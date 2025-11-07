Αντίστροφη μέτρηση για την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα – Στις 3 Δεκεμβρίου η παρουσίαση του βιβλίου

Αντίστροφη μέτρηση για την κυκλοφορία του βιβλίου «Ιθάκη» του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, καθώς θα βρίσκεται στις προθήκες των βιβλιοπωλείων τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου ενώ λίγες ημέρες αργότερα, και συγκεκριμένα στις 3 Δεκεμβρίου, οι εκδόσεις Gutenberg διοργανώνουν εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου.

Χθες, δόθηκε στη δημοσιότητα βίντεο όπου ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας διαβάζει την εισαγωγή του βιβλίου του «Ιθάκη».

Ο Τσίπρας διαβάζει Τσίπρα

Κρατώντας το αναλόγιο μπροστά του, καθισμένος σε ένα τραπέζι, ο Τσίπρας διαβάζει το βιβλίο στο οποίο καταγράφει τη δική του αλήθεια· όχι μόνο για τις δραματικές στιγμές του 2015 και την ελληνική κρίση, την πιο κρίσιμη περίοδο της νεότερης ελληνικής ιστορίας.

«Στην ιστορία δεν οφείλουμε να παρουσιαστούμε δικαιωμένοι, της οφείλουμε όμως να μιλήσουμε με ευθύνη, με καθαρότητα και χωρίς φόβο», λέει αυστηρά διαβάζοντας τον πρόλογο του βιβλίου του ο Τσίπρας, μια απάντηση στο γιατί έγραψε αυτό το βιβλίο.

Ο πρώην πρωθυπουργός άλλωστε, ενόψει και της παρουσίασης του βιβλίου είχε τονίσει ότι «Τούτο το βιβλίο είναι πράξη ευθύνης απέναντι στο παρελθόν και διεκδίκησης για το δικαίωμα στο μέλλον».

«Είχα τη βεβαιότητα από καιρό πως στην Ιστορία δεν οφείλουμε να παρουσιαστούμε δικαιωμένοι της οφείλουμε, όμως, να μιλήσουμε. Με ευθύνη, με καθαρότητα και χωρίς φόβο. Αυτό προσπάθησα να κάνω με το βιβλίο αυτό», τονίζει ο κ. Τσίπρας, αναφερόμενος στους λόγους που συνέγραψε την «Ιθάκη».