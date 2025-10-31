Οι άνθρωποι του Τσίπρα – Τα νέα πρόσωπα που βγαίνουν μπροστά

Το επιστημονικό συμβούλιο του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα πήρε πλέον σάρκα και οστά και όπως όλα δείχνουν ο πρώην πρωθυπουργός προχώρησε σε μια κίνηση που περισσότερο παραπέμπει σε μια νέα ομάδα τεχνοκρατικής επάρκειας για όλα τα κρίσιμα πεδία που καλείται να αντιμετωπίσει η σύγχρονη διακυβέρνηση.

Κοινώς ο Αλέξης Τσίπρας δείχνει ότι το δικό του rebranding πλέον ολοκληρώνεται τοποθετώντας δίπλα του ένα ικανό επιστημονικό προσωπικό που μόνο φθαρμένο δεν είναι.

Το βέβαιο είναι ότι ο πρώην πρωθυπουργός αυτό το δυναμικό το εμπιστεύεται για να του αναθέσει το δύσκολο ρόλο να μετουσιώσει την επαφή που θα αποκτήσει ο ίδιος με την επανασύνδεσή του με την κοινωνία σε λύσεις για τα φλέγοντα και δυσεπίλυτα σύγχρονα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα.

Ανανέωση

Το επιστημονικό συμβούλιο με τη συγκεκριμένη σύνθεση και με πάνω από τα μισά πρόσωπα που το απαρτίζουν να μην είναι αναγνωρίσιμα έρχεται σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή που πολλοί είχαν αρχίσει πάλι να συνδέουν το ΣΥΡΙΖΑ με τον Αλέξη Τσίπρα εξαιτίας της τελευταίας απόφασης των συντρόφων του να δηλώσουν στην Πολιτική Γραμματεία ότι είναι έτοιμοι να συναντηθούν και πάλι μαζί του.

Τα νέα πρόσωπα ωστόσο, που επέλεξε ο κ. Τσίπρας μέσα από συστάσεις και με τους στενούς και πιο έμπιστους συνεργάτες του να στήνουν ένα δίκτυο για να τα ανακαλύψουν στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, αλλάζουν το κλίμα.

Ο κ. Τσίπρας όπως όλα προμηνύουν φαίνεται να ανακάλυψε μια νέα φουρνιά λίγο πάνω ή λίγο κάτω από 40 ετών που δεν είναι άχρωμοι, είναι πολιτικά φορτισμένοι και με σαφές πρόσημο κοινωνικής προσφοράς από τη στιγμή μάλιστα που δέχονται την πρόσκληση ενός πρώην πρωθυπουργού να ριχτούν εθελοντικά στον πολιτικό στίβο.

Κράτος Δικαίου και διακυβέρνηση

Ο Γιάννης Καμπουράκης για παράδειγμα είναι ένας επιστήμονας που άρχισε τις σπουδές του στην Νομική Αθηνών έφτασε σήμερα να είναι αναπληρωτής καθηγητής διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου στο Ρότερνταμ, έχοντας περάσει από πανεπιστήμια όπως της Οξφόρδης και του Βερολίνου αλλά και ερευνητικά Ινστιτούτα διεθνούς εμβέλειας όπως του Γιοχάνσμπουργκ και το Max Planck.

Στο ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα θα στελεχώσει το πεδίο του Κράτους Δικαίου και των Θεσμών, δίπλα στους έμπειρους καθηγητές Γιάννη Δρόσο και Ακρίτα Καϊδατζή και τον δημοσιογράφο Αντώνη Παπαγιαννίδη και όπως όλα δείχνουν πολύ σύντομα θα κληθεί και αυτός ίσως να μεταφέρει δημόσια τις σκέψεις και τις προτάσεις του κ. Τσίπρα για την ανοιχτή αυτή πληγή της χώρας.

Η dream team της τεχνητής νοημοσύνης

Βαγγέλης Κανούλας, Σπύρος Κασάπης, Νατάσα Λοΐζου και Άρης Μαγκλάρας θα είναι η dream team του Αλέξη Τσίπρα στη μεγάλη πρόκληση της τεχνητής νοημοσύνης.

Τέσσερις νέοι επιστήμονες που στην Αμαλίας είναι βέβαιοι ότι θα δώσουν πολύτιμα εργαλεία δουλειάς στον Αλέξη Τσίπρα και μάλιστα για ένα ζήτημα που οι νεότερες γενιές το προσλαμβάνουν και το αντιμετωπίζουν με διαφορετικές αισθητικές και αντιληπτικές ικανότητες από ό,τι οι παλαιότεροι.

Η Νατάσα Λοΐζου γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κύπρο, εγκατεστημένη στην Αργεντινή επί 20 χρόνια, υπηρέτησε σε θέσεις υψηλής ευθύνης στην Εθνική Άμυνα, στην Επιστήμη και στην Τεχνολογία, στη Δημόσια Ασφάλεια, στον Έλεγχο Όπλων και Εκρηκτικών, σε πολιτικές καινοτομίας σε περιφερειακό και δημοτικό επίπεδο και στην Οδική Ασφάλεια.

Σήμερα ηγείται στον τομέα καινοτομίας σε εταιρεία δημοσίων έργων και οδικών παραχωρήσεων ως Διευθύντρια Πρόληψης και Ολοκληρωμένης Ασφάλειας.

Ο Σπύρος Κασάπης από τη Θεσσαλονίκη σπούδασε μηχανολόγος αεροναυπηγός στο Μίσιγκαν, είναι ερευνητής στο Πρίνστον και συμμετέχει στην επιστημονικές ομάδες τριών αποστολών ηλιοφυσικής της NASA. Από τη συνεργασία του με το Πρίνστον έφτασε να διδάσκει εθελοντικά αστροφυσική στους κρατούμενους των φυλακών του New Jersey.

Ο Βαγγέλης Κανούλας επίσης γεννημένος στη Θεσσαλονίκη από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας έφτασε να γίνει καθηγητής τεχνητής νοημοσύνης στο Άμστερνταμ.

Μεταξύ άλλων υπήρξε και συνιδρυτής μιας νεοφυούς επιχείρησης που αναπτύσσει λύσεις τεχνητής νοημοσύνης για τη θεραπεία του καρκίνου.

Ευρωπαϊκή αύρα

Μια ακόμη νέα γυναίκα που βγαίνει μπροστά είναι η και η Μαριάννα Κουριδάκη που θα εργαστεί στο Ινστιτούτο δίπλα στην πολύπειρη Ζωρζέττα Λάλη την πρώην διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Για πάνω από μια δεκαετία εργάζεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο οποίο από τον περασμένο Αύγουστο βρίσκεται στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας.