Η βαθμολογία στη Stoiximan GBL μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Άρη Betsson

Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να κάμψει την αντίσταση του Άρη στο Παλατάκι με 88-77, στο πλαίσιο της εξ αναβολής αναμέτρησης για την 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Έτσι οι «ασπρόμαυροι» ανέβηκαν στο 15-7 κλειδώνοντας ουσιαστικά την τετράδα, ενώ από την άλλη πλευρά, οι «κιντρινόμαυροι» έπεσαν στο 13-8 θέλοντας πλέον να πάρουν την καλύτερη δυνατή θέση ενόψει πλέι οφ.

Η βαθμολογία:

Το πρόγραμμα της 25ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL:

Μύκονος Betsson – Περιστέρι Betsson (18/4, 16:00)

Μαρούσι – Κολοσσός (18/4, 16:00)

Καρδίτσα – Προμηθέας (18/4, 18:15)

Ηρακλής – ΠΑΟΚ (18/4, 18:15)

Ολυμπιακός – Άρης Betsson (19/4, 13:00)

Πανιώνιος – ΑΕΚ (19/4, 16:00)