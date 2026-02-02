Η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς δεν συμμετείχε «ποτέ σε ταινίες για τα χρήματα»

Από τα πρώτα της βήματα στον κινηματογράφο, η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς συμμετείχε σε ταινίες που άφησαν εποχή – και αρκετά μηδενικά στον τραπεζικό της λογαριασμό.

Ωστόσο, η ηθοποιός δεν δέχθηκε ποτέ να ενσαρκώσει ρόλους με γνώμονα την αμοιβή.

«Αλλά δεν το έκανα»

«Ήμουν τυχερή που κατάφερα να παίξω σε αρκετές εμπορικές ταινίες — που ήταν και άψογες άπο καλλιτεχνικής άποψης—όταν ξεκινούσα την καριέρα μου», δήλωσε η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς στο περιοδικό People, μετά την πρεμιέρα της ταινίας της «The Gallerist» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Sundance.

«Όμως, ποτέ δεν έκανα κάτι για τα χρήματα», πρόσθεσε. «Μου έκαναν πολλές προτάσεις στην αρχή της καριέρας μου και μερικές φορές σκέφτομαι: ‘Ε, θα έπρεπε να το είχα κάνει’», παραδέχθηκε.

«Αλλά δεν το έκανα», κατέληξε.

«Θα έλεγα ότι έχω συνεργαστεί με μερικούς από τους καλύτερους»

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός απαρίθμησε τις «ταινίες μεγάλου προϋπολογισμού» που, σύμφωνα με τα λόγια της, «διατηρούν ακόμα την αξία τους», όπως η επιτυχία του 1998, Η μάσκα του Ζορό.

Αλλά, πρόσθεσε ότι «υπήρξαν μερικές — όπως το The Haunting — που ήταν έτσι κι έτσι».

Η ταινία τρόμου The Haunting, με τους Λίαμ Νίσον, Όουεν Γουίλσον και Λίλι Τέιλορ, σε σκηνοθεσία Γιαν ντε Μποντ και σενάριο Ντέιβιντ Σελφ ήταν μεν εμπορική επιτυχία, αλλά οι κριτικοί κινηματογράφου την κατακρεούργησαν.

«Γενικά, θα έλεγα ότι έχω συνεργαστεί με μερικούς από τους καλύτερους, από τον Στίβεν Σόντερμπεργκ, με τον οποίο έχω γυρίσει τρεις ταινίες, μέχρι τον Στίβεν Σπίλμπεργκ, και με πραγματικά ενδιαφέροντες σκηνοθέτες και ηθοποιούς», συμπλήρωσε, λίγο πριν αναφερθεί συγκεκριμένα στο «Traffic».

Η ταινία «Traffic» του Σόντερμπεργκ θεωρείται αμφιλεγόμενη σε καλλιτεχνικό επίπεδο, αλλά κατάφερε να γίνει μια mainstream επιτυχία, είπε η ηθοποιός. «Παρόλο που ήταν μια ταινία 40 εκατομμυρίων δολαρίων», θυμήθηκε γελώντας, «κανείς δεν ήθελε πραγματικά να την υποστηρίξει μέχρι που προτάθηκε για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας. Και τότε όλοι έλεγαν: ‘Ναι, πάντα πίστευα σε αυτήν!’ Δεν ήταν αλήθεια».

Διαμάντι;

Η εμπορική επιτυχία μπορεί να μην αποτελεί αυτοσκοπός για την Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς, αλλά όπως είπε στο People, «βοηθάει το γεγονός ότι έχω παίξει σε αυτές τις μεγάλες, διακεκριμένες ταινίες, ώστε να μπορώ να βγάλω κάποια χρήματα για να κάνω αυτά τα διαμάντια», όπως η ταινία The Gallerist.

Η νέα μαύρη κωμωδία της Κάθι Γιαν, The Gallerist, περιστρέφεται γύρω από μια απελπισμένη γκαλερίστα (Νάταλι Πόρτμαν) που προωθεί το σόλο ντεμπούτο μιας αφροαμερικανίδας καλλιτέχνιδας την οποία υποδύεται η Ντα’Βάιν Τζόι Ράντολφ, ενώ παράλληλα δίνει μάχη να πουλήσει το πτώμα ενός influencer (Ζακ Γαλιφιανάκης) στην Art Basel Miami Beach.

Πέραν των Πόρτμαν, Γαλιφιανάκη και Ράντολφ, στην ταινία πρωταγωνιστεί η Τζένα Ορτέγκα που υποδύεται μια καταπιεσμένη βοηθό που αγωνίζεται να διαχειριστεί το χάος, η Charli xcx που ενσαρκώνει την δύσπιστη κοπέλα του influencer και η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς, μια γυναίκα που μόλις βγήκε από τη φυλακή.

*Με πληροφορίες από: People