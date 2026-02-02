magazin
02.02.2026 | 20:18
Καραμπόλα στον Κηφισό: Ουρές χιλιομέτρων και καθυστερήσεις στους δρόμους της Αττικής
Η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς δεν συμμετείχε «ποτέ σε ταινίες για τα χρήματα»
Fizz 02 Φεβρουαρίου 2026, 21:10

Η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς δεν συμμετείχε «ποτέ σε ταινίες για τα χρήματα»

«Μου έκαναν πολλές προτάσεις στην αρχή της καριέρας μου και μερικές φορές σκέφτομαι: 'Ε, θα έπρεπε να το είχα κάνει'», ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς «Αλλά δεν το έκανα», πρόσθεσε.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕπιμέλειαΙόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Vita.gr
Από τα πρώτα της βήματα στον κινηματογράφο, η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς συμμετείχε σε ταινίες που άφησαν εποχή – και αρκετά μηδενικά στον τραπεζικό της λογαριασμό.

Ωστόσο, η ηθοποιός δεν δέχθηκε ποτέ να ενσαρκώσει ρόλους με γνώμονα την αμοιβή.

«Αλλά δεν το έκανα»

«Ήμουν τυχερή που κατάφερα να παίξω σε αρκετές εμπορικές ταινίες — που ήταν και άψογες άπο καλλιτεχνικής άποψης—όταν ξεκινούσα την καριέρα μου», δήλωσε η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς στο περιοδικό People, μετά την πρεμιέρα της ταινίας της «The Gallerist» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Sundance.

«Όμως, ποτέ δεν έκανα κάτι για τα χρήματα», πρόσθεσε. «Μου έκαναν πολλές προτάσεις στην αρχή της καριέρας μου και μερικές φορές σκέφτομαι: ‘Ε, θα έπρεπε να το είχα κάνει’», παραδέχθηκε.

«Αλλά δεν το έκανα», κατέληξε.

«Θα έλεγα ότι έχω συνεργαστεί με μερικούς από τους καλύτερους»

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός απαρίθμησε τις «ταινίες μεγάλου προϋπολογισμού» που, σύμφωνα με τα λόγια της, «διατηρούν ακόμα την αξία τους», όπως η επιτυχία του 1998, Η μάσκα του Ζορό.

Αλλά, πρόσθεσε ότι «υπήρξαν μερικές — όπως το The Haunting — που ήταν έτσι κι έτσι».

Η ταινία τρόμου The Haunting, με τους Λίαμ Νίσον, Όουεν Γουίλσον και Λίλι Τέιλορ, σε σκηνοθεσία Γιαν ντε Μποντ και σενάριο Ντέιβιντ Σελφ ήταν μεν εμπορική επιτυχία, αλλά οι κριτικοί κινηματογράφου την κατακρεούργησαν.

«Γενικά, θα έλεγα ότι έχω συνεργαστεί με μερικούς από τους καλύτερους, από τον Στίβεν Σόντερμπεργκ, με τον οποίο έχω γυρίσει τρεις ταινίες, μέχρι τον Στίβεν Σπίλμπεργκ, και με πραγματικά ενδιαφέροντες σκηνοθέτες και ηθοποιούς», συμπλήρωσε, λίγο πριν αναφερθεί συγκεκριμένα στο «Traffic».

Η ταινία «Traffic» του Σόντερμπεργκ θεωρείται αμφιλεγόμενη σε καλλιτεχνικό επίπεδο, αλλά κατάφερε να γίνει μια mainstream επιτυχία, είπε η ηθοποιός. «Παρόλο που ήταν μια ταινία 40 εκατομμυρίων δολαρίων», θυμήθηκε γελώντας, «κανείς δεν ήθελε πραγματικά να την υποστηρίξει μέχρι που προτάθηκε για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας. Και τότε όλοι έλεγαν: ‘Ναι, πάντα πίστευα σε αυτήν!’ Δεν ήταν αλήθεια».

Διαμάντι;

Η εμπορική επιτυχία μπορεί να μην αποτελεί αυτοσκοπός για την Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς, αλλά όπως είπε στο People, «βοηθάει το γεγονός ότι έχω παίξει σε αυτές τις μεγάλες, διακεκριμένες ταινίες, ώστε να μπορώ να βγάλω κάποια χρήματα για να κάνω αυτά τα διαμάντια», όπως η ταινία The Gallerist.

Η νέα μαύρη κωμωδία της Κάθι Γιαν, The Gallerist, περιστρέφεται γύρω από μια απελπισμένη γκαλερίστα (Νάταλι Πόρτμαν) που προωθεί το σόλο ντεμπούτο μιας αφροαμερικανίδας καλλιτέχνιδας την οποία υποδύεται η Ντα’Βάιν Τζόι Ράντολφ, ενώ παράλληλα δίνει μάχη να πουλήσει το πτώμα ενός influencer (Ζακ Γαλιφιανάκης) στην Art Basel Miami Beach.

Πέραν των Πόρτμαν, Γαλιφιανάκη και Ράντολφ, στην ταινία πρωταγωνιστεί η Τζένα Ορτέγκα που υποδύεται μια καταπιεσμένη βοηθό που αγωνίζεται να διαχειριστεί το χάος, η Charli xcx που ενσαρκώνει την δύσπιστη κοπέλα του influencer και η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς, μια γυναίκα που μόλις βγήκε από τη φυλακή.

*Με πληροφορίες από: People

World
ΗΠΑ: Έχει φτάσει ο Τραμπ στο «αποκορύφωμα των δασμών»;

ΗΠΑ: Έχει φτάσει ο Τραμπ στο «αποκορύφωμα των δασμών»;

Business
Alter Ego Media: Ενας χρόνος από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Alter Ego Media: Ενας χρόνος από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών

inWellness
Fitness 02.02.26

Mobility training: Η προπόνηση – ορισμός της ευεξίας

Μια προπόνηση που στοχεύει στη βελτίωση της κίνησης και της ευλυγισίας ώστε να ενισχυθεί η φυσική απόδοση, όχι μόνο στο γυμναστήριο, αλλά και σε καθημερινές μας δραστηριότητες.

Σύνταξη
inTown
Ο Τιμοτέ Σαλαμέ δεν κοιμάται και ξυπνάει με τη σκέψη του να κερδίσει Όσκαρ, ενώ ο κόσμος καίγεται
Διαφήμιση; 02.02.26

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ δεν κοιμάται και ξυπνάει με τη σκέψη του να κερδίσει Όσκαρ, ενώ ο κόσμος καίγεται

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ υποστήριξε σε πρόσφατη συνέντευξή του, ότι οι δηλώσεις του περί νίκης στα φετινά Όσκαρ παρερμηνεύτηκαν. Κοινώς, ναι μεν θέλει να κερδίσει, αλλά στηρίζει και τους συνυποψηφίους τους.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Πίσω από ποιες λέξεις θα κρύψετε αυτό που είπατε για να δικαιολογηθείτε;»: Η οργισμένη αντίδραση της Ελένης Βουλγαράκη
Fizz 02.02.26

«Πίσω από ποιες λέξεις θα κρύψετε αυτό που είπατε για να δικαιολογηθείτε;»: Η οργισμένη αντίδραση της Ελένης Βουλγαράκη

Με μια ανάρτησή της στα social media, η Ελένη Βουλγαράκη δεν έκρυψε τον εκνευρισμό της για τα σχόλια του Δημήτρη Παπανώτα στην απόφασή της να αφήσει την ραδιοφωνική εκπομπή.

Σύνταξη
Υπόθεση Έπσταϊν: Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δηλώνει ότι η επανεξέταση «έχει ολοκληρωθεί»
Βίντεο 02.02.26

Υπόθεση Έπσταϊν: Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δηλώνει ότι η επανεξέταση «έχει ολοκληρωθεί»

Η εισαγγελική επανεξέταση της υπόθεσης σεξουαλικής διακίνησης που αφορά τον εκλιπόντα χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν έχει ολοκληρωθεί, σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ενώ Δημοκρατικοί βουλευτές αμφισβητούν την πληρότητα της δημοσιοποίησης των αρχείων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Όντως; Η Νίκολα Πελτζ λαμβάνει ένα εκατομμύριο δολάρια τον μήνα από τον δισεκατομμυριούχο πατέρα της;
Μωρέ μπράβο! 02.02.26

Όντως; Η Νίκολα Πελτζ λαμβάνει ένα εκατομμύριο δολάρια τον μήνα από τον δισεκατομμυριούχο πατέρα της;

Η Νίκολα Πελτζ, σύζυγος του Μπρούκλιν Μπέκαμ, βρίσκεται και πάλι στα πρωτοσέλιδα, αυτή τη φορά λόγω φημών σχετικά με το πόσο γενναιόδωρος μπορεί να είναι ο δισεκατομμυριούχος πατέρας της.

Σύνταξη
Τομ Κρουζ: Άτακτη φυγή από το Λονδίνο για την ανεξέλεγκτη βία – Πόλη του μίσους ή παιχνίδι εντυπώσεων;
Βία και bots 01.02.26

Τομ Κρουζ: Άτακτη φυγή από το Λονδίνο για την ανεξέλεγκτη βία – Πόλη του μίσους ή παιχνίδι εντυπώσεων;

Ο Τομ Κρουζ, ο σταρ που ταύτισε το όνομά του με την αγάπη για τη βρετανική κουλτούρα και την υψηλή κοινωνία του Λονδίνου, πήρε την ξαφνική απόφαση να εγκαταλείψει την πολυτελή κατοικία του στο Knightsbridge

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η τρυφερή ανάρτηση της Τζούλια Ρόμπερτς για τα γενέθλια του συζύγού της Ντάνιελ Μόντερ – «Ο αγαπημένος μου άντρας»
«Το μυστικό» 01.02.26

Η τρυφερή ανάρτηση της Τζούλια Ρόμπερτς για τα γενέθλια του συζύγού της Ντάνιελ Μόντερ – «Ο αγαπημένος μου άντρας»

Η Τζούλια Ρόμπερτς και ο Ντάνι Μόντερ, που γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας «The Mexican» το 2001, είναι παντρεμένοι από το 2002 και έκτοτε έχουν αποκτήσει τρία παιδιά.

Σύνταξη
Ο Jay-Z, ο Χάρβεϊ Γουαϊνστάιν και ο Pusha T αναφέρονται στις τελευταίες κυκλοφορίες από το αρχείο Επσταϊν
Θολή μνήμη 01.02.26

Ο Jay-Z, ο Χάρβεϊ Γουαϊνστάιν και ο Pusha T αναφέρονται στις τελευταίες κυκλοφορίες από το αρχείο Επσταϊν

Τα ονόματα των δύο ράπερ και του μεγιστάνα του Χόλιγουντ δώθηκαν ως πληροφορία στο FBI, η οποία αρχειοθετήθηκε ως μέρος της έρευνας για τον Επσταϊν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Χωρίς τέλος – Πέρα από τη σεξουαλική επίθεση κατηγορίες και για ναρκωτικά στην ιστορία του γιου της πριγκίπισσας της Νορβηγίας
4 διαφορετικές γυναίκες 01.02.26

Χωρίς τέλος – Πέρα από τη σεξουαλική επίθεση κατηγορίες και για ναρκωτικά στην ιστορία του γιου της πριγκίπισσας της Νορβηγίας

Ο γιος της πριγκίπισσας της Νορβηγίας, Μέττε-Μαρίτ, o Μάριους Μποργκ Χόιμπι, αντιμετωπίζει κατηγορίες για ναρκωτικά επιπλέον των κατηγοριών για σεξουαλική επίθεση.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κάτια Δανδουλάκη – Tο τελευταίο τηλεφώνημα στον Νίκο Γαλανό κι ο αρραβώνας που δεν κατέληξε ποτέ σε γάμο
Παλιά ιστορία 01.02.26

Κάτια Δανδουλάκη - Tο τελευταίο τηλεφώνημα στον Νίκο Γαλανό κι ο αρραβώνας που δεν κατέληξε ποτέ σε γάμο

Την Κάτια Δανδουλάκη φιλοξένησε στο «Τετ α Τετ» αυτής της εβδομάδας ο Τάσος Τρύφωνος. Η σπουδαία ηθοποιός ξετύλιξε το κουβάρι της ζωής της, ενώ μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον πρόσφατο χαμό του Νίκου Γαλανού και στον αρραβώνα τους που δεν κατέληξε ποτέ σε γάμο.

Σύνταξη
Η Σίντνεϊ Σουίνι αποκαλύπτει τι έμαθε από τη συνεργασία της με τον Μπραντ Πιτ στο «Κάποτε στο…Χόλιγουντ»
Αποφάσεις 01.02.26

Η Σίντνεϊ Σουίνι αποκαλύπτει τι έμαθε από τη συνεργασία της με τον Μπραντ Πιτ στο «Κάποτε στο…Χόλιγουντ»

Η Σίντνεϊ Σουίνι μίλησε στο περιοδικό Cosmopolitan και αποκάλυψε ένα πράγμα που θαύμαζε στον πρωταγωνιστή της ταινίας «Κάποτε στο... Χόλιγουντ», Μπραντ Πιτ.

Σύνταξη
Σοκ στο Παλάτι: Ο πρίγκιπας Άντριου έστελνε φωτογραφίες των θυγατέρων του στον παιδεραστή Έπσταϊν
Όνειδος 31.01.26

Σοκ στο Παλάτι: Ο πρίγκιπας Άντριου έστελνε φωτογραφίες των θυγατέρων του στον παιδεραστή Έπσταϊν

Ενώ ο κόσμος παρακολουθεί με αποτροπιασμό τις νέες λεπτομέρειες για τις σχέσεις του Άντριου με τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματίας Έπσταϊν οι πριγκίπισσες Μπεατρίς και Ευγενία βρίσκονται παγιδευμένες σε έναν εφιάλτη, βλέποντας τα πρόσωπά τους σε αρχεία που συνδέονται με το πιο σκοτεινό σεξουαλικό σκάνδαλο του αιώνα

Σύνταξη
Λόρα: Ο πατέρας της αποκάλυψε την πτήση για Φρανκφούρτη – Πρόσωπο «κλειδί» μια γυναίκα από τη Γερμανία
Ελλάδα 02.02.26

Λόρα: Ο πατέρας της αποκάλυψε την πτήση για Φρανκφούρτη – Πρόσωπο «κλειδί» μια γυναίκα από τη Γερμανία

Ο πατέρας της 16χρονης ενημέρωσε την Ασφάλεια και την Τρίτη το απόγευμα κλήθηκε μαζί με τη σύζυγό του για κατάθεση. «Οι φίλοι μας είναι ενήμεροι αν δουν τη Λόρα ή αν μάθουν κάτι να μας ειδοποιήσουν», είπαν οι γονείς στην κατάθεσή τους.

Σύνταξη
Ο Τιμοτέ Σαλαμέ δεν κοιμάται και ξυπνάει με τη σκέψη του να κερδίσει Όσκαρ, ενώ ο κόσμος καίγεται
Διαφήμιση; 02.02.26

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ δεν κοιμάται και ξυπνάει με τη σκέψη του να κερδίσει Όσκαρ, ενώ ο κόσμος καίγεται

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ υποστήριξε σε πρόσφατη συνέντευξή του, ότι οι δηλώσεις του περί νίκης στα φετινά Όσκαρ παρερμηνεύτηκαν. Κοινώς, ναι μεν θέλει να κερδίσει, αλλά στηρίζει και τους συνυποψηφίους τους.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Παλαιστίνη: Ο πρόεδρος Αμπάς προκηρύσσει τις πρώτες εκλογές του κοινοβουλίου της ΟΑΠ
1η Νοεμβρίου 2026 02.02.26

Παλαιστίνη: Ο πρόεδρος Αμπάς προκηρύσσει τις πρώτες εκλογές του κοινοβουλίου της ΟΑΠ

Ο Μαχμούντ Αμπάς δήλωσε ότι οι «εκλογές θα διεξαχθούν παντού όπου αυτό θα είναι δυνατόν, εντός και εκτός Παλαιστίνης, για να διασφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή του παλαιστινιακού λαού».

Σύνταξη
Υπόθεση Πολάνσκι: Τη βίασε όταν ήταν 13 ετών, τώρα η Σαμάνθα Γκάιμερ λέει τη δική της ιστορία
«Κάθαρση» 02.02.26

Υπόθεση Πολάνσκι: Τη βίασε όταν ήταν 13 ετών, τώρα η Σαμάνθα Γκάιμερ λέει τη δική της ιστορία

Μια νέα ταινία βασισμένη στο πολύκροτο βιβλίο της Σαμάνθα Γκάιμερ φέρνει το πολύκροτο σκάνδαλο ξανά στην επικαιρότητα και αναδεικνύει περισσότερα layers από τα προφανή

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Ρωσία προειδοποιεί πως οι ξένες δυνάμεις στην Ουκρανία αποτελούν νόμιμους στόχους – «Φρένο» στη Γερμανία
Κόσμος 02.02.26

Η Ρωσία προειδοποιεί πως οι ξένες δυνάμεις στην Ουκρανία αποτελούν νόμιμους στόχους – «Φρένο» στη Γερμανία

Η Ρωσία προέβη σε δηλώσεις σύμφωνα με τις οποίες κάθε ανάπτυξη ξένων στρατιωτικών δυνάμεων ή υποδομή στην Ουκρανία, αποτελούν νόμιμο στόχο

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ερώτηση στη Κομισιόν μετά την ανάδειξη του in για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι από ακραίες θερμοκρασίες
Μετά την ανάδειξη από το in 02.02.26

Ερώτηση Αρβανίτη στη Κομισιόν για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι από ακραίες θερμοκρασίες

Η αυξανόμενη ζέστη λόγω κλιματικής αλλαγής ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων με τον αντιπρόεδρο της Αριστεράς (LEFT) Κώστα Αρβανίτη να καταθέτει ερώτηση προς την Κομισιόν.

Σύνταξη
Σκάνδαλο στη Βρετανία από τα έγγραφα Έπσταϊν – Ο πρώην πρεσβευτής Μάντελσον του έστειλε κυβερνητικό έγγραφο
Ξεκινά έρευνα 02.02.26 Upd: 22:18

Σκάνδαλο στη Βρετανία από τα έγγραφα Έπσταϊν – Ο πρώην πρεσβευτής Μάντελσον του έστειλε κυβερνητικό έγγραφο

«Πλήρη έρευνα» της σχέσης του Έπσταϊν με τον Πίτερ Μάντελσον, πρώην πρέσβη και υπουργό, ζητά ο Κιρ Στάρμερ. Ο Μάντελσον ζητουσε από τον Έπσταϊν «να βοηθήσει να ταρακουνήσει» λίγο έναν υπουργό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Συναγερμός για την εξαφάνιση 16χρονης από τη Νέα Σμύρνη – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»
Ελλάδα 02.02.26

Συναγερμός για την εξαφάνιση 16χρονης από τη Νέα Σμύρνη – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Σύνταξη
«Θεία δίκη» – Προς απέλαση μετανάστης από τη Βραζιλία influencer που αποθέωνε την ICE
«Μετανάστες εγκληματίες» 02.02.26

«Θεία δίκη» – Προς απέλαση μετανάστης από τη Βραζιλία influencer που αποθέωνε την ICE

Ο Τζούνιορ Πένα, influencer από τη Βραζιλία, αποκαλούσε «κακοποιούς» τους μετανάστες. Τώρα ζητάει από τους followers του να προσευχηθούν για την τύχη του μέσα από το κελί του ICE

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Euroleague: Πότε θα κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια για το Final Four του ΟΑΚΑ – Οι τιμές
Μπάσκετ 02.02.26

Euroleague: Πότε θα κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια για το Final Four του ΟΑΚΑ – Οι τιμές

Η Euroleague έκανε γνωστές τις τέσσερις ημερομηνίες που θα μπορούν οι φίλαθλοι να προμηθεύονται τα εισιτήρια του Final Four το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα. Από 399 έως 952 ευρώ οι τιμές τους.

Σύνταξη
Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της νέας βιογραφικής ταινίας του Μάικλ Τζάκσον – Εξωραϊσμός ή απεικόνιση της πραγματικότητας;
Michael 02.02.26

Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της νέας βιογραφικής ταινίας του Μάικλ Τζάκσον – Εξωραϊσμός ή απεικόνιση της πραγματικότητας;

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο της βιογραφικής ταινίας «Michael» βρίσκεται ο Τζααφάρ Τζάκσον, ανιψιός του Μάικλ Τζάκσον, στην πρώτη του μεγάλη κινηματογραφική εμφάνιση.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Οι σκληροί δείκτες τoυ κυκλοφοριακού εκτινάχθηκαν τον Ιανουάριο του 2026 – Τι αποκαλύπτει η νέα αναφορά του ΕΜΠ
Διογκούμενο πρόβλημα 02.02.26

Οι σκληροί δείκτες τoυ κυκλοφοριακού εκτινάχθηκαν τον Ιανουάριο του 2026 – Τι αποκαλύπτει η νέα αναφορά του ΕΜΠ

To in προδημοσιεύει αποκλειστικά την αναφορά του εργαστηρίου Συγκοινωνιακής Τεχνικής του ΕΜΠ με τα ποσοτικά δεδομένα της κίνησης στους δρόμους της πρωτεύουσας- Σε ποιους δρόμους εγκλωβίζονται οι Αθηναίοι και πόσα λεπτά παραπάνω κάνουν για τις διαδρομές τους- Μιλά στο in ο Δρ. Ορφέας Καρούντζος

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

