Ινστιτούτο Τσίπρα: Οι νέοι και οι «παλιοί» στο επιστημονικό συμβούλιο – με ποιους πάει ο Αλέξης Τσίπρας

Άκρως ενδιαφέρουσα είναι η λίστα που απαρτίζει το επιστημονικό συμβούλιο του Ινστιτούτου Τσίπρα, όπως το παρουσίασε ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και λέμε ενδιαφέρουσα καθώς περιλαμβάνει και παλιούς συνεργάτες του από την περίοδο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και νέους συνοδοιπόρους στην προσπάθεια «να γνωρίσουμε την Ελλάδα καλύτερα, αν θέλουμε να την αλλάξουμε», όπως ανάφερε ο ίδιος στο μήνυμά του. Ας δούμε αναλυτικά τα πρόσωπα και την προέλευσή τους

Οι «παλιοί» του Αλέξη Τσίπρα

Σε αυτή την κατηγορία υπάρχουν όλοι εκείνοι και εκείνες που μετράνε χιλιάδες ώρες συνεργασίας με τον πρώην πρωθυπουργό, είτε όταν ο ΣΥΡΙΖΑ βρισκόταν στην κυβέρνηση, είτε αργότερα, ως αξιωματική αντιπολίτευση. Γιώργος Χουλιαράκης και Δημήτρης Λιάκος αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα απ’ το οικονομικό πεδίο, καθώς συμμετείχαν στις κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρώτος ως αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, ο δεύτερος ως υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ.

Υπουργός Παιδείας στις κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ διατέλεσε και ο Κώστας Γαβρόγλου που συμμετέχει στο σχήμα, ενώ ο συνταγματολόγος Ακρίτας Καϊδατζής είχε το ρόλο του γενικού γραμματέα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ κατά την περίοδο 2018-2019.

Στο Μαξίμου βρέθηκε εκείνη την περίοδο και ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης, ως προϊστάμενος στο Οικονομικό Γραφείο του Πρωθυπουργού και τον Οκτώβριο του 2015, ως Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Υπουργείο Οικονομικών, ενώ κατέληξε συντονιστής στο Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή.

Υποψήφιοι και μη

Στους «παλιούς» συγκαταλέγονται η νομικός Ζωρζέτα Λάλη, η οποία ήταν υποψήφια με τον ΣΥΡΙΖΑ στο Επικρατείας στις τελευταίες εθνικές εκλογές, αλλά και η αντιστράτηγος ε.α. της ΕΛ.ΑΣ. Ζαχαρούλα Τσιριγώτη. Από κοντά και ο Γιάννης Δρόσος, που διετέλεσε διευθύνων Σύμβουλος της ΕΡΤ (2018-2019), Πρόεδρος του ΔΣ της «Αυγής» (2020-2021), αλλά Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για τις προεδρικές εκλογές του ΣΥ.ΡΙΖ.Α (2023).

Ένατος στη σχετική λίστα είναι ο Τριαντάφυλλος Αλμπάνης, Καθηγητής Χημείας και πρώην Πρύτανης του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων. Υπήρξε υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στις τελευταίες εθνικές εκλογές στην περιφέρεια Ιωαννίνων. Σε αυτή την κατηγορία θα μπορούσε να ενταχθεί και ο καθηγητής του ΠΑΜΑΚ, Νίκος Μαραντζίδης που συνεργάστηκε στενά με τον Αλέξη Τσίπρα στις εκλογές του 2023.

Μέλος της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ ήταν και η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Μαρία Γκασούκα, πριν τον αφήσει με προορισμό τη Νέα Αριστερά από την οποία επίσης αποχώρησε πριν λίγο καιρό. Συντονίστρια του κόμματος στον Βόλο υπήρξε και η Βανέσσα Κατσαρδή που περιλαμβάνεται στο συμβούλιο.

Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο 2015-2019 υπήρξε και ο Θέμης Μουμουλίδης. Τέλος, η σχετική λίστα κλείνει με την Ευγενία Φωτονιάτα που θα έχει και το ρόλο της συντονίστριας του Συμβουλίου.

Η κυρία Φωτονιάτα από τον Μάρτιο του 2015 έως και τον Ιούνιο του 2019 διετέλεσε Ειδική Γραμματέας ΕΣΠΑ στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης με αρμοδιότητά της τον συντονισμό και τη διαχείριση Προγραμμάτων, ενώ από το 2019 είναι Συντονίστρια του Κύκλου Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών «ΕΝΑ».

Έμφαση στη νέα γενιά και την καινοτομία

Βλέποντας κανείς τα πρόσωπα του συμβουλίου του Ινστιτούτου Τσίπρα διαπιστώνει ότι σε αυτό περιλαμβάνονται και ουκ ολίγα νέα πρόσωπα που διαπρέπουν τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων. Την ίδια ώρα μιλάμε για επιστήμονες που είναι αφοσιωμένοι σε εξίσου νέες επιστήμες που αποτελούν το μέλλον του κόσμου.

Για παράδειγμα, ο Θεσσαλονικιός Σπύρος Κασάπης που σπούδασε μηχανολόγος αεροναυπηγός (BS και MS) και μηχανολόγος ναυπηγός (MS) και έλαβε τον διδακτορικό του τίτλο από το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και της μη-επιβλεπόμενης μάθησης. Είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Space Physics Group του τμήματος Αστροφυσικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πρίνστον. Αντικείμενο της έρευνας του αποτελούν οι εφαρμογές τεχνητής για προβλήματα ηλιοφυσικής, όπως η πρόβλεψη του διαστημικού καιρού.

Βιωσιμότητα και Ασφάλεια

Ο Βασίλης Κωστάκης είναι Καθηγητής Τεχνολογικής Διακυβέρνησης και Βιωσιμότητας στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Τάλιν και επισκέπτης ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ. Είναι επίσης ιδρυτής του ερευνητικού κέντρου P2P Lab με έδρα τα Ιωάννινα. Το 2018 του απονεμήθηκε ερευνητικό βραβείο πενταετούς διάρκειας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας για τη διερεύνηση νέων μορφών παραγωγής και συνεργασίας.

Η Νατάσα Λοΐζου είναι σύμβουλος και ερευνήτρια στη Διεθνή Ασφάλεια και στις Στρατηγικές Καινοτομίας. Είναι πτυχιούχος Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων (University of Kent), κάτοχος μεταπτυχιακού στη Διεθνή Ασφάλεια (University of Bristol) και μεταπτυχιακού διπλώματος στις Μεθόδους Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες. Διδάσκει στο Πανεπιστήμιο της Σαλαμάνκα και στο Εθνικό Πανεπιστήμιο Ροσάριο και πραγματοποιεί έρευνα στο Πανεπιστήμιο Μητροπολιτικής Εκπαίδευσης και Εργασίας.

Ο Άρης Μαγκλάρας είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Αρχιτέκτονας Λογισμικού με εμπειρία στον σχεδιασμό σύνθετων, υψηλής απόδοσης συστημάτων τα οποία βρίσκονται στο σταυροδρόμι της αρχιτεκτονικής λογισμικού, της μαθηματικής μοντελοποίησης και της φυσικής προσομοίωσης. Τα τελευταία 7 χρόνια εργάζεται στην Ολλανδία στον τομέα των ημιαγωγών ως αρχιτέκτονας λογισμικού.

Υγεία και Δίκαιο

Ο Γιώργος Β. Πλουμπίδης είναι Καθηγητής Πληθυσμιακής Υγείας και Στατιστικής στο UCL Social Research Institute (Ινστιτούτο Κοινωνικής Έρευνας του UCL) και διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στον στρατηγικό συντονισμό σε δύο από τις σημαντικότερες διαχρονικές εθνικές μελέτες στο Ηνωμένο Βασίλειο, διασφαλίζοντας την επιστημονική τους συνέχεια και ενσωματώνοντας καινοτόμες μεθοδολογίες στην ανάλυση δεδομένων πολλών δεκαετιών.

Η Μαριζέτα Αντωνοπούλου εκλέχθηκε το 2023 στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του ΕΚΠΑ, στο γνωστικό αντικείμενο Οικονομική Πολιτική με ειδίκευση στην «Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία». Διδάσκει μαθήματα σχετικά με την οικονομική ιστορία, τις εργασιακές σχέσεις, την βιοηθική και τους ψηφιακούς θεσμούς, την κοινωνιολογία της οικογένειας και του ελεύθερου χρόνου. Σπούδασε Διεθνείς Σχέσεις στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Tübingen με ειδίκευση στους εμφύλιους πολέμους. Σε μεταπτυχιακό επίπεδο συνέχισε στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου με ειδίκευση στη Νεοελληνική Κοινωνία.

Ο Γιάννης Καμπουράκης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής στο Πανεπιστήμιο Εράσμους στο Ρότερνταμ, με ειδίκευση στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο και τη σχέση Δικαίου και Πολιτικής Οικονομίας. Υπήρξε μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και στο Πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ, ενώ έχει διατελέσει επισκέπτης ερευνητής σε ιδρύματα όπως το Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης, το Ινστιτούτο Max Planck και το Πανεπιστήμιο του Γιοχάνεσμπουργκ.

Η Μαριάννα Κουριδάκη είναι πολιτική επιστήμονας και εργάζεται σε ευρωπαϊκούς οργανισμούς από το 2010. Έχει δουλέψει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στους τομείς της επικοινωνίας, της διαχείρισης και συντονισμού έργου (Υπηρεσία Εκπροσώπων Τύπου της Επιτροπής, Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα, Υπηρεσία Υποστήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων). Από τον Αύγουστο του 2025 βρίσκεται στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ο Δρ. Παναγιώτης Νικολαΐδης είναι οικονομολόγος με ειδίκευση στα δημόσια οικονομικά και με μακρά εμπειρία στη διαμόρφωση οικονομικής πολιτικής σε χώρες της Ευρώπης και της Ασίας. Σπούδασε στα Πανεπιστήμια του Μάντσεστερ, της Οξφόρδης και του Βερολίνου και είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου στα οικονομικά της φορολογίας.

Η ανανέωση σε πρώτο πλάνο

Τα πρόσωπα που έχουν θέση στο συμβούλιο του Ινστιτούτου Τσίπρα είναι στην πλειονότητά τους καινούργια, άφθαρτα και με σημαντικό έργο στους τομείς τους. Από τα επίσης γερά ονόματα του συμβουλίου είναι του ιστορικού Πολυμέρη Βόγλη, όπως επίσης και των Αντώνη Παπαγιαννίδη, Σπύρου Κίντζιου, Θωμά Μαλούτα, Γιώργου Πετράκου, Άρη Στυλιανού, Μανώλη Πλειώνη, Χάρη Τζήμητρα, Γραμματής Πάντζιου, Ήρας Παπαδοπούλου, Λεωνίδα Μαρκή, Θάνου Πολυμενέα.

Οι γυναίκες επίσης παίζουν βασικό ρόλο και κρατάνε τα ηνία της νέας προσπάθειας του Ινστιτούτου Τσίπρα. Έτσι, μετά τη συντονίστρια Ευγενία Φωτονιάτα, το ρόλο της αναπληρώτριας συντονίστριας θα έχει η Δώρα Κοτσακά, προερχόμενη από το Ινστιτούτο ΕΝΑ, του Γιάννη Δραγασάκη. Είναι διδάκτορας Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών με ειδίκευση στην πολιτική συμπεριφορά και τα πολιτικά κόμματα και διαθέτει εικοσαετή εμπειρία ως ερευνήτρια σε ινστιτούτα και φορείς έρευνας και τεκμηρίωσης και συνεργάζεται με διεθνή δίκτυα ερευνητών.