Μπούτσκος: «Θα πρέπει να πολεμήσουμε για να επιστρέψουμε με το Κύπελλο στη Θεσσαλονίκη»

Ο ΠΑΟΚ έκανε το πρώτο βήμα κόντρα στην Μπιλμπάο, με τον προπονητή της ομάδας της Θεσσαλονίκης Παντελή Μπούτσκο να δίνει το σύνθημα για τη ρεβάνς στη συνέντευξη Τύπου, μετά το τέλος του πρώτου τελικού του FIBA Europe Cup.

Όσα είπε ο Μπούτσκος:

Οι παίκτες έκαναν πολύ μεγάλη προσπάθεια για να κρατήσουμε μια τόσο ποιοτική ομάδα στους 73 πόντους. Ξεκινήσαμε νευρικά, αναμενόμενο για τελικό ,το μομέντουμ άλλαξε πολλές φορές και οι δύο έχουν μεγάλη ποιότητα. Ξέρουμε ότι σε δύο παιχνίδια θα κριθεί η σειρά. Οφείλουμε να διορθώσουμε κάποιες λεπτομέρειες σε άμυνα και επίθεση και να φέρουμε το Κύπελλο στη Θεσσαλονίκη. Ηταν απίστευτη η ατμόσφαιρα, ο κόσμος ήταν ο έκτος παίκτης, σε κρίσιμα σημεία μας έδωσε ώθηση. Έχουμε μια νίκη με 6 πόντους και θα πάμε έτοιμοι για μα μεγάλη μάχη στο Μπιλμπάο».

Για το ίδιο σκορ με τη Μούρθια και αν περιμένει διαφορετικά παιχνίδια: «Είναι τελείως διαφορετικά παιχνίδια. Η Μπιλμπάο έχει κόσμο, έχει παίκτες που γνωρίζουν καλά το παιχνίδι του άλλου και μεγάλο μέγεθος στη ρακέτα. Πρέπει να στοχεύσουμε πολύ μεθοδικά για να παράξουμε πλεονέκτημα και να ανταποκριθούμε στο δεύτερο τελικό».

Για το αν μένει ένα κρίμα με το σκορ στο τέλος: «Ηταν μια σκυλομαχία. Θα μπορούσαμε να έχουμε κερδίσει με μεγαλύτερη διαφορά, θα μπορούσε να είναι ένα χειρότερο σκορ για εμάς. Πολλές λεπτομέρειες μπορούν να κάνουν τη σειρά. Χάσαμε κρίσιμα ριμπάουντ στο τέλος, ποια ομάδα θα κάνει λιγότερα λάθη, ποια ομάδα θα είναι πιο εύστοχη στο μακρινό σουτ. Πρέπει να είμαστε αφοσιωμένοι να κάνουμε τη βρώμικη δουλειά με ενθουσιασμό. Θα πρέπει να πολεμήσουμε, θα πρέπει να υποφέρουμε, κόντρα σε έναν εξαιρετικό αντίπαλο. Έμειναν 40 λεπτά για να κριθεί το τρόπαιο».

Για τον Χλίνασον και την αντιμετώπισή του: «Είναι ένας παίκτης που δεσπόζει στη ρακέτα. Έχει μέγεθος, ξέρει πολύ καλά τα βασικά. Είναι μεγάλος πονοκέφαλος για κάθε αντίπαλο. όπως σε πληγώνει στη μία άκρη, οφείλεις να του επιτεθείς στο πικ ενρολ. Το πως θα επιτρέψουμε να κυριαρχήσει στα ριμπάουντ, είναι ομαδική δουλειά. Έχουμε εστιάσει αρκετά σε αυτό το κομμάτι των ριμπάουντ. Έτσι όπως εξελίσσεται η σειρά, θα είναι ένα κρίσιμο σημείο».

Για τη νοοτροπία της ομάδας: «Παίζουμε εδώ και δύο μήνες με το «πρέπει». Μέσα από αυτήν τη διαδικασία, έχουν χτιστεί πολύ δυνατές σχέσεις εμπιστοσύνης. Έχουμε δώσει ελευθερία στους παίκτες, αλλά και πολύ γρήγορα να επανέρχονται στην επόμενη φάση. Έχουμε ένα πολύ ενωμένο γκρουπ, που ξέρει να πολεμάει σε συνθήκες πίεσης. Ξέρουμε σε τι πρέπει να ανταποκριθούμε στο Μπιλμπάο. Πιστεύουμε πολύ στην νοοτροπία που έχουμε χτίσει και θα πάμε εκεί να για να επιστρέψουμε με το Κύπελλο στη Θεσσαλονίκη».

Για τη συγκέντρωση και στο παιχνίδι με το Μαρούσι: «Το ίδιο σενάριο είχαμε και με τη Μούρθια. Δε ζούμε ούτε στο παρελθόν, ούτε στο μέλλον. Πρέπει να ζούμε στο τώρα. Δεν πρέπει να αφήσεις το μυαλό στο να ξεγελαστεί όσο κι αν είναι μεθυστικό να παίξεις σε έναν τελικό. Ένα παιχνίδι τη φορά, αυτή είναι η νοοτροπία μας».