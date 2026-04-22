Τετάρτη 22 Απριλίου 2026
22.04.2026 | 21:50
Νεκρός άνδρας από μαχαίρι στο Πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο
ΠΑΟΚ – Μπιλμπάο 79-73: Σπουδαία εμφάνιση και προβάδισμα τίτλου για τον Δικέφαλο του Βορρά (vid)
Μπάσκετ 22 Απριλίου 2026, 21:17

ΠΑΟΚ – Μπιλμπάο 79-73: Σπουδαία εμφάνιση και προβάδισμα τίτλου για τον Δικέφαλο του Βορρά (vid)

Ο ΠΑΟΚ έκανε το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του Fiba Europe Cup, νικώντας με 79-73 την Μπιλμπάο και πάει Ισπανία για να πάρει τον τίτλο.

Ο ΠΑΟΚ έκανε το πρώτο βήμα για τον τρίτο ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας του, αφού επικράτησε της Μπιλμπάο με 79-73 στο κατάμεστο PAOK Sports Arena, και ταξιδεύει στην χώρα των Βάσκων για να σηκώσει την κούπα του FIBA Europe Cup.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» διατηρούσε σταθερά το προβάδισμα, με τον Μπριν Ταϊρί να ανεβάζει τη διαφορά στο +12 στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου (47-35, 22′). Παρ’ όλα αυτά, οι Βάσκοι εκμεταλλεύτηκαν τα 16 λάθη των «ασπρόμαυρων» και μείωσαν τη διαφορά.

Ο Πάτρικ Μπέβερλι με 24 πόντους, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 λάθη βρέθηκε σε πρώτο πλάνο για τον Δικέφαλο του Βορρά, ενώ από κοντά ακολούθησε και ο Μπριν Ταϊρί με 21 πόντους και 7 ασίστ, παρότι ήταν γενικά άστοχος από την περιφέρεια (2/10 τρίποντα).

Το πρώτο δεκάλεπτο έληξε με 16-13 με τις άμυνες να παίζουν τον πρώτο ρόλο και τον Πάτρικ Μπέβερλι να είναι ο κορυφαίος παίκτης του Δικεφάλου του Βορρά. Ο ΠΑΟΚ είχε 0/4 δίποντα και η Μπιλμπάο 0/9 δίποντα μέχρι το 8′, όταν το σκορ ήταν 9-7.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Αμερικανός σταρ έφτασε τους 11 πόντους και ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με 26-15 στο 13’με τους Βάσκους να μειώνουν με ένα 5-0 σε 26-20. Τελικά, ο δικέφαλος του Βορρά πήγε στα αποδυτήρια στο +8 (43-35, 20′), έχοντας 7/16 τρίποντα και τους Μπέβερλι – Ταϊρί στους 16 και 10 πόντους αντίστοιχα.

Στην τρίτη περίοδο η επιθετική παραγωγικότητα του ΠΑΟΚ έπεσε με συνέπεια να σκοράρει άλλους 10 πόντους στα επόμενα 6 λεπτά και κάτι μέχρι το 30′ (60-53).

Χίλιαρντ και Τζαγουόρσκι ανέβασαν στροφές και συνέχισαν μείωσαν σε 71-70 για την Μπιλμπάο. Οι δυο τους έγραψαν το 75-70 με 3’13” να απομένουν για το τέλος, ενώ ο Ντιμσά σκόραρε από κοντά για το 77-72 στα 39’03”. Το ματς ολοκληρώθηκε με τον ΠΑΟΚ να νικάει με 79-73 και να πηγαίνει στην Ισπανία να πάρει το τρόπαιο.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 16-13, 43-35, 60-53, 79-73

ΠΑΟΚ (Μπούτσκος): Άλεν 5 (1), Μέλβιν 5 (1/4 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Ταϊρί 21 (7/9 δίποντα, 2/10 τρίποντα, 1/1 βολή, 5 ασίστ), Κόνιαρης, Ομορούγι 4 (6 ριμπάουντ), Περσίδης, Μπέβερλι 24 (4/6 δίποντα, 5/7 τρίποντα, 1/2 βολές, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 λάθη), Φίλλιος 2, Μουρ 11 (1/1 τρίποντο, 8 ριμπάουντ, 2 λάθη), Ντιμσά 7 (1/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 λάθη)

ΜΠΙΛΜΠΑΟ (Πονσαρνάου): Νορμάντας 4 (1), Φρέι 5 (1), Τζαγουόρσκι 24 (7/13 δίποντα, 3/10 τρίποντα, 1/2 βολές), Κράμπελι 3 (1), Χίλιαρντ 19 (5/10 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 3/4 βολές), Μπαγκαγιόκο 5, Πέτρασεκ, Πάντζαρ 6 (1/6 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 4/5 βολές, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 λάθη), Φοντ, Χλίνασον 7 (9 ριμπάουντ, 2 ασίστ)

