Παν. Δουδωνής: Προκλητική ανάρτηση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ενώ αφήνουν τη Λέσβο να καταστρέφεται
Ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής, από τον Μεσότοπο Λέσβου, κατακεραυνώνει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την «αδιαφορία» και «έλλειψη ενδιαφέροντος» προς «τους κατοίκους ενός ολόκληρου νησιού» την ίδια ώρα που διαφημίζει τη «λήψη στοχευμένων μέτρων για τον αφθώδη πυρετό».
- Ηχηρή παρέμβαση της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος στη «γαλάζια» προσπάθεια σπίλωσης της ευρωπαϊκής εισαγγελίας
- Θεσσαλονίκη: Στην εντατική διασωληνωμένος ο φοιτητής με βακτηριακή μηνιγγίτιδα – Σε χημειοπροφύλαξη οι επαφές του
- Χαϊδάρι: Συμμορία έκλεβε διερχόμενους οδηγούς παριστάνοντας ότι έχουν βλάβη στο δικό τους αυτοκίνητο
- «Προσγειωσούλα αβαβά» – Ξαναχτύπησε ο Έλληνας πιλότος με τις viral εκφράσεις
Βολές στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης εξαπολύει ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής, από τον Μεσότοπο Λέσβου.
Αδιαφορία της κυβέρνησης για τον κτηνοτροφικό κόσμο της Λέσβου
«Είμαι εδώ στο χωριό μου και με έκπληξη, απορία και αγανάκτηση είδα την ανάρτηση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που διαφημίζει τη ‘λήψη στοχευμένων μέτρων για τον αφθώδη πυρετό’ και το ότι τα υποστήριξε ο υφυπουργός αρνητής σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ, Μακάριος Λαζαρίδης», σημειώνει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ γνωρίζοντας από πρώτο χέρι τις δυσκολίες που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι κτηνοτρόφοι του νησιού.
Δουδωνής: Το κράτος δεν κάνει τίποτα
«Πραγματικά έρχεται Πάσχα και ένας κόσμος βρίσκεται σε απόγνωση. Το κράτος δεν κάνει τίποτα για αυτούς τους ανθρώπους» σημειώνει.
Και καταλήγει: «Καλώ άμεσα να υιοθετηθούν τα μέτρα που έχουμε προτείνει από την πρώτη στιγμή και επιμένουν να μην μας ακούν, άγνωστο γιατί, τόση αδιαφορία, τόση έλλειψη ενδιαφέροντος και τόση περιφρόνηση στους κατοίκους ενός ολόκληρου νησιού».
Οι προτάσεις
Με τους παραγωγούς της Λέσβου να αντιμετωπίζουν το φάσμα της καταστροφής ο κ. Δουδωνής έχει καταθέσει έξι προτάσεις.
1. Κτηνίατροι άμεσα εδώ, για να έχουμε την ιχνηλασιμότητα της νόσου
2. Μέτρα υγειονομικά, με απολυμαντικούς σταθμούς και μέσω αυτών
3. Να έχουμε την εξαγωγή από το νησί των γαλακτοκομικών προϊόντων που έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία και, κατά τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν έχουν κίνδυνο να μεταδώσουν τη νόσο.
4. Πρέπει να υπάρξει άμεση παρέμβαση στο ζήτημα και των παραγωγών και των τυροκομείων, με επιστρεπτέα προκαταβολή για όσο διάστημα διαρκεί αυτή η κατάσταση και βέβαια,
5. Αποζημιώσεις στην πραγματική τιμή του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, για να μπορέσουν να έχουν οι παραγωγοί το αντίστοιχο του κόπου τους. Όλα αυτά πρέπει να συνδυαστούν επίσης με
6. Αναστολή, μέσω παρέμβασης, των υποχρεώσεών τους προς το Δημόσιο και άλλους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, για όσο διάστημα διαρκέσει η παρούσα κατάσταση.
- Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν ανακοινώνει εναλλακτικές διαδρομές, επικαλούμενο κίνδυνο «ναρκών»
- Μετανάστες: Η Κομισιόν απαντά σε ερώτηση ευρωβουλευτών για το ναυάγιο στη Χίο
- Ρωσία: Ενας άμαχος νεκρός σε επιδρομή drones της Ουκρανίας
- Γάζα: 4 νεκροί, ανάμεσά τους δημοσιογράφος του Al Jazeera, από ισραηλινά πλήγματα
- Λίβανος: Η Τουρκία «καταδικάζει σθεναρά» τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς
- Λίβανος: Η κυβέρνηση Μελόνι καταδικάζει τους ισραηλινούς πυροβολισμούς κατά της UNIFIL
- Κύπρος: Νέο διοικητή της ΟΥΝΦΙΚΥΠ διόρισε ο Αντόνιο Γκουτέρες
- Λίβανος: «Αγανάκτηση για τους θανάτους και τις καταστροφές» που προκάλεσε το Ισραήλ
