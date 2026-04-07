Ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτή και υπουργού: Εργαλειοποίηση του Συντάγματος ή μεταρρύθμιση ουσίας;
Πολιτική 07 Απριλίου 2026, 06:00

Δύο πανεπιστημιακοί, ο Σπύρος Βλαχόπουλος του ΕΚΠΑ και ο Ακρίτας Καϊδατζής του ΑΠΘ, σχολιάζουν στο in την πρόταση Μητσοτάκη για το «ασυμβίβαστο».

Δημήτρης Τερζής
Meal prep για πραγματικές ζωές: Τι κάνουμε τις μέρες που όλα μοιάζουν «βουνό»

Στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης βρέθηκε η αναφορά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για το ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργού και βουλευτή, το οποίο και παρουσίασε ως μέτρο στο πλαίσιο καταπολέμησης της διαφθοράς. Η κίνηση αυτή από πλευράς πρωθυπουργού μπορεί να μετρηθεί σε πρώτη φάση επικοινωνιακά. Επιχείρησε και κατάφερε ως ένα βαθμό ν’ αλλάξει τη συζήτηση και να μετατοπίσει το κέντρο βάρους της επικαιρότητας από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε ένα θέμα που άπτεται συνεργασιών προκειμένου να περάσει -αν περάσει- από την επόμενη συνταγματική αναθεώρηση.

Αντιδράσεις στην πρόταση

Οι αντιδράσεις έως τώρα δεν είναι λίγες και δεν προέρχονται αποκλειστικά από τους βουλευτές της αντιπολίτευσης, αλλά και από εκείνους της συμπολίτευσης. Αρκετοί μιλούν ήδη για ένα κλίμα «ανταγωνισμού» στην περίπτωση που εφαρμοστεί το ασυμβίβαστο, μεταξύ υπουργών και βουλευτών. Το ερώτημα είναι εάν μπορεί με αυτόν τον τρόπο να καταπολεμηθεί το ρουσφέτι και γενικότερα η διαφθορά στο δημόσιο βίο. Ως προς αυτό το σκέλος η κυβέρνηση δεν έχει καταφέρει να πείσει πως μπορεί, δεν έχει παρουσιάσει δηλαδή κάποιο ισχυρό επιχείρημα που αποδεικνύει ότι ισχυροποιείται η διαφάνεια.

Το in ζήτησε την άποψη δύο πανεπιστημιακών για το θέμα, του Ακρίτα Καϊδατζή, αναπληρωτή καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και του καθηγητή Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Σπύρου Βλαχόπουλου.

«Ξεπερνά τα όρια του γελοίου»

Ο κ. Καϊδατζής εμφανίζεται λάβρος κατά της πρότασης για το ασυμβίβαστο, χαρακτηρίζοντάς τη ως «συνταγματική πομφόλυγα». Ειδικότερα, μιλώντας στο in είπε πως: «έχει ξεπεράσει πια τα όρια του γελοίου και κατάντησε θεσμικά επικίνδυνο. Κάθε φορά που το σύστημα εξουσίας περί τον πρωθυπουργό βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο, γιατί αποκαλύφθηκε άλλο ένα –το πολλοστό στη σειρά– σκάνδαλο, ο πρωθυπουργός επιχειρεί να αλλάξει τη συζήτηση πετώντας μια συνταγματική πομφόλυγα».

Ο κ. Καϊδατζής όμως δεν μένει όμως εκεί. Επικρίνει την πρόταση, κάνοντας λόγο για «εργαλειοποίηση» του Συντάγματος και του πολιτεύματος. «Χωρίς καμιά προηγούμενη επεξεργασία», λέει «χωρίς κανένα πλαίσιο, εική και ως έτυχε. Τέτοια ακραία εργαλειοποίηση –δηλαδή ευτελισμός– συντάγματος και πολιτεύματος δεν έχει υπάρξει ποτέ ξανά».

Και συνεχίζει λέγοντας: «Όχι, κύριε πρωθυπουργέ. Αν πραγματικά επιθυμείτε να περιορίσετε το ρουσφέτι, ένας μόνο τρόπος υπάρχει, που έχει και άμεσο αποτέλεσμα. Να υπερψηφίσει η κοινοβουλευτική σας ομάδα την άρση της ασυλίας εμπλεκόμενων βουλευτών και την παραπομπή εμπλεκόμενων υπουργών. Οτιδήποτε άλλο είναι υποκρισία».

Αποκομμένη πρόταση

Ο κ. Καϊδατζής καταλήγει ως εξής: «Σε αντίθεση με προεδρικά (Κύπρος, ΗΠΑ) ή ημιπροεδρικά συστήματα (Γαλλία), σε κοινοβουλευτικά συστήματα σαν το δικό μας το ασυμβίβαστο υπουργικής και βουλευτικής ιδιότητας είναι εξαιρετικά αμφιλεγόμενο. Μια τόσο ριζική πρόταση μόνο τότε μπορεί να συζητηθεί, αν εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα θεσμικών μεταρρυθμίσεων του πολιτεύματος. Όσο αυτό δεν γίνεται, η πρόταση από μόνη της, αποκομμένη από οποιονδήποτε συνταγματικό και θεσμικό σχεδιασμό, είναι γελοία. Και, ως τέτοια, ανάξια συζήτησης».

Ένα από τα επιχειρήματα που ήδη ακούγονται ήδη κατά της πρότασης για το ασυμβίβαστο είναι ότι με αυτόν τον τρόπο μεγαλώνει ακόμα περισσότερο η εξουσία του εκάστοτε πρωθυπουργού, καταλήγοντας στο σημείο να έχει υπερεξουσίες που συνήθως δημιουργούν περισσότερα προβλήματα απ’ όσα καλούνται να λύσουν.

Θεσμικά αντίβαρα

Για το ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού και για τη δημιουργία θεσμικών αντίβαρων που είναι απαραίτητα σε μια δημοκρατία, μιλάει από την πλευρά του ο κ. Βλαχόπουλος, Όπως λέει: «Το μείζον πρόβλημα της σύγχρονης δημοκρατίας έγκειται στην έλλειψη αποτελεσματικών θεσμικών αντιβάρων. Πράγματι, ο εκάστοτε πρωθυπουργός είναι πανίσχυρος και δεσπόζει τόσο στην εκτελεστική εξουσία όσο και στην κοινοβουλευτική πλειοψηφία».

»Η διάκριση μεταξύ νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας έχει αποκτήσει πλέον τυπικό χαρακτήρα και το μόνο θεσμικό ανάχωμα εντοπίζεται στη δικαιοσύνη και στις ανεξάρτητες διοικητικές αρχές. Και εδώ όμως παρουσιάζονται σημαντικά προβλήματα, όπως λ.χ. η καθυστέρηση στην απονομή της δικαιοσύνης, η επιλογή της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων από την κυβέρνηση και η ελλιπής στελέχωση των ανεξαρτήτων διοικητικών αρχών».

«Συνήθως τα θεσμικά αντίβαρα αναζητούνται στην ενίσχυση των αρμοδιοτήτων του Προέδρου της Δημοκρατίας. Και αυτό είναι σημαντικό, αλλά περισσότερο σημαντική είναι η ενίσχυση της Βουλής και η αναβάθμιση του ρόλου του βουλευτή. Εδώ θα μπορούσε να συζητηθεί λ.χ. η πρόβλεψη απαρτίας για τη συζήτηση των νομοσχεδίων στη Βουλή και η ενίσχυση των δικαιωμάτων της κοινοβουλευτικής μειοψηφίας».

Αλλαγές σε ευρύτερο πλαίσιο

Ο κ. Βλαχόπουλος συζητάει το ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργού και βουλευτή, τονίζει όμως πως όλο αυτό θα μπορούσε να ενταχθεί μέσα σ΄ένα γενικότερο πλαίσιο αλλαγών που αφορούν τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες και τη συμμετοχή των βουλευτών σε αυτές. Όπως αναφέρει:

«Δεν θα ήταν λ.χ. διαφορετική η εικόνα του Κοινοβουλίου εάν σε κάποιες κοινοβουλευτικές επιτροπές προήδρευε βουλευτής από την αντιπολίτευση ή εάν κάποιοι μάρτυρες στις εξεταστικές επιτροπές προέρχονταν υποχρεωτικά ύστερα από πρόταση των κομμάτων της αντιπολίτευσης; Στο πλαίσιο αυτό θα μπορούσε να ενταχθεί και η πρόβλεψη ασυμβιβάστου μεταξύ υπουργού και βουλευτή«.

«Ένα τέτοιο ασυμβίβαστο θα τόνωνε το αίσθημα ευθύνης του βουλευτή, υπό την έννοια ότι επιτελεί ένα σημαντικό και αυτοτελές λειτούργημα έναντι της εκτελεστικής εξουσίας. Εάν ο βουλευτής της συμπολίτευσης λ.χ. ήταν κάτι ξεχωριστό απέναντι στην κυβέρνηση (πέρα βέβαια από την αυτονόητη προϋπόθεση της παροχής ψήφου εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση), τότε και ουσιαστικότερο κοινοβουλευτικό έλεγχο θα ασκούσε και ενεργότερο ρόλο στη συζήτηση των νομοσχεδίων θα είχε και ενδεχομένως να καταψήφιζε κάποιες προτεινόμενες νομοθετικές διατάξεις. Υπό την έννοια αυτή, ο βουλευτής θα έπαυε να επικυρώνει απλώς τις κυβερνητικές προτάσεις που έρχονται προς συζήτηση στη Βουλή».

Κίνδυνοι από το ασυμβίβαστο

Την ίδια ώρα όμως ο κ. Βλαχόπουλος επισημαίνει και τους κινδύνους της συγκεκριμένης πρότασης, παίρνοντας παραδείγματα από το σχετικό πρόσφατο πολιτικό παρελθόν της χώρας μας, ήταν εμφανιζόταν ως κυρίαρχη η άποψη πως μια κυβέρνηση «τεχνοκρατών» είναι καλύτερη από μια κυβέρνηση πολιτικών στελεχών.

Όπως αναφέρει, «τΤο ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργού και βουλευτή δεν πρέπει να οδηγήσει σε μια περαιτέρω «απολιτικοποίηση» της κυβερνητικής εξουσίας και σε μια εσφαλμένη εντύπωση ότι οι «τεχνοκράτες» ασκούν πάντοτε καλύτερα τα κυβερνητικά καθήκοντα από τους βουλευτές«.

«Ας σημειωθεί επίσης ότι οι βουλευτές έχουν κατά τεκμήριο μεγαλύτερη επαφή με τους εκλογείς, με περαιτέρω συνέπεια η συγκρότηση του υπουργικού συμβουλίου από βουλευτές να είναι πιο κοντά στην ιδέα της αντιπροσώπευσης. Πάντως, εάν θεσπιστεί το ασυμβίβαστο αυτό, η απώλεια της βουλευτικής ιδιότητας θα πρέπει να είναι οριστική και όχι προσωρινή, υπό την έννοια ότι δεν θα πρέπει να επανακτάται η βουλευτική ιδιότητα εάν απολεσθεί το υπουργικό αξίωμα. Δεν είναι θετικό για το πολίτευμά μας να έχουμε “βουλευτές υπό προθεσμία” ή “βουλευτές σε αναμονή”».

Δεν είναι πανάκεια…

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι κ. Βλαχόπουλος τονίζει πως το ασυμβίβαστο σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε να αντιμετωπίσει την κρίση που διέρχεται το πολιτικό μας σύστημα, ειδικά αν εφαρμοστεί μόνο του ως μέτρο γι’ αυτόν το σκοπό. Όπως λέει:

«Δύο πράγματα δεν μπορούν να αμφισβητηθούν: Πρώτον, το ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργού και βουλευτή αποτελεί ζήτημα συνταγματικής αναθεώρησης, στο πλαίσιο της οποίας θα πρέπει να συζητηθούν με νηφαλιότητα τα «υπέρ» και τα «κατά». Επειδή δε η συνταγματική αναθεώρηση διεξάγεται αποκλειστικά εντός του Κοινοβουλίου, οι όποιες πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση του ασυμβιβάστου μπορούν να προέλθουν μόνον από τους βουλευτές«.

«Δεύτερον, το ενδεχόμενο ασυμβίβαστο δεν θα αρκούσε σε καμία περίπτωση από μόνο του να αντιμετωπίσει τη σοβαρή κρίση που διέρχεται το πολιτικό μας σύστημα. Η θέσπιση ασυμβιβάστων μπορεί να δημιουργεί πρόσκαιρες εντυπώσεις στην κοινή γνώμη, συχνά όμως προκαλεί περισσότερα προβλήματα από αυτά που επιδιώκει να λύσει«.

«Ας θυμηθούμε μόνο τι συνέβη με το επαγγελματικό ασυμβίβαστο των βουλευτών. Θεσπίσθηκε με την αναθεώρηση του 2001 και, παρότι διαφημίσθηκε ως μια μεγάλη εκσυγχρονιστική τομή, καταργήθηκε με την αμέσως επόμενη συνταγματική αναθεώρηση του 2008», καταλήγει ο κ. Βλαχόπουλος.

Economy
Κατοικία: Πρωτιά της Ελλάδας στην ΕΕ για τις δαπάνες στέγασης

Vita.gr
Meal prep για πραγματικές ζωές: Τι κάνουμε τις μέρες που όλα μοιάζουν «βουνό»

World
HSBC: Στο τραπέζι το δυσμενέστερο σενάριο… πετρέλαιο έως και τα 140 δολάρια

inWellness
Σχέση: Τι μένει μετά τον χωρισμό;
Η επόμενη μέρα 06.04.26

Μπορεί ο χωρισμός να σηματοδοτεί το τέλος μιας σχέσης, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως σταματάνε να μας ακολουθούν κάποια πράγματα

Σύνταξη
Ακόμα και ο καφές θέλει το σωστό timing
Τελετουργία 06.04.26

Νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι ο πρωινός καφές δεν είναι απλώς θέμα συνήθειας, αλλά μπορεί να συνδέεται με σημαντικά οφέλη για την καρδιά

Σύνταξη
Άρση ασυλίας ζητά η Παπακώστα και δηλώνει πως δεν θα είναι υποψήφια στις εκλογές υπό προϋποθέσεις
Πολιτική Γραμματεία 06.04.26

Άρση ασυλίας ζητά με δήλωσή της η βουλεύτρια της ΝΔ Κατερίνα Παπακώστα που ελέγχεται για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 2 δηλώνοντας ταυτόχρονα πως δεν θα είναι υποψήφια στις επόμενες εθνικές εκλογές «εφόσον εξακολουθεί να υπάρχει σε βάρος μου σκιά ποινικής απαξίας».

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Η λέξη «συγκάλυψη» χαρακτηρίζει την κυβέρνηση λένε 7 στους 10 – Χάνει έδαφος η ΝΔ από το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική 06.04.26

Απώλειες για τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη δημοσκόπηση μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ 2. Δεύτερο κόμμα οι αναποφάσιστοι. Δυσμενείς σχεδόν όλοι οι ποιοτικοί δείκτες. «Συγκάλυψη» η πρώτη λέξη που χαρακτηρίζει την κυβέρνηση.

Σύνταξη
Σε πανικό ο Παύλος Μαρινάκης επιτίθεται στον Αλέξη Τσίπρα για τις παλινωδίες του Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 06.04.26

Αγωνιώδη προσπάθεια να υπερασπιστεί την πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για το ασυμβίβαστο κάνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μετά την ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα για τον «πολιτικό απατεώνα».

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Ο Μητσοτάκης θέλει να κάνει το «βαθύ» κράτος ακόμα πιο «βαθύ», εργαλειοποιώντας τα ίδια του τα σκάνδαλα
Πολιτική 06.04.26

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας σε αντιπολεμική εκδήλωση στο ΣΕΦ, κάλεσε το λαό να «απορρίψει μαζικά τους κυβερνητικούς εκβιασμούς περί “ακυβερνησίας” και “αστάθειας”».

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Το «γαλλικό κλειδί» στην «σκουριασμένη» κλειδαριά της κυβέρνησης
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 06.04.26

Το «ντουλάπι» με τις θεσμικές τομές ανοίγει πάλι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ να αφήνει βαριά σκιά. Η κυβέρνηση, στριμωγμένη από τις αποκαλύψεις, υπόσχεται πάλι να πατάξει το «πελατειακό κράτος». Τι είναι το ασυμβίβαστο υπουργού - βουλευτή που προτείνει ο πρωθυπουργός.

Αλ. Τσίπρας: Το μόνο ασυμβίβαστο που θα έπρεπε να θεσπιστεί είναι αυτό του πρωθυπουργού και του πολιτικού απατεώνα
Πολιτική 06.04.26

Στη «σέντρα» βγάζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Αλέξης Τσίπρας θυμίζοντας όσα έλεγε ο πρωθυπουργός πριν λίγους μήνες για το ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού.

Σύνταξη
Φάμελλος: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι ένα «λανθασμένο συμβάν» αλλά το αποτέλεσμα ενός σχεδίου
Πολιτική Γραμματεία 06.04.26

«Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι το βαθύ κράτος. Είναι ότι η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη σχεδίασε και υλοποίησε ένα σχέδιο γαλάζιου παρακράτους σε όλη την Ελλάδα», δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για δήλωση Μητσοτάκη: Μνημείο πολιτικής υποκρισίας και απόπειρα απελπισμένης διαφυγής από τις ευθύνες του
«Προκηρύξτε εκλογές» 06.04.26

«Ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να παρουσιαστεί ως λύση σε ένα σκάνδαλο του οποίου είναι πολιτικά υπεύθυνος. Όσο κι αν επιχειρεί να μεταθέσει τις ευθύνες στη Δικαιοσύνη και να κρυφτεί πίσω από 'θεσμικές πρωτοβουλίες', το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ φέρει τη σφραγίδα της κυβέρνησής του», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Πέρκα στη Βουλή: Δεν μιλάμε για «παθογένειες» – Μιλάμε για καθεστώς, για ανεξέλεγκτη εξουσία
ΟΠΕΚΕΠΕ 06.04.26

Η Πέτη Πέρκα τόνισε ότι πρόκειται για «μια κυβέρνηση που βρίσκεται διαρκώς αντιμέτωπη με δικογραφίες, μια κυβέρνηση που συγκαλύπτει αντί να λογοδοτεί, μια κυβέρνηση που δεν έχει πλέον τη νομιμοποίηση να κυβερνάει, που έχει καταρρεύσει ηθικά και πολιτικά»

Σύνταξη
Άγρια κόντρα Πολάκη – Λαζαρίδη στη Βουλή: «Σκασμός, τώρα μιλάω γω, μην πετάγεσαι» – «Έτρωγες μαύρα και μιλάς;»
Επικαιρότητα 06.04.26

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε από την κυβέρνηση να παραιτηθεί και να προσφύγει σε εκλογές. «Είσαι εδώ χωρίς πτυχίο» τόνισε απευθυνόμενος στον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης ο Παύλος Πολάκης.

Δουδωνής κατά Μητσοτάκη: Εισηγείται μεγαλύτερο ανταγωνισμό του ρουσφετιού – Αγαπημένο του χόμπι η συνταγματική φακιρική
Πολιτική Γραμματεία 06.04.26

Σκληρή κριτική στον πρωθυπουργό για τον ΟΠΕΚΕΠΕ άσκησε ο Π. Δουδωνής με αιχμή την πρόθεση Μητσοτάκη να εισηγηθεί ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή. «Ο επικεφαλής μιας ντουζίνας υποδίκων εμφανίζεται ως ο αναμορφωτής της χώρας (...) καταφεύγει στο αγαπημένο του χόμπι, τη συνταγματική φακιρική» αναφέρει.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης είναι το «βαθύ κράτος» του ρουσφετιού, της διαφθοράς και της ατιμωρησίας – Εκλογές τώρα
«Σε αποδρομή» 06.04.26

«Ο εντολέας του παρακράτους των υποκλοπών, ο πρωθυπουργός που γνώριζε και επέτρεψε το ριφιφί στον ΟΠΕΚΕΠΕ εις βάρος αγροτών και κτηνοτρόφων από τη 'γαλάζια' συμμορία, σήμερα μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, μας είπε ότι ήρθε η ώρα να τα βάλει με το 'βαθύ κράτος'», τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Το μόνο ασυμβίβαστο που δεν επιδέχεται αμφισβήτησης είναι αυτό μεταξύ Μητσοτάκη και δημοσίου συμφέροντος
«Μουσικές καρέκλες» 06.04.26

«Αν έχουμε εκλογές, θα θεσπίσει και ο λαός ένα άλλο ασυμβίβαστο μεταξύ της ιδιότητας του πρωθυπουργού και του Κυριάκου Μητσοτάκη», τονίζει χαρακτηριστικά ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Ηλιόπουλος κατά Μητσοτάκη: Έχετε μετατρέψει τη χώρα στον καλύτερο πελάτη της ευρωπαϊκής εισαγγελίας
Πολιτική 06.04.26

Αναφορικά με τα όσα είπε ο πρωθυπουργός στο μήνυμά του για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναρωτήθηκε ο κ. Ηλιόπουλος αν έχει κάνει τη δουλειά του ο κ. Μητσοτάκης και ζητάει από την ευρωπαϊκή εισαγγελία να επιταχύνει τη διαδικασία

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Άλλο να υπηρετείς τον λαό και άλλο να ταΐζεις τρωκτικά, να συντηρείς τη σαπίλα του συστήματος
ΟΠΕΚΕΠΕ 06.04.26

«Κι αυτό ισχύει και θα συνεχίσει είτε είσαι υπουργός χωρίς βουλευτική έδρα, δηλαδή πλήρως ανεξέλεγκτος, όπως προτείνει τώρα ο κ. Μητσοτάκης, είτε κρατάς τη βουλευτική έδρα με τον ελλιπή έλεγχο της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας μέσα στη Βουλή», τονίζει ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
EE: Το μερίδιό της στο παγκόσμιο ΑΕΠ έχει μειωθεί, αλλά οι φτωχοί τα πάνε καλύτερα
Διεθνής Οικονομία 07.04.26

Οι φτωχότερες χώρες και πολίτες της Ευρώπης ανεβαίνουν στην εισοδηματική κλίμακα - και τα στοιχεία δείχνουν ότι η EE είναι πιο συνεκτική από ό,τι ισχυρίζονται οι επικριτές της

Ανοίγει ο δρόμος για τη μεταφορά του συντελεστή δόμησης
Οικονομικές Ειδήσεις 07.04.26

10+3 ερωτήσεις - απαντήσεις με όλες τις πληροφορίες για την πιλοτική εφαρμογή της Ψηφιακής Τράπεζας Γης, αλλά και το πώς θα μπορούσε να δώσει λύση στο πρόβλημα της τακτοποίησης των αυθαιρέτων με μεγάλες πολεοδομικές παραβάσεις

Προνοητικό το Πεκίνο: Εδώ και χρόνια προετοιμαζόταν για τους «καουμποϊσμούς» της Ουάσιγκτον
Μεθοδικά 07.04.26

Με μεθοδικά βήματα το Πεκίνο κατάφερε να αποκτήσει όλα εκείνα που συγκροτούν μια αλυσίδα ανεφοδιασμού που θα αναπτύξει τη χώρα. Βασικός υπεύθυνος της κινεζικής ενδυνάμωσης είναι ο Ντόναλντ Τραμπ.

Οι πρώτες ελλείψεις καυσίμων στην Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 07.04.26

Η Ιταλία περιόρισε τη χρήση κηροζίνης σε τέσσερα μεγάλα αεροδρόμια - Σαφάρι της Μελόνι στη Μέση Ανατολή για βενζίνες και ντίζελ

Μέση Ανατολή: Στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προβλέπει ο επικεφαλής του ΔΟΕ
Επικεφαλής ΔΟΕ 07.04.26

«Υπάρχουν λόγοι να αισιοδοξεί κανείς» διότι «η αρχιτεκτονική του παγκόσμιου ενεργειακού συστήματος θα αλλάξει», δηλώνει ο Φατίχ Μπιρόλ, προβλέποντας στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Σύνταξη
Γεραπετρίτης: «Εχει χαθεί η έννοια των σταθερών» σήμερα στη «διεθνή γεωπολιτική αρένα»
Διεθνές περιβάλλον 07.04.26

Εχουν καταργηθεί στην πράξη οι κανόνες πάνω στους οποίους οικοδομήθηκε η διεθνής αρένα, το διεθνές δίκαιο, σύμφωνα με τον κ. Γεραπετρίτη, με αποτέλεσμα σήμερα να έχει χαθεί η έννοια των σταθερών.

Σύνταξη
ΚΚΕ: Μηνύματα από το Κόμμα Τουντέχ του Ιράν, τα ΚΚ Ισραήλ και Τουρκίας, σε μεγάλη συγκέντρωση στο ΣΕΦ
Στο ΣΕΦ 07.04.26

Μεγάλη συγκέντρωση πραγματοποίησε το ΚΚΕ στο ΣΕΦ, στη διάρκεια της οποίας διαβάστηκαν μηνύματα διεθνιστικής αλληλεγγύης από το Κόμμα Τουντέχ του Ιράν, το ΚΚ Ισραήλ και το ΚΚ Τουρκίας.

Σύνταξη
Γάζα: Σκοτώθηκε συμβασιούχος του ΠΟΥ – Αναστέλλει τις διακομιδές του στην Αίγυπτο ο Οργανισμός
Αναστολή διακομιδών 07.04.26

Ο ΠΟΥ είναι «συγκλονισμένος που επιβεβαιώνει» ότι συμβασιούχος του για την παροχή υπηρεσιών στη Γάζα «σκοτώθηκε σε συμβάν ασφαλείας» και αναστέλλει τις ιατρικές διακομιδές στην Αίγυπτο.

Σύνταξη
Στενά του Ορμούζ: Ψηφοφορία στο ΣΑ του ΟΗΕ σε σχέδιο απόφασης για τη ναυσιπλοΐα
Σχέδιο απόφασης 07.04.26

Σε ψηφοφορία τίθεται σήμερα στο ΣΑ του ΟΗΕ σχέδιο απόφασης για τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, το οποίο «απαιτεί», μεταξύ άλλων, το Ιράν να «σταματήσει αμέσως οποιαδήποτε επίθεση εναντίον πλοίων».

Σύνταξη
Ρωσία: Τουλάχιστον 5 νεκροί και χιλιάδες εκτοπισμένοι εξαιτίας πλημμυρών και κατολισθήσεων στο Νταγκεστάν
Ρωσία 07.04.26

Ολόκληρα χωριά μετατράπηκαν σε απέραντες λίμνες στο Νταγκεστάν εξαιτίας των πλημμυρών, που είχαν ως αποτέλεσμα τουλάχιστον πέντε άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και χιλιάδες να εκτοπιστούν.

Σύνταξη
Ιράν: Σε «αδιέξοδο» βρίσκεται ο «ανισσόροπος» Τραμπ – «Καμία επίπτωση» από τις «ανυπόστατες απειλές του»
Απάντηση Ιράν 07.04.26

Το Ιράν απαντά στην «αλαζονική ρητορική» του Τραμπ, τον οποίο χαρακτηρίζει «ανισόρροπο», επισημαίνοντας ότι οι «ανυπόστατες απειλές του» δεν έχουν την παραμικρή «επίπτωση» στις επιχειρήσεις του.

Σύνταξη
Ουκρανία: Παύση επιθέσεων εναντίον ενεργειακών υποδομών προτείνει το Κίεβο στη Μόσχα
Πρόταση 07.04.26

«Εάν η Ρωσία είναι έτοιμη να σταματήσει τα πλήγματα στον ενεργειακό μας τομέα, θα είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το ίδιο» δηλώνει ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι η πρόταση έχει κοινοποιηθεί στη Μόσχα.

Σύνταξη
Ισραήλ: Αυτόματη θανατική ποινή στους συλληφθέντες για τρομοκρατία Παλαιστίνιους της Δυτικής Όχθης
Ιταμάρ Μπν-Γκβιρ 07.04.26

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, οι καταδικασθέντες ως τρομοκράτες από την Δυτική Όχθη θα τιμωρούνται αυτόματα με τη θανατική ποινή, με δικαίωμα ένστασης. Από άλλες περιοχές θα ισχύει θανατική ποινή ή ισόβια

Σύνταξη
Ο Τζαφάρ Τζάκσον για τον «μυστικό» ρόλο του ως Μάικλ Τζάκσον
«Michael» 06.04.26

Ο Τζαφάρ Τζάκσον, ο νεαρός ανιψιός του Μάικλ Τζάκσον, έκανε το ντεμπούτο του στον κινηματογράφο υποδυόμενος τον εκλιπόντα θείο του στην ταινία «Michael».

Ξανά στους δρόμους οι αγρότες – Με τρακτέρ και αγροτικά ΙΧ στην Ε-65
Ελλάδα 06.04.26

Απογοητευμένοι οι αγρότες στην Καρδίτσα από τις κυβερνητικές εξαγγελίες προσανατολίζονται σε συμβολικές κινητοποιήσεις μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα αναδεικνύοντας τα «καυτά» προβλήματα που συνεχίζουν να ταλανίζουν τον πρωτογενή τομέα.

Σύνταξη
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Τρίτη 07 Απριλίου 2026
