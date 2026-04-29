Παραδόθηκε στις αρχές ο πρώην διευθυντής του FBI Τζέιμς Κόμι που κατηγορείται ότι απείλησε τη ζωή του Τραμπ
Κόσμος 29 Απριλίου 2026, 20:50

Παραδόθηκε στις αρχές ο πρώην διευθυντής του FBI Τζέιμς Κόμι που κατηγορείται ότι απείλησε τη ζωή του Τραμπ

Η υπόθεση αφορά μια ανάρτηση που έκανε το Κόμι στο Instagram τον περασμένο Μάιο

Ο πρώην διευθυντής του FBI Τζέιμς Κόμι παραδόθηκε σήμερα στις αμερικανικές αρχές, μία ημέρα αφού του ασκήθηκε δίωξη με αφορμή μια ανάρτησή του σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης που, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ήταν «απειλητική» για τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Ο Κόμι θα παραδοθεί στην εισαγγελία της Αλεξάντρια, στη Βιρτζίνια, σύμφωνα με μια πηγή που έχει γνώση της υπόθεσης.

Ο πρώην επικεφαλής της ομοσπονδιακής αστυνομίας λέει ότι είναι αθώος και θα το αποδείξει στο δικαστήριο. Η δίωξή αυτή σηματοδοτεί άλλη μια προσπάθεια του υπουργείου Δικαιοσύνης επί των ημερών του Τραμπ να στοχεύσει πολιτικούς αντιπάλους του προέδρου, ασκώντας διώξεις. Πέρυσι ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος είχε κατονομάσει τον Κόμι σε μια ανάρτησή του με την οποία ζητούσε να ασκηθεί ποινική δίωξη στους αντιπάλους του.

Η υπόθεση αφορά μια ανάρτηση που έκανε το Κόμι στο Instagram τον περασμένο Μάιο. Σε μια φωτογραφία, κοχύλια σε μια αμμουδιά σχημάτιζαν τους αριθμούς «86 47». Ο αριθμός «86» προέρχεται από τη σλανγκ της βιομηχανίας εστιατορίων και μπορεί να σημαίνει «ξεφορτώσου» κάποιον. Το 47 ενδέχεται να είναι μια αναφορά στον Τραμπ, τον 47ο πρόεδρο των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο που εγκρίθηκε από Επιτροπή Ενόρκων στη Βόρεια Καρολίνα, ένας «λογικός παραλήπτης» του μηνύματος θα το εκλάμβανε ως απειλή για τον Τραμπ.

Ο Κόμι διέγραψε την ανάρτηση λίγο αργότερα, λέγοντας ότι θεωρούσε ότι επρόκειτο για πολιτικό μήνυμα και δεν γνώριζε ότι οι αριθμοί αυτοί συνδέονταν με βίαιες ενέργειες.

Η προηγούμενη υπόθεση για την οποία κατηγορήθηκε ο Κόμι επί των ημερών του Τραμπ, που αφορούσε ψευδή κατάθεσή του στο Κογκρέσο, απορρίφθηκε από ομοσπονδιακό δικαστή.

Ανησυχίες για τον σεβασμό στο κράτος δικαίου από την κυβέρνηση του Φίτσο στη Σλοβακία εκφράζει το Ευρωκοινοβούλιο. Καλεί την Κομισιόν να εξετάσει πάγωμα κονδυλίων για την Μπρατισλάβα.

Η εκεχειρία προτάθηκε με αφορμή τους εορτασμούς για την επέτειο λήξης του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Στο τηλεφώνημα συζητήθηκε και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

«Η συζήτηση για MAGA έναντι μη-MAGA Ρεπουμπλικανών αποκρύπτει το γεγονός ότι η επιλογή του Τραμπ να πάει σε πόλεμο με το Ιράν έχει διαλύσει τον ευρύτερο συνασπισμό που τον εξέλεξε».

Θύματα της συγκεκριμένης απάτης με δήθεν επενδύσεις εντοπίστηκαν σε ολόκληρη την Ευρώπη αλλά και διεθνώς, μεταξύ άλλων στην Ιταλία, στη Γερμανία, στην Ελλάδα, στην Ισπανία, στον Καναδά και τη Βρετανία.

Ο εφιάλτης για την ηθοποιό Τζέσικα Μαν συνεχίζεται, καθώς για μια ακόμα φορά χρειάστηκε να μιλήσει στο δικαστήριο για τον βιασμό της από τον Χάρβεϊ Γουαϊνστάιν

Η έκθεση για το Κράτος Δικαίου στην Ευρώπη, με εισηγητή τον αντιπρόεδρο της LEFT Κώστα Αρβανίτη, «πέρασε» από την Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου με μεγάλη πλειοψηφία κόντρα «στις μικροπολιτικές λογικές και στις εθνικές σκοπιμότητες».

Σε μικρότερη κλίμακα θα πραγματοποιηθεί η ετήσια παρέλαση στη Ρωσία στις 9 Μαΐου, που η Μόσχα τιμά τη νίκη της έναντι της Ναζιστικής Γερμανίας το 1945

Άνδρας στην Ινδία μετέφερε τον σκελετό της αδελφής του σε τράπεζα για να κάνει ανάληψη χρημάτων - Τα πλάνα που περπατά στους δρόμους με τον σκελετό κάνουν τον γύρο του διαδικτύου

Η νέα αποστολή του Global Sumud Flotilla αναχώρησε από τη Σικελία για τη Γάζα, με ενδιάμεσο σταθμό στην Ελλάδα και την Τουρκία - Το Ισραήλ κατηγορεί τον στολίσκο της ελευθερίας για στήριξη της τρομοκρατίας

Τέσσερις αξιωματικοί «αισθάνθηκαν προσβεβλημένοι» από τη διαμαρτυρία του άντρα ενάντια στις νομοθετικές αλλαγές στην Ινδονησία που επέτρεπαν τον διορισμό περισσότερων στρατιωτικών σε πολιτικές θέσεις

Νέες απειλές Τραμπ στο Ιράν: Τέλος ο κ. Καλός, λογικευτείτε - Το Πακιστάν αναμένει σήμερα νέα ιρανική πρόταση, θα τη μεταβιβάσει στην Ουάσινγκτον - Φονικές επιθέσεις του Ισραήλ σε Λίβανο και Γάζα - Όλες οι εξελίξεις στο in

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατλέτικο Μαδρίτης – Άρσεναλ για τα ημιτελικά του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ για τα play offs της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς θα συμπρωταγωνιστήσει με τον Άντονι Χόπκινς στην ταινία «A Visit to Grandpa’s», η οποία ακολουθεί ένα μικρό αγόρι που εξερευνά την ατίθαση πλευρά της ζωής,

Ανησυχίες για τον σεβασμό στο κράτος δικαίου από την κυβέρνηση του Φίτσο στη Σλοβακία εκφράζει το Ευρωκοινοβούλιο. Καλεί την Κομισιόν να εξετάσει πάγωμα κονδυλίων για την Μπρατισλάβα.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν καλεσμένος σε podcast και εξήγησε ότι ανάμεσα στον Λιονέλ Μέσι και τον Κριστιάνο Ρονάλντο επιλέγει τον δεύτερο γιατί μαζί του ταυτίζεται περισσότερο.

Ο 13χρονος φέρεται να επιχείρησε με το πατίνι ελιγμό για να αποφύγει αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με άλλο όχημα που κινείτο στο σημείο εκείνη τη στιγμή

Η εκεχειρία προτάθηκε με αφορμή τους εορτασμούς για την επέτειο λήξης του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Στο τηλεφώνημα συζητήθηκε και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Προκλήθηκε σάλος επειδή ο ελίτ ρέφερι Μελέρ δεν σφύριξε το ντέρμπι Γαλατασαράι-Φενέμπαχτσε, όμως πρέπει να γνώριζε από το ματς Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 0-2 ότι θα ξανάρχονταν για την Super League

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει υποστεί κρανιοεγκεφαλική κάκωση - Με ελικόπτερο του ΕΚΑΒ πραγματοποιήθηκε η αεροδιακομιδή του προς τη Λάρισα και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο

«Ντρίμπλα» ή ειλικρινή απάντηση; Ο Κάρλο Αντσελότι απάντησε αυθόρμητα σε δύο οπαδούς της Εθνικής Βραζιλίας για το αν θα καλέσει στο προσεχές Μουντιάλ τον Νεϊμάρ.

Μια ομάδα από γυναίκες που δραστηριοποιούνται σε μικρής κλίμακας επιχειρήσεις πωλούν μαθήματα για το πως να είσαι καλή, υπάκουη και θεοσεβούμενη σύζυγος. Και όχι δεν μιλάμε για την δεκαετία του '50...

Για θεσμική εκτροπή και χειρισμούς συγκάλυψης μίλησε ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος αναφερόμενος στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Πυρά σε κυβέρνηση και Δικαιοσύνη, στο στόχαστρό του και το επιτελικό κράτος.

«Πρόβα» κυβερνησιμότητας για τον Αλέξη Τσίπρα από την Κρήτη, με συγκεκριμένες προτάσεις για την ανάπτυξη, τη φορολογία, τη λειτουργία του κράτους. Δριμεία επίθεση στην «επικίνδυνη», «βουτηγμένη στα σκάνδαλα» κυβέρνηση Μητσοτάκη, που «κυβερνά με όρους μαφίας». «Το έγκλημα ως κανονικότητα, Η διαφθορά ως επάγγελμα. Και η συγκάλυψη ως κανόνας».

Ο αντιληπτός πληθωρισμός στην Ελλάδα, που αντανακλά την αίσθηση των καταναλωτών για τις μεταβολές των τιμών, κινήθηκε στο 10,1% το δωδεκάμηνο Απριλίου 2025-Μαρτίου 2026, έναντι 3,5% στην Ευρωζώνη

Μετά από αρκετές ώρες κατά τις οποίες ο νεαρός παρέμενε κλειδωμένος στο διαμέρισμα, λίγο μετά τις 18.00 αστυνομικοί κατάφεραν να τον προσεγγίσουν και να τον απομακρύνουν - Ο 20χρονος προσήχθη στο Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου.

«Η συζήτηση για MAGA έναντι μη-MAGA Ρεπουμπλικανών αποκρύπτει το γεγονός ότι η επιλογή του Τραμπ να πάει σε πόλεμο με το Ιράν έχει διαλύσει τον ευρύτερο συνασπισμό που τον εξέλεξε».

Σύμφωνα με τα ευρήματα, το μέσο budget ανά γάμο φτάνει τις 160.000 ευρώ (προ ΦΠΑ), ενώ η συνολική ετήσια οικονομική συνεισφορά του κλάδου μπορεί να αγγίξει έως και τα 2,5 δισ. ευρώ.

