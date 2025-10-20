Σε μάχη για δύο εξελίσσεται η προτίμηση των πολιτών για πρωθυπουργό αν λάβουμε υπόψη την τελευταία δημοσκόπηση που βλέπει το φως της δημοσιότητας. Κυριάκος Μητσοτάκης και Αλέξης Τσίπρας αποτελούν το δίδυμο που επιλέγει η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων στην έρευνα κοινής γνώμης.

Τι απαντούν οι πολίτες στην προτίμηση για πρωθυπουργό

Τα ευρήματα που προκύπτουν από το πρώτο μέρος της δημοσκόπησης της MARC, για λογαριασμό του ANT1, συνθέτουν ένα νέο σκηνικό που μένει να φανεί αν θα αποτελέσει μια νέα πραγματικότητα.

Μητσοτάκης vs Τσίπρας

Αρχικά στο ερώτημα ποιος είναι ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός, στην έρευνα της MARC, προηγείται με μεγάλη διαφορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ ακολουθεί η Ζωή Κωνσταντοπούλου, πάνω από τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Στην περίπτωση όμως που στις προτιμήσεις εμφανίζεται και η επιλογή του Αλέξη Τσίπρα, με τρεις επιλογές μόνο, αυτός περνάει στη δεύτερη θέση με μεγάλη διαφορά από τον Νίκο Ανδρουλάκη που είναι τρίτος και σε μονοψήφια απόσταση από τον Κυριάκο Μητσοτάκη χωρίς καν να έχει ανοίξει τα χαρτιά του και χωρίς να ξέρουμε αν θα διεκδικήσει εκ νέου μια νέα θητεία στο Μαξίμου.

Ο καταλληλότερος για να εκφράσει καλύτερα την κεντροαριστερά

Η δυναμική επάνοδος του Αλέξη Τσίπρα στο εγχώριο πολιτικό σκηνικό πιστοποιείται και στο ερώτημα ποιος/α μπορεί να εκφράσει καλύτερα τον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι πρώτος και με διαφορά με ποσοστό 24%. Ακολουθεί η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 12,8% και από κοντά ο Νίκος Ανδρουλάκης με 12,6%.

Η δημοτικότητα του Αλέξη Τσίπρα βρίσκεται στο 26,9% με τους πολίτες να έχουν θετική και μάλλον θετική γνώμη. Αρνητική και μάλλον αρνητική έχει το 72,5%. Θετικά κρίνει την παραίτησή του το 30,2% των ερωτηθέντων. Στην πιθανότητα ψήφου Σίγουρα και μάλλον ναι απαντά το 24% και Σίγουρα και μάλλον όχι το 72,8%. Αρνητικά το 17,9%. Αδιάφορη είναι για το 47,8%. Ένα νέο κόμμα με αρχηγό τον Αλέξη Τσίπρα είναι «μια ευκαιρία ανασύνταξης της κεντροαριστεράς» σύμφωνα με το 27,9% και «μια ακόμα διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ και του κεντροαριστερού χώρου» σε ποσοστό 63,4%.

Στο ερώτημα ποιος μπορεί να εκφράσει καλύτερα το χώρο της κεντροδεξιάς, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, βρίσκεται στη δεύτερη θέση. Πρώτος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και τρίτος ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Πρόθεση ψήφου – Εκτίμηση ψήφου

Στο ερώτημα της πρόθεσης ψήφου, η ΝΔ εξακολουθεί να προηγείται με μεγάλη διαφορά του ΠΑΣΟΚ που βρίσκεται στη δεύτερη θέση, αν και χάνει λίγο από τη δυναμική της σε σχέση με τη μέτρηση του Σεπτεμβρίου. Τρίτο κόμμα η Πλεύση Ελευθερίας και ακολουθούν Ελληνική Λύση, ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ, Φωνή Λογικής, ΜεΡΑ25, Κίνημα Δημοκρατίας, Νίκη, Σπαρτιάτες και Νέα Αριστερά.

Στην εκτίμηση ψήφου, φαίνεται 8 κόμματα να μπαίνουν στη Βουλή. Η Νέα Δημοκρατία «οδηγεί την κούρσα» με απόσταση «ασφαλείας» από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ. Πλεύση Ελευθερίας και Ελληνική Λύση βρίσκονται σχετικά κοντά στην τρίτη και τέταρτη θέση αντίστοιχα. Ακολουθούν ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ, Φωνή Λογικής, ΜεΡΑ25, Κίνημα Δημοκρατίας, Νίκη, Σπαρτιάτες και Νέα Αριστερά.

Ακρίβεια, Τέμπη, υγεία/περίθαλψη

Στο ερώτημα που πρέπει να εστιάσει η κυβέρνηση, η πλειοψηφία των πολιτών απάντησε στην καταπολέμηση της ακρίβειας κι ακολούθησε η υγεία/περίθαλψη.

Στο ερώτημα ποιος τομέας έχει το μεγαλύτερο πολιτικό κόστος για την κυβέρνηση, οι ερωτηθέντες απάντησαν ότι ή ακρίβεια και το βιοτικό επίπεδο βρίσκεται στην κορυφή, ενώ ακολουθεί η τραγωδία των Τεμπών.

Η ακρίβεια είναι το κυρίαρχο πρόβλημα για τους ερωτηθέντες άνω των 64 ετών, ενώ η τραγωδία των Τεμπών, είναι κυρίαρχη για τους ερωτηθέντες 17-44 ετών.

Η κυβέρνηση δεν περνά τη βάση στην αξιολόγηση των ερωτηθέντων. Το 63,7% την αξιλογεί αρνητικά ή μάλλον αρνητικά 35,8% θετικά ή μάλλον θετικά.

«Κακός βαθμός» και για το ΠΑΣΟΚ. Οι πολίτες αξιολογούν την αξιωματική αντιπολίτευση θετικά και μάλλον θετικά σε ποσοστό 23,1 και αρνητικά και μάλλον αρνητικά σε ποσοστό 74,8%.