Παναγιώτης Δουδωνής: «Οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου αγωνίζονται για την επιβίωση απέναντι στην κρατική αδιαφορία»
Ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής, παραβρέθηκε στη συγκέντρωση των κτηνοτρόφων στη Λέσβο.
Στη συγκέντρωση των κτηνοτρόφων στη Μυτιλήνη, που έγινε έπειτα από κάλεσμα της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων, βρέθηκε ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής, για να δηλώσει τη στήριξή του στα δίκαια αιτήματά τους.
Ο κ. Δουδωνής προσερχόμενος έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Τη στιγμή που όλη η χώρα συγκλονίζεται από το σκάνδαλο με τις παράνομες επιδοτήσεις και τα παράνομα ρουσφέτια του ΟΠΕΚΕΠΕ, ένας λαός, ο λαός της Λέσβου, ένας ολόκληρος κόσμος, μια ολόκληρη οικονομία, διεκδικεί την επιβίωση.
Αγωνίζεται για την επιβίωση απέναντι στην κρατική αδιαφορία, στην παντελή έλλειψη ενδιαφέροντος και στις προκλητικές δηλώσεις.
Εμείς είμαστε δίπλα σε αυτόν τον κόσμο και εδώ και στη Βουλή και παντού, γιατί θέλουμε η φωνή μας να είναι δυνατή και να διεκδικήσουμε το αυτονόητο: να μπορέσουμε να ζήσουμε».
