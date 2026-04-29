Η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς θα συμπρωταγωνιστήσει με τον Άντονι Χόπκινς στην ταινία «A Visit to Grandpa’s», σε σκηνοθεσία του Ντι Τζέι Καρούζο, ο οποίος έχει στο ενεργητικό του ταινίες όπως το θρίλερ «Disturbia» του 2007, το «Eagle Eye» του 2008 και το «Mary» του 2024.

Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Ανερίν Μπάρναρντ («Dunkirk»), Άρτι Γουίλκινσον-Χαντ («Good Luck, Have Fun, Don’t Die»), Τζεραλντίν Τζέιμς («Sherlock Holmes») και Έιμι-Φιόν Έντουαρντς («Slow Horses»).

Τα γυρίσματα ξεκίνησαν στις 7 Απριλίου στην Ουαλία, ενώ σήμερα αποκαλύπτονται δύο πρώτες εικόνες από την ταινία: oι φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν την Τετάρτη, 29 Απριλίου, δείχνουν την ηθοποιό να σερβίρει σε ένα μπαρ φορώντας ένα κίτρινο φόρεμα, και τον Χόπκινς ντυμένο ζεστά με καπέλο και παλτό.

Αντίο αυστηρότητα

Εμπνευσμένη από το αγαπημένο διήγημα του Ουαλού ποιητή και συγγραφέα Ντίλαν Τόμας, η ταινία ακολουθεί ένα νεαρό αγόρι που πρόκειται να περάσει ένα καλοκαίρι με τον χαρισματικό και εξαιρετικά εκκεντρικό παππού του σε ένα απομακρυσμένο αγρόκτημα της Ουαλίας. Ενώ περιμένει ότι οι ημέρες του θα κυλούν νωχελικά και οι κανόνες των μεγαλυτέρων θα του ρημάξουν την ψυχή, το αγόρι τελικά βυθίζεται σε έναν κόσμο ευχάριστου χάους και φαντασίας – όπου υφαίνονται εξωφρενικές ιστορίες και ξεδιπλώνεται ένας κόσμος θαυμάτων.

«Αν και περίμενε βαρετές μέρες και αυστηρούς κανόνες, ο μικρός αντίθετα βρίσκεται μπροστά σε έναν κόσμο γεμάτο χάος και φαντασία — όπου δημιουργούνται εξωφρενικές ιστορίες και ξεδιπλώνεται ένας κόσμος θαυμάτων, αναμνήσεων και σκανταλιών», αναφέρει η σύνοψη της πλοκής. «Αυτό που ξεκινά ως μια επίσκεψη που δεν ήθελε να κάνει, μετατρέπεται σε ένα μαγικό ταξίδι σύνδεσης, ανακάλυψης και απροσδόκητης χαράς».

Στα βασικά μέλη του συνεργείου περιλαμβάνονται ο διευθυντής φωτογραφίας Γκάβιν Στράδερς, ο σκηνογράφος Τομ Πιρς, η ενδυματολόγος Τίνα Καλίβας και η μακιγιέρ και κομμώτρια Ντεμπ Κέντον.

Η ταινία «A Visit to Grandpa’s» είναι μια ευρωπαϊκή συμπαραγωγή της Adler Entertainment και της U-Media. Η WestEnd Films θα αναλάβει τις διεθνείς πωλήσεις και θα παρουσιάσει τα πρώτα πλάνα στους αγοραστές στις Κάννες.

*Με πληροφορίες από: Variety & The Hollywood Reporter