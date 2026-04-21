Βουλγαράκης κατά Μητσοτάκη για το ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή – «Το μεγαλύτερο ρουσφέτι ενός πρωθυπουργού…»

Στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης βρέθηκε η αναφορά του πρωθυπουργού για το ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργού και βουλευτή, το οποίο και παρουσίασε ως μέτρο στο πλαίσιο καταπολέμησης της διαφθοράς. Ο πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Βουλγαράκης, με συνοπτικές διαδικασίες, αποδόμησε τα λεγόμενα του Κυριάκου Μητσοτάκη σημειώνοντας «δεν αξίζει καν τον κόπο να τα συζητήσουμε…».

Το «στοίχημα» του «ασυμβίβαστου»

Μετά τον καταιγισμό εξελίξεων στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που ελέγχονται εμπλέκονται υπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλησε να «μετρήσει» σε πρώτη φάση επικοινωνιακά ένα θέμα που άπτεται συνεργασιών προκειμένου να περάσει -αν περάσει- από την επόμενη συνταγματική αναθεώρηση.

«Ποια διαφορά έχει ένα κοινοβουλευτικός από ενα εξωκοινοβουλευτικό υπουργό; Τι νομιμοποίηση έχει; Ποιο είναι το μεγαλύτερο ρουσφέτι που κάνει ένας πρωθυπουργός; Πώς πρέπει να γίνει η συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος;»

Τέσσερα «καυτά» ερώτημα που έθεσε (ONE) ο πρώην υπουργός και μια τοποθέτηση πως «κάπου πρέπει να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας» έβαλε τη συζήτηση σε έναν ξεκάθαρο δρόμο.

Γ. Βουλγαράκης: «Λάθος μηνύματα»

Πρόσθεσε πως «ένας εξωκοινοβουλευτικός δεν έχει κανενός είδους νομιμοποίηση, πιθανότατα να μην έχει και καμία ενσυναίσθηση με το εκλογικό σώμα (…)» και σημείωσε: «Όταν το μισό υπουργικό συμβούλιο είναι πρώην υπουργοί που κατέβηκαν στην περιφέρεια και βγήκαν υπουργοί, επειδή ακριβώς ήταν υπουργοί, γιατί αν δεν ήταν υπουργοί, δεν θα τους ξέρει ούτε η μάνα τους… Για ποιον δουλεύαν, για μένα;».

Τέλος, ανέφερε μεταξύ άλλων: «αυτό που εμένα με ενοχλεί περισσότερο από όλα είναι ότι οι κουβέντες που έχουν γίνει για το Σύνταγμα, έχουν γίνει σε έναν καμβά επικοινωνιακό και αυτό είναι κάτι που διαπαιδαγωγεί το εκλογικό σώμα λάθος, δίνει λάθος μηνύματα».