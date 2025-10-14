Ο Τσίπρας συνεχίζει αυτόνομα – Σταθερά βήματα με ευνοϊκές μετρήσεις – Στοίχημα η ανανέωση

Για όσο απομένει από το 2025 ο χρόνος δουλεύει υπερ του Αλέξη Τσίπρα. Έχει ήδη χαράξει τα επόμενα βήματά του με επόμενο σταθμό την ανακοίνωση του επιστημονικού συμβουλίου του Ιντσιτούτου του και την προώθηση του υπο έκδοση βιβλίου του.

Τα νέα πρόσωπα και η παλιά φρουρά

Σύμφωνα με πληροφορίες ο πρώην πρωθυπουργός απαλλαγμένος από τις κομματικές αβαρίες έχει αρχίσει να κάνει τα πρώτα του ραντεβού στην Αμαλίας σε αναζήτηση κυρίως νέας γενιάς ανθρώπων που μπορούν να τον πλαισιώσουν και να δώσουν ώθηση στο σχέδιό του για επενεκκίνηση.

Πρόσωπα, που θα βλέπουν την πολιτική ως κανονική δουλειά και όχι ως ευκαιρία βιοπορισμού και αυτοπροβολής, όπως αφήνεται να εννοηθεί απο πρόσωπα που γνωρίζουν τις σκέψεις του, μαρτυρώντας οτι σε αυτές τις σκέψεις υπάρχει και αρκετή δόση αυτοκριτικής για επιλογές του παρελθόντος.

Η ανανέωση εξάλλου είναι συνολικά το μείζον ζητούμενο για τα επόμενα βήματα του Αλέξη Τσίπρα καθώς από αυτή θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό και η επιτυχία τυχόν νέου κόμματος σε επίπεδο κοινής γνώμης.

Το πρώτο στάδιο είναι η ανανέωση του Ινστιτούτου.

Η ανανέωση αυτή θα εκκινήσει πρώτα από το επιστημονικό συμβούλιο του Ινστιτούτου του και εκεί θα επιχειρήσει να μπολιάσει την «παλιά φρουρά» με νέα στελέχη που έχουν να προσφέρουν.

Την επόμενη εβδομάδα σύμφωνα με πληροφορίες θα βγουν στον αέρα όλα σχεδόν τα ονόματα του επιστημονικού συμβουλίου και θα έχει ενδιαφέρον ποια θα είναι εκείνα τα πρόσωπα που θα βρεθούν δίπλα σε στελέχη βρέθηκαν σε κορυφαία κυβερνητικά και διοικητικά πόστα, όπως ο Δημήτρης Λιάκος, ο Γιώργος Χουλιαράκης και ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης.

Νωρίς για αποκλεισμούς

Πάντως για όσους σπεύδουν να μιλούν για αποκλεισμούς στελεχών, πρόσωπα με γνώση της μεγάλης εικόνας για τα σχέδια και τις κινήσεις του κ. Τσίπρα επιμένουν, ότι είναι νωρίς να ανοίξει μια τέτοια συζήτηση, γιατί πολύ απλά δεν έχει καλέσει κανένα ακόμη από τους παλιούς του ΣΥΡΙΖΑ και τους ευρύτερου χώρου με τους οποίους συνεργάστηκε.

Κατ’ αναλογία δηλαδή με το Ινστιτούτο φαίνεται ότι θα εξελιχθεί και το τελικό στάδιο της ολικής επαναφοράς του, όταν δηλαδή θα πάρει την οριστική απόφαση για τη δημιουργία κόμματος και θα πρέπει να ανεβάσει στροφές

Δημοσκοπικός αέρας

Για την ώρα πάντως συνομιλητές του δεν κρύβουν την ευχαρίστησή τους για το γεγονός ότι οι μετρήσεις μετά την βόμβα της παραίτησής του είναι κατά την κρίση τους πολύ ενθαρρυντικές.

Ενώ δηλαδή η δημιουργία νέου κόμματος φαντάζει μακρινή υπόθεση, στο μυαλό των ερωτηθέντων ένα πιθανό κόμμα Τσίπρα δείχνει μια ισχυρή δυναμική.

Στη μέτρηση της GPO για το ραδιόφωνο των παραπολιτικών για παράδειγμα το 24% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι θα καλύψει το αντιπολιτευτικό κενό που υπάρχει αυτή την ώρα ενώ στο ερώτημα πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε ένα νέο κόμμα από τον Αλέξη Τσίπρα, από αρκετά έως πολύ δηλώνει αθροιστικά το 20,2%.

Αντίστοιχα και στη μέτρηση της opinion poll για το action24 θα μπορούσε και σίγουρα θα ψήφιζε ένα κόμμα Τσίπρα το 26,1%.

Αυτονομία

Φαίνεται ότι όσο ο Αλέξης Τσίπρας κινείται για την ώρα αυτόνομα από τους παλιούς του συντρόφους και φυσικά απαλλαγμένος από την ταμπέλα του ΣΥΡΙΖΑ τόσο πιο θετικό είναι το πρόσημο για τον ίδιο.

Η αυτονομία αυτή με τον ίδιο να επιμελείται ακόμη και τις ομιλίες του θα γίνει ακόμη πιο αισθητή το επόμενο διάστημα όσο θα πλησιάζει και η έκδοση του βιβλίου του και στη συνέχεια με την κάθοδο… στην κοινωνία οπου ο στόχος του είναι σύμφωνά με πληροφορίες μέσα από μια αντισυμβατική ατομική καμπάνια να αποκτήσει απευθείας γνώση των όσων σκέφτονται και των όσων προβλημάτων αντιμετωπίζουν οι ίδιοι οι πολίτες σε κάθε κλάδο και οικονομική δραστηριότητα.

Μέσα στην εβδομάδα σύμφωνα με πληροφορίες θα υπάρξει και μια πιο σαφής εικόνα για το βιβλίο που έγραψε ο κ. Τσίπρας και από το οποίο όπως όλα δείχνουν μάλλον θα δυσαρεστήσει τους περισσότερους πρώην και νυν συντρόφους του.