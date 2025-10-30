Επιστήμονες, τεχνοκράτες και πολιτικοί στο επιστημονικό συμβούλιο του Ινστιτούτου Τσίπρα – Όλα τα ονόματα
Τα ονόματα που συμμετέχουν στο επιστημονικό συμβούλιο ανακοίνωσε το Ινστιτούτο Τσίπρα. Μεταξύ των ονομάτων περιλαμβάνεται ο Κώστας Γαβρόγλου, ο Γιώργος Χουλιαράκης, ο Νίκος Βαφέας αλλά και η Ζωρζέττα Λάλη. Συντονίστρια η Ευγενία Φωτονιάτα. Τι αναφέρει σε ανάρτησή του ο Αλέξης Τσίπρας.
Τα πρόσωπα που απαρτίζουν το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου για την Ειρήνη, τη Δικαιοσύνη και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας.
Στο επιστημονικό συμβούλιο συμμετέχουν επιφανείς επιστήμονες και ειδικοί στα σημαντικότερα πεδία των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, η Ευρώπη και η ευρύτερη περιοχή μας.
Πρόκειται για προσωπικότητας εγνωσμένου κύρους με μεγάλη εμπειρία στα επιστημονικά και επαγγελματικά πεδία τους και ενεργό ρόλο στα κοινωνικά κινήματα και στην πολιτική. Επιπλέον συμμετέχουν και νέοι ερευνητές που φέρνουν καινοτόμες προσεγγίσεις για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που δημιουργούνται με τη νέα ψηφιακή συνθήκη.
Συντονίστρια του Επιστημονικού Συμβουλίου αναλαμβάνει η Ευγενία Φωτονιάτα, Χημικός Μηχανικός, Δρ Οικονομικής Επιστήμης, πρώην Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ταμείου Συνοχής στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Ειδικεύεται στον στρατηγικό σχεδιασμό και τις οικονομικές επιπτώσεις των δημόσιων επενδύσεων, καθώς και σε θέματα οικονομικής πολιτικής και ανάπτυξης.
Αναπληρώτρια Συντονίστρια αναλαμβάνει η Δώρα Κοτσακά, Δρ Πολιτικής Επιστήμης με εικοσαετή εμπειρία σε φορείς έρευνας/τεκμηρίωσης και think tank. Εξειδικεύεται στα κοινά αγαθά, την ομότιμη παραγωγή και τις ανοιχτές τεχνολογίες στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού.
Σε ανάρτησή του ο Αλέξης Τσίπρας κάνει λόγο για μια εξαιρετική ομάδα από ανθρώπους της επιστήμης, με κορυφαία βιογραφικά και επιδόσεις. Όπως τονίζει τα συγκεκριμένα πρόσωπα δεν αντιλαμβάνονται την επιστήμη και τη γνώση ως προνόμιο κάποιων ελίτ, ούτε ως βιτρίνα κάποιας κομματικής ή εξουσιαστικής κατασκευής.
«Αυτό που μας ενώνει είναι η πεποίθηση πως να αν θέλουμε να αλλάξουμε την πατρίδα προς το καλύτερο, οφείλουμε να τη γνωρίσουμε όσο γίνεται καλύτερα».
Aναλυτικά η ανάρτηση του κ. Τσίπρα:
Έχω την τιμή και τη χαρά να ανακοινώσω σήμερα το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου για την Ειρήνη, τη Δικαιοσύνη και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.
Πρόκειται για μια εξαιρετική ομάδα από ανθρώπους της επιστήμης, με κορυφαία βιογραφικά και επιδόσεις, που κοσμούν την Ελλάδα της γνώσης. Ευαίσθητοι πολίτες, που δεν αντιλαμβάνονται την επιστήμη και τη γνώση ως προνόμιο κάποιων ελίτ, ούτε ως βιτρίνα κάποιας κομματικής ή εξουσιαστικής κατασκευής, αλλά ως απαραίτητο εργαλείο κοινωνικής προόδου και ως συμβολή στη βελτίωση της ζωής των πολλών.
Αυτό που μας ενώνει είναι η πεποίθηση πως αν θέλουμε να αλλάξουμε την πατρίδα προς το καλύτερο, οφείλουμε να τη γνωρίσουμε όσο γίνεται καλύτερα. Να κατανοήσουμε τα προβλήματα και τις αντιθέσεις της εποχής μας, να μελετήσουμε όλες τις πτυχές της κοινωνίας και της κίνησής της, και να ξεδιπλώσουμε έτσι το χάρτη ενός μέλλοντος, όχι μόνο, ούτε κυρίως, με την αισιοδοξία της βούλησης, αλλά και με την απαισιοδοξία της γνώσης. Και κάτι τέτοιο είναι αδύνατο χωρίς την αποφασιστική συμβολή φωτισμένων ανθρώπων της επιστήμης.
Ευχαριστώ όλες και όλους, που με ανιδιοτέλεια και διάθεση προσφοράς, αναλαμβάνουν τη δέσμευση να θέσουν τις γνώσεις, την εμπειρία, την κατάρτισή τους στην υπηρεσία της πατρίδας και της κοινωνίας μας. Η στάση τους αποτελεί αχτίδα φωτός σε μια σκοτεινή εποχή.
Τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου δραστηριοποιούνται στα παρακάτω πεδία:
– Οικονομικά και Οικονομία
Γιώργος Χουλιαράκης, Οικονομικός Σύμβουλος της Διοίκησης της Τράπεζας της Ελλάδος, πρώην Υπουργός και Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
Δημήτρης Λιάκος, οικονομολόγος και πρώην Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ
Σπύρος Κίντζιος, Πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Γιώργος Πετράκος, Καθηγητής οικονομικής ανάλυσης του χώρου, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, πρώην Πρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Φραγκίσκος Κουτεντάκης, Επίκουρος Καθηγητής δημόσιας οικονομικής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και πρώην Συντονιστής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή.
Πάνος Νικολαΐδης, Οικονομολόγος, πρώην Διευθυντής Έρευνας στο Φορολογικό Παρατηρητήριο της ΕΕ στο Paris School of Economics
Μαριζέτα Αντωνοπούλου, διδάσκουσα Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής στο ΕΚΠΑ
Κράτος Δικαίου, Δικαιοσύνη & Θεσμοί
Γιάννης Δρόσος, Ομότιμος Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου στη Νομική Σχολή Αθηνών
Ακρίτας Καϊδατζής, Αναπληρωτής Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, Νομική Σχολή Α.Π.Θ.
Αντώνης Παπαγιαννίδης, Δικηγόρος-Δημοσιογράφος
Γιάννης Καμπουράκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου, Νομική Σχολή Πανεπιστήμιο Εράσμους – Ρότερνταμ.
Κλιματική Αλλαγή, Περιβάλλον & Ενέργεια
Μανώλης Πλειώνης, Καθηγητής Παρατηρησιακής Αστρονομίας και Κοσμολογίας στο Τμήμα Φυσικής Α.Π.Θ. και πρώην Διευθυντής και Πρόεδρος του ΔΣ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
Τριαντάφυλος Αλμπάνης, Ομότιμος Καθηγητής στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και πρώην πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ((2010-2014 και 2018-2022))
Βανέσσα Κατσαρδή, Επίκουρη Καθηγήτρια Παράκτιας και Θαλάσσιας Μηχανικής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Τεχνητή Νοημοσύνη, Ψηφιακή Πολιτική και Καινοτομία
Ευάγγελος Κανούλας, Καθηγητής Τεχνητής Νοημοσύνης στο Πανεπιστήμιο Άμστερνταμ
Σπύρος Κασάπης, Ερευνητής στο Space Physics Group του Τμήματος Αστροφυσικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πρίνστον
Γραμματή Πάντζιου, Καθηγήτρια Αλγορίθμων στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
Νατάσα Λοΐζου, Ερευνήτρια σε ζητήματα Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικών Καινοτομίας στο Universidad Metropolitana para la Educación yel Trabajo της Αργεντινής, πρώην Εκτελεστική Διευθύντρια του Διεθνούς Οργανισμού Ελεγχόμενων Υλικών στη Λατινική Αμερική
Άρης Μαγκλάρας, Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στην παραγωγή ημιαγωγών, Ολλανδία.
Παιδεία, Πολιτικές Εκπαίδευσης & Έρευνα
Κώστας Γαβρόγλου, Ομότιμος Καθηγητής στο ΕΚΠΑ και πρώην Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Χάρης Αθανασιάδης, Καθηγητής δημόσιας ιστορίας, στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο
Νίκος Βαφέας, Καθηγητής Ιστορικής και Πολιτικής Κοινωνιολογίας στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, του Πανεπιστημίου Κρήτης
Πολυμέρης Βόγλης, Καθηγητής Κοινωνικής Ιστορίας, Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
Άρης Στυλιανού, Καθηγητής Πολιτικής Φιλοσοφίας στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ.
Hλίας Γεωργαντάς, Καθηγητής Τοπικής Πολιτικής και Κράτους στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης
Λεωνίδας Μακρής, Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Θεωρίας στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του ΔΠΘ
Ισιδώρα Βασίλη, Πολιτική Μηχανικός-ερευνήτρια, και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Γονέων Περιφέρειας Αττικής.
Πολιτική Υγείας
Γιώργος Πλουμπίδης, Καθηγητής Πληθυσμιακής Υγείας και Στατιστικής στο Ινστιτούτο Κοινωνικής Έρευνας του University College London
Ισότητα φύλων και Συμπερίληψη
Μαρία Γκασούκα, Ομότιμη Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και πρώην Αντιπρόεδρος και Δ/ντρια του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
Ήρα Ηλιάνα Παπαδοπούλου, Δρ. Επικοινωνίας και MME του Πανεπιστημίου Αθηνών με εξειδίκευση σε θέματα πολιτιστικής διαχείρισης και επικοινωνιακής στρατηγικής.
Στεγαστική Πολιτική
Θωμάς Μαλούτας, Ομότιμος Καθηγητής στο Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκόπειoυ Πανεπιστημίου
Κοινά αγαθά, ανοιχτές τεχνολογίες και κοινωνική/αλληλέγγυα οικονομία
Βασίλης Κωστάκης, Καθηγητής Τεχνολογικής Διακυβέρνησης και Βιωσιμότητας στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Ταλίν και ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ
Πολιτική Ασφάλειας
Ζαχαρούλα Τσιριγώτη, Αντιστράτηγος ε.α., Επίτιμος Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων
Ευρωπαϊκή Πολιτική
Ζωρζέτα Λάλη, πρώην Διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με εξειδίκευση σε θέματα δημόσιας διοίκησης, μεταφορών, ενέργειας, καινοτομίας και κατανάλωσης
Χάρης Τζήμητρας, Καθηγητής, Δρ. Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων, Διευθυντής του Κυπριακού Κέντρου Ερευνητικού Ινστιτούτου του Όσλο για την Ειρήνη
Μαριάννα Κουριδάκη, εργάζεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή-Γενική Δ/νση Επικοινωνίας Ευρωκοινοβουλίου
Πολιτιστική Πολιτική
Θάνος Πολυμενέας-Λιοντήρης, Επίκουρος Καθηγητής Μουσικής Τεχνολογίας, στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ.
Θέμης Μουμουλίδης, Σκηνοθέτης και Συγγραφέας
Yπεύθυνος του Αρχείου του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα αναλαμβάνει ο Νίκος Μαραντζίδης, Καθηγητής Πολιτικής και Κοινωνικών Ταυτοτήτων στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών στο ΠΑ.ΜΑΚ.
