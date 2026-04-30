Ποιοι έχουν γιορτή σήμερα 30 Απριλίου σύμφωνα με το εορτολόγιο; Δείτε ποια ονόματα γιορτάζουν σήμερα και ποιοι Άγιοι τιμώνται από την Ορθόδοξη Εκκλησία.
Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 30 Απριλίου
Σήμερα γιορτάζουν τα εξής ονόματα:
- Αργυρή, Αργυρούλα, Ρούλα, Αργυρώ
- Ασημάκης, Ασημίνα, Ασημένια, Μένια, Μίνα
- Μαλαματή, Μάλα, Μαλαματένια, Ματίνα
- Δονάτος, Δονάτα, Ντονάτα, Ντονατέλα, Ντόνα
- Ιάκωβος, Ιακωβίνα, Ζακελίνα*
- Γιακουμής
Αν έχετε κάποιον δικό σας άνθρωπο που γιορτάζει σήμερα, μην ξεχάσετε να του ευχηθείτε χρόνια πολλά!
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Ποιοι Άγιοι τιμώνται σήμερα
Σήμερα η Εκκλησία τιμά:
- την Ανακομιδή των Τιμίων Λειψάνων της Αγίας Αργυρής
- τον Άγιο Δονάτο
- τον Άγιο Ιάκωβο τον Απόστολο
Η Αγία Αργυρή έζησε στα χρόνια της Οθωμανικής κυριαρχίας και μαρτύρησε για την πίστη της, παραμένοντας σταθερή παρά τις πιέσεις να αλλαξοπιστήσει. Η ανακομιδή των ιερών λειψάνων της αποτελεί σημαντική στιγμή τιμής για την Ορθόδοξη Εκκλησία.
Ο Άγιος Δονάτος ήταν επίσκοπος με έντονη πνευματική δράση και φιλανθρωπικό έργο, ενώ ο Άγιος Ιάκωβος, ένας από τους Αποστόλους, διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη διάδοση του χριστιανισμού στα πρώτα χρόνια της Εκκλησίας.
Η μνήμη τους τιμάται κάθε χρόνο στις 30 Απριλίου.
- Γιορτή σήμερα 30 Απριλίου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
