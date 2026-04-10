Δουδωνής: Η κτηνοτροφία της Λέσβου καταστρέφεται και η κυβέρνηση δίνει σόου τύπου Γεωργιάδη – Μέτρα τώρα
Με την κυβέρνηση Μητσοτάκη έχουμε και το Πάσχα «έκτακτη εμφάνιση καλικάτζαρων», λέει χαρακτηριστικά ο Παναγιώτης Δουδωνής του ΠΑΣΟΚ, επιμένοντας στο κρίσιμο ζήτημα της καταστροφής της κτηνοτροφίας της Λέσβου από τον αφθώδη πυρετό
«Ήξερα ότι οι καλικάντζαροι εμφανίζονται τα Χριστούγεννα, αλλά, από ό,τι φαίνεται, κάνουν και μια έκτακτη εμφάνιση το Πάσχα», τονίζει χαρακτηριστικά ο Παναγιώτης Δουδωνής, αναφερόμενος για μία ακόμη φορά στην κυβερνητική αδιαφορία για την καταστροφή της κτηνοτροφίας στην Λέσβο από τον αφθώδη πυρετό.
Ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ αναρωτιέται «τι έχει κάνει η κυβέρνηση μέχρι τώρα για τον κτηνοτροφικό κόσμο της Λέσβου και για όλη την οικονομία του νησιού;», για να δώσει ο ίδιος την απάντηση πως «έχει περάσει μια τροπολογία, που μόνη της ψήφισε, για ενεργοποίηση του μοντέλου υποχρεωτικής μεταφοράς των κτηνιάτρων, όπως στην ευλογιά».
«Μόνο που στην ευλογιά», όπως διευκρινίζει, «δεν ενεργοποιήθηκε ποτέ το μοντέλο αυτό, και έτσι θα μείνουμε με το 1/4 των κτηνιάτρων που έχουν αντίστοιχες περιοχές στη Βουλγαρία».
Δουδωνής: Η καταστροφή της κτηνοτροφίας στη Λέσβο έχει την υπογραφή Μητσοτάκη
«Ξαναλέω: αποζημιώσεις άμεσα, υπογραφή της ΚΥΑ άμεσα, επιστρεπτέα προκαταβολή άμεσα, μεταφορά των προϊόντων που έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία», υπογραμμίζει ο Παναγιώτης Δουδωνής, προσθέτοντας χαρακτηριστικά ότι «αλλιώς, οποιαδήποτε επίσκεψη υφυπουργού, υπουργού ή ανθυποϋφυπουργού θα είναι για να γίνει σόου τύπου Γεωργιάδη».
«Τέρμα τα ψέματα. Κανένα πατριωτικό κόμμα δεν θα στήριζε την καταστροφή της κτηνοτροφίας στη Λέσβο. Έχει την υπογραφή της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη», τονίζει καταληκτικά ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ.
