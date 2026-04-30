Γιορτή σήμερα 30 Απριλίου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
Ελλάδα 30 Απριλίου 2026, 00:11

Γιορτή σήμερα 30 Απριλίου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο

Γιορτή σήμερα 30 Απριλίου: Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα, όλα τα ονόματα που έχουν γιορτή και ποιοι Άγιοι τιμώνται σύμφωνα με το εορτολόγιο.

Μαρίνα Κουτσούμπα
Επιμέλεια Μαρίνα Κουτσούμπα
Ποιοι έχουν γιορτή σήμερα 30 Απριλίου σύμφωνα με το εορτολόγιο; Δείτε ποια ονόματα γιορτάζουν σήμερα και ποιοι Άγιοι τιμώνται από την Ορθόδοξη Εκκλησία.

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 30 Απριλίου

Σήμερα γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

  • Αργυρή, Αργυρούλα, Ρούλα, Αργυρώ
  • Ασημάκης, Ασημίνα, Ασημένια, Μένια, Μίνα
  • Μαλαματή, Μάλα, Μαλαματένια, Ματίνα
  • Δονάτος, Δονάτα, Ντονάτα, Ντονατέλα, Ντόνα
  • Ιάκωβος, Ιακωβίνα, Ζακελίνα*
  • Γιακουμής

Αν έχετε κάποιον δικό σας άνθρωπο που γιορτάζει σήμερα, μην ξεχάσετε να του ευχηθείτε χρόνια πολλά!

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ποιοι Άγιοι τιμώνται σήμερα

Σήμερα η Εκκλησία τιμά:

  • την Ανακομιδή των Τιμίων Λειψάνων της Αγίας Αργυρής
  • τον Άγιο Δονάτο
  • τον Άγιο Ιάκωβο τον Απόστολο

Η Αγία Αργυρή έζησε στα χρόνια της Οθωμανικής κυριαρχίας και μαρτύρησε για την πίστη της, παραμένοντας σταθερή παρά τις πιέσεις να αλλαξοπιστήσει. Η ανακομιδή των ιερών λειψάνων της αποτελεί σημαντική στιγμή τιμής για την Ορθόδοξη Εκκλησία.

Ο Άγιος Δονάτος ήταν επίσκοπος με έντονη πνευματική δράση και φιλανθρωπικό έργο, ενώ ο Άγιος Ιάκωβος, ένας από τους Αποστόλους, διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη διάδοση του χριστιανισμού στα πρώτα χρόνια της Εκκλησίας.

Η μνήμη τους τιμάται κάθε χρόνο στις 30 Απριλίου.

Φωτογραφία: Marina Koutsoumpa

Πάουελ: Θα παραμείνω ως κυβερνήτης στη Fed

Wall Street: Μικτά τα πρόσημα λόγω Fed και σε αναμονή των αποτελεσμάτων των Big Tech

ΕΣΥ: Τα δάκρυα απόγνωσης της ειδικευόμενης παιδιάτρου και ο υπουργός Υγείας που βλέπει «επικοινωνιακά παιχνίδια»
Ξέσπασμα 29.04.26

Η σκληρή εικόνα μια ειδικευόμενης παιδιατρού στα όρια της κατάρρευσης μετά από πέντε 24ωρα εφημερίας, το αρχικό ενδιαφέρον του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και το τελικό «πόρισμα» ότι «δεν θα επιτρέψει επικοινωνιακά παιχνίδια με το ΕΣΥ».

Παραιτείται το Δημόσιο από όλα τα ένδικα μέσα κατά των αποζημιώσεων για τα Τέμπη
Ελλάδα 29.04.26

Όπως επισημαίνεται στο κοινό δελτίο Τύπου που εξέδωσαν τα δύο Υπουργεία, η ρύθμιση αφορά τις αποζημιώσεις που επιδικάζονται στους συγγενείς των θυμάτων για την ψυχική οδύνη που υπέστησαν, καθώς και για ηθική βλάβη στους τραυματίες.

Τραγωδία στην Ηλεία: Νεκρός 13χρονος που οδηγούσε πατίνι και συγκρούστηκε με ΙΧ
Ελλάδα 29.04.26

Ο 13χρονος φέρεται να επιχείρησε με το πατίνι ελιγμό για να αποφύγει αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με άλλο όχημα που κινείτο στο σημείο εκείνη τη στιγμή

Αλόννησο: Σοβαρός τραυματισμός ναύτη σε πλοίο – Έπεσε από ύψος 6 μέτρων κατά τη διάρκεια εργασιών
Ελλάδα 29.04.26

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει υποστεί κρανιοεγκεφαλική κάκωση - Με ελικόπτερο του ΕΚΑΒ πραγματοποιήθηκε η αεροδιακομιδή του προς τη Λάρισα και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο

Θεσσαλονίκη: Απομακρύνθηκε ο 20χρονος που πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι – Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ
Ελλάδα 29.04.26

Μετά από αρκετές ώρες κατά τις οποίες ο νεαρός παρέμενε κλειδωμένος στο διαμέρισμα, λίγο μετά τις 18.00 αστυνομικοί κατάφεραν να τον προσεγγίσουν και να τον απομακρύνουν - Ο 20χρονος προσήχθη στο Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου.

Εως 157.000 ευρώ το μέσο κόστος γάμου στην Ελλάδα – Αποκαλυπτική έρευνα για τα destination weddings
Ελλάδα 29.04.26

Σύμφωνα με τα ευρήματα, το μέσο budget ανά γάμο φτάνει τις 160.000 ευρώ (προ ΦΠΑ), ενώ η συνολική ετήσια οικονομική συνεισφορά του κλάδου μπορεί να αγγίξει έως και τα 2,5 δισ. ευρώ.

Καλαμάτα: Πώς αποκαλύφθηκε η αυτοκτονία του 44χρονου – Γιατί «έστησαν» σκηνικό δολοφονίας οι 6 συλληφθέντες
Ελλάδα 29.04.26 Upd: 21:19

Η εύρεση του όπλου το απόγευμα της Τετάρτης, κοντά στον στάβλο στην Καλαμάτα, αποδεικνύει ότι είχε σκηνοθετηθεί ο χώρος έτσι ώστε να αποπροσανατολίσει τις Αρχές

Εξαρθρώθηκε σπείρα που έκανε διαρρήξεις σε πολυτελείς κατοικίες στα νότια προάστια της Αττικής
Ελλάδα 29.04.26

Ταυτοποιήθηκαν 3 αλλοδαποί, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης οι 2 εκ των οποίων είναι ήδη έγκλειστοι σε Σωφρονιστικό Κατάστημα για παρόμοια αδικήματα, - Ο τρίτος αναζητείται έπειτα και από παραβίαση περιοριστικών όρων

Θεσσαλονίκη: Έφοδος της ΟΠΚΕ στην πολυκατοικία του 20χρονου που πετάει αντικείμενα από το μπαλκόνι
Ελλάδα 29.04.26

Στο σημείο βρίσκονται ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, ενώ η περιοχή έχει αποκλειστεί για λόγους ασφαλείας

Σοκάρει η κόρη του 89χρονου: «Για μένα ήταν ένας ξένος – Σπαταλούσε πολλά λεφτά σε μάγια»
Ελλάδα 29.04.26

«Εμένα προσωπικά, μου είχε πει ότι τον κυνηγάνε δαίμονες, ότι πάνε τη νύχτα και τον ξυπνάνε και τον χτυπάνε και τον δένουν κάτω και δεν μπορεί να κουνηθεί» αναφέρει η κόρη του 89χρονου

Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Γιατί ανησυχούν
Media 30.04.26

Πέντε σεισμολόγοι ακτινογραφούν το ρήγμα • Το διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου στη Σκιάθο με 4,7 και 4,9 βαθμούς μέσα σε διάστημα δύο ωρών συνεχίζει να απασχολεί τους επιστήμονες

Το Ισραήλ αναχαιτίζει στολίσκο που κατευθύνεται στη Γάζα, ανοιχτά της Κρήτης
Μέση Ανατολή 30.04.26

Το Ισραηλινό Ναυτικό άρχισε να αναχαιτίζει τον στολίσκο των ακτιβιστών που πλέει προς τη Λωρίδα της Γάζας. Το περιστατικό επιβεβαιώνουν τόσο οι επιβαίνοντες στα πλοιάρια όσο και πηγές ασφαλείας στο Ισραήλ.

Ατλέτικο Μαδρίτης – Άρσεναλ 1-1: Όλα θα κριθούν στο Λονδίνο (vid)
Champions League 30.04.26

Οι δύο ομάδες θα «λύσουν» τις διαφορές τους στην ρεβάνς του Λονδίνου, με τους «κανονιέρηδες» να έχουν ένα μικρό προβάδισμα πρόκρισης στον τελικό, μετά την αποψινή ισοπαλία στο Μετροπολιτάνο.

Ηλεκτρονικές απάτες με πλαστά εισιτήρια για το Μουντιάλ και email-παγίδες
Οικονομία 29.04.26

Εκατομμύρια φίλοι του ποδοσφαίρου σε όλο τον κόσμο ετοιμάζονται για το Μουντιάλ που θα πραγματοποιηθεί αυτό το καλοκαίρι, ωστόσο, οι κυβερνοεγκληματίες ετοιμάζονται και αυτοί

Ινδία: Επτά νεκροί από κατάρρευση τοίχου σε νοσοκομείο της πόλης Μπανγκαλόρ
Κόσμος 29.04.26

Έπειτα από πολλές εβδομάδες ζέστης και υψηλής υγρασίας, ο καιρός στην Μπανγκαλόρ άλλαξε απότομα με καταρρακτώδη βροχή, ισχυρούς ανέμους και χαλάζι προκαλώντας σημαντικές καταστροφές, με πλημμύρες και πτώσεις δέντρων.

Μαγιό, θαλασσινό αλάτι και το αγόρι μου – Πώς ήταν η Ίμπιζα στα ’70s
Φυσικό φως 29.04.26

Η Ίμπιζα των '70s δεν έχει καμία σχέση με αυτό που γνωρίζουμε σήμερα. Τότε μιλούσαμε για μποεμ τύπους που διάβαζαν εφημερίδα σε τοπικά καφέ, ενόσω τα μπαρ του νησιού είχαν ακόμη χαρακτήρα,

Μπιλμπάο – ΠΑΟΚ 89-74: Κατέρρευσε στο δεύτερο ημίχρονο ο «δικέφαλος» κι έχασε το τρόπαιο (vid)
Μπάσκετ 29.04.26

Ο ΠΑΟΚ δέχθηκε 46 πόντους στο 2ο ημίχρονο, πέτυχε μόνο 33 κι έτσι δεν μπόρεσε να υπερασπιστεί το +6 με το οποίο είχε νικήσει στο 1ο παιχνίδι. Δεύτερη σερί χρονιά τροπαιούχος στο Europe Cup η Μπιλμπάο.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη και η επέλαση των 15χρονων startupper
Επιχειρηματίες-θαύματα 29.04.26

Για τον 15χρονο Νικ Ντομπροσίνσκι, η πραγματική γνώση ξεκινά αμέσως μόλις χτυπήσει το κουδούνι της τελευταίας ώρας στο σχολείο και η Τεχνητή Νοημοσύνη φταίει για αυτό. Δεν είναι ο μόνος

ΕΣΥ: Τα δάκρυα απόγνωσης της ειδικευόμενης παιδιάτρου και ο υπουργός Υγείας που βλέπει «επικοινωνιακά παιχνίδια»
Ξέσπασμα 29.04.26

Η σκληρή εικόνα μια ειδικευόμενης παιδιατρού στα όρια της κατάρρευσης μετά από πέντε 24ωρα εφημερίας, το αρχικό ενδιαφέρον του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και το τελικό «πόρισμα» ότι «δεν θα επιτρέψει επικοινωνιακά παιχνίδια με το ΕΣΥ».

Παραιτείται το Δημόσιο από όλα τα ένδικα μέσα κατά των αποζημιώσεων για τα Τέμπη
Ελλάδα 29.04.26

Όπως επισημαίνεται στο κοινό δελτίο Τύπου που εξέδωσαν τα δύο Υπουργεία, η ρύθμιση αφορά τις αποζημιώσεις που επιδικάζονται στους συγγενείς των θυμάτων για την ψυχική οδύνη που υπέστησαν, καθώς και για ηθική βλάβη στους τραυματίες.

ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο τροποποιεί τους εκλογικούς κανόνες – Περιορίζει τα δικαιώματα ψήφου των μειονοτήτων
Πλήγμα στα δικαιώματα 29.04.26

Ρατσιστική απόφαση, που περιορίζει την πολιτική επιρροή των μειονοτήτων στις ΗΠΑ, καταγγέλλου οι επικριτές. Ο Νόμος για τα Δικαιώματα Ψήφου «ξεδοντιάζεται», στην προσπάθεια των Ρεπουμπλικάνων να αλλάξουν τους εκλογικούς χάρτες.

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Άρσεναλ
Champions League 29.04.26

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατλέτικο Μαδρίτης – Άρσεναλ για τα ημιτελικά του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ
Μπάσκετ 29.04.26

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ για τα play offs της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς ενώνει (κινηματογραφικές) δυνάμεις με τον Χόπκινς
Όνειρα 29.04.26

Η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς θα συμπρωταγωνιστήσει με τον Άντονι Χόπκινς στην ταινία «A Visit to Grandpa’s», η οποία ακολουθεί ένα μικρό αγόρι που εξερευνά την ατίθαση πλευρά της ζωής,

Ο Φίτσο στον δρόμο του Όρμπαν; Το Ευρωκοινοβούλιο ζητά πάγωμα κονδυλίων για τη Σλοβακία για το κράτος δικαίου
Ευρωπαϊκή Ένωση 29.04.26

Ανησυχίες για τον σεβασμό στο κράτος δικαίου από την κυβέρνηση του Φίτσο στη Σλοβακία εκφράζει το Ευρωκοινοβούλιο. Καλεί την Κομισιόν να εξετάσει πάγωμα κονδυλίων για την Μπρατισλάβα.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επιλέγει Ρονάλντο αντί για Μέσι και εξηγεί το γιατί
Ποδόσφαιρο 29.04.26

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν καλεσμένος σε podcast και εξήγησε ότι ανάμεσα στον Λιονέλ Μέσι και τον Κριστιάνο Ρονάλντο επιλέγει τον δεύτερο γιατί μαζί του ταυτίζεται περισσότερο.

Τραγωδία στην Ηλεία: Νεκρός 13χρονος που οδηγούσε πατίνι και συγκρούστηκε με ΙΧ
Ελλάδα 29.04.26

Ο 13χρονος φέρεται να επιχείρησε με το πατίνι ελιγμό για να αποφύγει αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με άλλο όχημα που κινείτο στο σημείο εκείνη τη στιγμή

Τηλεφώνημα Πούτιν-Τραμπ – Εκεχειρία στην Ουκρανία πρότεινε ο πρόεδρος της Ρωσίας
Πόλεμος στην Ουκρανία 29.04.26

Η εκεχειρία προτάθηκε με αφορμή τους εορτασμούς για την επέτειο λήξης του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Στο τηλεφώνημα συζητήθηκε και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

