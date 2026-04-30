Γιορτή σήμερα 30 Απριλίου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο

Ποιοι έχουν γιορτή σήμερα 30 Απριλίου σύμφωνα με το εορτολόγιο; Δείτε ποια ονόματα γιορτάζουν σήμερα και ποιοι Άγιοι τιμώνται από την Ορθόδοξη Εκκλησία.

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 30 Απριλίου

Σήμερα γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

Αργυρή, Αργυρούλα, Ρούλα, Αργυρώ

Ασημάκης, Ασημίνα, Ασημένια, Μένια, Μίνα

Μαλαματή, Μάλα, Μαλαματένια, Ματίνα

Δονάτος, Δονάτα, Ντονάτα, Ντονατέλα, Ντόνα

Ιάκωβος, Ιακωβίνα, Ζακελίνα*

Γιακουμής

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ποιοι Άγιοι τιμώνται σήμερα

Σήμερα η Εκκλησία τιμά:

την Ανακομιδή των Τιμίων Λειψάνων της Αγίας Αργυρής

τον Άγιο Δονάτο

τον Άγιο Ιάκωβο τον Απόστολο

Η Αγία Αργυρή έζησε στα χρόνια της Οθωμανικής κυριαρχίας και μαρτύρησε για την πίστη της, παραμένοντας σταθερή παρά τις πιέσεις να αλλαξοπιστήσει. Η ανακομιδή των ιερών λειψάνων της αποτελεί σημαντική στιγμή τιμής για την Ορθόδοξη Εκκλησία.

Ο Άγιος Δονάτος ήταν επίσκοπος με έντονη πνευματική δράση και φιλανθρωπικό έργο, ενώ ο Άγιος Ιάκωβος, ένας από τους Αποστόλους, διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη διάδοση του χριστιανισμού στα πρώτα χρόνια της Εκκλησίας.

Η μνήμη τους τιμάται κάθε χρόνο στις 30 Απριλίου.

