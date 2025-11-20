Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα «ξεπέρασε κάθε προσδοκία» – Σπάει ρεκόρ προπαραγγελιών

Σε μεγάλες πιένες η ελληνική αγορά βιβλίου αν λάβουμε υπόψη τις δηλώσεις του επικεφαλής του εκδοτικού οίκου Gutenberg Κωνσταντίνου Δαρδανού, για την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα.

Θα κυκλοφορήσει στα βιβλιοπωλεία στις 24 Νοεμβρίου από τις εκδόσεις Gutenberg και η πρώτη επίσημη παρουσίαση θα γίνει στις 3 Δεκεμβρίου

Η ζήτηση για το βιβλίο, που πρόκειται να κυκλοφορήσεις στις 24 Νοεμβρίου, «ξεπερνά κάθε προσδοκία» με το τιράζ «να αλλάζει κάθε 2-3 μέρες» με «τέτοιο επίπεδο προπαραγγελιών» να έχει να δει η αγορά «από την εποχή του Χάρι Πότερ».

«Σε βάζει να ξαναζήσεις το θρίλερ»

«Κάνουμε ανατυπώσεις πριν βγει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, έχουμε βγάλει παραπάνω από 5.000 βιβλία…» δήλωσε (Παραπολιτικά» 90,1) ο επικεφαλής του εκδοτικού οίκου, μεταφέροντας το κλίμα που επικρατεί.

«Έπρεπε να τα πει. Ήταν μια πρόκληση για εμάς, γιατί μιλάμε για την κρισιμότερη στιγμή στη νεοελληνική ιστορία μετά τη δικτατορία, που ζήσαμε εξάμηνο θρίλερ. Έχουν μιλήσει οι πάντες και θα ήταν τεράστιο κενό και για εμάς που το ζήσαμε, αλλά και για τον ιστορικό του μέλλοντος να μην καταθέσει την άποψή του ο πρωταγωνιστής που πήρε τις αποφάσεις. Άργησε ίσως να το κάνει…», ανέφερε αρχικά ο κ. Δαρδανός.

«Το βιβλίο φτάνει μέχρι και το τώρα. Στο τελευταίο κεφάλαιο γράφει για τις τελευταίες ημέρες. Έχει μέσα όλα τα τελευταία γεγονότα και μια προβολή στο μέλλον, ένα όραμα δικό του», επισήμανε προσθέτοντας πως «είναι ένα βιβλίο εθιστικό, ειδικά τα γεγονότα του ’15, σε βάζει να ξαναζήσεις το θρίλερ. Αυτός είναι και ένας λόγος ίσως που καθυστέρησε τόσο, γιατί αν το έγραφε το ’19 που πήγε στην αντιπολίτευση, τα πάθη ήταν ακόμη πάρα πολύ »ζεστά». Ίσως τώρα αυτή η απόσταση των 10 ετών να είναι και πιο ψύχραιμη».

Στις 3 Δεκεμβρίου η παρουσίαση

Το βιβλίο που θα είναι διαθέσιμο και με την μορφή audiobook εστιάζει στη διαπραγμάτευση με τους δανειστές, το δημοψήφισμα, τις συναντήσεις με ξένους ηγέτες, την έξοδο από τα μνημόνια, τη Συμφωνία των Πρεσπών, και γενικότερα την πολιτική διαδρομή του πρώην πρωθυπουργού, με προσωπική και αυτοκριτική ματιά.

Η παρουσίαση θα γίνει στις 3 Δεκέμβρη στο «Παλλάς».