Ηρακλής – ΠΑΟΚ 72-76: «Δικέφαλος» για 3η θέση με κορυφαίο και πάλι τον Ταϊρί (vid)

Σπουδαία νίκη για τον ΠΑΟΚ που επικράτησε του Ηρακλή στο Ιβανώφειο με 76-72 για την 25η αγωνιστική της GBL και έκανε μεγάλο βήμα για την τρίτη θέση της κανονικής περιόδου. Στο 16-7 πλέον οι «ασπρόμαυροι» που ετοιμάζονται για τον πρώτο τελικό του Fiba Europe Cup με την Μπιλμπάο, στο 8-15 έπεσε ο Γηραιός που δίνει μάχη για την οκτάδα.

Ο Μπριν Ταϊρί τελείωσε το ματς με 25 πόντους, με 4/9 τρίποντα. Το έργο του στήριξαν οι Τόμας Ντίμσα (12 πόντοι, με 4/8 τρίποντα), Κλίβελαντ Μέλβιν (11 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 κόψιμο), Μπεν Μουρ (10 πόντοι, 8 ριμπαουντ, 2 κλεψίματα).

Για λογαριασμό του Ηρακλή ξεχώρισαν οι Τζάστιν Έντλερ-Ντέιβις (12 πόντοι, 7 ριμπάουντ, κλεψίματα), Δημήτρης Μωραΐτης (12 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Ντι Τζέι Φάντερμπεργκ (12 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα, 1 κόψιμο).

Ισορροπημένο το παιχνίδι στην εκκίνησή του, με αμφότερες τις ομάδες αρκετά νευρικές. Ο Ηρακλής προηγήθηκε στα μισά της πρώτης περιόδου με 14-11, έχοντας τους Γουέρ, Στρονγκ, Σύλλας, Τσιακμά να βάζουν την μπάλα στο καλάθι. Ο ΠΑΟΚ «απάντησε» με επιμέρους 2-8, χάρις την εκτελεστική δεινότητα των Ταϊρί, Φίλλιου, Ντίμσα και πήρε τα ηνία στο σκορ με +3 (10’ 16-19).

Με τους Έντλερ-Ντέιβις, Σμιθ να μπαίνουν στην εξίσωση, ο «Γηραιός» έγινε εκ νέου «αφεντικό» στο ματς στο 15’ με +5 (30-25). Η… δράση του Ταϊρί, ανέτρεψε εκ νέου το σκηνικό για τον «Δικέφαλο» (35-37), δευτερόλεπτα πριν φύγουν οι ομάδες στα αποδυτήρια, για το ημίχρονο. Απόσταση που πήγε για τον ΠΑΟΚ στο +4 (41-45), στο τρίλεπτο του τρίτου δεκαλέπτου, με τη συνδρομή των Μέλβιν, Φίλλιου.

Στο 27’ ο ΠΑΟΚ βρέθηκε στο +12 (45-57), διαφορά την οποία, με συνεχείς πόντους από τον Μουρ, έστειλε στο 32’ στο +13 (52-65). Οι «κυανόλευκοι» προσπάθησαν να «γυρίσουν» την εις βάρος τους κατάσταση, μείωσαν στους 8 πόντους (57-65), οι «ασπρόμαυροι», ωστόσο, απέκτησαν τάχιστα «αέρα» 14 πόντων (36’ 59-73)

Ο Ηρακλής δεν εγκατέλειψε τη μάχη. «Έτρεξε» επιμέρους 13-3, με τους Μωραΐτη, Φάντερμπερκ, Σεγκού εκτελεστές, πλησίασε -με 4’’8 να απομένουν για το φινάλε- στους 4 πόντους, με 72-76, σκορ που δε διαφοροποιήθηκε και αποτέλεσε το τελικό αποτέλεσμα στην αναμέτρηση.

Τα δεκάλεπτα: 16-19, 39-37, 47-59, 72-76

ΗΡΑΚΛΗΣ (Ζόραν Λούκιτς): Φάντερμπεργκ 12 (2), Στρονγκ 3 (1), Σεγκού 11, Σμιθ 9, Τσιακμάς 3 (1), Μωραΐτης 12 (2), Γουέρ 5, Σύλλας 5 (1), Έντλερ-Ντέιβις 12.

ΠΑΟΚ (Παντελής Μπούτσκος): Άλεν 6, Μέλβιν 11 (1), Ταϊρί 25 (4), Κόνιαρης, Ομορούγι 4, Ζάρας, Περσίδης 2, Φίλλιος 6 (2), Μουρ 10, Ντίμσα 12 (4).