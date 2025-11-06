newspaper
Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025
Ο Τσίπρας διαβάζει Τσίπρα – Η εισαγωγή του βιβλίου «Ιθάκη» με τη φωνή του συγγραφέα
Πολιτική Γραμματεία 06 Νοεμβρίου 2025 | 16:25

Ο Τσίπρας διαβάζει Τσίπρα – Η εισαγωγή του βιβλίου «Ιθάκη» με τη φωνή του συγγραφέα

«Ώρα να ακουστεί η δική μου φωνή...» είναι η πρώτη φράση του Αλέξη Τσίπρα στο μικρόφωνο διαβάζοντας ο ίδιος τον πρόλογο του πολυαναμενόμενου βιβλίου του, που από τις πρώτες σελίδες εκπλήσσει θετικά με την ευθύτητα του λόγου και κεντρίζει το ενδιαφέρον.

Σύνταξη
Ο Αλέξης Τσίπρας κάθεται μπροστά στο μικρόφωνο όχι για να δώσει άλλη μία συνέντευξη ή να απευθύνει μια ομιλία, αλλά για να διαβάσει την εισαγωγή του βιβλίου του «Ιθάκη» που θα κυκλοφορήσει στις 24 Νοεμβρίου από τις εκδόσεις Gutenberg. Η φράση «ήρθε η ώρα να ειπωθεί η δική μου αλήθεια» αποκτά άλλη βαρύτητα. Κρατώντας το αναλόγιο μπροστά του, καθισμένος σε ένα τραπέζι, ο Τσίπρας διαβάζει το βιβλίο στο οποίο καταγράφει τη δική του αλήθεια· όχι μόνο για τις δραματικές στιγμές του 2015 και την ελληνική κρίση, την πιο κρίσιμη περίοδο της νεότερης ελληνικής ιστορίας.

Το βιβλίο ήδη από τίς πρώτες σελίδες του, που προδημοσιεύθηκαν χθες, μαγνητίζει το ενδιαφέρον. Η ανάγνωσή τους δε από τον ίδιο τον Τσίπρα έχει ξεχωριστή σημασία και ουσία· γιατί όταν ο αφηγητής είναι ο ίδιος ο συγγραφέας και μιλάει για τις επιλογές ζωής και τις στιγμές που τον σημάδεψαν, τις νίκες και τις ήττες του, τις σκέψεις και το όραμα του, όσο υπάκουος και αν είναι στις επιταγές της ορθοφωνίας και της σωστής ανάγνωσης, οι αλλαγές στον τόνο της φωνής, οι ανεπαίσθητοι μορφασμοί, οι κινήσεις των δακτύλων και του σώματος, διηγούνται με το δικό τους τρόπο την ιστορία και φωτίζουν αλλιώς τις λέξεις.

Δίνοντας στη δημοσιότητα το βίντεο ο Αλέξης Τσίπρας μιλά για την πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία να συμμετέχει στη δημιουργία του audioBook της «Ιθάκης» και τα συναισθήματα που ένιωσε αφηγούμενος τα κείμενά του.

«Για τις ανάγκες του audioBook της ‘Ιθάκης’ ηχογραφήσαμε το βιβλίο στα στούντιο της BookVoice. Το μεγαλύτερο μέρος έχει ηχογραφηθεί με τη φωνή του Αιμίλιου Χειλάκη. Κάποια μέρη, μεταξύ των οποίων ο πρόλογος και ο επίλογος, από εμένα. Ομολογώ η ανάγνωση του κειμένου ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία. Διαβάζοντας ξανά και αφηγούμενος τα κείμενά μου, ένιωθα τα ίδια -ίσως και ισχυρότερα- συναισθήματα από αυτά της πρώτης γραφής. Καλή ακρόαση!»

«Η δική μου Ιθάκη δεν είναι απλώς…»

«Στην ιστορία δεν οφείλουμε να παρουσιαστούμε δικαιωμένοι, της οφείλουμε όμως να μιλήσουμε με ευθύνη, με καθαρότητα και χωρίς φόβο», λέει αυστηρά διαβάζοντας τον πρόλογο του βιβλίου του ο Τσίπρας, μια απάντηση στο γιατί έγραψε αυτό το βιβλίο.

Και γιατί τώρα; «Όλοι έχουν καταθέσει τη δική τους εκδοχή για την ελληνική κρίση που συγκλόνισε όχι μόνο τη χώρα μας, αλλά και ολόκληρη την Ευρώπη. Όλοι, εκτός από έναν: τον άνθρωπο που κλήθηκε να πάρει τις αποφάσεις. Ήρθε η ώρα, λοιπόν, να ακουστεί και η δική μου φωνή» διαβάζει ο Τσίπρας.

«Η πολιτική όταν δεν ασκείται ως ρόλος που κληρονομείς αλλά ως εσωτερική αποστολή έχει τη δύναμη να σε μεταμορφώσει. Δεν είναι η διαχείριση της καθημερινότητας, αλλά η τέχνη της υπέρβασης. Η ικανότητα να διευρύνεις τα όρια εφικτού… Αυτή η πολιτική είναι έφοδος στον ουρανό» τονίζει ο Τσίπρας και ο τόνος της φωνής και το ύφος αλλάζει – σημαντικό και λυτρωτικό για αρκετούς που πίστεψαν και πιστεύουν στην πολιτική ως δύναμη αλλαγής του κόσμου, όχι ως απλή δυνατότητα διαχείρισης.

«Η δική μου Ιθάκη δεν είναι απλώς μια αφήγηση του παρελθόντος, δεν είναι η αφήγηση του νόστου […] είναι μια προσπάθεια να κατανοήσουμε το παρόν, να δούμε πώς φτάσαμε ως εδώ, μέσα από ποια διαδρομή, ποιες επιλογές, ποιες μικρές ή μεγάλες νίκες, και ποιες ήττες, και ταυτόχρονα αποτυπώνει την επιδίωξη μου να μιλήσω για το μέλλον, όχι με όρους αφηρημένης ευχής, αλλά να το περιγράψω όσο γίνεται πιο αναλυτικά και με την πίστη ότι η ιστορία δεν έχει τελειώσει» ακούγεται να λέει, ενώ λίγες παραγράφους πιο κάτω εξηγεί ποια ανάγκη και ποια ευθύνη τον οδήγησε να γράψει το βιβλίο αυτό, σε ποιους απευθύνεται, τι έχει να τους πει και να προτείνει.

Στο τέλος της ανάγνωσης του προλόγου που ξεκίνησε με τη φράση «υπάρχουν στιγμές στη ζωή που φτάνεις σ’ έναν κόμπο. Όχι έναν απλό δισταγμό ή μια δύσκολη απόφαση της καθημερινότητας, αλλά σε εκείνο το κρίσιμο σημείο όπου κάθε εσωτερική σου βεβαιότητα δοκιμάζεται»… ο πρώτος κόμπος για πολλούς από όσους ανέμεναν αυτό το βιβλίο έχει λυθεί. Το ταξίδι για την «Ιθάκη» ξεκινάει.

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104
inTickets 06.11.25

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104

Η παράσταση «Nomsferatu» έρχεται στο Θέατρο 104, για 10 μόνο παραστάσεις. Βασίζεται σε μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου τρόμου: το Nosferatu του Φ. Β. Μουρνάου.

Σύνταξη
Στο P-TEC 06.11.25

«Τις επόμενες εβδομάδες και μήνες θα προχωρήσουμε σε συμφωνία που αφορά αμερικανικές στρατηγικές επενδύσεις στην Ελλάδα, στο κομμάτι των υποδομών», τόνισε ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
Συνέδριο ΚΕΔΕ 06.11.25

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, είπε ότι «χρειάζεται μια θεσμική επανάσταση σεβασμού σε όλες τις δομές, διότι αλλιώς θα συμβιβαστούμε με μια πολύ επικίνδυνη κανονικότητα»

Σύνταξη
Πολιτική Γραμματεία 06.11.25

«Εκείνος που θα έπρεπε να εποπτεύει, η κυβέρνηση και το αρμόδιο υπουργείο, απλώς σιωπά και αδιαφορεί», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία

Σύνταξη
Νέα πρέσβης 06.11.25

Ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης συναντήθηκε με την πρέσβη των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και τους Αμερικανούς υπουργούς Eσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ και Ενέργειας Κρις Ράιτ

Σύνταξη
Ο Πελετίδης κατέβασε πινακίδες τραπεζών από ανακαινισμένα σχολεία – «Δεν θα δοξάζουμε αυτούς που συντρίβουν τον λαό»
Δήμος Πατρέων 06.11.25

«Οι τράπεζες έχουν πάρει 52 δισεκατομμύρια από τον ελληνικό λαό για να κρατηθούν οι ιδιοκτήτες τους. Και τώρα έρχονται να δώσουν ψίχουλα, θέλοντας να φανούν ευεργέτες», ανέφερε ο δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης

Σύνταξη
Πολιτική Γραμματεία 06.11.25

Ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ευρεία σύσκεψη τη Δευτέρα με όλους τους θεσμικούς εκπροσώπους της Κρήτης για το ζήτημα της οπλοκατοχής. Τι αναμένεται να προτείνει ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Πολιτική Γραμματεία 06.11.25

«Μετασχηματισμό με κατεύθυνση την εξυγίανση», βαφτίζει η κυβέρνηση την απόφαση για λουκέτα στα ΕΛΤΑ, η αποία έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων

Σύνταξη
Πολιτική Γραμματεία 06.11.25

Βαθαίνει το χάσμα μεταξύ κυβερνητικού κέντρου και Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ. Ο παραγκωνισμός που αισθάνονται πολλοί βουλευτές από την «επιτελική» διακυβέρνηση. Η δυσαρέσκεια στη «γαλάζια» βάση για ΕΛΤΑ. Δεν εκτονώνει το βαρύ κλίμα η παραίτηση του CEO.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Αυτοδιοίκηση 06.11.25

Με αρκετούς δήμους να βρίσκονται σε οριακή κατάσταση, οι εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης συνεδριάζουν από τις 6 έως τις 8 Νοεμβρίου ζητώντας λύσεις από την κεντρική διοίκηση. Το in καταγράφει τις τάσεις λίγο πριν αρχίσει το συνέδριο της ΚΕΔΕ.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Νέα Υόρκη 05.11.25

Ο Ζοχράν Μαμντάνι ανέτρεψε όλα τα προγνωστικά μέσα σε έναν χρόνο και από τον Ιανουάριο θα είναι ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης - Οι αναγνώσεις για το αποτέλεσμα από τα κεντρικά πρόσωπα της ελληνικής Κεντροαριστεράς

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Διπλωματία 05.11.25

Συναντήσεις με τον υπουργό Εσωτερικών και τον υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ είχε ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Σύνταξη
Με τον Τζέικομπ Χέλμπεργκ 05.11.25

Ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, συναντήθηκε με τον υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρμόδιο για την οικονομική ανάπτυξη, την ενέργεια και το περιβάλλον, Τζέικομπ Χέλμπεργκ

Σύνταξη
Βουλή 05.11.25

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος τονίζει ότι απαιτείται άμεσα ο εκ νέου προσδιορισμός της συνεδρίασης των Διαρκών Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης για το ζήτημα των ΕΛΤΑ.

Σύνταξη
Euroleague 06.11.25

Ο προπονητής της Παρτιζάν, Ζέλικο Ομπράντοβιτς μίλησε για το παιχνίδι των Σέρβων με τον Ολυμπιακό, τονίζοντας πως ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει φτιάξει μια ομάδα με μεγάλες φιλοδοξίες.

Σύνταξη
«Αρνούμαι να αλλάξω» 06.11.25

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν αναφέρθηκε στα απαράδεκτα σχόλια δημοσιογράφων σχετικά με την εμφάνιση της, τα οποία την οδήγησαν στο να «κλαίει κάθε ημέρα».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μέση Ανατολή 06.11.25

Οι κάτοικοι τριών χωριών κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε ότι θα πλήξει στρατιωτικούς στόχους της Χεζμπολάχ, ώστε να μην ανασυνταχθεί η οργάνωση.

Σύνταξη
Κόσμος 06.11.25

Τα αντιμουσουλμανικά επεισόδια στην Ευρώπη έχουν αυξηθεί από τις επιθέσεις της Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023, ιδίως στην Αυστρία, το Βέλγιο και τη Βουλγαρία.

Σύνταξη
Ελλάδα 06.11.25

Η ΕΛΑΣ προχώρησε στην προσαγωγή ενός ακόμη ατόμου ως εμπλεκόμενου για τους πυροβολισμούς στα Βορίζια, που στοίχισαν τη ζωή σε δύο ανθρώπους. Εξετάζεται αν είναι ο άνδρας που εμφανίζεται με τον γαμπρό του Καργάκη.

Σύνταξη
Fizz 06.11.25

«Ξεπέρασα αυτή την κατάσταση όταν σκέφτηκα ότι δεν έχει σημασία αν η Έιμι θέλει να δείξει το σώμα της ή όχι – η Τσέλσι το θέλει» δήλωσε η Γουντ στο περιοδικό «Harper's Bazaar».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μήνυμα ενότητας 06.11.25

Στην κεντρική του εισήγηση ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Λάζαρος Κυρίζογλου έκανε λόγο για την αναγκαιότητα συγκρότησης μιας συμμαχίας της αυτοδιοίκησης, του κεντρικού κράτους και της κοινωνίας των πολιτών.

Σύνταξη
Μπάσκετ 06.11.25

Ο Νίκολα Γιόκιτς κατέγραψε για έβδομη φορά στην καριέρα του στο ΝΒΑ παιχνίδι με 30+ πόντους, 15+ ριμπάουντ και 15+ ασίστ και έτσι ισοφάρισε το ρεκόρ… όλου του υπόλοιπου πρωταθλήματος από το 1980.

Σύνταξη
Ελλάδα 06.11.25

Φτάνοντας μπροστά στη Βουλή στο Σύνταγμα, οι μαθητές βρήκαν παρατεταγμένες διμοιρίες, όμως αντιπροσωπείες άφησαν λουλούδια στο μνημείο των θυμάτων των Τεμπών.

Σύνταξη
Φρούδες ελπίδες 06.11.25

Με τη συντριπτική πλειονότητα των Ουκρανών να ζητάει ειρήνη και τις απώλειες στο μέτωπο να είναι δυσαναπλήρωτες, το Κίεβο έχει δώσει το ελεύθερο στους στρατολόγους να βρουν στρατιώτες με όλα τα μέσα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ποδόσφαιρο 06.11.25

Τα συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα, οι τραυματισμοί και η έλλειψη βάθους δοκιμάζουν τα όρια του Ματίας Αλμέιδα, που καλείται να κρατήσει τη Σεβίλλη όρθια έως τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
