Θεσσαλονίκη: Στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο ο 20χρονος που πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι του σπιτιού του
Λίγο μετά τις 6 το απόγευμα, αστυνομικοί απομάκρυναν τον 20χρονο από το διαμέρισμα και τον οδήγησαν στο Α.Τ. Λευκού Πύργου στη Θεσσαλονίκη
- Ο Φίτσο στον δρόμο του Όρμπαν; Το Ευρωκοινοβούλιο ζητά πάγωμα κονδυλίων για τη Σλοβακία για το κράτος δικαίου
- Εως 157.000 ευρώ το μέσο κόστος γάμου στην Ελλάδα – Αποκαλυπτική έρευνα για τα destination weddings
- Γιορτή σήμερα 30 Απριλίου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
- Μαθαίνοντας στις γυναίκες να υποτάσσονται: Η αναπτυσσόμενη βιομηχανία πίσω από τα «σχολεία για καλές συζύγους»
Στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης οδηγήθηκε με εντολή εισαγγελέα ο 20χρονος, ο οποίος το απόγευμα είχε προκαλέσει κινητοποίηση της αστυνομίας, καθώς πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι του διαμερίσματός του, στην οδό Κασσάνδρου.
Λίγο μετά τις 6 το απόγευμα, αστυνομικοί απομάκρυναν τον 20χρονο από το διαμέρισμα και τον οδήγησαν στο Α.Τ. Λευκού Πύργου.
Η απομάκρυνση του νεαρού
Ο νεαρός άνδρας ευρισκόμενος σε κατάσταση αμόκ, πετούσε επί ώρα διάφορα αντικείμενα από το μπαλκόνι του σπιτιού του, ενώ ζητούσε τη βοήθεια ψυχολόγου.
Η συμπεριφορά του προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αρχών οι οποίες αρχικά απέκλεισαν το σημείο για λόγους ασφαλείας. Ακολούθησε επέμβαση αστυνομικών δυνάμεων στο διαμέρισμα και ο 20χρονος απομακρύνθηκε.
- Γιορτή σήμερα 30 Απριλίου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Πέμπτη 30.04.2026]
- Ατλέτικο Μαδρίτης – Άρσεναλ 1-1: Όλα θα κριθούν στο Λονδίνο (vid)
- Ηλεκτρονικές απάτες με πλαστά εισιτήρια για το Μουντιάλ και email-παγίδες
- Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 86-82: Οι Μαδριλένοι έκαναν το πρώτο βήμα, πλήγμα με Ταβάρες
- Ινδία: Επτά νεκροί από κατάρρευση τοίχου σε νοσοκομείο της πόλης Μπανγκαλόρ
- Ατλέτικο Μαδρίτης – Άρσεναλ: Τα γκολ των Γιόκερες και Άλβαρες με πέναλτι (vids)
- Μαγιό, θαλασσινό αλάτι και το αγόρι μου – Πώς ήταν η Ίμπιζα στα ’70s
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις