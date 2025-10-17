Δημοσκόπηση: Δυσαρέσκεια για τους χειρισμούς της κυβέρνησης στην υπόθεση Ρούτσι – Έλλειψη εμπιστοσύνης στη Δικαιοσύνη

Η υπόθεση του Πάνου Ρούτσι, πατέρα του Ντένις που σκοτώθηκε στα Τέμπη, η οποία απασχόλησε εντόνως την κοινή γνώμη βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσκόπησης της MRB (OPEN) και τα ευρήματα δεν είναι θετικά για την κυβέρνηση.

Η δημοσκόπηση είχε δύο ευθείες ερωτήσεις που αφορούσαν τον ίδιο και δύο γενικές για την υπόθεση.

Ειδικότερα, οι ερωτήσεις που τέθηκαν αφορούσαν την στάση της κυβέρνησης προς τον Πάνο Ρούτσι, τους χειρισμούς της δικαιοσύνης και γενικά την εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη ως προς την διερεύνηση του δυστυχήματος των Τεμπών.

Δυσαρέσκεια για τη στάση της κυβέρνησης

Στο θέμα των ημερών, δηλαδή την υπόθεση της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι, μια πανευρωπαϊκά σπάνια περίπτωση για άνθρωπο εκτός φυλακών να προβαίνει σε εκτεταμένη απεργία πείνας, δείχνει ότι η κυβέρνηση δέχεται έντονη κριτική για τους χειρισμούς της.

Μόλις το 29,5 % αποτιμά θετικά τους χειρισμούς της κυβέρνησης Μητσοτάκη με το 11,7% να απαντά «σίγουρα θετικά» και το 17,8% «μάλλον θετικά».

Στον αντίποδα η αρνητική αποτίμηση έφτασε το 62,5%, με το 46,8% να δηλώνει «σίγουρα αρνητικά» και το 15,7% «μάλλον αρνητικά».

Το 49,9% αξιολογεί αρνητικά την στάση της Δικαιοσύνης

Οι ερωτηθέντες πολίτες απάντησαν κατά 42,3% πως αξιολογούν θετικά την στάση της Δικαιοσύνης έναντι του Πάνου Ρούτσι, ενώ το 49,9% την αποδοκίμασε.

Το 71,5% «δίκασε» την Δικαιοσύνη

Μόλις το 24,5% δηλώνει πως εμπιστεύεται τη Δικαιοσύνη ότι θα τιμωρήσει τους πραγματικά υπεύθυνους για το έγκλημα των Τεμπών.

Το 71,5% των πολιτών εκφράζει την πεποίθηση πως δεν θα αποδοθεί Δικαιοσύνη και δεν θα τιμωρηθούν οι υπαίτιοι για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Να επιτρέπονται οι διαμαρτυρίες στον Άγνωστο Στρατιώτη

Παρά την ανάδειξη του θέματος από πλευράς της κυβέρνησης Μητσοτάκη για τις διαμαρτυρίες στον Άγνωστο Στρατιώτη, δεκάδες μέτρα πίσω δηλαδή από το σημείο που βρίσκονται γραμμένα τα 57 ονόματα των θυμάτων των Τεμπών και τα καντηλάκια τους, η πλειοψηφία δεν συμφωνεί με την κυβερνητική πρόταση.

Σχεδόν οι 6 στους 10 (59%) πιστεύουν πως οι εκδηλώσεις διαμαρτυρίας στο συγκεκριμένο σημείο δεν προσβάλλουν το μνημείο. Αντίθετα μόλις το 32,9% βλέπει αρνητικά τις διαμαρτυρίες στον Άγνωστο Στρατιώτη.

Η προστασία του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη η ανάθεσή της στο υπουργείο Άμυνας

Το 56,6% αξιολόγησε αρνητικά την απόφαση για ανάθεση της προστασίας του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη στο υπουργείο Άμυνας, με το 41,8% να απαντά αρνητικά με σιγουριά και το 14,8 να απαντά αρνητικά με αμφιβολίες.

Το 31,8% βρίσκει θετική την ανάθεση της προστασίας του Μνημείου στο υπουργείο Άμυνας, με το 17,6% να εκφράζει σιγουριά και το 14,2% να συμφωνεί διατηρώντας τις επιφυλάξεις του.