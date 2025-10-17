Δημοσκόπηση: Θετικά αξιολογείται η απόφαση Τσίπρα να παραιτηθεί – Στο 21,8% η βάση για ένα «κόμμα Τσίπρα»

Η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να παραιτηθεί από το βουλευτικό αξίωμα -μια δύσκολη «απόφαση συνείδησης», όπως είπε ο ίδιος- εξακολουθεί να αποτελεί κεντρικό θέμα στο δημόσιο διάλογο και ως τέτοιο να απασχολεί φυσικά και τις έρευνες κοινής γνώμης, με τους πολίτες να επιδοκιμάζουν την κίνηση του πρώην πρωθυπουργού, όπως επιβεβαιώνει και η τελευταία δημοσκόπηση της MRB.

Ενδιαφέρον έχουν οι απαντήσεις που αφορούν το ποσοστό που αποτελεί την «αφετηρία» ενός κόμματος Τσίπρα που ανέρχεται στο 21,8% και καταγράφεται μέσα σε ένα περιβάλλον έντονης αμφισβήτησης των κυβερνητικών πεπραγμένων.

Σχεδόν ένας στους δύο επικροτεί την παραίτηση Τσίπρα

Ειδικότερα στη δημοσκόπηση της MRB για λογαριασμό του Open, η οποία διενεργήθηκε από 13 έως 15 Οκτωβρίου, την απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να παραιτηθεί από βουλευτής, την αξιολογεί θετικά το 47,9% (24,1% σίγουρα θετική και 23,8 μάλλον θετική), ενώ αρνητικά την αξιολογεί το 36,6% (11,2 μάλλον αρνητικά και 25,4 σίγουρα αρνητικά).

Ένα ποσοστό 15,5 % απαντά «δεν ξέρω/δεν απαντώ».

Με 21,8% θα ξεκινούσε ένα «Κόμμα Τσίπρα»

Στην ερώτηση «πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε ένα νέο κόμμα με αρχηγό τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα», το 73,4% των ερωτηθέντων απαντά «σίγουρα/μάλλον δεν θα το ψήφιζα», το 21,8% ότι «σίγουρα/μάλλον θα το ψήφιζα» και ένα 4,8% «δεν ξέρω/δεν απαντώ».

Η απάντηση αυτή είναι ενδεικτική της δυναμικής ενός ενδεχομένου κόμματος υπό τον Τσίπρα και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αν την εξετάσει κανείς υπό το πρίσμα των πραγματικών δεδομένων: δηλαδή ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει δημιουργήσει κόμμα, και ότι η πρόθεση ψήφου για τη ΝΔ που είναι ένα συγκροτημένο κόμμα με πολιτικό πρόγραμμα και μηχανισμό καταγράφεται στο 21,5%. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης, το ΠΑΣΟΚ στην πρόθεση ψήφου εμφανίζεται ως το μοναδικό κόμμα που ξεπερνά το 10%, συγκεντρώνοντας ποσοστό 10.6%.