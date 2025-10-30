newspaper
30.10.2025 | 14:39
Έγινε η κλήρωση για τη φορολοταρία – Δείτε εάν κερδίσατε έως 50.000 ευρώ
30.10.2025 | 14:40
Φωτιά σε διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο –Απεγκλωβίστηκαν δύο άτομα
Επιστήμονες, τεχνοκράτες και πολιτικοί στο επιστημονικό συμβούλιο του Ινστιτούτου Τσίπρα – Όλα τα ονόματα
30 Οκτωβρίου 2025 | 15:13

Επιστήμονες, τεχνοκράτες και πολιτικοί στο επιστημονικό συμβούλιο του Ινστιτούτου Τσίπρα – Όλα τα ονόματα

Τα ονόματα που συμμετέχουν στο επιστημονικό συμβούλιο ανακοίνωσε το Ινστιτούτο Τσίπρα. Μεταξύ των ονομάτων περιλαμβάνεται ο Κώστας Γαβρόγλου, ο Γιώργος Χουλιαράκης, ο Νίκος Βαφέας αλλά και η Ζωρζέττα Λάλη. Συντονίστρια η Ευγενία Φωτονιάτα. Τι αναφέρει σε ανάρτησή του ο Αλέξης Τσίπρας.

Σύνταξη
Τα πρόσωπα που απαρτίζουν το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου για την Ειρήνη, τη Δικαιοσύνη και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας.

Στο επιστημονικό συμβούλιο συμμετέχουν επιφανείς επιστήμονες και ειδικοί στα σημαντικότερα πεδία των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, η Ευρώπη και η ευρύτερη περιοχή μας.

Πρόκειται για προσωπικότητας εγνωσμένου κύρους με μεγάλη εμπειρία στα επιστημονικά και επαγγελματικά πεδία τους και ενεργό ρόλο στα κοινωνικά κινήματα και στην πολιτική. Επιπλέον συμμετέχουν και νέοι ερευνητές που φέρνουν καινοτόμες προσεγγίσεις για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που δημιουργούνται με τη νέα ψηφιακή συνθήκη.

Συντονίστρια του Επιστημονικού Συμβουλίου αναλαμβάνει η Ευγενία Φωτονιάτα, Χημικός Μηχανικός, Δρ Οικονομικής Επιστήμης, πρώην Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ταμείου Συνοχής στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Ειδικεύεται στον στρατηγικό σχεδιασμό και τις οικονομικές επιπτώσεις των δημόσιων επενδύσεων, καθώς και σε θέματα οικονομικής πολιτικής και ανάπτυξης.

Αναπληρώτρια Συντονίστρια αναλαμβάνει η Δώρα Κοτσακά, Δρ Πολιτικής Επιστήμης με εικοσαετή εμπειρία σε φορείς έρευνας/τεκμηρίωσης και think tank. Εξειδικεύεται στα κοινά αγαθά, την ομότιμη παραγωγή και τις ανοιχτές τεχνολογίες στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Σε ανάρτησή του ο Αλέξης Τσίπρας κάνει λόγο για μια εξαιρετική ομάδα από ανθρώπους της επιστήμης, με κορυφαία βιογραφικά και επιδόσεις. Όπως τονίζει τα συγκεκριμένα πρόσωπα δεν αντιλαμβάνονται την επιστήμη και τη γνώση ως προνόμιο κάποιων ελίτ, ούτε ως βιτρίνα κάποιας κομματικής ή εξουσιαστικής κατασκευής.

«Αυτό που μας ενώνει είναι η πεποίθηση πως να αν θέλουμε να αλλάξουμε την πατρίδα προς το καλύτερο, οφείλουμε να τη γνωρίσουμε όσο γίνεται καλύτερα».

Aναλυτικά η ανάρτηση του κ. Τσίπρα:

Έχω την τιμή και τη χαρά να ανακοινώσω σήμερα το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου για την Ειρήνη, τη Δικαιοσύνη και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Πρόκειται για μια εξαιρετική ομάδα από ανθρώπους της επιστήμης, με κορυφαία βιογραφικά και επιδόσεις, που κοσμούν την Ελλάδα της γνώσης. Ευαίσθητοι πολίτες, που δεν αντιλαμβάνονται την επιστήμη και τη γνώση ως προνόμιο κάποιων ελίτ, ούτε ως βιτρίνα κάποιας κομματικής ή εξουσιαστικής κατασκευής, αλλά ως απαραίτητο εργαλείο κοινωνικής προόδου και ως συμβολή στη βελτίωση της ζωής των πολλών.

Αυτό που μας ενώνει είναι η πεποίθηση πως αν θέλουμε να αλλάξουμε την πατρίδα προς το καλύτερο, οφείλουμε να τη γνωρίσουμε όσο γίνεται καλύτερα. Να κατανοήσουμε τα προβλήματα και τις αντιθέσεις της εποχής μας, να μελετήσουμε όλες τις πτυχές της κοινωνίας και της κίνησής της, και να ξεδιπλώσουμε έτσι το χάρτη ενός μέλλοντος, όχι μόνο, ούτε κυρίως, με την αισιοδοξία της βούλησης, αλλά και με την απαισιοδοξία της γνώσης. Και κάτι τέτοιο είναι αδύνατο χωρίς την αποφασιστική συμβολή φωτισμένων ανθρώπων της επιστήμης.

Ευχαριστώ όλες και όλους, που με ανιδιοτέλεια και διάθεση προσφοράς, αναλαμβάνουν τη δέσμευση να θέσουν τις γνώσεις, την εμπειρία, την κατάρτισή τους στην υπηρεσία της πατρίδας και της κοινωνίας μας. Η στάση τους αποτελεί αχτίδα φωτός σε μια σκοτεινή εποχή.

Τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου δραστηριοποιούνται στα παρακάτω πεδία:

– Οικονομικά και Οικονομία

Γιώργος Χουλιαράκης, Οικονομικός Σύμβουλος της Διοίκησης της Τράπεζας της Ελλάδος, πρώην Υπουργός και Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών

https://intsipras.gr/chouliarakis-giorgos

Δημήτρης Λιάκος, οικονομολόγος και πρώην Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ

https://intsipras.gr/liakos-dimitris

Σπύρος Κίντζιος, Πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

https://intsipras.gr/kintzios-spyros

Γιώργος Πετράκος, Καθηγητής οικονομικής ανάλυσης του χώρου, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, πρώην Πρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

https://intsipras.gr/petrakos-giorgos

Φραγκίσκος Κουτεντάκης, Επίκουρος Καθηγητής δημόσιας οικονομικής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και πρώην Συντονιστής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή.

https://intsipras.gr/koutentakis-fragkiskos

Πάνος Νικολαΐδης, Οικονομολόγος, πρώην Διευθυντής Έρευνας στο Φορολογικό Παρατηρητήριο της ΕΕ στο Paris School of Economics

https://intsipras.gr/nikolaidis-panagiotis

Μαριζέτα Αντωνοπούλου, διδάσκουσα Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής στο ΕΚΠΑ

 https://intsipras.gr/antonopoulou-marizeta

Κράτος Δικαίου, Δικαιοσύνη & Θεσμοί

Γιάννης Δρόσος,  Ομότιμος Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου στη Νομική Σχολή Αθηνών

https://intsipras.gr/drosos-giannis

Ακρίτας Καϊδατζής, Αναπληρωτής Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, Νομική Σχολή Α.Π.Θ.

https://intsipras.gr/kaidatzis-akritas

Αντώνης Παπαγιαννίδης, Δικηγόρος-Δημοσιογράφος

https://intsipras.gr/papagiannidis-antonis

Γιάννης Καμπουράκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου, Νομική Σχολή Πανεπιστήμιο Εράσμους – Ρότερνταμ.

https://intsipras.gr/kampourakis-ioannis

Κλιματική Αλλαγή, Περιβάλλον & Ενέργεια

Μανώλης Πλειώνης, Καθηγητής Παρατηρησιακής Αστρονομίας και Κοσμολογίας στο Τμήμα Φυσικής Α.Π.Θ. και πρώην Διευθυντής και Πρόεδρος του ΔΣ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

https://intsipras.gr/pleionis-manolis

Τριαντάφυλος Αλμπάνης, Ομότιμος Καθηγητής στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και πρώην πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ((2010-2014 και 2018-2022))

https://intsipras.gr/albanis-triantafyllos

Βανέσσα Κατσαρδή, Επίκουρη Καθηγήτρια Παράκτιας και Θαλάσσιας Μηχανικής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

https://intsipras.gr/katsardi-vanessa

Τεχνητή Νοημοσύνη, Ψηφιακή Πολιτική και Καινοτομία

Ευάγγελος Κανούλας, Καθηγητής Τεχνητής Νοημοσύνης στο Πανεπιστήμιο Άμστερνταμ

https://intsipras.gr/kanoulas-evaggelos

Σπύρος Κασάπης, Ερευνητής στο Space Physics Group του Τμήματος Αστροφυσικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πρίνστον

https://intsipras.gr/kasapis-spyros

Γραμματή Πάντζιου, Καθηγήτρια Αλγορίθμων στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

https://intsipras.gr/pantziou-grammati

Νατάσα Λοΐζου, Ερευνήτρια σε ζητήματα Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικών Καινοτομίας στο Universidad Metropolitana para la Educación yel Trabajo της Αργεντινής, πρώην Εκτελεστική Διευθύντρια του Διεθνούς Οργανισμού Ελεγχόμενων Υλικών στη Λατινική Αμερική

https://intsipras.gr/loizou-natasa

Άρης Μαγκλάρας, Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στην παραγωγή ημιαγωγών,  Ολλανδία.

https://intsipras.gr/magklaras-aris

 Παιδεία, Πολιτικές Εκπαίδευσης & Έρευνα

Κώστας Γαβρόγλου, Ομότιμος Καθηγητής στο ΕΚΠΑ και πρώην Υπουργός  Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

https://intsipras.gr/gavroglou-kostas

Χάρης Αθανασιάδης, Καθηγητής δημόσιας ιστορίας, στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

https://intsipras.gr/athanasiadis-charis

Νίκος Βαφέας,  Καθηγητής Ιστορικής και Πολιτικής Κοινωνιολογίας στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, του Πανεπιστημίου Κρήτης

https://intsipras.gr/vafeas-nikos

Πολυμέρης Βόγλης, Καθηγητής Κοινωνικής Ιστορίας, Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

https://intsipras.gr/voglis-polymeris

Άρης Στυλιανού, Καθηγητής Πολιτικής Φιλοσοφίας στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ.

https://intsipras.gr/stylianou-aris

Hλίας Γεωργαντάς, Καθηγητής Τοπικής Πολιτικής και Κράτους στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης

https://intsipras.gr/georgantas-ilias

Λεωνίδας Μακρής, Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Θεωρίας στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του ΔΠΘ

https://intsipras.gr/makris-leonidas

Ισιδώρα Βασίλη, Πολιτική Μηχανικός-ερευνήτρια, και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Γονέων Περιφέρειας Αττικής.

https://intsipras.gr/vasili-isidora

 Πολιτική Υγείας

Γιώργος Πλουμπίδης, Καθηγητής Πληθυσμιακής Υγείας και Στατιστικής στο Ινστιτούτο Κοινωνικής Έρευνας του University College London

https://intsipras.gr/ploumpidis-giorgos

Ισότητα φύλων και Συμπερίληψη

Μαρία Γκασούκα,  Ομότιμη Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και πρώην Αντιπρόεδρος και Δ/ντρια του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

https://intsipras.gr/gkasouka-maria

Ήρα Ηλιάνα Παπαδοπούλου, Δρ. Επικοινωνίας και MME του Πανεπιστημίου Αθηνών με εξειδίκευση σε θέματα πολιτιστικής διαχείρισης και επικοινωνιακής στρατηγικής.

https://intsipras.gr/papadopoulou-ira-iliana

Στεγαστική Πολιτική

Θωμάς Μαλούτας,  Ομότιμος Καθηγητής στο Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκόπειoυ Πανεπιστημίου

https://intsipras.gr/maloutas-thomas

Κοινά αγαθά, ανοιχτές τεχνολογίες και κοινωνική/αλληλέγγυα οικονομία

Βασίλης Κωστάκης, Καθηγητής Τεχνολογικής Διακυβέρνησης και Βιωσιμότητας στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Ταλίν και ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ

https://intsipras.gr/kostakis-vasilis

Πολιτική Ασφάλειας

Ζαχαρούλα Τσιριγώτη, Αντιστράτηγος ε.α., Επίτιμος Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων

https://intsipras.gr/tsirigoti-zacharoula

Ευρωπαϊκή Πολιτική

Ζωρζέτα Λάλη, πρώην Διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με εξειδίκευση σε θέματα δημόσιας διοίκησης, μεταφορών, ενέργειας, καινοτομίας και κατανάλωσης

https://intsipras.gr/lali-zorzeta

Χάρης Τζήμητρας, Καθηγητής, Δρ. Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων, Διευθυντής του Κυπριακού Κέντρου Ερευνητικού Ινστιτούτου του Όσλο για την Ειρήνη

https://intsipras.gr/tzimitras-charis

Μαριάννα Κουριδάκη, εργάζεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή-Γενική Δ/νση Επικοινωνίας Ευρωκοινοβουλίου

https://intsipras.gr/kouridaki-marianna

Πολιτιστική Πολιτική

Θάνος Πολυμενέας-Λιοντήρης, Επίκουρος Καθηγητής Μουσικής Τεχνολογίας, στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ.

https://intsipras.gr/polymeneas-thanos

Θέμης Μουμουλίδης, Σκηνοθέτης και Συγγραφέας

https://intsipras.gr/moumoulidis-themis

 Yπεύθυνος του Αρχείου του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα αναλαμβάνει ο Νίκος Μαραντζίδης, Καθηγητής Πολιτικής και Κοινωνικών Ταυτοτήτων στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών στο ΠΑ.ΜΑΚ.

https://intsipras.gr/marantzidis-nikos

World
Λαγκάρντ: Πώς συμφώνησαν «γεράκια και περιστέρια» στην ΕΚΤ

Λαγκάρντ: Πώς συμφώνησαν «γεράκια και περιστέρια» στην ΕΚΤ

Business
Alter Ego Media: Εισέρχεται στον κλάδο του Live Entertainment

Alter Ego Media: Εισέρχεται στον κλάδο του Live Entertainment

inWellness
inTown
inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
Stream newspaper
Καιρίδης: Η Κωνσταντοπούλου είναι αντικοινοβουλευτική και φασίζουσα – Δεν μου άρεσε το σχόλιο του Γεωργιάδη
Πολιτική Γραμματεία 30.10.25

Καιρίδης: Η Κωνσταντοπούλου είναι αντικοινοβουλευτική και φασίζουσα – Δεν μου άρεσε το σχόλιο του Γεωργιάδη

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ εξαπέλυσε πυρά κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, παίρνοντας ταυτόχρονα αποστάσεις και από τα σχόλια του υπουργού Υγείας

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Ανάγκη δημιουργίας ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού εργαλείου για χρηματοδότηση αμυντικών προγραμμάτων
Συνάντηση με τον Σεραφίν 30.10.25

Μητσοτάκης: Ανάγκη δημιουργίας ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού εργαλείου για χρηματοδότηση αμυντικών προγραμμάτων

Συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον επίτροπο Πιοτρ Σεραφίν - Συζητήθηκαν οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο

Σύνταξη
Φάμελλος: Έχουμε κοινό στόχο με τον Τσίπρα, την ανατροπή μιας δεξιάς κυβέρνησης επιζήμιας για τον τόπο
ΣΥΡΙΖΑ 30.10.25

Φάμελλος: Έχουμε κοινό στόχο με τον Τσίπρα, την ανατροπή μιας δεξιάς κυβέρνησης επιζήμιας για τον τόπο

«Είναι προφανές ότι έχουμε διαφορετική οπτική για το πως θα γίνει αυτό, αλλά δεν δέχομαι τον όρο “διάσπαση” για την κίνηση του πρώην πρωθυπουργού», επισήμανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Βουλή: Ψηφίστηκε ο κόφτης στα μικρόφωνα των ομιλητών: Βάζουμε τέλος στους ατέρμονους μονολόγους, λέει ο Κακλαμάνης
Πολιτική 30.10.25

Βουλή: Ψηφίστηκε ο κόφτης στα μικρόφωνα των ομιλητών: Βάζουμε τέλος στους ατέρμονους μονολόγους, λέει ο Κακλαμάνης

Οι προωθούμενες αλλαγές επιχειρούν να περιορίσουν τους χρόνους των ημερήσιων συνεδριάσεων και κυρίως τις περιπτώσεις όπου η συζήτηση ξεφεύγει και ο κατάλογος των ομιλητών ουσιαστικά χάνεται

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παπασταύρου: Επενδύσεις 2,5 δισ. για τη λειψυδρία – Σε «κόκκινο» συναγερμό τα αποθέματα νερού, ανέφερε ο Σαχίνης
Οι παρεμβάσεις 30.10.25

Παπασταύρου: Επενδύσεις 2,5 δισ. για τη λειψυδρία – Σε «κόκκινο» συναγερμό τα αποθέματα νερού, ανέφερε ο Σαχίνης

Διανύουμε, το δεύτερο μετά το 1990, επεισόδιο έμμονης ξηρασίας, υπογράμμισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, τονίζοντας πως τα μέτρα θα θωρακίσουν την ύδρευση για πάνω από το 50% της χώρας.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: «Ξορκίζει» την εσωστρέφεια με «στροφή» στην καθημερινότητα – Σε πρώτο πλάνο ακρίβεια και αγροτικό
Πολιτική Γραμματεία 30.10.25

ΠΑΣΟΚ: «Ξορκίζει» την εσωστρέφεια με «στροφή» στην καθημερινότητα – Σε πρώτο πλάνο ακρίβεια και αγροτικό

Πανεθνικό διάλογο με τον αγροτικό κόσμο σχεδιάζει το ΠΑΣΟΚ στη Λάρισα. Η «στροφή» στην καθημερινότητα με στόχο την αντιστροφή του κλίματος εσωστρέφειας

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Μητσοτάκης – Δένδιας αναζητούν κοινό βηματισμό προς τον Άγνωστο Στρατιώτη πατώντας σε μία δημιουργική ασάφεια
Πολιτική 30.10.25

Μητσοτάκης – Δένδιας αναζητούν κοινό βηματισμό προς τον Άγνωστο Στρατιώτη πατώντας σε μία δημιουργική ασάφεια

Μητσοτάκης και Δένδιας δίπλα - δίπλα στην τελετή αποκαλυπτηρίων της βιοκλιματικής όψης του κτιρίου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, με πλήθος υπουργών να παρακολουθούν.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Κανείς δεν είδε τη σύγκρουση συμφερόντων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε τους Ακροδεξιούς να παρελαύνουν στη Θεσσαλονίκη
in Confidential 30.10.25

Κανείς δεν είδε τη σύγκρουση συμφερόντων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε τους Ακροδεξιούς να παρελαύνουν στη Θεσσαλονίκη

Σίγα μην τον πτοούσε ο κορονοϊός ούτε νεκρός δεν χάριζε ο Μητσοτάκης τη φιέστα στον Δένδια. Τι δεν είδε η υπεύθυνη της Neuropublic στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τί γύρευαν οι ακροδεξιοί στην παρέλαση;

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Άγνωστος Στρατιώτης: Αλλάζει το μνημείο αλλά δεν αλλάζουν οι σχέσεις Μητσοτάκη – Δένδια
Νέα όψη στο κτίριο του ΥΠΕΘΑ 30.10.25

Αλλάζει το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη αλλά δεν αλλάζουν οι σχέσεις Μητσοτάκη - Δένδια

Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Δένδιας ανακοίνωσαν αλλαγές στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη με φόντο τη συζήτηση για ψυχρότητα στις μεταξύ τους σχέσεις. Προσπάθεια να διασκεδάζουν τις εντυπώσεις, διατηρώντας όμως ευδιάκριτες τις διαφορές που τους χωρίζουν.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Η στιχομυθία Μητσοτάκη, Δένδια και Δούκα στην εκδήλωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
Παρασκήνιο 29.10.25

Η στιχομυθία Μητσοτάκη, Δένδια και Δούκα στην εκδήλωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Μητσοτάκης, Δούκας, Δένδιας: τα τρία κεντρικά πολιτικά πρόσωπα που βρέθηκαν στο επίκεντρο της πολιτικής σύγκρουσης για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη βρέθηκαν στην εκδήλωση

Σύνταξη
Η κυβέρνηση ανοίγει μέτωπα αντί να κλείνει τα παλιά – Η παρέμβαση Παυλόπουλου για το Κράτος Δικαίου
Πολιτική Γραμματεία 29.10.25

Η κυβέρνηση ανοίγει μέτωπα αντί να κλείνει τα παλιά – Η παρέμβαση Παυλόπουλου για το Κράτος Δικαίου

Η κυβέρνηση μάλλον αρμενίζει στραβά καθώς οι επιλογές της προκαλούν συνεχώς παρεμβάσεις σημαντικών στελεχών που προέρχονται από τους κόλπους της. Γιατί η ρήση του Κωνσταντίνου Καραμανλή για το στραβό αρμένισμα ταιριάζει στην κυβέρνηση.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ανδρουλάκης για την ακρίβεια: Τα μέτρα της κυβέρνησης απέτυχαν – Πάρτι κερδοσκοπίας εις βάρος των Ελλήνων
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ 29.10.25

Ανδρουλάκης για την ακρίβεια: Τα μέτρα της κυβέρνησης απέτυχαν – Πάρτι κερδοσκοπίας εις βάρος των Ελλήνων

Σφοδρή κριτική για την ακρίβεια ασκεί στην κυβέρνησης ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι το μόνο που έχει επιτραπεί είναι πάρτι αισχροκέρδειας, κερδοσκοπίας, ολιγοπωλίων, καρτέλ

Σύνταξη
Κυβερνητικές πηγές: Σε πλήρη σύγχυση το ΠΑΣΟΚ για τον Άγνωστο Στρατιώτη – «Από φάλτσο σε φάλτσο η κυβέρνηση» απαντά η Χαρ. Τρικούπη
Πολιτική Γραμματεία 29.10.25

Κυβερνητικές πηγές: Σε πλήρη σύγχυση το ΠΑΣΟΚ για τον Άγνωστο Στρατιώτη – «Από φάλτσο σε φάλτσο η κυβέρνηση» απαντά η Χαρ. Τρικούπη

Συνέχεια στην κόντρα με το ΠΑΣΟΚ για τον Άγνωστο Στρατιώτη δίνουν κυβερνητικές πηγές, λέγοντας πως «κάνει τα πράγματα ολοένα και χειρότερα» - Σκληρή απάντηση από την αξιωματική αντιπολίτευση.

Σύνταξη
Για «πολιτική εμπάθεια και αντικομμουνισμό» κατηγορεί την Κωνσταντοπούλου η Κανέλλη – Αγρια κόντρα στη Βουλή
Πολιτική Γραμματεία 29.10.25

Για «πολιτική εμπάθεια και αντικομμουνισμό» κατηγορεί την Κωνσταντοπούλου η Κανέλλη – Αγρια κόντρα στη Βουλή

Στα κοινοβουλευτικά χαρακώματα, βρέθηκαν για ακόμα μια φορά το τελευταίο διάστημα, η Ζωή Κωνσνταντοπούλου και η Λιάνα Κανέλλη.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Η Μπάγερν Μονάχου κατέρριψε ρεκόρ διάρκειας 32 ετών που κρατούσε η Μίλαν (pic, vid)
Ποδόσφαιρο 30.10.25

Η Μπάγερν Μονάχου κατέρριψε ρεκόρ διάρκειας 32 ετών που κρατούσε η Μίλαν (pic, vid)

Ένα ιστορικό ρεκόρ «έσπασε» η Μπάγερν Μονάχου στην Κολωνία με 14 συνεχόμενες νίκες από την έναρξη της σεζόν. Στις 13 σερί νίκες είχε σταματήσει η Μίλαν του Φάμπιο Καπέλο τη σεζόν 1992-93.

Σύνταξη
Μεσσηνία: Καρέ καρέ η διαδρομή των δραστών και οι στάσεις που έκαναν μέχρι το κάμπινγκ στη Φοινικούντα
Ελλάδα 30.10.25

Μεσσηνία: Καρέ καρέ η διαδρομή των δραστών και οι στάσεις που έκαναν μέχρι το κάμπινγκ στη Φοινικούντα

Κάμερες ασφαλείας έχουν καταγράψει τα σημεία από τα οποία πέρασαν οι δύο 22χρονοι με το σκούτερ μέχρι να φτάσουν στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα όπου σκότωσαν τους δύο άνδρες

Σύνταξη
Δεν πέθανε. Θυσιάστηκε – Αποκρυπτογραφώντας τα στοιχεία πίσω από τον πολύ αληθινό «Θάνατο του Μαρά»
1793 30.10.25

Δεν πέθανε. Θυσιάστηκε – Αποκρυπτογραφώντας τα στοιχεία πίσω από τον πολύ αληθινό «Θάνατο του Μαρά»

Ο «Θάνατος του Μαρά» δεν είναι απλώς η απεικόνιση μιας δολοφονίας στην μπανιέρα. Είναι η στιγμή που ένας επαναστάτης μετατρέπεται σε μάρτυρα και η τέχνη σε πολιτική προπαγάνδα, μέσα στην πιο σκοτεινή περίοδο της Τρομοκρατίας.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Μπλόκο διαρκείας από τους αγροτοκτηνοτρόφους στον BOAK – Σε αναβρασμό ο πρωτογενής τομέας
Κλιμάκωση 30.10.25

Μπλόκο διαρκείας από τους αγροτοκτηνοτρόφους στον BOAK - Σε αναβρασμό ο πρωτογενής τομέας

Σε αναβρασμό βρίσκεται ο αγροτικός κόσμος, καθώς οι αλλεπάλληλες αποκαλύψεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το μπλοκάρισμα στην πληρωμή ενισχύσεων και η ευλογιά των αιγοπροβάτων έρχονται να προστεθούν στα συσσωρευμένα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα.

Σύνταξη
Ο Σπαλέτι και το τατουάζ για τη Νάπολι πυροδοτεί αντιδράσεις στη Γιουβέντους (pic)
Ποδόσφαιρο 30.10.25

Ο Σπαλέτι και το τατουάζ για τη Νάπολι πυροδοτεί αντιδράσεις στη Γιουβέντους (pic)

Ο Λουτσιάνο Σπαλέτι είναι έτοιμος να αναλάβει τη τεχνική ηγεσία της Γιουβέντους, όμως το τατουάζ της Νάπολι στο μπράτσο του προκαλεί ήδη αντιδράσεις στους οπαδούς της ομάδας.

Σύνταξη
Κοντά σε λύση για την εξασφάλιση επάρκειας νερού το Πόρτο Χέλι
Έργο υποδομής 30.10.25

Κοντά σε λύση για την εξασφάλιση επάρκειας νερού το Πόρτο Χέλι

Εξασφάλισε την απαιτούμενη χρηματοδότηση ο δήμος Ερμιονίδας για την κατασκευή νέας μονάδας αφαλάτωσης που πιστεύεται ότι θα εξαλείψει τον κίνδυνο εμφάνισης του φαινομένου της λειψυδρίας.

Σύνταξη
Μελβούρνη: Σοκαριστικός θάνατος 17χρονου αθλητή κρίκετ – Τον χτύπησε η μπάλα στον λαιμό
Στη Μελβούρνη 30.10.25

Σοκαριστικός θάνατος 17χρονου αθλητή κρίκετ - Τον χτύπησε η μπάλα στον λαιμό

Το παιδί έκανε προπόνηση σε γήπεδο στη Μελβούρνη με χειροκίνητη συσκευή εκτόξευσης - Φορούσε κράνος αλλά όχι το προστατευτικό λαιμού, με αποτέλεσμα να μείνει εκτεθειμένος στο χτύπημα της μπάλας

Σύνταξη
Ολλανδία: Το μεγαλύτερο κόμμα θα πρέπει να ηγηθεί των συνομιλιών για τον σχηματισμό κυβέρνησης, λέει ο Γέτεν
Προηγείται το D66 30.10.25

Το μεγαλύτερο κόμμα θα πρέπει να ηγηθεί των συνομιλιών για τον σχηματισμό κυβέρνησης, λέει ο Γέτεν

Το κόμμα του Ρομπ Γέτεν προηγείται με πάνω από 15.000 ψήφους λίγο πριν από την ανακοίνωση του τελικού αποτελέσματος των βουλευτικών εκλογών στην Ολλανδία

Σύνταξη
Βαγγέλης Δαούσης: «Προσπαθώ να ισορροπήσω ανάμεσα στον Ιμπραΐμοβιτς και τη Ματίνα Μανταρινάκη»
Buongiorno 30.10.25

Βαγγέλης Δαούσης: «Προσπαθώ να ισορροπήσω ανάμεσα στον Ιμπραΐμοβιτς και τη Ματίνα Μανταρινάκη»

Ο Βαγγέλης Δαούσης, ο τηλεοπτικός Ηλίας Δρόσος του HOTΕΛ ΕΛVIRA, έκατσε στον καναπέ του Buongiorno και μίλησε για την αυτοπεποίθηση, τον Οδυσσέα Παπασπηλιώπουλο και φυσικά νέα σειρά του MEGA.  

Σύνταξη
Γάζα: 46 παιδιά και 20 γυναίκες ανάμεσα στους 104 που σκοτώθηκαν στις πρόσφατες επιθέσεις του Ισραήλ
Αιματοκύλισμα 30.10.25

Σφαγή αμάχων: 46 παιδιά και 20 γυναίκες ανάμεσα στους 104 που σκοτώθηκαν στις πρόσφατες επιθέσεις του Ισραήλ

Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στη Γάζα παρά την εκεχειρία - Συγκλονίζουν τα στοιχεία για τα θύματα των τελευταίων αεροπορικών επιδρομών

Σύνταξη
