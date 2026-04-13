Οργή Δουδωνή για την εξίσωση των γαλάζιων ρουσφετιών με τον αγώνα να μην καταστραφεί η Λέσβος – Άγριος καυγάς με τον Β. Χιώτη
Παρασκήνιο 13 Απριλίου 2026, 23:46

Οργή Δουδωνή για την εξίσωση των γαλάζιων ρουσφετιών με τον αγώνα να μην καταστραφεί η Λέσβος – Άγριος καυγάς με τον Β. Χιώτη

Για ποινικώς κολάσιμη συκοφαντική δυσφήμιση κατηγορεί ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής τον διευθυντή του ρ/σ ΣΚΑΪ Βασίλη Χιώτη. Την οργή Δουδωνή προκάλεσε ο Χιώτης όταν -στη «γραμμή» του Άδωνι- μίλησε για ρουσφέτια, αναφερόμενος στον αγώνα του βουλευτή για τη σωτηρία της κτηνοτροφίας της Λέσβου που απειλείται με εξαφάνιση από τον αφθώδη πυρετό.

Συγκατοίκηση: «Ενώνει» ζωές και… μικροβιώματα – Τι σημαίνει για την υγεία;

Spotlight

Την οργισμένη αντίδραση του βουλευτή Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτη Δουδωνή, προκάλεσαν οι προκλητικές αναφορές του δημοσιογράφου και διευθυντή ειδήσεων του ρ/σ ΣΚΑΙ, Βασίλη Χιώτη, για «ρουσφέτια» που ζητά ο βουλευτής, προκειμένου να σωθεί η κτηνοτροφία της Λέσβου που απειλείται με αφανισμό από τον αφθώδη πυρετό, εξαιτίας της κυβερνητικής αδιαφορίας και κωλυσιεργίας, όπως τονίζουν ειδικοί και τοπικοί παράγοντες.

Με ένα λογικό άλμα και μια υπεραπλούστευση στα όρια του κακοήθη λαϊκισμού ο Βασίλης Χιώτης χαρακτήρισε «ρουσφέτι», τις οχλήσεις του βουλευτή στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του αγώνα που δίνει μαζί με τους κτηνοτρόφους και την τοπική κοινωνία για να μην αφανιστεί η κτηνοτροφία της Λέσβου και κατ’ επέκταση καταστραφεί η τοπική οικονομία.

«Τσουβαλιάζει» τα πάντα

Ο συνειρμός με τη δήλωση – απειλή Αδωνι Γεωργιάδη περί βουλευτών της αντιπολίτευσης που ζητάνε ρουσφέτια είναι απλώς αναπόφευκτος. Μια δήλωση που επίσης «τσουβαλιάζει» τα πάντα πετώντας λάσπη στον ανεμιστήρα, με το ΠΑΣΟΚ να έχει ζητήσει παρέμβαση εισαγγελέα.

Αξίζει δε να σημειωθεί ότι το «ρουσφέτι» ο κ. Δουδωνής το έχει ζητήσει από τη Βουλή και με δημόσιες δηλώσεις, καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος στο οποίο έχει εγκύψει ήδη από το πρώτο κρούσμα. Ίσως γιατί -όπως είπε και ο ίδιος ο κ. Χιώτης- είναι σωστό ρουσφέτι, σε αντίθεση με τα γαλάζια ρουσφέτια (χωρίς εισαγωγικά) που έφερε στο φως η ευρωπαϊκή εισαγγελία μετατρέποντας την κυβέρνηση Μητσοτάκη σε κυβέρνηση υποδίκων.

Η οργή Δουδωνή και ο άγριος καβγάς με τον Χιώτη

Όλα ξεκίνησαν όταν ο διευθυντής ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού του Φαλήρου ανέφερε ότι «ο Δουδωνής που είναι υποψήφιος στο νομό Λέσβου, τις τελευταίες 10 μέρες έχει ταράξει στα τηλέφωνα το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για να αποζημιωθούν οι κτηνοτρόφοι που επλήγησαν από τον αφθώδη πυρετό και να ανοίξει η αγορά της Λέσβου που είναι τώρα αποκλεισμένη για τα τυροκομικά προϊόντα. Αυτό λέγεται ρουσφέτι, σωστό ρουσφέτι, αλλά ζητά να αρθεί μια απαγόρευση δηλαδή να παρακαμφθεί μια νομοθεσία…»

Για εξίσωση του αγώνα για να μην καταστραφεί το νησί από τον αφθώδη πυρετό με τα παράνομα ρουσφέτια της ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη, έκανε λόγο στην άμεση, αιχμηρή και οργισμένη απάντησή του, μέσω των κοινωνικών δικτύων, ο κ. Δουδωνής, συμπληρώνοντας με νόημα ας μιλήσουμε για προπαγάνδα.

Η ανάρτηση του κ. Δουδωνή

«Συμπατριώτισσες και συμπατριώτες μου, ας καμαρώσουμε τον συμπατριώτη μας δημοσιογράφο, Μυτιληνιό Βασίλη Χιώτη! Εξισώνει στον ΣΚΑΙ 100.3 τον αγώνα μας και αγώνα μου για να μην καταστραφεί το νησί μας από τον αφθώδη πυρετό με τα παράνομα ρουσφέτια της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ας μιλήσουμε για προπαγάνδα και για τα αίτια της καταστροφής του νησιού μας από την κυβερνητική πλήρη αδιαφορία. Ντροπή!»

Ποινικώς κολάσιμη συκοφαντική δυσφήμιση

Ο κ. Δουδωνής δεν άφησε αναπάντητο ούτε το ερώτημα του κ. Χιώτη που τον προκάλεσε να απαντήσει με ποιον μίλησε στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τι ακριβώς ζήτησε. «Διότι αν ζητήσατε κάτι που παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία, τότε αυτό είναι ρουσφέτι με ποινικές συνέπειες…» κατέληγε στο ερώτημα – ανάρτηση ο κ. Χιώτης.

Για να λάβει την πληρωμένη απάντηση του κ. Δουδωνή: «κ Χιώτη, το νησί μας καταστρέφεται και ως όφειλα, με το που παρουσιάστηκε το πρώτο κρούσμα, ζήτησα ενημέρωση στη μία και μοναδική επικοινωνία μου με τον αρμόδιο υπουργό, την οποία και έλαβα. Δεν ζήτησα κανένα ρουσφέτι, παράνομο ή μη. Έπειτα, κατέθεσα 7 προτάσεις στο δημόσιο διάλογο, ερώτηση και αναφορά. Δυστυχώς δεν εισακούστηκα από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και οδηγούμαστε στην πλήρη διάλυση του κτηνοτροφικού τομέα του νησιού. Αυτό που κάνετε είναι ποινικώς κολάσιμη συκοφαντική δυσφήμιση και περιμένω δημόσια ανασκευή, συγγνώμη και αποκατάσταση της αλήθειας».

Wall Street: Γύρισε θετικά «ποντάροντας» σε διπλωματική λύση

Vita.gr
Συγκατοίκηση: «Ενώνει» ζωές και… μικροβιώματα – Τι σημαίνει για την υγεία;

Πόλεμος Ιράν: Οικονομικός «σεισμός» με άλμα στο πετρέλαιο, μπλόκο στο Ορμούζ και παγκόσμια κρίση

«Φτωχός συγγενής» ο Μητσοτάκης στις διεθνείς εξελίξεις – Μπήκε σφήνα σε κοινή δήλωση Ευρωπαίων για το Ιράν
Αχ, Ευρώπη 08.04.26

Με «νύχια και με δόντια» προσπαθούν στην κυβέρνηση να πείσουν πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποτελεί «ισχυρό παίκτη» στο διεθνές στερέωμα όμως μερικές «ανορθογραφίες» (;) δείχνουν, δυστυχώς, πως μάλλον έχει καταλήξει να είναι ο «φτωχός συγγενής» της ευρωπαϊκής οικογένειας.

Τσάμπα τα λεφτά που δώσαμε για τις φωτογραφίες των 200 πατριωτών Θάνο
Αδιανόητη δήλωση 23.03.26

Με ρητορική εμφυλίου εμφανίστηκε ο Θάνος Πλεύρης σε κομματική εκδήλωση στο Κιλκίς πριν καν στεγνώσει το μελάνι από την υπογραφή της μεταβίβασης κυριότητας της φωτογραφικής συλλογής από την οποία προήλθαν οι φωτογραφίες των εκτελεσμένων της Καισαριανής.

Ραντεβού υπήρχαν, αλλά ο Αδωνις δεν τα βρήκε και εκτέθηκε δείχνοντας διαθεσιμότητες Ιουνίου σε νοσοκομείο ως… σημερινά
Το άσπρο - μαύρο 20.03.26

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, έδειχνε στο κινητό του, on air, διαθέσιμα ραντεβού σε δημόσια νοσοκομεία για τις αρχές Ιουνίου, ισχυριζόμενος ότι επρόκειτο για τη σημερινή μέρα, για να απαντήσει σε καταγγελίες ασθενών. Βιάστηκε και εκτέθηκε.

Γάζα: Τουλάχιστον 4 Παλαιστίνιοι νεκροί από ισραηλινά πλήγματα – Οι 3 έξω από σχολείο
Τουλάχιστον 4 νεκροί 14.04.26

Νέες φονικές επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα

Συνεχίζονται τα ισραηλινά φονικά πλήγματα στη Γάζα, παρά την υποτιθέμενη κατάπαυση του πυρός, με τουλάχιστον τέσσερις Παλαιστινίους να βρίσκουν χθες τον θάνατο, οι τρεις έξω από σχολείο.

Πόλεμος Ιράν: Οικονομικός «σεισμός» με άλμα στο πετρέλαιο, μπλόκο στο Ορμούζ και παγκόσμια κρίση
Διεθνής Οικονομία 14.04.26

Ο πόλεμος στο Ιράν και ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ προκαλούν παγκόσμιο οικονομικό σοκ, εκτοξεύοντας τις τιμές ενέργειας και ενισχύοντας τον κίνδυνο ύφεσης

Άρης: Με Γαλανόπουλο η προπόνηση
Ποδόσφαιρο 13.04.26

Ο Γαλανόπουλος ξεπέρασε πλήρως το πρόβλημα τραυματισμού του και τέθηκε στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου για το σαββατιάτικο εντός έδρας παιχνίδι με τον Βόλο.

Αναζητείται ο ασυνείδητος οδηγός στην Αρτέμιδα – «Δεν σταμάτησε ούτε καν να δει αν είμαι καλά»
Ελλάδα 13.04.26

Ο ασυνείδητος οδηγός που προκάλεσε το τροχαίο, στη συνέχεια πάτησε γκάζι και εξαφανίστηκε από το σημείο, εγκαταλείποντας πίσω τραυματισμένο τον οδηγό της μοτοσικλέτας.

Greece Rejects Criticism Over Foreign Policy Stance
English edition 13.04.26

Athens responds firmly to remarks by Turkey’s foreign minister, stressing its independent decision-making and commitment to regional stability through international partnerships

Το θέατρο του παραλόγου με τους πίνακες διαιτητών της Super League
Ποδόσφαιρο 13.04.26

Ο ίδιος ο Στεφάν Λανουά άνοιξε τον… χορό λέγοντας στους διαιτητές ότι «κάποιοι από εσάς τού χρόνου θα είσαστε στην Super Legaue 2», ώστε ο Γάλλος να κάνει αξιολογήσεις είτε φύγει είτε μείνει

Οι σταρ του Χόλιγουντ τα βάζουν με τη συγχώνευση Paramount-Warner
Συνεχίζεται η κόντρα 13.04.26

Περισσότεροι από 1.000 ηθοποιοι και δημιουργοί του κινηματογράφου, ανάμεσά τους και ο Γιώργος Λάνθιμος, καταδικάζουν τη συμφωνία των 111 δισ. μεταξύ Paramount Skydance και Warner Bros. Discovery

Σύνθημα ανατροπής από τον Γιαμάλ
On Field 13.04.26

Ο σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα έστειλε μήνυμα για την μεγάλη κόντρα της Μπάρτσα με τους «ροχιμπλάνκος» στο Champions League

NATO Allies Refuse to Join Trump Iran Blockade Plan
English edition 13.04.26

European NATO members, including the UK and France, say they will not take part in a U.S. blockade of Iranian ports ordered by Donald Trump, instead pushing for a multinational mission to restore navigation once hostilities end

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λιντς
Ποδόσφαιρο 13.04.26

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

