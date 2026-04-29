Θεσσαλονίκη: Στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο ο 20χρονος που πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι του σπιτιού του

Στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης οδηγήθηκε με εντολή εισαγγελέα ο 20χρονος, ο οποίος το απόγευμα είχε προκαλέσει κινητοποίηση της αστυνομίας, καθώς πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι του διαμερίσματός του, στην οδό Κασσάνδρου.

Λίγο μετά τις 6 το απόγευμα, αστυνομικοί απομάκρυναν τον 20χρονο από το διαμέρισμα και τον οδήγησαν στο Α.Τ. Λευκού Πύργου.

Ο νεαρός άνδρας ευρισκόμενος σε κατάσταση αμόκ, πετούσε επί ώρα διάφορα αντικείμενα από το μπαλκόνι του σπιτιού του, ενώ ζητούσε τη βοήθεια ψυχολόγου.

Η συμπεριφορά του προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αρχών οι οποίες αρχικά απέκλεισαν το σημείο για λόγους ασφαλείας. Ακολούθησε επέμβαση αστυνομικών δυνάμεων στο διαμέρισμα και ο 20χρονος απομακρύνθηκε.