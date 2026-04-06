Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης είναι το «βαθύ κράτος» του ρουσφετιού, της διαφθοράς και της ατιμωρησίας – Εκλογές τώρα
«Ο εντολέας του παρακράτους των υποκλοπών, ο πρωθυπουργός που γνώριζε και επέτρεψε το ριφιφί στον ΟΠΕΚΕΠΕ εις βάρος αγροτών και κτηνοτρόφων από τη 'γαλάζια' συμμορία, σήμερα μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, μας είπε ότι ήρθε η ώρα να τα βάλει με το 'βαθύ κράτος'», τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης
«Το σημερινό διάγγελμα του πρωθυπουργού πιστοποίησε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας βρίσκεται σε αποδρομή», τονίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, αναφορικά με τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και την εμπλοκή των «γαλάζιων» στελεχών.
Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπογραμμίζει, σε δήλωσή του, ότι «ο εντολέας του παρακράτους των υποκλοπών, ο πρωθυπουργός που γνώριζε και επέτρεψε το ριφιφί στον ΟΠΕΚΕΠΕ εις βάρος αγροτών και κτηνοτρόφων από τη ‘γαλάζια’ συμμορία, σήμερα μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, μας είπε ότι ήρθε η ώρα να τα βάλει με το ‘βαθύ κράτος’».
Ανδρουλάκης: Μα εσείς, κ. Μητσοτάκη, είστε το ‘βαθύ κράτος’ του ρουσφετιού, της διαφθοράς, των απευθείας αναθέσεων και της ατιμωρησίας
Για να σημειώσει χαρακτηριστικά, απευθυνόμενος στον ίδιο τον πρωθυπουργό: «Μα εσείς, κ. Μητσοτάκη, είστε το ‘βαθύ κράτος’ του ρουσφετιού, της διαφθοράς, των απευθείας αναθέσεων και της ατιμωρησίας. Εσείς σε πολλές περιπτώσεις δεν επιτρέψατε στη δικαιοσύνη να διερευνήσει ευθύνες των υπουργών σας. Εσείς υπονομεύσατε την ανεξαρτησία των θεσμών. Εσείς είστε αυτός που εκβιάζει δημόσια ως ‘Νίξον’ ο απόστρατος αξιωματούχος του Ισραήλ».
«Γι’ αυτό, αφήστε τα πρόχειρα επικοινωνιακά πυροτεχνήματα», επισημαίνει ο Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας πως «η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και νέο άνεμο» και ζητώντας, για μία ακόμη φορά, «εκλογές τώρα».
