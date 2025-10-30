Επιστήμονες, τεχνοκράτες και πολιτικοί στο επιστημονικό συμβούλιο του Ινστιτούτου Τσίπρα – Όλα τα ονόματα

Τα πρόσωπα που απαρτίζουν το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου για την Ειρήνη, τη Δικαιοσύνη και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας.

Στο επιστημονικό συμβούλιο συμμετέχουν επιφανείς επιστήμονες και ειδικοί στα σημαντικότερα πεδία των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, η Ευρώπη και η ευρύτερη περιοχή μας.

Πρόκειται για προσωπικότητας εγνωσμένου κύρους με μεγάλη εμπειρία στα επιστημονικά και επαγγελματικά πεδία τους και ενεργό ρόλο στα κοινωνικά κινήματα και στην πολιτική. Επιπλέον συμμετέχουν και νέοι ερευνητές που φέρνουν καινοτόμες προσεγγίσεις για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που δημιουργούνται με τη νέα ψηφιακή συνθήκη.

Συντονίστρια του Επιστημονικού Συμβουλίου αναλαμβάνει η Ευγενία Φωτονιάτα, Χημικός Μηχανικός, Δρ Οικονομικής Επιστήμης, πρώην Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ταμείου Συνοχής στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Ειδικεύεται στον στρατηγικό σχεδιασμό και τις οικονομικές επιπτώσεις των δημόσιων επενδύσεων, καθώς και σε θέματα οικονομικής πολιτικής και ανάπτυξης.

Αναπληρώτρια Συντονίστρια αναλαμβάνει η Δώρα Κοτσακά, Δρ Πολιτικής Επιστήμης με εικοσαετή εμπειρία σε φορείς έρευνας/τεκμηρίωσης και think tank. Εξειδικεύεται στα κοινά αγαθά, την ομότιμη παραγωγή και τις ανοιχτές τεχνολογίες στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Έχω την τιμή και τη χαρά να ανακοινώσω σήμερα το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου για την Ειρήνη, τη Δικαιοσύνη και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου δραστηριοποιούνται στα παρακάτω πεδία:

– Οικονομικά και Οικονομία

Γιώργος Χουλιαράκης, Οικονομικός Σύμβουλος της Διοίκησης της Τράπεζας της Ελλάδος, πρώην Υπουργός και Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών

https://intsipras.gr/chouliarakis-giorgos

Δημήτρης Λιάκος, οικονομολόγος και πρώην Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ

https://intsipras.gr/liakos-dimitris

Σπύρος Κίντζιος, Πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

https://intsipras.gr/kintzios-spyros

Γιώργος Πετράκος, Καθηγητής οικονομικής ανάλυσης του χώρου, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, πρώην Πρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

https://intsipras.gr/petrakos-giorgos

Φραγκίσκος Κουτεντάκης, Επίκουρος Καθηγητής δημόσιας οικονομικής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και πρώην Συντονιστής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή.

https://intsipras.gr/koutentakis-fragkiskos

Πάνος Νικολαΐδης, Οικονομολόγος, πρώην Διευθυντής Έρευνας στο Φορολογικό Παρατηρητήριο της ΕΕ στο Paris School of Economics

https://intsipras.gr/nikolaidis-panagiotis

Μαριζέτα Αντωνοπούλου, διδάσκουσα Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής στο ΕΚΠΑ

https://intsipras.gr/antonopoulou-marizeta

Κράτος Δικαίου, Δικαιοσύνη & Θεσμοί

Γιάννης Δρόσος, Ομότιμος Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου στη Νομική Σχολή Αθηνών

https://intsipras.gr/drosos-giannis

Ακρίτας Καϊδατζής, Αναπληρωτής Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, Νομική Σχολή Α.Π.Θ.

https://intsipras.gr/kaidatzis-akritas

Αντώνης Παπαγιαννίδης, Δικηγόρος-Δημοσιογράφος

https://intsipras.gr/papagiannidis-antonis

Γιάννης Καμπουράκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου, Νομική Σχολή Πανεπιστήμιο Εράσμους – Ρότερνταμ.

https://intsipras.gr/kampourakis-ioannis

Κλιματική Αλλαγή, Περιβάλλον & Ενέργεια

Μανώλης Πλειώνης, Καθηγητής Παρατηρησιακής Αστρονομίας και Κοσμολογίας στο Τμήμα Φυσικής Α.Π.Θ. και πρώην Διευθυντής και Πρόεδρος του ΔΣ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

https://intsipras.gr/pleionis-manolis

Τριαντάφυλος Αλμπάνης, Ομότιμος Καθηγητής στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και πρώην πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ((2010-2014 και 2018-2022))

https://intsipras.gr/albanis-triantafyllos

Βανέσσα Κατσαρδή, Επίκουρη Καθηγήτρια Παράκτιας και Θαλάσσιας Μηχανικής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

https://intsipras.gr/katsardi-vanessa

Τεχνητή Νοημοσύνη, Ψηφιακή Πολιτική και Καινοτομία

Ευάγγελος Κανούλας, Καθηγητής Τεχνητής Νοημοσύνης στο Πανεπιστήμιο Άμστερνταμ

https://intsipras.gr/kanoulas-evaggelos

Σπύρος Κασάπης, Ερευνητής στο Space Physics Group του Τμήματος Αστροφυσικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πρίνστον

https://intsipras.gr/kasapis-spyros

Γραμματή Πάντζιου, Καθηγήτρια Αλγορίθμων στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

https://intsipras.gr/pantziou-grammati

Νατάσα Λοΐζου, Ερευνήτρια σε ζητήματα Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικών Καινοτομίας στο Universidad Metropolitana para la Educación yel Trabajo της Αργεντινής, πρώην Εκτελεστική Διευθύντρια του Διεθνούς Οργανισμού Ελεγχόμενων Υλικών στη Λατινική Αμερική

https://intsipras.gr/loizou-natasa

Άρης Μαγκλάρας, Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στην παραγωγή ημιαγωγών, Ολλανδία.

https://intsipras.gr/magklaras-aris

Παιδεία, Πολιτικές Εκπαίδευσης & Έρευνα

Κώστας Γαβρόγλου, Ομότιμος Καθηγητής στο ΕΚΠΑ και πρώην Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

https://intsipras.gr/gavroglou-kostas

Χάρης Αθανασιάδης, Καθηγητής δημόσιας ιστορίας, στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

https://intsipras.gr/athanasiadis-charis

Νίκος Βαφέας, Καθηγητής Ιστορικής και Πολιτικής Κοινωνιολογίας στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, του Πανεπιστημίου Κρήτης

https://intsipras.gr/vafeas-nikos

Πολυμέρης Βόγλης, Καθηγητής Κοινωνικής Ιστορίας, Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

https://intsipras.gr/voglis-polymeris

Άρης Στυλιανού, Καθηγητής Πολιτικής Φιλοσοφίας στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ.

https://intsipras.gr/stylianou-aris

Hλίας Γεωργαντάς, Καθηγητής Τοπικής Πολιτικής και Κράτους στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης

https://intsipras.gr/georgantas-ilias

Λεωνίδας Μακρής, Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Θεωρίας στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του ΔΠΘ

https://intsipras.gr/makris-leonidas

Ισιδώρα Βασίλη, Πολιτική Μηχανικός-ερευνήτρια, και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Γονέων Περιφέρειας Αττικής.

https://intsipras.gr/vasili-isidora

Πολιτική Υγείας

Γιώργος Πλουμπίδης, Καθηγητής Πληθυσμιακής Υγείας και Στατιστικής στο Ινστιτούτο Κοινωνικής Έρευνας του University College London

https://intsipras.gr/ploumpidis-giorgos

Ισότητα φύλων και Συμπερίληψη

Μαρία Γκασούκα, Ομότιμη Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και πρώην Αντιπρόεδρος και Δ/ντρια του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

https://intsipras.gr/gkasouka-maria

Ήρα Ηλιάνα Παπαδοπούλου, Δρ. Επικοινωνίας και MME του Πανεπιστημίου Αθηνών με εξειδίκευση σε θέματα πολιτιστικής διαχείρισης και επικοινωνιακής στρατηγικής.

https://intsipras.gr/papadopoulou-ira-iliana

Στεγαστική Πολιτική

Θωμάς Μαλούτας, Ομότιμος Καθηγητής στο Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκόπειoυ Πανεπιστημίου

https://intsipras.gr/maloutas-thomas

Κοινά αγαθά, ανοιχτές τεχνολογίες και κοινωνική/αλληλέγγυα οικονομία

Βασίλης Κωστάκης, Καθηγητής Τεχνολογικής Διακυβέρνησης και Βιωσιμότητας στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Ταλίν και ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ

https://intsipras.gr/kostakis-vasilis

Πολιτική Ασφάλειας

Ζαχαρούλα Τσιριγώτη, Αντιστράτηγος ε.α., Επίτιμος Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων

https://intsipras.gr/tsirigoti-zacharoula

Ευρωπαϊκή Πολιτική

Ζωρζέτα Λάλη, πρώην Διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με εξειδίκευση σε θέματα δημόσιας διοίκησης, μεταφορών, ενέργειας, καινοτομίας και κατανάλωσης

https://intsipras.gr/lali-zorzeta

Χάρης Τζήμητρας, Καθηγητής, Δρ. Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων, Διευθυντής του Κυπριακού Κέντρου Ερευνητικού Ινστιτούτου του Όσλο για την Ειρήνη

https://intsipras.gr/tzimitras-charis

Μαριάννα Κουριδάκη, εργάζεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή-Γενική Δ/νση Επικοινωνίας Ευρωκοινοβουλίου

https://intsipras.gr/kouridaki-marianna

Πολιτιστική Πολιτική

Θάνος Πολυμενέας-Λιοντήρης, Επίκουρος Καθηγητής Μουσικής Τεχνολογίας, στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ.

https://intsipras.gr/polymeneas-thanos

Θέμης Μουμουλίδης, Σκηνοθέτης και Συγγραφέας

https://intsipras.gr/moumoulidis-themis

Yπεύθυνος του Αρχείου του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα αναλαμβάνει ο Νίκος Μαραντζίδης, Καθηγητής Πολιτικής και Κοινωνικών Ταυτοτήτων στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών στο ΠΑ.ΜΑΚ.

https://intsipras.gr/marantzidis-nikos