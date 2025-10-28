newspaper
Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025
Δημοσκόπηση: Κρίση εμπιστοσύνης στην Κεντροαριστερά – Το 33% πιστεύει ότι ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να ηγηθεί της ανασυγκρότησης
Πολιτική Γραμματεία 28 Οκτωβρίου 2025 | 17:20

Δημοσκόπηση: Κρίση εμπιστοσύνης στην Κεντροαριστερά – Το 33% πιστεύει ότι ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να ηγηθεί της ανασυγκρότησης

Έντονο προβληματισμό για το χώρο της Κεντροαριστεράς δημιουργούν τα ευρήματα σε δημοσκόπηση της Prorata. Έχει απαξιωθεί δηλώνει το 32% των αριστερών-κεντροαριστερών, επιρρίπτοντας ευθύνες στις ηγεσίες των κομμάτων για την πολυδιάσπαση. Ζητάνε ρεαλιστικό πρόγραμμα και σύγκλιση δυνάμεων. Με μεγάλη διαφορά πρώτος ο Αλέξης Τσίπρας ως ικανότερος να ηγηθεί μιας ανασυγκρότησης του προοδευτικού χώρου.

Στράτος Ιωακείμ
ΕπιμέλειαΣτράτος Ιωακείμ
A
A
Φθορά οράματος, απαξίωση στης συνολικότερης έννοιας, απουσία ηγετικής φυσιογνωμίας, έλλειμμα συνεννόησης και σύγκλισης ανάμεσα στις ηγεσίες των κομμάτων, σημαντικές ιδεολογικές και προγραμματικές διαφορές, θεωρούν οι πολίτες πως είναι οι αιτίες της πολυδιάσπασης του χώρου της Αριστεράς στην Ελλάδα, σύμφωνα με δημοσκόπηση που βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Τι λένε οι πολίτες για την υπόθεση της ανασύνθεσης της κεντροαριστεράς

Το Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ, σε συνεργασία με την εταιρεία ερευνών Prorata, διεξήγαγε έρευνα κοινής γνώμης με τίτλο «Το αριστερό ημισφαίριο και η ανασύνθεση της Αριστεράς», σε συνέχεια αντίστοιχης έρευνας που είχε διεξαγάγει τον Φεβρουάριο του 2024.

Κατακερματισμός της κεντροαριστερής αντιπολίτευσης

Ο συντονιστής του Κύκλου Πολιτικής Ανάλυσης Ινστιτούτου ΕΝΑ, επίκουρος καθηγητής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Κώστας Ελευθερίου, σημειώνει (ΕΦ.ΣΥΝ.) μεταξύ άλλων πως «ο διαπιστωμένος κατακερματισμός της κεντροαριστερής αντιπολίτευσης είναι ενδεχομένως το πλέον δηλωτικό χαρακτηριστικό του κομματικού ανταγωνισμού σήμερα».

Και συνεχίζει σημειώνοντας πως το φαινόμενο αυτό «δεν υποδηλώνει μόνο κάποιες εσωτερικές διαφοροποιήσεις, αλλά κυρίως την αδυναμία κάποιου από τα κόμματα του χώρου να λειτουργήσει σαν επισπεύδουσα δύναμη που θα διαμορφώσει προϋποθέσεις μιας διαδικασίας ενοποίησης και μιας εναλλακτικής απέναντι στο κυβερνών κόμμα».

Πού οφείλεται η πολυδιάσπαση

Στο βασικό ερώτημα: Ποιος είναι ο βασικότερος λόγος για τον οποίο θεωρείτε ότι υπάρχει πολυδιάσπαση των πολιτικών δυνάμεων της Αριστεράς οι αριστεροί/κεντροαριστεροί ψηφοφόροι προκρίνουν το έλλειμμα συνεννόησης ανάμεσα στις ηγεσίες (38%) με κύριους εκφραστές τους δυνητικούς ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ (58%).

Οι δυνητικοί ψηφοφόροι ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝ.ΑΛΛ., ΚΚΕ, ΜέΡΑ25 και Κινήματος Δημοκρατίας προκρίνουν ως αιτία την απαξίωση της Αριστεράς λόγω ΣΥΡΙΖΑ (46%, 45%, 38%, 35%) που εν μέσω μνημονίων ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας.

Οι ψηφοφόροι της Πλεύσης Ελευθερίας εντοπίζουν το πρόβλημα κυρίως στην απουσία ηγετικής φυσιογνωμίας για να ενώσει (43%) και αυτοί της Νέας Αριστεράς επισημαίνουν κατά 44% τη φθορά που έχει υποστεί το όραμα της Αριστεράς.

Ποιος είναι ο βασικότερος λόγος για τον οποίο θεωρείτε ότι υπάρχει πολυδιάσπαση των πολιτικών δυνάμεων της Αριστεράς;

Ο στόχος

Κομβικό είναι το επόμενο ερώτημα που καλούνται να απαντήσουν οι συμμετέχοντες στην έρευνα κοινής γνώμης: Σε ποιον στόχο θα πρέπει να επικεντρώσει τις προσπάθειές της η Αριστερά;

Για το 38% των αριστερών/κεντροαριστερών ψηφοφόρων είναι αναγκαία η διαμόρφωση ρεαλιστικού προγράμματος κοινωνικής και πολιτικής αλλαγής, για το 37% η σύγκλιση και ενότητα των κομμάτων της Αριστεράς, για το 35% η διαμόρφωση νέου οράματος, για το 29% η εκλογική ήττα της κυβέρνησης Μητσοτάκη στις επόμενες εκλογές και για το 12% η υποστήριξη ενός «κόμματος Τσίπρα».

Σε ποιους από τους παρακάτω στόχους θα πρέπει να εστιάσει η Αριστερά την επόμενη περίοδο;

Αν ανατρέξουμε στις απαντήσεις των δυνητικών ψηφοφόρων ανά κόμμα ο «χάρτης» τον «θέλω» παρουσιάζει σημαντικές διαφοροποιήσεις. Οι δυνητικοί ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. προκρίνουν την ενότητα των κομμάτων της Αριστεράς και στήριξη «κόμματος Τσίπρα», οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ τη διαμόρφωση προγράμματος και την ενότητα και εκείνοι του ΚΚΕ επίσης την ενότητα και τη διαμόρφωση ενός νέου οράματος. Για τους ψηφοφόρους της Πλεύσης Ελευθερίας προτεραιότητα έχουν η ενότητα και η ήττα της κυβέρνησης Μητσοτάκη και για τους ψηφοφόρους Νέας Αριστεράς και ΜέΡΑ25 η διαμόρφωση προγράμματος και ενός νέου οράματος.

Επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα

Οι ερωτώμενοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το κόμμα και το πρόσωπο που θα μπορούσε να ηγηθεί μιας ανασυγκρότησης της Κεντροαριστεράς.

Ένα νέο κόμμα υπό την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα συγκεντρώνει την προτίμηση του 19% των αριστερών/κεντροαριστερών ψηφοφόρων και το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝ.ΑΛΛ. ακολουθεί με 17%. Στον γενικό πληθυσμό το 20% θεωρεί ικανότερο το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝ.ΑΛΛ. και το 14% ένα νέο κόμμα υπό την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα.

Μεταξύ των παρακάτω κομμάτων, ποιο θεωρείτε ικανότερο να ηγηθεί μιας προσπάθειας
ανασυγκρότησης του χώρου της ευρύτερης κεντροαριστεράς;

Ένα νέο «κόμμα Τσίπρα», που συνιστά το επίδικο της συγκυρίας, θεωρείται ικανό να ηγηθεί μιας ανασυγκρότησης από το 33% των δυνητικών αριστερών/κεντροαριστερών ψηφοφόρων. Ως προς το πρόσωπο που θεωρείται ικανότερο να ηγηθεί, στον γενικό πληθυσμό ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται και πάλι στην κορυφή με 19%.

Μεταξύ των παρακάτω προσώπων, ποιο θεωρείτε ικανότερο να ηγηθεί μιας προσπάθειας
ανασυγκρότησης του χώρου της ευρύτερης κεντροαριστεράς;

Κεντροαριστερά και οικονομία

Ενδιαφέρον παρουσιάσουν οι τάσεις και δυναμικές στο κεντροαριστερό ακροατήριο στο σκέλος της οικονομίας.

Σε μια σειρά από αγαθά, η πλειονότητα των αριστερών/κεντροαριστερών ψηφοφόρων προτιμά τη διαχείρισή τους από το κράτος έναντι του ιδιωτικού τομέα.

Θα προτιμούσατε τα παρακάτω αγαθά να τα διαχειρίζεται και παρέχει αποκλειστικά το κράτος ή ο ιδιωτικός τομέας;

Τον κεντρικό σχεδιασμό της οικονομίας, με τη μέριμνα του κράτους, επιλέγει το 85% των αριστερών/κεντροαριστερών ψηφοφόρων την ίδια στιγμή που εκφράζεται δυσπιστία απέναντι στο ελληνικό κράτος.

Αν έπρεπε να επιλέξετε μεταξύ των δύο τι θα επιλέγατε; Μια οικονομία που θα λειτουργεί στηριζόμενη κυρίως στην ιδιωτική πρωτοβουλία εντός ενός πλαισίου ελεύθερου ανταγωνισμού ή μια οικονομία που θα λειτουργεί κυρίως στη βάση μιας κεντρικά σχεδιασμένης μέριμνας του κράτους;

Τέλος, ως προς τις θεματικές, η Αριστερά παρουσιάζει θεματική αρμοδιότητα στην αναδιανομή του πλούτου, τα δικαιώματα των εργαζομένων και την κοινωνική στέγη, ενώ η Δεξιά ασφάλεια, προστασία των συνόρων και εθνική ταυτότητα.

Αντιστοιχίστε κάθε ένα από τα παρακάτω πεδία πολιτικής με έναν μόνο πολιτικό χώρο,
αυτόν ο οποίος τα υπηρετεί κατά τη γνώμη σας καλύτερα

