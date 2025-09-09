O Στίβεν Σπίλμπεργκ άλλαξε τη ζωή της Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς – Σε επαγγελματικό και συναισθηματικό επίπεδο

Η Ντρου Μπάριμορ και η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς αναπολούν την πρώιμη συνεργασία τους με έναν γίγαντα της κινηματογραφικής βιομηχανίας που τους έδωσε μια χείρα βοηθείας για να εδραιωθούν ως ηθοποιοί: τον Στίβεν Σπίλμπεργκ.

Η Ζέτα-Τζόουνς ήταν η τελευταία καλεσμένη του «The Drew Barrymore Show», όπου μεταξύ άλλων μίλησε για το γεγονός ότι ο ρόλος της στην ταινία-ορόσημο του 1998, Η μάσκα του Ζορό, άλλαξε την ζωή της, παντοτινά.

«Δηλαδή λέμε ότι ο Στίβεν Σπίλμπεργκ άλλαξε τη ζωή και των δύο μας;»

Μέσα σε λίγες μέρες αφότου της προτάθηκε ο ρόλος, η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς βρέθηκε σε ένα αεροπλάνο με προορισμό το Μεξικό.

«Τις επόμενες μέρες, έκανα οντισιόν με τον υπέροχο Αντόνιο Μπαντέρας και τον Άντονι Χόπκινς, το είδωλο της πατρίδας μου, ο οποίος είχε σκηνοθετήσει ένα θεατρικό έργο [που συμμετείχα] όταν ήμουν 18 ετών, και ενώ βρισκόμουν εκεί, σκέφτηκα: ‘Αν αυτό τελειώσει τώρα, θα είναι σαν να πραγματοποιήθηκε ένα όνειρο. Και τότε πήρα τη δουλειά και αυτό άλλαξε τη ζωή μου», αποκάλυψε μιλώντας στο «The Drew Barrymore Show».

Στην νοσταλγική εξομολόγηση της, η Ντρου Μπάριμορ απάντησε: «Δηλαδή λέμε ότι ο Στίβεν Σπίλμπεργκ άλλαξε τη ζωή και των δύο μας;», κάνοντας μια νύξη στον πρωταγωνιστικό ρόλο που είχε η ίδια -μόλις σε ηλικία 7 ετών- στην ταινία του Σπίλμπεργκ, E.T. ο Εξωγήινος.

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ, ο οποίος ήταν εκτελεστικός παραγωγός στην ταινία «Η μάσκα του Ζορό» είχε αρχικά ετοιμάσει την ταινία για την TriStar Pictures με τους σκηνοθέτες Μάικλ Σαλομόν και Ρόμπερτ Ροντρίγκεζ, αλλά τελικά ο Μάρτιν Κάμπελ ήταν αυτός που υπέγραψε για να αναλάβει τα ηνία.

Ο Σαλομόν είχε επιλέξει τον Σον Κόνερι για τον ρόλο του Ντον Ντιέγκο ντε λα Βέγκα, ενώ ο Ροντρίγκεζ αποφάσισε να δώσει στον Μπαντέρας στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο Κόνερι αποχώρησε και αντικαταστάθηκε από τον Χόπκινς, και τα γυρίσματα της ταινίας «Η μάσκα του Ζορό» ξεκίνησαν τον Ιανουάριο του 1997 στα Estudios Churubusco στην Πόλη του Μεξικού, στο Μεξικό.

Παράλληλα, η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς υπέγραψε συμβόλαιο τον Νοέμβριο του 1996, όταν ο Σπίλμπεργκ είδε την ερμηνεία της στη μίνι σειρά «Τιτανικός» και την πρότεινε στον Κάμπελ.

«Ξέρεις ποιο είναι το χειρότερο; Είχε δίκιο»

Η απόφαση του Σπίλμπεργκ να την προτείνει για το ρόλο της Έλενα Μοντέρο, άλλαξε τη ζωή της Ζέτα-Τζόουνς ποικιλοτρόπως: ο σημερινός σύζυγός της, Μάικλ Ντάγκλας, έχει δηλώσει ότι του κίνησε το ενδιαφέρον όταν την είδε στην ταινία «Η μάσκα του Ζορό».

Κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισής του το 2016 στην εκπομπή «The Jonathan Ross Show», ο Ντάγκλας αποκάλυψε ότι είχε δει τη Ζέτα-Τζόουνς στον ρόλο της Ελένα Μοντέρο και ζήτησε από τον υπεύθυνο δημοσίων σχέσεών του να κανονίσει μια συνάντηση.

«Τη συνάντησα στο μπαρ και φέρθηκα σαν τζέντλεμαν», είπε ο Ντάγκλας. Θυμήθηκε ότι την είχε ρωτήσει: «Μήπως θέλεις να έρθεις να πιούμε ένα ποτό;». Όταν η Ζέτα-Τζόουνς τον συνάντησε αργότερα εκείνο το βράδυ, της είπε: «Ξέρεις, θα γίνω ο πατέρας των παιδιών σου».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Catherine Zeta-Jones (@catherinezetajones)

Σύμφωνα με τον Ντάγκλας, εκείνη απάντησε: «Ξέρεις, έχω ακούσει πολλά για σένα και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να σου πω καληνύχτα».

Ωστόσο, ο Ντάγκλας, δεν εγκατέλειψε τις προσπάθειες του: η ηθοποιός επρόκειτο να πάει σε ένα μικρό νησί της Σκωτίας για τα γυρίσματα της ταινίας «Διπλή παγίδα» (1999), οπότε κανόνισε να την περιμένουν τριαντάφυλλα όταν θα έφτανε.

«Ξέρεις ποιο είναι το χειρότερο; Είχε δίκιο» αστειεύτηκε η Ζέτα-Τζόουνς κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στο κόκκινο χαλί το 2019.

*Με πληροφορίες από: People