Μπιλμπάο – ΠΑΟΚ 89-74: Κατέρρευσε στο δεύτερο ημίχρονο ο «δικέφαλος» κι έχασε το τρόπαιο (vid)

Ο ΠΑΟΚ κρατούσε την κούπα του FIBA Europe Cup στα χέρια του στο πρώτο ημίχρονο, αλλά στο β’ μέρος δεν μπήκε ποτέ στο παρκέ. Η Μπιλμπάο ήταν ανώτερη στη ρεβάνς, επικράτησε με σκορ 89-74 και έγινε η πρώτη ομάδα που κάνει το back to back στην ιστορία της διοργάνωσης! Το πρώτο ματς στη Θεσσαλονίκη είχε λήξει 79-73 υπέρ της ελληνικής ομάδας, αλλά αυτό δεν έφτανε.

Ίδιο σκηνικό πέρσι, ξανά νικητές οι Ισπανοί και ξανά φιναλίστ ο «Δικέφαλος του Βορρά», που δεν μπόρεσε και πάλι να κάνει την υπέρβαση για να φτάσει στην κατάκτηση ενός ευρωπαϊκού τροπαίου. Έτσι μένει με τη δεύτερη θέση για δεύτερη σερί χρονιά.

Ο ΠΑΟΚ πραγματοποίησε ένα εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο, σε όλη τη διάρκεια του οποίου είχε είτε το προβάδισμα στο σκορ του αγώνα, είτε στο συνολικό της σειράς των τελικών. Όπως και να ‘χει, κρατούσε την κατάσταση υπό τον έλεγχό του για 20 λεπτά.

Η Μπιλμπάο ξεκίνησε… μουδιασμένα τον αγώνα, όντας πίσω συνέχεια, με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να φτάνει ουκ ολίγες φορές στο +6 και εν τέλει να κλείνει το πρώτο δεκάλεπτο στο +4 (19-23).

Μέχρι τα μέσα του δευτέρου δεκαλέπτου η ελληνική ομάδα είχε το προβάδισμα, ωστόσο σε εκείνο το σημείο η Μπιλμπάο αντέδρασε και πέρασε για πρώτη φορά μπροστά στο 18′ (35-34). Το πρώτο ημίχρονο έληξε με το σκορ στο 43-41 υπέρ της Μπιλμπάο, αλλά τον ΠΑΟΚ να έχει ακόμη την πρωτοπορία στο συνολικό αποτέλεσμα της σειράς και την κούπα στα χέρια του.

Στο τρίτο δεκάλεπτο ο «Δικέφαλος» υπέστη ολικό… μπλακ άουτ, η διαφορά μεγάλωσε, η Μπιλμπάο απέκτησε προβάδισμα και στο συνολικό σκορ, με το σκορ στο 30’ να είναι υπέρ των γηπεδούχων με 70-57.

Ίδια -και χειρότερη για τον ΠΑΟΚ- εικόνα στο τελευταίο κομμάτι της αναμέτρησης, με τη διαφορά να ξεπερνάει ακόμη και τους 20 πόντους (80-58) και κάπου εκεί η σεμνή τελετή έλαβε τέλος…

Οι διαιτητές: Γκεντβίλας, Πρακς, Βούλιτς

Τα δεκάλεπτα: 19-23, 43-41, 70-57, 89-74

Μπιλμπάο (Πονσαρνάου): Νορμάντας 17 (4/4 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 4 ασίστ), Φρέι 9 (3/5 δίποντα, 3 ασίστ), Τζαγουόρσκι 5, Κράμπελι, Χίλιαρντ 16 (3/6 τρίποντα, 5 ασίστ), Μπαγκαγιόκο 2, Πέτρασεκ 14 (2/3 δίποντα, 3/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Πάντζαρ 14 (3/3 δίποντα, 5 ασίστ), Φοντ 3, Χλίνασον 9 (4/4 δίποντα, 7 ριμπάουντ, 5 ασίστ)

ΠΑΟΚ (Μπούτσκος): Άλεν 9 (3/8 δίποντα, 1/2 τρίποντα), Μέλβιν 4 (5 ριμπάουντ), Ταϊρί 19 (4/14 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 3 ριμπαόυντ), Κόνιαρης 2, Ομορούγι 7 (2/4 δίποντα, 4 ριμπάουντ), Περσίδης, Μπέβερλι 9 (3/4 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Φίλλιος, Μουρ 11 (3/4 δίποντα, 5 ριμπάουντ), Ντιμσά 13 (4/8 τρίποντα)