μια φράση που, σύμφωνα με τον Guardian, αντανακλά μια ευρύτερη ιδεολογία επικεντρωμένη στην υποταγή των γυναικών, τη συναισθηματική αυτοσυγκράτηση και την οικιακή αφοσίωση.

Τι διδάσκει το «Wife School»

Το «Σχολείο για συζύγους» (Wife School) είναι ένα δομημένο διαδικτυακό πρόγραμμα έξι εβδομάδων που κοστίζει 17 δολάρια και βασίζεται σε βιβλικές αναφορές, προσωπικές ιστορίες και συμβουλές για το γάμο που παρουσιάζονται ως πνευματική σοφία.

Η κεντρική του υπόθεση είναι απλή: ένας επιτυχημένος χριστιανικός γάμος εξαρτάται από την ικανότητα της συζύγου να καλλιεργεί υπομονή, ευγένεια και υποταγή.

Η Dillehay περιγράφει τον γάμο χρησιμοποιώντας μια μεταφορά με το ποδήλατο για δύο.

Σε αυτό το μοντέλο, ο σύζυγος οδηγεί μπροστά, κατευθύνοντας και καθορίζοντας την πορεία, ενώ η σύζυγος βρίσκεται από πίσω — προσφέροντας βοήθεια αλλά ποτέ έλεγχο. Οι διαφωνίες δεν παρουσιάζονται ως κοινές συγκρούσεις αλλά ως ευκαιρίες για τη σύζυγο να ασκήσει αυτοσυγκράτηση, κάτι που συχνά συνοψίζεται σε ωμές οδηγίες όπως η «τέχνη του ‘βούλωσέ το’».

Η φιλοσοφία επεκτείνεται πέρα από τον τρόπο επικοινωνίας και φτάνει στη λήψη αποφάσεων.

Οι σύζυγοι ενθαρρύνονται να ζητούν την άδεια του συζύγου τους για καθημερινές επιλογές, από τις δαπάνες μέχρι τα κοινωνικά σχέδια.

Ακόμη και η προσωπική αυτονομία αναδιατυπώνεται ως κάτι που πρέπει να διαπραγματευτεί κανείς προς τα πάνω, αντί να το διεκδικήσει απερίφραστα.

Στο θεολογικό επίκεντρο του προγράμματος βρίσκεται η έννοια της «προληπτικής υποταγής», που αντλείται από βιβλικές ερμηνείες όπως η Επιστολή προς Εφεσίους, η οποία δηλώνει ότι ο σύζυγος είναι το «κεφάλι» της συζύγου.

Σε αυτό το πλαίσιο, η υποταγή δεν είναι παθητική ήττα, αλλά ένας συνειδητός πνευματικός ρόλος που οι γυναίκες ενθαρρύνονται να αγκαλιάσουν ως ενάρετος.

Η βιομηχανία των συμβουλών ζωής

Το «Wife School» δεν είναι ένα μεμονωμένο φαινόμενο. Ανήκει σε ένα αναπτυσσόμενο οικοσύστημα διαδικτυακών χριστιανών influencers και coaches που πωλούν μαθήματα που υπόσχονται συζυγική αρμονία μέσω των παραδοσιακών ρόλων των φύλων.

Αυτά τα προγράμματα συχνά συνδυάζουν τη θρησκευτική διδασκαλία με τη γλώσσα της αυτοβοήθειας, παρουσιάζοντας την συναισθηματική δυσαρέσκεια ως ένα πρόβλημα που μπορεί να λυθεί μέσω της πειθαρχίας, της πίστης και της προσαρμογής της συμπεριφοράς.

Κοινωνιολόγοι και μελετητές των μέσων ενημέρωσης σημειώνουν ότι αυτές οι επιχειρήσεις είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές επειδή προσφέρουν βεβαιότητα σε αβέβαιους καιρούς.

Σύμφωνα με την ερευνήτρια Mariah Wellman, αυτά τα μαθήματα δεν πωλούν μόνο συμβουλές για το γάμο — πωλούν σταθερότητα.

Σε ένα πολιτισμικό περιβάλλον όπου πολλές νέες γυναίκες αισθάνονται αποσυνδεδεμένες από θρησκευτικές δομές και παραδοσιακούς τρόπους ζωής, αυτά τα προγράμματα τοποθετούνται ως οδηγοί επιστροφής στη σαφήνεια και τον σκοπό.

Το μήνυμα είναι λεπτό αλλά ισχυρό: αν ο γάμος σας φαίνεται ασταθής, η λύση δεν είναι η δομική αλλαγή αλλά η προσωπική βελτίωση.

Στην πραγματικότητα, το «Wife School» και παρόμοια προγράμματα αποτελούν μια μορφή πλύσης εγκεφάλου που μεταμφιέζεται σε περιεχόμενο αυτοβοήθειας με πνευματική αυστηρότητα. «Αυτές οι γυναίκες δημιουργούν επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται τα αισθήματα ανεπάρκειας που νιώθουν οι followers τους» είπε η Wellman.

«Μπορούν να λένε ό,τι θέλουν, επειδή έχουν επιτύχει εξαιρετικά στην επιμελημένη παρουσίαση του εαυτού τους.»

Μια ευρύτερη πολιτισμική μετατόπιση μεταξύ των νέων γυναικών

Η δημοτικότητα του Wife School συμπίπτει με μια ευρύτερη πολιτισμική ένταση.

Σε πολλές δυτικές χώρες, οι νεότερες γυναίκες —ιδιαίτερα εκείνες ηλικίας 18 έως 29 ετών— απομακρύνονται όλο και περισσότερο από την οργανωμένη θρησκεία. Οι μελετητές υποδηλώνουν ότι αυτό οφείλεται εν μέρει στην δυσκολία ή άρνηση αποδοχής των παραδοσιακών προσδοκιών για τα φύλα εντός των θρησκευτικών κοινοτήτων.

Ταυτόχρονα, υπάρχει εμφανές ενδιαφέρον για την αισθητική και τον τρόπο ζωής της «παραδοσιακής συζύγου» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το λεγόμενο κίνημα «tradwife» ρομαντικοποιεί την οικιακή θηλυκότητα, παρουσιάζοντας συχνά επιμελημένες εικόνες οικιακής εργασίας, ανατροφής παιδιών και αγροτικής απλότητας.

Δημόσια πρόσωπα και σχολιαστές έχουν ερμηνεύσει αυτή την τάση με αντικρουόμενους τρόπους.

Κάποιοι την βλέπουν ως απόρριψη της σύγχρονης κουλτούρας της εξάντλησης και του εταιρικού φεμινισμού.

Άλλοι την βλέπουν ως ανανέωση παλαιότερων πατριαρχικών ιδανικών.

Influencers, εξουσία και η γλώσσα της υποταγής

Προσωπικότητες όπως η Tilly Dillehay αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου οικοσυστήματος χριστιανών influencers γυναικείας φύσης που παρουσιάζουν τον εαυτό τους ως προσιτές, χαρούμενες και πνευματικά γειωμένες. Ενώ ορισμένες, όπως η Dillehay, διατηρούν μέτριο αριθμό ακολούθων, άλλες φτάνουν σε εκατομμύρια θεατές μέσω προσεγμένης προώθησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παρά τις διαφορές στην προβολή, πολλές μοιράζονται παρόμοια μηνύματα: οι γυναίκες πρέπει να καλλιεργούν την απαλότητα, να αποφεύγουν την αντιπαράθεση και να εμπιστεύονται την ανδρική ηγεσία στο γάμο.

Ορισμένες coachs παρουσιάζουν τη θηλυκότητα ως ένα ενεργειακό σύστημα, υποδηλώνοντας ότι η συναισθηματική ανισορροπία σε έναν γάμο προκύπτει όταν οι γυναίκες γίνονται υπερβολικά επιβλητικές ή «αρσενικές».

Σε αυτά τα πλαίσια, οι συγκρούσεις στις σχέσεις δεν αναλύονται μέσω της δυναμικής της επικοινωνίας ή της αμοιβαίας ευθύνης, αλλά μέσω μιας μεταφυσικής που βασίζεται στο φύλο.

Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι αυτή η γλώσσα μετατρέπει τις πολύπλοκες σχέσεις σε απλοποιημένες ηθικές ιεραρχίες, όπου οι γυναίκες φέρουν την κύρια ευθύνη για την αρμονία.

Οι στάσεις απέναντι στο φύλο και τις δυναμικές εξουσίας

Η ακαδημαϊκή έρευνα σχετικά με συναφή κινήματα προσθέτει περαιτέρω πλαίσιο.

Μελέτες σχετικά με τις στάσεις απέναντι στους παραδοσιακούς ρόλους της συζύγου δείχνουν ότι ορισμένοι άνδρες που εκφράζουν ενδιαφέρον για αυτές τις ιδέες έχουν ανοιχτά εχθρικές ή άκαμπτες απόψεις σχετικά με τους ρόλους των φύλων, αντί για τον «καλοπροαίρετο σεξισμό» που συχνά υποθέτουμε.

Αυτά τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι η έλξη των πλαισίων γάμου που βασίζονται στην υποταγή μπορεί να μην αφορά απλώς τη νοσταλγία ή την παράδοση, αλλά την ενίσχυση σαφών ιεραρχιών εξουσίας εντός των σχέσεων.

Ταυτόχρονα, αυτές οι δυναμικές εγείρουν ανησυχίες σχετικά με την κατανομή της συναισθηματικής εργασίας.

Σε πολλές περιπτώσεις, οι γυναίκες αναμένεται να διατηρούν συναισθηματική σταθερότητα, να διαχειρίζονται τις συγκρούσεις και να διαφυλάσσουν την αρμονία, ενώ οι άνδρες τοποθετούνται ως οι κύριοι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων.

Σεξ, κουλτούρα αγνότητας και θρησκευτικές προσδοκίες

Μια άλλη διάσταση των διδασκαλιών της «Σχολής Συζύγων» αφορά τη σεξουαλικότητα εντός του γάμου.

Επηρεασμένες από την ευαγγελική κουλτούρα αγνότητας, πολλές γυναίκες που παντρεύονται έχουν ιστορικά λάβει περιορισμένη εκπαίδευση σχετικά με τη σεξουαλική υγεία ή τη σωματική αυτονομία.

Σε πιο σύγχρονες εκδοχές της χριστιανικής συμβουλευτικής για το γάμο, οι συζητήσεις για το σεξ είναι πιο ρητές.

Όταν ζητά σεξ, «ο σύζυγος περιμένει ένα ‘ναι’», λέει η Dillehay, ακόμα και αν η σύζυγός του δεν θέλει.

Οι επικριτές αυτών των διδασκαλιών υποστηρίζουν ότι τέτοια πλαίσια μπορούν να ομαλοποιήσουν την πίεση εντός του γάμου, ειδικά όταν συνδυάζονται με δόγματα που αποθαρρύνουν την αμφισβήτηση της συμπεριφοράς του/της συζύγου.

Απευαισθητοποίηση στην κακοποίηση

Ένα από τα πιο προβληματικά στοιχεία στα προγράμματα τύπου «Wife School» είναι η περιορισμένη ενασχόλησή τους με ζητήματα κακοποίησης, εξαναγκασμού ή συζυγικής δυσφορίας. Ενώ ορισμένες δηλώσεις αποποίησης ευθύνης αναγνωρίζουν ότι η κακοποίηση είναι λάθος, οι επικριτές υποστηρίζουν ότι αυτές οι προειδοποιήσεις είναι συχνά δευτερεύουσες ή ανεπαρκείς σε σύγκριση με την έμφαση που δίνεται στην υποταγή.

Οι υποστηρικτές των μαθημάτων γενικά κατευθύνουν τις γυναίκες προς πόρους συμβουλευτικής βασισμένους στην πίστη αντί για κοσμικά συστήματα υποστήριξης, ενισχύοντας ένα εσωτερικό θρησκευτικό πλαίσιο για την επίλυση συγκρούσεων.

Εμπειρογνώμονες σε θέματα θρησκευτικού τραύματος προειδοποιούν ότι όταν η εξουσία συγκεντρώνεται εντός του γάμου και ενισχύεται από πνευματική υποχρέωση, μπορεί να γίνει δύσκολο για τα άτομα να αναγνωρίσουν ή να αναφέρουν επιβλαβείς δυναμικές.

Στον αποχαιρετιστήριο λόγο της προς τους μαθητές, η Dillehay λέει ότι ελπίζει η διδασκαλία της να τους άγγιξε – και αν όχι, δεν πειράζει.

Αλλά αφού εγκαταστάθηκε στη θέση της ως υπάκουη σύζυγος στο σπίτι, η Dillehay είπε ότι παρατήρησε «μια γλυκύτητα» που ένιωθαν τόσο ο σύζυγός της όσο και τα παιδιά της, μια ευτυχία που έρχεται με το τίμημα του να σιωπάς και να ακολουθείς τις εντολές. Όπως το θέτει η Dillehay: «Αν είναι να υποφέρεις, υπέφερε ως ενάρετη γυναίκα».

Οι ιδεολογικές ρίζες

Το το «Wife School» δεν γεννήθηκε από το πουθενά. Υπάρχει μέσα σε ένα ευρύτερο ιδεολογικό περιβάλλον που διαμορφώνεται από τον χριστιανικό εθνικισμό και τη συντηρητική πολιτική των φύλων.

Και όταν αυτές οι πατριαρχικές και ακροδεξιές ιδεολογίες έρχονται να κουμπώσουν στην σύγχρονη κουλτούρα των social media, όλα αυτά γίνονται πολύ πιο επικίνδυνα.

Αν και δεν είναι πάντα ρητά πολιτικό, το μήνυμα ευθυγραμμίζεται με ευρύτερα επιχειρήματα ότι ο φεμινισμός έχει οδηγήσει σε δυσαρέσκεια μεταξύ των γυναικών και ότι η επιστροφή στους παραδοσιακούς ρόλους θα μπορούσε να αποκαταστήσει την κοινωνική αρμονία.

Αυτή η πλαισίωση τοποθετεί τις προσωπικές σχέσεις ως πεδία πολιτισμικής αποκατάστασης, όπου οι γυναίκες γίνονται συμβολικές συμμετέχουσες μέσα από την απραγία τους.

Το αποτέλεσμα είναι ένα σύστημα όπου η προσωπική ολοκλήρωση και η ιδεολογική υπακοή είναι βαθιά συνυφασμένες — και όπου ο ορισμός του «καλού γάμου» εξαρτάται όχι από την αγάπη, αλλά από την υποταγή.

