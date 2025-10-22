newspaper
Σημαντική είδηση:
22.10.2025 | 20:58
Γερμανία: Πυροβολισμοί στο Αννόβερο – Τουλάχιστον ένας νεκρός και τραυματίες
Ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό φέρνουν Τσίπρας και Σαμαράς σε δημοσκόπηση της Metron για το Μega
Πολιτική Γραμματεία 22 Οκτωβρίου 2025 | 20:16

Ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό φέρνουν Τσίπρας και Σαμαράς σε δημοσκόπηση της Metron για το Μega

Θετική επίπτωση θα έχει στο πολιτικό σκηνικό ένα κόμμα Τσίπρα δηλώνουν 4 στους δέκα.

Ανδρέας Παναγόπουλος
Ανδρέας Παναγόπουλος

A
A
Spotlight

Οριακά ανοδική τάση καταγράφεται στην δυνητική πρόθεση ψήφου για το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα – αν και δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως- δημιουργώντας νέα δεδομένα για το πολιτικό σκηνικό στη χώρα συνδυαστικά με το πιθανολογούμενο κόμμα του πρώην πρωθυπουργού Αντώνης Σαμαρά που καταγράφει πρόθεση ψήφου για είσοδο στη Βουλή με ρυθμιστικό ρόλο. Οι πολίτες εκτιμούν ότι ένα κόμμα Τσίπρα θα ταράξει θετικά (38%) τα λιμνάζοντα πολιτικά νερά. Το ενδιαφέρον είναι ότι θετική επίπτωση βλέπουν 3 στους δέκα κεντρώους (35%), κεντροδεξιούς (30%), και δεξιούς (28%).

Στη στατική φωτογραφία της πρόθεσης ψήφου, χωρίς την μέτρηση των νέων υπό εκκόλαψη κομμάτων, η ΝΔ καταγράφει πτώση, όπως και τα υπόλοιπα κόμματα – με εξαίρεση το ΚΚΕ-  γεγονός που καταδεικνύει την αδυναμία της αντιπολίτευσης να εισπράξει από τη γενικευμένη δυσαρέσκεια για την διακυβέρνηση και την πορεία της χώρας και για ζητήματα όπως η ακρίβεια, η οικονομία, η θεσμική κρίση, η διαφθορά και η ανασφάλεια.

Σε αυτό περιβάλλον το αφήγημα της πολιτικής σταθερότητας έχει μειωμένη απήχηση (36%)  ενώ οι πολίτες ζητούν με συντριπτική πλειοψηφία πολιτική αλλαγή (63%).

Η χαμένη μάχη της «τσέπης», η γενικευμένη δυσαρέσκεια 

Οι πολίτες εξακολουθούν να έχουν παγιωμένη αντίληψη ότι η χώρα πορεύεται σε λάθος κατεύθυνση σε ποσοστό 69%.

Η ακρίβεια παραμένει- αν και καταγράφεται οριακή πτώση- το υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα των πολιτών σε ποσοστό 44%. Δηλαδή, ένας στους δύο πολίτες θεωρεί ότι είναι το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ενώ για περισσότερους από έναν στους τρεις πολίτες η οικονομία αποτελεί επίσης σημαντικότερο πρόβλημα.

Η κυβέρνηση φαίνεται, ότι έχει χάσει τη μάχη της «τσέπης» και πως τα όποια μέτρα ανακοινώνει, όπως οι φορολογικές ελαφρύνσεις στη ΔΕΘ δεν ανατρέπουν την εικόνα. Συνδυαστικά, αυξάνεται ως σημαντικό πρόβλημα η κρίση θεσμών (από 16% σε 22%), όπως η έλλειψη εμπιστοσύνης στη Δικαιοσύνη λόγω παρεμβάσεων στο έργο της και η ανασφάλεια των πολιτών λόγω κυβερνητικής ανεπάρκειας (από 8% σε 12%). Πάντως, παρά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η διαφθορά ως πρόβλημα παραμένει στην 4η θέση με το ίδιο ποσοστό (13%), το οποίο δεν είναι όμως, αμελητέο.

Η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός αξιολογούνται αρνητικά από τους πολίτες (7 στους 10) – αυξάνονται οριακά οι αρνητικές γνώμες για την κυβέρνηση και μειώνονται οριακά για τον κ. Μητσοτάκη από τον περασμένο μήνα – ενώ οι αρνητικές αξιολογήσεις για την αξιωματική αντιπολίτευση και τον κ. Ανδρουλάκη προέρχονται από τους 8 στους δέκα πολίτες.

Η «σφήνα» Τσίπρα στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός

Όσο συζητείται στη δημόσια σφαίρα το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα τόσο καταγράφεται στις συνειδήσεις ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι πολιτικός αρχηγός και αυθόρμητα μπαίνει στις απαντήσεις της καταλληλότητας για πρωθυπουργός φθάνοντας τα ποσοστά των άλλων αρχηγών της αντιπολίτευσης που ηγούνται κομμάτων. Ο «Κανένας» έχει παγιωθεί ως καταλληλότερος με 34% με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ακολουθεί στο 25%. Από 6% συγκεντρώνουν Νίκος Ανδρουλάκης, Ζωή Κωνσταντοπούλου και Κυριάκος Βελόπουλος. Ο Αλέξης Τσίπρας φθάνει το 5%.

Κερδισμένοι και χαμένοι στην πρόθεση ψήφου και η έλλειψη αυτοδυναμίας

Η ΝΔ έχει επιπλέον απώλειες στην πρόθεση ψήφου καθώς συγκεντρώνει 20,9% – μείωση κατά 1% από τον Σεπτέμβριο-  ενώ και τα υπόλοιπα κόμματα καταγράφουν μικρότερη επιρροή με εξαίρεση το ΚΚΕ. Ενδιαφέρον έχει ότι αυξάνεται η αδιευκρίνιστη ψήφος κατά 1,4% και η αποχή κατά 2,5%, στοιχεία απόρριψης των υπαρχόντων κομμάτων και της ρευστότητας του πολιτικού σκηνικού σε αυτή την φάση.

Ακόμη και αν η ΝΔ είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές θα υποχρεωθεί να αναζητήσει συμμαχίες για να κυβερνήσει καθώς η αυτοδυναμία απέχει σημαντικά ή να κάνει δεύτερες εκλογές.

Στην εκτίμηση της πρόθεσης ψήφου η ΝΔ εμφανίζει άνοδο σε σχέση με τον Σεπτέμβριο καθώς οι αναγωγές από την αδιευκρίνιστη ψήφο την ευνοούν. Δηλαδή, οι περισσότεροι αναποφάσιστοι προέρχονται από τη ΝΔ. Η ΝΔ συγκεντρώνει 28,7%, το ΠΑΣΟΚ 12,8%, η Ελληνική Λύση 11,7%, το ΚΚΕ 10%, η Πλεύση Ελευθερίας 9,9%, ο ΣΥΡΙΖΑ 4,9%, η Φωνή Λογικής 3,6%, το Κίνημα Δημοκρατίας 3,2%, το ΜεΡΑ25 3,1%.

 Με αυτά τα ποσοστά η ΝΔ θα λάβει 116 έδρες και οι δυνητικοί σύμμαχοι για σχηματισμό κυβέρνησης -αν και το έχουν απορρίψει- είναι το ΠΑΣΟΚ (40 έδρες0 και η Ελληνική Λύση (36 έδρες). Διαφορετικά θα υπάρξει δεύτερος γύρος εθνικών εκλογών.

Η πρόθεση ψήφου για το κόμμα Τσίπρα

Πολύ πιθανό και πιθανό να ψηφίσουν κόμμα Τσίπρα δηλώνει το 24%, με άνοδο μίας μονάδας στο πολύ πιθανό από τον περασμένο Σεπτέμβριο, ενώ μειώνεται το απίθανο κατά 2 μονάδες (από 60% σε 58%). Αν και οι Αριστεροί και Κεντροαριστεροί αποτελούν τη βασική δεξαμενή των ψηφοφόρων είναι αξιοσημείωτο ότι στους κεντρώους το ποσοστό φθάνει το 19%, και τους Κεντροδεξιούς και Δεξιούς το 12%.

Η ακτινογραφία των πιθανών ψηφοφόρων Τσίπρα δείχνει ότι παίρνει 8% από τους ψηφοφόρους της ΝΔ, 12,1% από τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ,,της Πλεύσης Ελευθερίας, των Αναποφάσιστων, 11,9% από του ΠΑΣΟΚ, 10,7% από άκυρο, λευκό και κανένα.

 Η πρόθεση ψήφου για το κόμμα Σαμαρά

Χαμηλότερη από το κόμμα Τσίπρα είναι η πιθανότητα για στήριξη ενός κόμματος του κ. Σαμαρά αλλά αν δημιουργηθεί θα επηρεάσει το πολιτικό σκηνικό. Πολυ πιθανό και πιθανό να το ψηφίσει είναι το 12% με την κύρια δεξαμενή δυνητικών ψηφοφόρων να κινείται στο δεξιό φάσμα. Δύο στους δέκα δεξιούς (21%), και κεντροδεξιούς (20%) θα το ψήφιζαν ενώ από το κέντρο το ποσοστό φθανει το 13%.

Όμως, ο κύριος όγκος τους προέρχεται από τη ΝΔ (20,6%), τους Αναποφάσιστους (14,6%), Άκυρο- Λευκό- Κανένα (11,6%), Ελληνική Λύση (11,2%), ΠΑΣΟΚ (11%), Φωνή Λογικής (6,6%) και Πλεύση Ελευθερίας (6,1%).

Οι πολίτες είναι διχασμένοι αν πρέπει να γίνουν πρόωρες εκλογές με το 48% να επιθυμεί εξάντληση της τετραετίας και το 49% να θέλει να στηθούν κάλπες.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο: Φουλάρει με LNG η Ελλάδα – Πώς θα κινηθούν οι τιμές

Φυσικό αέριο: Φουλάρει με LNG η Ελλάδα – Πώς θα κινηθούν οι τιμές

World
Λαγκάρντ: Να μπει τέλος στον κατακερματισμό των αγορών στην Ευρώπη

Λαγκάρντ: Να μπει τέλος στον κατακερματισμό των αγορών στην Ευρώπη

inWellness
inTown
Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα
Ασυμβίβαστοι 21.10.25

Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα

Μετρώντας πάνω από τέσσερις δεκαετίες ζωής, οι The Ex συνεχίζουν να μένουν πιστοί στις αρχές και την DIY λογική τους. Μια νοοτροπία που θα ζήσουν από πρώτο χέρι όσοι τους δουν από κοντά σε μια από τις τρεις συναυλίες τους στην Ελλάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Stream newspaper
Καταδικάζει το εξώδικο Δημητριάδη σε Κασσελάκη ο γραμματέας των Ευρωπαίων Δημοκρατών Σάντρο Γκότζι
Δήλωση Γκότζι 22.10.25

Καταδικάζει το εξώδικο Δημητριάδη σε Κασσελάκη ο γραμματέας των Ευρωπαίων Δημοκρατών

«Τέτοιες ενέργειες είναι απαράδεκτες σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης», υπογράμμισε ο γραμματέας των Ευρωπαίων Δημοκρατών και ευρωβουλευτής, Σάντρο Γκότζι

Σύνταξη
Το παρασκήνιο της συνάντησης Δούκα – Ρούτσι
Παρασκήνιο 22.10.25

Το παρασκήνιο της συνάντησης Δούκα – Ρούτσι

Πώς «έκλεισε» η συνάντηση του Χάρη Δούκα και του Πάνου Ρούτσι - Τα δύο δώρα της ομάδας «μέχρι τέλους» στον Δήμαρχο Αθήνας και η κάλυψη Τσουκαλά στην κόντρα με την κυβέρνηση

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Χαρίτσης: Επικίνδυνη θεσμική εκτροπή οι αντιδημοκρατικές επιλογές Μητσοτάκη
Νέα Αριστερά 22.10.25

Χαρίτσης: Επικίνδυνη θεσμική εκτροπή οι αντιδημοκρατικές επιλογές Μητσοτάκη

«Δεν μπορεί να υπάρξει δημοκρατία χωρίς κοινωνική διαμαρτυρία», σημείωσε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, εξαπολύοντας μύδρους κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Σύνταξη
Φαραντούρης: Απαράδεκτες οι περικοπές 1,3 δισ. στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό
Δριμεία κριτική 22.10.25

Φαραντούρης: Απαράδεκτες οι περικοπές 1,3 δισ. στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ χαρακτήρισε «πετσοκομμένο, ελλιποβαρή και αναντίστοιχο προς τις πραγματικές ανάγκες της ευρωπαϊκής μας οικογένειας» τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό

Σύνταξη
Φάμελλος: Ντροπιαστική για τη Δημοκρατία η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη, ο Μητσοτάκης θέλει να κρύψει ότι η κοινωνία υποφέρει
Δήλωση στη Βουλή 22.10.25

Φάμελλος: Ντροπιαστική για τη Δημοκρατία η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη, ο Μητσοτάκης θέλει να κρύψει ότι η κοινωνία υποφέρει

Δριμεία επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ μετά τη ψήφιση της τροπολογίας για τον Άγνωστο Στρατιώτη. «Αυτή η Ελλάδα δεν μας αξίζει. Η κυβέρνηση πρέπει να φύγει το συντομότερο»

Σύνταξη
Βουλή: Πέρασε -παρουσία Δένδια- με 159 «ναι» η απαγόρευση της διαμαρτυρίας στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
Πολιτική Γραμματεία 22.10.25

Βουλή: Πέρασε -παρουσία Δένδια- με 159 «ναι» η απαγόρευση της διαμαρτυρίας στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Δεν υπήρχαν διαρροές από την κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ, ενώ υπερψήφισαν και τρεις ανεξάρτητοι βουλευτές την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Καρφιά Γεωργιάδη σε Δένδια για τον Άγνωστο Στρατιώτη: Μόνο αν ήμουν σε ΜΕΘ δεν θα υποστήριζα δική μου τροπολογία
Πολιτική Γραμματεία 22.10.25

Καρφιά Γεωργιάδη σε Δένδια για τον Άγνωστο Στρατιώτη: Μόνο αν ήμουν σε ΜΕΘ δεν θα υποστήριζα δική μου τροπολογία

Ο υπουργός Εθνικής Αμυνας, Νίκος Δένδιας μετά την χθεσινή του απουσία, προσήλθε στη Βουλή, για την ψηφοφορία της τρολογίας χωρίς να κάνει καμία δήλωση

Σύνταξη
Εξεταστική: Σκάνδαλο ο ΟΠΕΚΕΠΕ – Πρόβλημα τα στελέχη του Οργανισμού, λέει ο πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, Σατολίας
Πολιτική Γραμματεία 22.10.25

Εξεταστική: Σκάνδαλο ο ΟΠΕΚΕΠΕ – Πρόβλημα τα στελέχη του Οργανισμού, λέει ο πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, Σατολίας

Ο κ. Σατολιάς επέρριψε ευθύνες στα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, που όπως εξήγησε, παριστάνουν ότι σα να μην έχει συμβεί τίποτα στον Οργανισμό

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΣΥΡΙΖΑ για αποκαλύψεις για «Φραπέ»: Όλα στο φως για το «γαλάζιο» σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Δήλωση Κόκκαλη 22.10.25

ΣΥΡΙΖΑ για αποκαλύψεις για «Φραπέ»: Όλα στο φως για το «γαλάζιο» σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Πυρά στην κυβέρνηση από τον τομεάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Βασίλη Κόκκαλη, με αφορμή τις νέες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Π. Μαρινάκης: Εξισώνει διαδηλώσεις και «βεβήλωση» του Άγνωστου Στρατιώτη – Υποβαθμίζει τη διαφοροποίηση Δένδια
Άγνωστος Στρατιώτης 22.10.25

Π. Μαρινάκης: Εξισώνει διαδηλώσεις και «βεβήλωση» του Άγνωστου Στρατιώτη – Υποβαθμίζει τη διαφοροποίηση Δένδια

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Π. Μαρινάκης επιχείρησε να πείσει πως «δεν υπάρχει πολιτικό ζήτημα πρωθυπουργού και υπ. Άμυνας» σχετικά με τον 'Αγνωστο Στρατιώτη - «Γιατί θα πρέπει να είναι ή οι ήρωές μας ή οι νεκροί των Τεμπών. Πρέπει σε αυτή τη χώρα να μπουν κανόνες», είπε προκλητικά

Σύνταξη
Βουλή: Να έρθει ο Δένδιας να υποστηρίξει την τροπολογία για τον άγνωστο στρατιώτη ζητά η αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 22.10.25

Βουλή: Να έρθει ο Δένδιας να υποστηρίξει την τροπολογία για τον άγνωστο στρατιώτη ζητά η αντιπολίτευση

Εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης ζήτησαν την παρουσία του υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια στη Βουλή, αφήνοντας αιχμές τόσο για τη συνέντευξη του πρωθυπουργού όσο και για τη διαφαινόμενη εσωτερική σύγκρουση του Μεγάρου Μαξίμου με το υπουργείο Άμυνας

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Τσίπρας για σύνοδο Αν. Μεσογείου: «Ο Μητσοτάκης προαναγγέλλει κάτι ενώ είναι απροετοίμαστος και σέρνεται πίσω από την πρωτοβουλία Τραμπ»
Πολιτική Γραμματεία 22.10.25

Τσίπρας για σύνοδο Αν. Μεσογείου: «Ο Μητσοτάκης προαναγγέλλει κάτι ενώ είναι απροετοίμαστος και σέρνεται πίσω από την πρωτοβουλία Τραμπ»

Καταθέτει έξι προτάσεις για την εθνική στρατηγική στην Ανατολική Mεσόγειο, προτείνεi οριοθέτηση ΑΟΖ εκ των προτέρων με με την Κύπρο και επέκταση χωρικών υδάτων στα 12ν.μ. σε Κρήτη και Καστελόριζο.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: Αποκαλυπτήρια πολιτικής υποκρισίας από τον πρωθυπουργό – Είναι πολιτικά αδίστακτος
Πολιτική Γραμματεία 22.10.25

Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: Αποκαλυπτήρια πολιτικής υποκρισίας από τον πρωθυπουργό – Είναι πολιτικά αδίστακτος

Ο κ. Ανδρουλάκης, σχολιάζοντας τις πρωινές αναφορές του πρωθυπουργού για τον θέμα με τον Άγνωστο Στρατιώτη, τον κατηγορεί για «επίδειξη εσωκομματικής πυγμής πάνω στο Μνημείο και πάνω στο σώμα μιας τραυματισμένης κοινωνίας που δεν αντέχει άλλη τοξικότητα»

Σύνταξη
Άγνωστος Στρατιώτης: Πέρασε με 159 «ναι» η τροπολογία – Σφοδρά αντιπολιτευτικά πυρά
Όσα συνέβησαν 22.10.25 Upd: 17:59

Πέρασε με 159 «ναι» η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη - Σφοδρά αντιπολιτευτικά πυρά

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξαπέλυσαν σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την τροπολογία για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, κάνοντας λόγο, μεταξύ άλλων, για «διχαστική απόφαση»

Σύνταξη
Στριμωγμένος ο Μητσοτάκης: Ξαναπετάει το μπαλάκι σε Δένδια – «Δεν διαφώνησε, τη συνυπέγραψε, θα την ψηφίσει»
Άγνωστος Στρατιώτης 22.10.25

Στριμωγμένος ο Μητσοτάκης: Ξαναπετάει το μπαλάκι σε Δένδια - «Δεν διαφώνησε, τη συνυπέγραψε, θα την ψηφίσει»

Ξεκάθαρο μήνυμα στον Δένδια από τον πρωθυπουργό. Διαμήνυσε ότι αναμένει σήμερα να ψηφίσει προσθέτοντας, σε μια προσπάθεια να αποφύγει τη ρήξη, «πως περιμένει τις προτάσεις του για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη»

Σύνταξη
Ο Σταύρος Ξαρχάκος αποχαιρετά τον Διονύση Σαββόπουλο: «Θα κρατάει έναν καθρέφτη απέναντι στον Έλληνα»
Μνήμη 22.10.25

Ο Σταύρος Ξαρχάκος αποχαιρετά τον Διονύση Σαββόπουλο: «Θα κρατάει έναν καθρέφτη απέναντι στον Έλληνα»

«Πολεμήθηκε, αμφισβητήθηκε και κατά καιρούς έγινε βορά , απλώς και μόνο επειδή είχε διαφορετική άποψη» έγραψε ο Σταύρος Ξαρχάκος σε αποχαιρετιστήρια δημοσίευση για τον εκλιπόντα Διονύση Σαββόπουλο.

Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
«Bugonia»: H Έμα Στόουν και ο Τζέσι Πλίμονς αποκαλύπτουν την αγαπημένη τους θεωρία συνωμοσίας (εκτός οθόνης)
«Ναι, τα πουλιά» 22.10.25

«Bugonia»: H Έμα Στόουν και ο Τζέσι Πλίμονς αποκαλύπτουν την αγαπημένη τους θεωρία συνωμοσίας (εκτός οθόνης)

Οι Έμα Στόουν και Τζέσι Πλίμονς, οι οποίοι πρωταγωνιστούν στην ταινία του Γιώργου Λάνθιμου «Bugonia», μίλησαν για μια θεωρία που τους έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον - Αλλά ο Σταύρος Χαλκιάς είχε άλλη γνώμη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μπιλμπάο-Καραμπάγκ 3-1: Πρώτη νίκη για την ομάδα του Βαλβέρδε
Champions League 22.10.25

Μπιλμπάο-Καραμπάγκ 3-1: Πρώτη νίκη για την ομάδα του Βαλβέρδε

Μετά τις ήττες από την Αρσεναλ και την Ντόρτμουντ η Αθλέτικ Μπιλπμάο έκανε…σεφτέ, σταματώντας το σερί της Καραμπάγκ που μετρούσε δυο νίκες. Χρυσή αλλαγή ο Ναβάρο, MVP ο Γκουρουθέτα με δυο γκολ!`

Βάιος Μπαλάφας
Κοινή ανακοίνωση Φενέρμπαχτσε και Εφές κατά Euroleague: «Δεν συναινέσαμε για την επιστροφή των Μακάμπι και Χάποελ στο Ισραήλ»
Μπάσκετ 22.10.25

Κοινή ανακοίνωση Φενέρμπαχτσε και Εφές: «Δεν συναινέσαμε για την επιστροφή των Μακάμπι και Χάποελ στο Ισραήλ»

Οι Φενέρμπαχτσε και Ανατολού Εφές εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση πως αρνούνται την επιστροφή Μακάμπι και Χάποελ στο Ισραήλ, παρά την ανακοίνωση της Euroleague.

Σύνταξη
Άρης: Χάνει τον Καντεβέρε ξανά λόγω τραυματισμού
Ποδόσφαιρο 22.10.25

Άρης: Χάνει τον Καντεβέρε ξανά λόγω τραυματισμού

Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο επιθετικός από τη Ζιμπάμπουε, μετά τον τραυματισμό του στη σημερινή (22/10) προπόνηση έδειξαν ότι υπέστη ρήξη έσω μηνίσκου στο δεξί γόνατο. Θα υποβληθεί σε επέμβαση

Σύνταξη
Από τον πατέρα έμαθε η ΕΛ.ΑΣ. τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι – Δεν ενημέρωσαν ΕΚΑΒ και Ευαγγελισμός
Ελλάδα 22.10.25

Από τον πατέρα έμαθε η ΕΛ.ΑΣ. τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι – Δεν ενημέρωσαν ΕΚΑΒ και Ευαγγελισμός

Πολύτιμος χρόνος χάθηκε από την καθυστερημένη ενημέρωση της Αστυνομίας για τον θάνατο της ανήλικης έξω από νυχτερινό κέντρο στο Γκάζι - Άλλες δύο κλήσεις για μέθη και λιποθυμία από το ίδιο σημείο είχε δεχθεί το ΕΚΑΒ

Σύνταξη
Αποτυχία, μακριά μαλλιά, μαθήτρια για πάντα: Η Ντέμι Μουρ είναι η Γυναίκα της Χρονιάς για το Glamour
Icon 22.10.25

Αποτυχία, μακριά μαλλιά, μαθήτρια για πάντα: Η Ντέμι Μουρ είναι η Γυναίκα της Χρονιάς για το Glamour

Το 2025 ήταν η χρονιά της Ντέμι Μουρ, της 62χρονης σταρ του Χόλιγουντ που ξέρει πια ότι δεν υπάρχει λόγος να τα ξέρεις όλα σε αυτή τη ζωή, αρκεί να θες να μαθαίνεις 

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μεσσηνία: Θα δώσουν απαντήσεις για το διπλό φονικό οι τηλεφωνικές συνομιλίες του 22χρονου «συνεργού»;
Ελλάδα 22.10.25

Μεσσηνία: Θα δώσουν απαντήσεις για το διπλό φονικό οι τηλεφωνικές συνομιλίες του 22χρονου «συνεργού»;

Αρκετές είναι οι συνομιλίες του 22χρονου φερόμενου ως συνεργού στη διπλή δολοφονία της Φοινικούντας, με τις Αρχές να αναμένουν το σύνολο των δεδομένων από την άρση απορρήτου.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Αστερίξ Μπέβερεν 3-0: Επιβλητικό το πρώτο βήμα από τις «ερυθρόλευκες»
CEV Champions League 22.10.25

Ολυμπιακός – Αστερίξ Μπέβερεν 3-0: Επιβλητικό το πρώτο βήμα από τις «ερυθρόλευκες»

Κυρίαρχος από το ξεκίνημα ο Ολυμπιακός, επικράτησε εύκολα στου Ρέντη της βελγικής Αστερίξ (3-0 σετ) και έκανε μεγάλο βήμα για την πρόκρισή του στον επόμενο γύρο του γυναικείου CEV Champions League

Σύνταξη
Μπεν Στίλερ: «Το να λες την αλήθεια για την εξουσία είναι το πιο σημαντικό πράγμα»
«Αναλογικός κόσμος» 22.10.25

Μπεν Στίλερ: «Το να λες την αλήθεια για την εξουσία είναι το πιο σημαντικό πράγμα»

Ο Μπεν Στίλερ δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη του, ότι τόσο το πολιτικό κλίμα που επικρατεί στις ΗΠΑ όσο και η τεχνολογία φέρνουν τους κωμικούς αντιμέτωπους με νέες προκλήσεις.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κόντης: «Γι’ αυτό είπα ότι ένα γρήγορο γκολ μπορεί να αποσυντονίσει μια ομαδα»
Ποδόσφαιρο 22.10.25

Κόντης: «Γι’ αυτό είπα ότι ένα γρήγορο γκολ μπορεί να αποσυντονίσει μια ομαδα»

Χρήστος Κόντης και Άνταμ Τσέριν μίλησαν στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης των πράσινων στην Ολλανδία κόντρα στη Φέγενορντ για την 3η αγωνιστική του Europa League.

Σύνταξη
