Ινστιτούτο Τσίπρα: Οι νέοι και οι «παλιοί» στο επιστημονικό συμβούλιο – με ποιους πάει ο Αλέξης Τσίπρας
Πολιτική Γραμματεία 30 Οκτωβρίου 2025 | 21:57

Ινστιτούτο Τσίπρα: Οι νέοι και οι «παλιοί» στο επιστημονικό συμβούλιο – με ποιους πάει ο Αλέξης Τσίπρας

Από παλιούς συνεργάτες αλλά και πολλά νέα πρόσωπα απαρτίζεται το επιστημονικό συμβούλιο του ινστιτούτου Τσίπρα που ανακοινώθηκε σήμερα. Οι γυναίκες κρατούν τα ηνία, έμφαση στις επιστήμες της νέας εποχής.

Δημήτρης Τερζής
ΚείμενοΔημήτρης Τερζής
Spotlight

Άκρως ενδιαφέρουσα είναι η λίστα που απαρτίζει το επιστημονικό συμβούλιο του Ινστιτούτου Τσίπρα, όπως το παρουσίασε ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και λέμε ενδιαφέρουσα καθώς περιλαμβάνει και παλιούς συνεργάτες του από την περίοδο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και νέους συνοδοιπόρους στην προσπάθεια «να γνωρίσουμε την Ελλάδα καλύτερα, αν θέλουμε να την αλλάξουμε», όπως ανάφερε ο ίδιος στο μήνυμά του. Ας δούμε αναλυτικά τα πρόσωπα και την προέλευσή τους

Οι «παλιοί» του Αλέξη Τσίπρα

Σε αυτή την κατηγορία υπάρχουν όλοι εκείνοι και εκείνες που μετράνε χιλιάδες ώρες συνεργασίας με τον πρώην πρωθυπουργό, είτε όταν ο ΣΥΡΙΖΑ βρισκόταν στην κυβέρνηση, είτε αργότερα, ως αξιωματική αντιπολίτευση. Γιώργος Χουλιαράκης και Δημήτρης Λιάκος αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα απ’ το οικονομικό πεδίο, καθώς συμμετείχαν στις κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρώτος ως αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, ο δεύτερος ως υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ.

Υπουργός Παιδείας στις κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ διατέλεσε και ο Κώστας Γαβρόγλου που συμμετέχει στο σχήμα, ενώ ο συνταγματολόγος Ακρίτας Καϊδατζής είχε το ρόλο του γενικού γραμματέα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ κατά την περίοδο 2018-2019.

Στο Μαξίμου βρέθηκε εκείνη την περίοδο και ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης, ως προϊστάμενος στο Οικονομικό Γραφείο του Πρωθυπουργού και τον Οκτώβριο του 2015, ως   Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Υπουργείο Οικονομικών, ενώ κατέληξε συντονιστής στο Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή.

Υποψήφιοι και μη

Στους «παλιούς» συγκαταλέγονται η νομικός Ζωρζέτα Λάλη, η οποία ήταν υποψήφια με τον ΣΥΡΙΖΑ στο Επικρατείας στις τελευταίες εθνικές εκλογές, αλλά και η αντιστράτηγος ε.α. της ΕΛ.ΑΣ. Ζαχαρούλα Τσιριγώτη. Από κοντά και ο Γιάννης Δρόσος, που διετέλεσε διευθύνων Σύμβουλος της ΕΡΤ (2018-2019), Πρόεδρος του ΔΣ της «Αυγής» (2020-2021), αλλά Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για τις προεδρικές εκλογές του ΣΥ.ΡΙΖ.Α (2023). 

Ένατος στη σχετική λίστα είναι ο Τριαντάφυλλος Αλμπάνης,  Καθηγητής Χημείας και πρώην Πρύτανης του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων. Υπήρξε υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στις τελευταίες εθνικές εκλογές στην περιφέρεια Ιωαννίνων. Σε αυτή την κατηγορία θα μπορούσε να ενταχθεί και ο καθηγητής του ΠΑΜΑΚ, Νίκος Μαραντζίδης που συνεργάστηκε στενά με τον Αλέξη Τσίπρα στις εκλογές του 2023.

Μέλος της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ ήταν και η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Μαρία Γκασούκα, πριν τον αφήσει με προορισμό τη Νέα Αριστερά από την οποία επίσης αποχώρησε πριν λίγο καιρό. Συντονίστρια του κόμματος στον Βόλο υπήρξε και η Βανέσσα Κατσαρδή που περιλαμβάνεται στο συμβούλιο.

Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο 2015-2019 υπήρξε και ο Θέμης Μουμουλίδης. Τέλος, η σχετική λίστα κλείνει με την Ευγενία Φωτονιάτα που θα έχει και το ρόλο της συντονίστριας του Συμβουλίου.

Η κυρία Φωτονιάτα από τον Μάρτιο του 2015 έως και τον Ιούνιο του 2019 διετέλεσε Ειδική Γραμματέας ΕΣΠΑ στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης με αρμοδιότητά της τον συντονισμό και τη διαχείριση Προγραμμάτων, ενώ από το 2019 είναι Συντονίστρια του Κύκλου Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών «ΕΝΑ».

Έμφαση στη νέα γενιά και την καινοτομία

Βλέποντας κανείς τα πρόσωπα του συμβουλίου του Ινστιτούτου Τσίπρα διαπιστώνει ότι σε αυτό περιλαμβάνονται και ουκ ολίγα νέα πρόσωπα που διαπρέπουν τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων. Την ίδια ώρα μιλάμε για επιστήμονες που είναι αφοσιωμένοι σε εξίσου νέες επιστήμες  που αποτελούν το μέλλον του κόσμου.

Για παράδειγμα, ο Θεσσαλονικιός Σπύρος Κασάπης που σπούδασε μηχανολόγος αεροναυπηγός (BS και MS) και μηχανολόγος ναυπηγός (MS) και έλαβε τον διδακτορικό του τίτλο από το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και της μη-επιβλεπόμενης μάθησης. Είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Space Physics Group του τμήματος Αστροφυσικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πρίνστον. Αντικείμενο της έρευνας του αποτελούν οι εφαρμογές τεχνητής για προβλήματα ηλιοφυσικής, όπως η πρόβλεψη του διαστημικού καιρού.

Βιωσιμότητα και Ασφάλεια

Ο Βασίλης Κωστάκης είναι Καθηγητής Τεχνολογικής Διακυβέρνησης και Βιωσιμότητας στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Τάλιν και επισκέπτης ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ. Είναι επίσης ιδρυτής του ερευνητικού κέντρου P2P Lab με έδρα τα Ιωάννινα. Το 2018 του απονεμήθηκε ερευνητικό βραβείο πενταετούς διάρκειας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας για τη διερεύνηση νέων μορφών παραγωγής και συνεργασίας.

Η Νατάσα Λοΐζου είναι σύμβουλος και ερευνήτρια στη Διεθνή Ασφάλεια και στις Στρατηγικές Καινοτομίας. Είναι πτυχιούχος Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων (University of Kent), κάτοχος μεταπτυχιακού στη Διεθνή Ασφάλεια (University of Bristol) και μεταπτυχιακού διπλώματος στις Μεθόδους Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες. Διδάσκει στο Πανεπιστήμιο της Σαλαμάνκα και στο Εθνικό Πανεπιστήμιο Ροσάριο και πραγματοποιεί έρευνα στο Πανεπιστήμιο Μητροπολιτικής Εκπαίδευσης και Εργασίας.

Ο Άρης Μαγκλάρας είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Αρχιτέκτονας Λογισμικού με εμπειρία στον σχεδιασμό σύνθετων, υψηλής απόδοσης συστημάτων τα οποία βρίσκονται στο σταυροδρόμι της αρχιτεκτονικής λογισμικού, της μαθηματικής μοντελοποίησης και της φυσικής προσομοίωσης. Τα τελευταία 7 χρόνια εργάζεται στην Ολλανδία στον τομέα των ημιαγωγών ως αρχιτέκτονας λογισμικού.

Υγεία και Δίκαιο

Ο Γιώργος Β. Πλουμπίδης είναι Καθηγητής Πληθυσμιακής Υγείας και Στατιστικής στο UCL Social Research Institute (Ινστιτούτο Κοινωνικής Έρευνας του UCL) και διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στον στρατηγικό συντονισμό σε δύο από τις σημαντικότερες διαχρονικές εθνικές μελέτες στο Ηνωμένο Βασίλειο, διασφαλίζοντας την επιστημονική τους συνέχεια και ενσωματώνοντας καινοτόμες μεθοδολογίες στην ανάλυση δεδομένων πολλών δεκαετιών.

Η Μαριζέτα Αντωνοπούλου εκλέχθηκε το 2023 στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του ΕΚΠΑ, στο γνωστικό αντικείμενο Οικονομική Πολιτική με ειδίκευση στην «Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία». Διδάσκει μαθήματα σχετικά με την οικονομική ιστορία, τις εργασιακές σχέσεις, την βιοηθική και τους ψηφιακούς θεσμούς, την κοινωνιολογία της οικογένειας και του ελεύθερου χρόνου. Σπούδασε Διεθνείς Σχέσεις στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Tübingen με ειδίκευση στους εμφύλιους πολέμους. Σε μεταπτυχιακό επίπεδο συνέχισε στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου με ειδίκευση στη Νεοελληνική Κοινωνία.

Ο Γιάννης Καμπουράκης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής στο Πανεπιστήμιο Εράσμους στο Ρότερνταμ, με ειδίκευση στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο και τη σχέση Δικαίου και Πολιτικής Οικονομίας. Υπήρξε μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και στο Πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ, ενώ έχει διατελέσει επισκέπτης ερευνητής σε ιδρύματα όπως το Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης, το Ινστιτούτο Max Planck και το Πανεπιστήμιο του Γιοχάνεσμπουργκ.

Η Μαριάννα Κουριδάκη είναι πολιτική επιστήμονας και εργάζεται σε ευρωπαϊκούς οργανισμούς από το 2010. Έχει δουλέψει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στους τομείς της επικοινωνίας, της διαχείρισης και συντονισμού έργου (Υπηρεσία Εκπροσώπων Τύπου της Επιτροπής, Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα, Υπηρεσία Υποστήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων). Από τον Αύγουστο του 2025 βρίσκεται στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ο Δρ. Παναγιώτης Νικολαΐδης είναι οικονομολόγος με ειδίκευση στα δημόσια οικονομικά και με μακρά εμπειρία στη διαμόρφωση οικονομικής πολιτικής σε χώρες της Ευρώπης και της Ασίας. Σπούδασε στα Πανεπιστήμια του Μάντσεστερ, της Οξφόρδης και του Βερολίνου και είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου στα οικονομικά της φορολογίας.

Η ανανέωση σε πρώτο πλάνο

Τα πρόσωπα που έχουν θέση στο συμβούλιο του Ινστιτούτου Τσίπρα είναι στην πλειονότητά τους καινούργια, άφθαρτα και με σημαντικό έργο στους τομείς τους. Από τα επίσης γερά ονόματα του συμβουλίου είναι του ιστορικού Πολυμέρη Βόγλη, όπως επίσης και των Αντώνη Παπαγιαννίδη, Σπύρου Κίντζιου, Θωμά Μαλούτα, Γιώργου Πετράκου, Άρη Στυλιανού, Μανώλη Πλειώνη, Χάρη Τζήμητρα, Γραμματής Πάντζιου, Ήρας Παπαδοπούλου, Λεωνίδα Μαρκή, Θάνου Πολυμενέα.

Οι γυναίκες επίσης παίζουν βασικό ρόλο και κρατάνε τα ηνία της νέας προσπάθειας του Ινστιτούτου Τσίπρα. Έτσι, μετά τη συντονίστρια Ευγενία Φωτονιάτα, το ρόλο της αναπληρώτριας συντονίστριας θα έχει η Δώρα Κοτσακά, προερχόμενη από το Ινστιτούτο ΕΝΑ, του Γιάννη Δραγασάκη.  Είναι διδάκτορας Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών με ειδίκευση στην πολιτική συμπεριφορά και τα πολιτικά κόμματα και διαθέτει εικοσαετή εμπειρία ως ερευνήτρια σε ινστιτούτα και φορείς έρευνας και τεκμηρίωσης και συνεργάζεται με διεθνή δίκτυα ερευνητών.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
HELLENiQ ENERGY: Στο 3,7% οι μετοχές που πούλησε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος

HELLENiQ ENERGY: Στο 3,7% οι μετοχές που πούλησε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος

inWellness
inTown
inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
Οργή από Δάλλα για Κωνσταντοπούλου και Καραναστάση που «δεν πάει στη Βουλή» – Σωματείο γυναικών που έχουν υποστεί bullying από την πρόεδρο
Πολιτική Γραμματεία 30.10.25

Οργή από Δάλλα για Κωνσταντοπούλου και Καραναστάση που «δεν πάει στη Βουλή» – Σωματείο γυναικών που έχουν υποστεί bullying από την πρόεδρο

Πυρ και μανία η Όλγα Δάλλα με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Προανήγγειλε σωματείο γυναικών που έχουν υποστεί bullying από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, μίλησε για το θέμα των υποκλοπών καθώς έπεσε θύμα «συνεργάτη» της προέδρου της Πλεύσης και τέλος έβγαλε στη «σέντρα» τον Διαμαντή Καραναστάση που «δεν εμφανίζεται στη Βουλή».

Σύνταξη
Σπύρος Καραμπλιάνης: Η Cognitera κινείται αυτόνομα και δεν έχει καμία μετοχική σχέση με ανταγωνιστές – Η μήνυση σε Μπαμπασίδη
Πολιτική 30.10.25

Σπύρος Καραμπλιάνης: Η Cognitera κινείται αυτόνομα και δεν έχει καμία μετοχική σχέση με ανταγωνιστές – Η μήνυση σε Μπαμπασίδη

Η κατάθεση του πρώην νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας Cognitera στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι είπε για τη σχέση με τις ανταγωνίστριες εταιρείες, τη Neuropublic, αλλά και οι καταγγελίες για παρεμπόδιση του έργου της από τη διοίκηση Μπαμπασίδη.

Σύνταξη
Επιστήμονες, τεχνοκράτες και πολιτικοί στο επιστημονικό συμβούλιο του Ινστιτούτου Τσίπρα – Όλα τα ονόματα
Πολιτική Γραμματεία 30.10.25

Επιστήμονες, τεχνοκράτες και πολιτικοί στο επιστημονικό συμβούλιο του Ινστιτούτου Τσίπρα – Όλα τα ονόματα

Τα ονόματα που συμμετέχουν στο επιστημονικό συμβούλιο ανακοίνωσε το Ινστιτούτο Τσίπρα. Μεταξύ των ονομάτων περιλαμβάνεται ο Κώστας Γαβρόγλου, ο Γιώργος Χουλιαράκης, ο Νίκος Βαφέας αλλά και η Ζωρζέττα Λάλη. Συντονίστρια η Ευγενία Φωτονιάτα. Τι αναφέρει σε ανάρτησή του ο Αλέξης Τσίπρας.

Σύνταξη
Καιρίδης: Η Κωνσταντοπούλου είναι αντικοινοβουλευτική και φασίζουσα – Δεν μου άρεσε το σχόλιο του Γεωργιάδη
Πολιτική Γραμματεία 30.10.25

Καιρίδης: Η Κωνσταντοπούλου είναι αντικοινοβουλευτική και φασίζουσα – Δεν μου άρεσε το σχόλιο του Γεωργιάδη

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ εξαπέλυσε πυρά κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, παίρνοντας ταυτόχρονα αποστάσεις και από τα σχόλια του υπουργού Υγείας

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Ανάγκη δημιουργίας ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού εργαλείου για χρηματοδότηση αμυντικών προγραμμάτων
Συνάντηση με τον Σεραφίν 30.10.25

Μητσοτάκης: Ανάγκη δημιουργίας ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού εργαλείου για χρηματοδότηση αμυντικών προγραμμάτων

Συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον επίτροπο Πιοτρ Σεραφίν - Συζητήθηκαν οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο

Σύνταξη
Φάμελλος: Έχουμε κοινό στόχο με τον Τσίπρα, την ανατροπή μιας δεξιάς κυβέρνησης επιζήμιας για τον τόπο
ΣΥΡΙΖΑ 30.10.25

Φάμελλος: Έχουμε κοινό στόχο με τον Τσίπρα, την ανατροπή μιας δεξιάς κυβέρνησης επιζήμιας για τον τόπο

«Είναι προφανές ότι έχουμε διαφορετική οπτική για το πως θα γίνει αυτό, αλλά δεν δέχομαι τον όρο “διάσπαση” για την κίνηση του πρώην πρωθυπουργού», επισήμανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Βουλή: Ψηφίστηκε ο κόφτης στα μικρόφωνα των ομιλητών: Βάζουμε τέλος στους ατέρμονους μονολόγους, λέει ο Κακλαμάνης
Πολιτική 30.10.25

Βουλή: Ψηφίστηκε ο κόφτης στα μικρόφωνα των ομιλητών: Βάζουμε τέλος στους ατέρμονους μονολόγους, λέει ο Κακλαμάνης

Οι προωθούμενες αλλαγές επιχειρούν να περιορίσουν τους χρόνους των ημερήσιων συνεδριάσεων και κυρίως τις περιπτώσεις όπου η συζήτηση ξεφεύγει και ο κατάλογος των ομιλητών ουσιαστικά χάνεται

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παπασταύρου: Επενδύσεις 2,5 δισ. για τη λειψυδρία – Σε «κόκκινο» συναγερμό τα αποθέματα νερού, ανέφερε ο Σαχίνης
Οι παρεμβάσεις 30.10.25

Παπασταύρου: Επενδύσεις 2,5 δισ. για τη λειψυδρία – Σε «κόκκινο» συναγερμό τα αποθέματα νερού, ανέφερε ο Σαχίνης

Διανύουμε, το δεύτερο μετά το 1990, επεισόδιο έμμονης ξηρασίας, υπογράμμισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, τονίζοντας πως τα μέτρα θα θωρακίσουν την ύδρευση για πάνω από το 50% της χώρας.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: «Ξορκίζει» την εσωστρέφεια με «στροφή» στην καθημερινότητα – Σε πρώτο πλάνο ακρίβεια και αγροτικό
Πολιτική Γραμματεία 30.10.25

ΠΑΣΟΚ: «Ξορκίζει» την εσωστρέφεια με «στροφή» στην καθημερινότητα – Σε πρώτο πλάνο ακρίβεια και αγροτικό

Πανεθνικό διάλογο με τον αγροτικό κόσμο σχεδιάζει το ΠΑΣΟΚ στη Λάρισα. Η «στροφή» στην καθημερινότητα με στόχο την αντιστροφή του κλίματος εσωστρέφειας

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Μητσοτάκης – Δένδιας αναζητούν κοινό βηματισμό προς τον Άγνωστο Στρατιώτη πατώντας σε μία δημιουργική ασάφεια
Πολιτική 30.10.25

Μητσοτάκης – Δένδιας αναζητούν κοινό βηματισμό προς τον Άγνωστο Στρατιώτη πατώντας σε μία δημιουργική ασάφεια

Μητσοτάκης και Δένδιας δίπλα - δίπλα στην τελετή αποκαλυπτηρίων της βιοκλιματικής όψης του κτιρίου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, με πλήθος υπουργών να παρακολουθούν.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Κανείς δεν είδε τη σύγκρουση συμφερόντων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε τους Ακροδεξιούς να παρελαύνουν στη Θεσσαλονίκη
in Confidential 30.10.25

Κανείς δεν είδε τη σύγκρουση συμφερόντων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε τους Ακροδεξιούς να παρελαύνουν στη Θεσσαλονίκη

Σίγα μην τον πτοούσε ο κορονοϊός ούτε νεκρός δεν χάριζε ο Μητσοτάκης τη φιέστα στον Δένδια. Τι δεν είδε η υπεύθυνη της Neuropublic στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τί γύρευαν οι ακροδεξιοί στην παρέλαση;

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Άγνωστος Στρατιώτης: Αλλάζει το μνημείο αλλά δεν αλλάζουν οι σχέσεις Μητσοτάκη – Δένδια
Νέα όψη στο κτίριο του ΥΠΕΘΑ 30.10.25

Αλλάζει το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη αλλά δεν αλλάζουν οι σχέσεις Μητσοτάκη - Δένδια

Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Δένδιας ανακοίνωσαν αλλαγές στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη με φόντο τη συζήτηση για ψυχρότητα στις μεταξύ τους σχέσεις. Προσπάθεια να διασκεδάζουν τις εντυπώσεις, διατηρώντας όμως ευδιάκριτες τις διαφορές που τους χωρίζουν.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Η στιχομυθία Μητσοτάκη, Δένδια και Δούκα στην εκδήλωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
Παρασκήνιο 29.10.25

Η στιχομυθία Μητσοτάκη, Δένδια και Δούκα στην εκδήλωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Μητσοτάκης, Δούκας, Δένδιας: τα τρία κεντρικά πολιτικά πρόσωπα που βρέθηκαν στο επίκεντρο της πολιτικής σύγκρουσης για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη βρέθηκαν στην εκδήλωση

Σύνταξη
Βραζιλία: «Συγκλονισμένος» ο πρόεδρος Λούλα με την πιο θανατηφόρα αστυνομική επιχείρηση
Κόσμος 31.10.25

Βραζιλία: «Συγκλονισμένος» ο πρόεδρος Λούλα με την πιο θανατηφόρα αστυνομική επιχείρηση

Συγκλονισμένος και τρομοκρατημένος από την βία δήλωσε ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λούλα ντα Σίλβα, χωρίς ωστόσο να ασκήσει κριτική έναντι των δυνάμεων ασφαλείας.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΕΚΠΟΙΖΩ: Για λίγους η πράσινη μετάβαση – Αιχμάλωτα της ενεργειακής φτώχειας τα ευάλωτα νοικοκυριά
Οικονομία 30.10.25

ΕΚΠΟΙΖΩ: Για λίγους η πράσινη μετάβαση – Αιχμάλωτα της ενεργειακής φτώχειας τα ευάλωτα νοικοκυριά

Τα δύο στα δέκα νοικοκυριά στην Ελλάδα θεωρούνται ενεργειακά φτωχά, ενώ το ένα στα τέσσερα είναι ενεργειακά ευάλωτο. Τι δείχνει νέα έρευνα της ΕΚΠΟΙΖΩ και του ΕΜΠ

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Αντί για τον ένοχο αποκάλυψε… τι εσώρουχο φοράει: Αστυνομικός εμφανίστηκε νεγκλιζέ σε e-δικαστήριο
Βίντεο 30.10.25

Αντί για τον ένοχο αποκάλυψε… τι εσώρουχο φοράει: Αστυνομικός εμφανίστηκε νεγκλιζέ σε e-δικαστήριο

Αστυνομικός στο Ντιτρόιτ μπήκε σε virtual ακρόαση «ντυμένος υπηρεσιακά» μόνο από τη μέση και πάνω, με τον δικαστή να τον ρωτά: «Φοράτε παντελόνι, αξιωματικέ;»

Σύνταξη
Ανησυχία και εκατοντάδες χιλιάδες θανατώσεις για τη γρίπη των πτηνών στη Γερμανία
Deutsche Welle 30.10.25

Ανησυχία και εκατοντάδες χιλιάδες θανατώσεις για τη γρίπη των πτηνών στη Γερμανία

Η γρίπη των πτηνών εξαπλώνεται στη Γερμανία. Τρία κρατίδια προχώρησαν στη λήψη έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό της. Πιθανή αύξηση τιμών σε αυγά και πουλερικά ενόψει γιορτών.

Σύνταξη
Το «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» μεταμορφώνεται σε Χριστουγεννιάτικο πάρκο
Ποδόσφαιρο 30.10.25

Το «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» μεταμορφώνεται σε Χριστουγεννιάτικο πάρκο

Από τις 24 έως τις 31 Δεκεμβρίου το «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», το γήπεδο της Ρεάλ Μαδρίτης θα φιλοξενήσει ένα Χριστουγεννιάτικο πάρκο και φιλοδοξεί να γίνει σημείο αναφοράς την περίοδο των εορτών

Βάιος Μπαλάφας
Εξιχνιάστηκε η άγρια δολοφονία Αφγανού στην Πάρο – Ήταν πρώην αστυνομικός και ο δράστης υποστηρικτής των Ταλιμπάν
Ελλάδα 30.10.25

Εξιχνιάστηκε η άγρια δολοφονία Αφγανού στην Πάρο – Ήταν πρώην αστυνομικός και ο δράστης υποστηρικτής των Ταλιμπάν

Δράστης και θύμα από το Αφγανιστάν είχαν πολιτικές διαφορές σύμφωνα με καταθέσεις ομοεθνών τους στην Πάρο - Είχαν προηγηθεί και άλλα επεισόδια μεταξύ τους πριν τη δολοφονία

Σύνταξη
Πάνω από 600 τόνοι απόβλητα μεταφέρθηκαν από την Κέρκυρα στην Πρέβεζα – Στον εισαγγελέα αύριο οι συλληφθέντες
Ελλάδα 30.10.25

Πάνω από 600 τόνοι απόβλητα μεταφέρθηκαν από την Κέρκυρα στην Πρέβεζα – Στον εισαγγελέα αύριο οι συλληφθέντες

Από τις αρμόδιες Αρχές δόθηκε διορία 24 ωρών να γίνει εκταφή των αποβλήτων που ενταφιάστηκαν παράνομα και να απομακρυνθούν μαζί με του υπόλοιπους τόνους

Σύνταξη
Λέικερς: Η μεγαλύτερη πώληση στην ιστορία των σπορ είναι γεγονός! – Νέος ιδιοκτήτης ο Μαρκ Γουόλτερ
Μπάσκετ 30.10.25

Λέικερς: Η μεγαλύτερη πώληση στην ιστορία των σπορ είναι γεγονός! – Νέος ιδιοκτήτης ο Μαρκ Γουόλτερ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του NBA ενέκρινε ομόφωνα την πώληση του πλειοψηφικού πακέτου των Λέικερς στον Μαρκ Γουόλτερ, σε μία πώληση γιγαντιαίων διαστάσεων για τον επαγγελματικό αθλητισμό.

Σύνταξη
Αστερίξ – Ολυμπιακός 0-3: Επιβλητική εμφάνιση στο Βέλγιο και πρόκριση στην επόμενη φάση!
CEV Champions League 30.10.25

Αστερίξ – Ολυμπιακός 0-3: Επιβλητική εμφάνιση στο Βέλγιο και πρόκριση στην επόμενη φάση!

Τα κορίτσια του Ολυμπιακού πραγματοποίησαν εξαιρετική εμφάνιση στο Μπέβερεν και και με νίκη 3-0 σετ προκρίθηκαν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League γυναικών.

Σύνταξη
