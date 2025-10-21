newspaper
Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# 13ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Δημοσκόπηση: Δύο πρώην πρωθυπουργοί Αλ. Τσίπρας και Αντ. Σαμαράς στο ραντάρ των δημοσκοπήσεων – Ποιοι και πόσοι θα τους ψήφιζαν
Πολιτική Γραμματεία 21 Οκτωβρίου 2025 | 22:51

Δημοσκόπηση: Δύο πρώην πρωθυπουργοί Αλ. Τσίπρας και Αντ. Σαμαράς στο ραντάρ των δημοσκοπήσεων – Ποιοι και πόσοι θα τους ψήφιζαν

Κινούμενη άμμος το πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα. Η ξεκάθαρη φθορά της κυβέρνησης Μητσοτάκη σε συνδυασμό με τα σενάρια για «κόμμα Τσίπρα» και «κόμμα Σαμαρά» δεν περνούν απαρατήρητα. Νέα δημοσκόπηση με ενδιαφέροντα ευρήματα.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Απώλεια βάρους: 6 τρόποι με τους οποίους ο ύπνος μπορεί να βοηθήσει

Απώλεια βάρους: 6 τρόποι με τους οποίους ο ύπνος μπορεί να βοηθήσει

Spotlight

Αλέξης Τσίπρας και Αντώνης Σαμαράς επιστρέφουν δυναμικά στην πολιτική ζωή του τόπου, θέλοντας και μη. Τα σενάρια για τους δύο πρώην πρωθυπουργούς απασχολούν εντόνως την κοινή γνώμη, εν μέσω σημαντικής φθοράς της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Νέα δημοσκόπηση που βλέπει το φως της δημοσιότητας βάζει στο ραντάρ την πιθανότητα «κόμματος Τσίπρα» και «κόμματος Σαμαρά» και «μετρά» την πρόθεση ψήφου και όχι μόνο.

Τα ευρήματα που προκύπτουν από τη νέα δημοσκόπηση συνθέτουν ένα νέο σκηνικό που μένει να φανεί αν θα αποτελέσει μια νέα πραγματικότητα

Στο πρώτο και δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της MARC, για λογαριασμό του ANT1, ένα νέο πολιτικό σκηνικό ανατέλλει, αν και εφόσον…

Αρχικά στο ερώτημα ποιος είναι ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός, στην έρευνα της MARC, προηγείται με διαφορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ ακολουθεί η Ζωή Κωνσταντοπούλου, πάνω από τον Νίκο Ανδρουλάκη.

«Σφήνα» Τσίπρα στην προτίμηση για πρωθυπουργό και καταλληλότερος για την κεντροαριστερά

Στην περίπτωση όμως που στις προτιμήσεις εμφανίζεται και η επιλογή του Αλέξη Τσίπρα, με τρεις επιλογές μόνο, ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ περνάει στη δεύτερη θέση με μεγάλη διαφορά από τον Νίκο Ανδρουλάκη που είναι τρίτος.

Η δυναμική επάνοδος του Αλέξη Τσίπρα στο εγχώριο πολιτικό σκηνικό πιστοποιείται και στο ερώτημα ποιος/α μπορεί να εκφράσει καλύτερα τον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι πρώτος και με διαφορά με ποσοστό 24%. Ακολουθεί η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 12,8% και από κοντά ο Νίκος Ανδρουλάκης με 12,6%.

Στο αντίστοιχο ερώτημα για την κεντροδεξιά κυρίαρχος παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης όμως o Αντώνης Σαμαράς «εκτοπίζει» όλους τους πολιτικούς αρχηγούς των αντιπολιτευόμενων κοινοβουλευτικών κομμάτων εκ δεξιών του πρωθυπουργού και έρχεται δεύτερος.

Κεντροαριστεροί και αριστεροί έχουν θετική γνώμη

Η δημοτικότητα του Αλέξη Τσίπρα βρίσκεται στο 26,9% με τους πολίτες να έχουν θετική και μάλλον θετική γνώμη.

Στη δημογραφική ανάλυση ο Αλέξης Τσίπρας «κερδίζει» θετική δημοτικότητα από άντρες (27,1%) και από γυναίκες (26,8%). Η ηλικιακή ομάδα 17-44 ετών σε ποσοστό 28,1% βλέπει θετικά και μάλλον θετικά τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Το ποσοστό πέφτει στο 25,1% στην ηλικιακή ομάδα 45-64 και ανεβαίνει στο 27,4% στους 65 ετών και άνω.

Το ιδεολογικό πρόσημο αυτών που βλέπουν θετικά και μάλλον θετικά τον Αλέξη Τσίπρα είναι κεντροαριστερό και αριστερό που έχουν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 2023.

Ένα νέο κόμμα με αρχηγό τον Αλέξη Τσίπρα είναι «μια ευκαιρία ανασύνταξης της κεντροαριστεράς» σύμφωνα με το 27,9%.

Θετικά κρίνει την παραίτησή του, το 30,2% των ερωτηθέντων. Θετική στην παραίτηση δηλώνουν όσοι τοποθετούνται στην κεντροαριστερά, 36,1% στην αριστερά, 32,8% στη δεξιά και 17,3% στην κεντροδεξιά.

Φύλο και ηλικία των πιθανών ψηφοφόρων Τσίπρα

Στην πιθανότητα ψήφου «σίγουρα και μάλλον ναι» απαντά το 24%. Στην ανάλυση με βάση το φύλο και την ηλικία προηγούνται οι γυναίκες με 24,9% και ακολουθούν οι άνδρες με 23,1%. Η ηλικία 17-44 ετών είναι η πρώτη ηλικιακή ομάδα με 28%. Ακολουθούν οι 45-64 ετών με 22,1% και τέλος οι 65 ετών και άνω με 19,6%.

Το μεγαλύτερο ποσοστό δυνητικά ψηφοφόρων αντλεί από τον ΣΥΡΙΖΑ (71,8%) ενώ ακολουθούν εκείνοι/ες που ψήφισαν ΠΑΣΟΚ (20,3%) και ΚΚΕ (20,3%) με βάση την ψήφο του 2023. Όμως, με βάση την πρόθεση ψήφου το ποσοστό από τον ΣΥΡΙΖΑ εκτινάσσεται στο 91,3% και ακολουθεί το «άλλο κόμμα» με 26,7%, η Πλεύση Ελευθερίας με 24% και το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ με 23,8%.

Η δυναμική του Αντώνη Σαμαρά

Στα ακριβώς ίδια ερωτήματα απάντησαν οι ερωτηθέντες για ένα πιθανό κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά, με το 16,3% να δηλώνει ότι θα τα ψήφιζε σίγουρα ή μάλλον.

Σε αυτούς/ες που θα ψήφισαν σίγουρα και μάλλον ναι τον Αντώνη Σαμαρά το 17,7% είναι άντρες και το 14,9% γυναίκες. Η ηλικιακή ομάδα 17-44 ετών στηρίζει σε ποσοστό 22,8% και ακολουθεί αυτή των 45-64 ετών με 14,4% και τέλος των 65 ετών και άνω με 7,7%.

Το μεγαλύτερο ποσοστό δυνητικά ψηφοφόρων αντλεί από την κατηγορία «άλλο κόμμα» (22%) και μετά από τη Νέα Δημοκρατία (17,8%), με βάση την ψήφο του 2023. Όμως, με βάση την πρόθεση ψήφου αντλεί ψήφους από το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ (26,6%) και την Ελληνική Λύση (24,7%).

Άντρες και η ηλικιακή ομάδα 45-64 ετών

Στη δημογραφική ανάλυση ο Αντώνης Σαμαράς «κερδίζει» θετική δημοτικότητα από άντρες (30,8%) και από γυναίκες (20,3%). Η ηλικιακή ομάδα 17-44 ετών σε ποσοστό 22,8% βλέπει θετικά και μάλλον θετικά τον πρώην πρόεδρο της ΝΔ. Το ποσοστό ανεβαίνει στο 28,2% στην ηλικιακή ομάδα 45-64 και πέφτει στο 27,2% στους 65 ετών και άνω.

Το ιδεολογικό πρόσημο αυτών που βλέπουν θετικά και μάλλον θετικά τον Αντώνη Σαμαρά είναι κεντροδεξιό και δεξιό που έχουν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία στις εκλογές του 2023.

Παράλληλα, το 23,7% υποστηρίζει ότι ένα πιθανό «κόμμα Σαμαρά» θα λειτουργούσε θετικά για το πολιτικό σύστημα. Ενώ εξαιρετικά ενδιαφέρον έχει η κομματική προέλευση των πιθανών ψηφοφόρων του κ. Σαμαρά.

Η περίπτωση του «κόμματος Καρυστιανού»

Στο ερώτημα πόσο πιθανό θα είναι να ψηφίζατε ένα κόμμα σε περίπτωση που προχωρούσε στη δημιουργία του η Μαρία Καρυστιανού, το 32,% λέει «Ναι ή μάλλον Ναι», ενώ το 57,3%, απαντά «Όχι ή μάλλον Όχι».

Σε ότι αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δυνητικά ψηφοφόρων ενός κόμματος της Καρυστιανού, οι γυναίκες την προτιμούν ελαφρώς περισσότερο από τους άντρες, ενώ στην ηλικιακή ομάδα 17-44 παρουσιάζει εμφανώς υψηλότερα ποσοστά από τους μεγαλύτερους σε ηλικία. Από Πλεύση Ελευθερίας (33,1%) και Ελληνική Λύση (23,8%) προέρχονται οι πιθανοί ψηφοφόροι του «κόμματος Καρυστιανού».

Στην πιθανότητα ψήφου ενός νέου κόμματος, από τα πρόσωπα που συζητούνται έντονα στην πολιτική επικαιρότητα, η Μαρία  Καρυστιανού προηγείται (15,1%) έναντι του Αλέξη Τσίπρα που είναι στη δεύτερη θέση (10,2%) και του Αντώνη Σαμαρά (5,8%) που ακολουθεί.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Παγκόσμια οικονομία: Γιατί επιδεικνύει ψυχραιμία μπροστά σε τόσες αβεβαιότητες – Τι μπορεί να αλλάξει

Παγκόσμια οικονομία: Γιατί επιδεικνύει ψυχραιμία μπροστά σε τόσες αβεβαιότητες – Τι μπορεί να αλλάξει

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Απώλεια βάρους: 6 τρόποι με τους οποίους ο ύπνος μπορεί να βοηθήσει

Απώλεια βάρους: 6 τρόποι με τους οποίους ο ύπνος μπορεί να βοηθήσει

Economy
Ελλάδα: Κόμβος συγχωνεύσεων ή πεδίο εξαγορών;

Ελλάδα: Κόμβος συγχωνεύσεων ή πεδίο εξαγορών;

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Πώς αντιδρά το Μαξίμου στη διαφοροποίηση Δένδια
Παρασκήνιο 21.10.25

Πώς αντιδρά το Μαξίμου στη διαφοροποίηση Δένδια

Κυβερνητικές πηγές, μετά τα ηχηρά μηνύματα του Νίκου Δένδια, ο οποίος κινήθηκε σε άλλη γραμμή από το Μαξίμου, υποστήριζαν ότι τα 7 συναρμόδια υπουργεία έδειξαν εμπράκτως την στάση τους, υπογράφοντας την τροπολογία.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Η πρώτη αντίδραση Δένδια για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη μετά την ηχηρή διαφοροποίηση
Δείτε το βίντεο 21.10.25 Upd: 20:25

Η πρώτη αντίδραση Δένδια για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη μετά την ηχηρή διαφοροποίηση

Λίγα λεπτά μετά το «καρφί» για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη η συνέχεια δόθηκε έξω από το ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετάνια». Τι απάντησε στους εκπροσώπους του Τύπου ο Νίκος Δένδιας.

Σύνταξη
Σ. Φάμελλος: Από σήμερα «σπάμε» στην πράξη την αντισυνταγματική ρύθμιση – Το κάλεσμα στα προοδευτικά κόμματα
Πολιτική Γραμματεία 21.10.25

Σ. Φάμελλος: Από σήμερα «σπάμε» στην πράξη την αντισυνταγματική ρύθμιση – Το κάλεσμα στα προοδευτικά κόμματα

Ο ΣΥΡΙΖΑ ενώνει τη φωνή του με τους πολίτες που διαδηλώνουν και ο Σωκράτης Φάμελλος καλεί όλους τους προοδευτικούς βουλευτές στο Σύνταγμα για να «σπάσει» στην πράξη η «αντισυνταγματική ρύθμιση».

Σύνταξη
Λάβρος Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: Φαρισαϊσμός, αλαζονεία, προσπάθεια διχασμού της κοινωνίας
Πολιτική Γραμματεία 21.10.25

Λάβρος Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: Φαρισαϊσμός, αλαζονεία, προσπάθεια διχασμού της κοινωνίας

Σφοδρά πυρά κατά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης με αφορμή την τροπολογία για το μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη.

Σύνταξη
Καρφί Δένδια: Το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ενώνει τους Έλληνες νυν και αεί, δεν είναι μέσο άσκησης πολιτικής και διχασμού
Πολιτική 21.10.25

Καρφί Δένδια: Το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ενώνει τους Έλληνες νυν και αεί, δεν είναι μέσο άσκησης πολιτικής και διχασμού

Με ανακοίνωση την ώρα που μιλούσε ο πρωθυπουργός, ο Νίκος Δένδιας εξέφρασε την ηχηρή διαφωνία του, ενώ επέλεξε να είναι απών από τη Βουλή. «Μετά την τραγωδία των Τεμπών, ο χώρος μπροστά από το Μνημείο συνδέθηκε με το καθολικό αίτημα της κοινωνίας για απόδοση δικαιοσύνης. Οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν πρόκειται να το αντιμετωπίσουν σαν αντικείμενο άσκησης πολιτικής και διχασμού»

Σύνταξη
Κυρ. Μητσοτάκης: Αυταρχικός και διχαστικός για… την «προστασία» του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη
Πολιτική Γραμματεία 21.10.25 Upd: 18:43

Αυταρχικός και διχαστικός ο Μητσοτάκης για... την «προστασία» του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη

Εργαλειοποίηση και αλα καρτ ευαισθησία από την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργού για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Ο Κυρ. Μητσοτάκης μίλησε για να «ακούσουν» οι εκ δεξιών της «γαλάζιας» πολυκατοικίας.

Σύνταξη
Πυρά Κουτσούμπα σε κυβέρνηση: Εσείς είστε αυτοί που προσβάλλετε το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη
Πολιτική Γραμματεία 21.10.25

Πυρά Κουτσούμπα σε κυβέρνηση: Εσείς είστε αυτοί που προσβάλλετε το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Ο λαός, η νεολαία και οι συγγενείς των θυμάτων στο έγκλημα των Τεμπών κρατούν το θέμα ψηλά, αχρηστεύουν κάθε μηχανισμό συγκάλυψης που στήνει η κυβέρνηση τόνισε ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.

Σύνταξη
Βουλή: Σφοδρά πυρά κομμάτων στην κυβέρνηση για τον Άγνωστο Στρατιώτη – «Κατάπτυστη τροπολογία»
Πολιτική Γραμματεία 21.10.25

Βουλή: Σφοδρά πυρά κομμάτων στην κυβέρνηση για τον Άγνωστο Στρατιώτη – «Κατάπτυστη τροπολογία»

Σε υψηλούς τόνους διεξάγεται στη Βουλή η συζήτηση για την τροπολογία για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη με την αντιπολίτευση να καταγγέλλει ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να φτιάξει μια «υγειονομική ζώνη απέναντι στον εχθρό - λαό»

Σύνταξη
Τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη: Τι αναφέρει η ένσταση αντισυνταγματικότητας του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 21.10.25

Τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη: Τι αναφέρει η ένσταση αντισυνταγματικότητας του ΠΑΣΟΚ

Το ΠΑΣΟΚ παραθέτει τα άρθρα του Συντάγματος που παραβιάζονται με την κυβερνητική τροπολογία - Μεταξύ αυτών το άρθρο 11 που κατοχυρώνει το θεμελιώδες δικαίωμα της συνάθροισης ή του συνέρχεσθαι.

Σύνταξη
Βουλή: Ένσταση αντισυνταγματικότητας για την τροπολογία του Αγνώστου Στρατιώτη καταθέτει η αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 21.10.25

Βουλή: Ένσταση αντισυνταγματικότητας για την τροπολογία του Αγνώστου Στρατιώτη καταθέτει η αντιπολίτευση

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν να αποσυρθεί η κυβερνητική ρύθμιση για τον Άγνωστο Στρατιώτη, που σήμερα συζητείται στη Βουλή

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Άγνωστος Στρατιώτης: Πόλεμος σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών στη Βουλή για την τροπολογία – Ονομαστική ψηφοφορία
Βουλή 21.10.25 Upd: 21:42

Πόλεμος σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών για τον Άγνωστο Στρατιώτη - Ονομαστική ψηφοφορία μετά και τη διαφοροποίηση Δένδια

Σε τεταμένο κλίμα διεξήχθη η συζήτηση της κυβερνητικής τροπολογίας για τον Άγνωστο Στρατιώτη - Πόλεμος μεταξύ των πολιτικών αρχηγών, ηχηρή διαφοροποίηση του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια - Ονομαστική ψηφοφορία ζήτησε το ΚΚΕ.

Σύνταξη
Ένσταση αντισυνταγματικότητας από το ΠΑΣΟΚ για την τροπολογία που αφορά στον Άγνωστο Στρατιώτη
Πολιτική Γραμματεία 21.10.25

Ένσταση αντισυνταγματικότητας από το ΠΑΣΟΚ για την τροπολογία που αφορά στον Άγνωστο Στρατιώτη

Το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι υπάρχουν «μια σειρά ζητημάτων από την τροπολογία αυτή, τα οποία έρχονται μπροστά μας και τα οποία χρήζουν όχι μόνο πολιτικής ανάλυσης αλλά και συνταγματικής ανάλυσης»

Σύνταξη
Άγνωστος Στρατιώτης: Ζώνη απαγόρευσης διαδηλώσεων μπροστά στη Βουλή, με πρόσχημα την «προστασία» του μνημείου
Πολιτική Γραμματεία 21.10.25

Άγνωστος Στρατιώτης: Ζώνη απαγόρευσης διαδηλώσεων μπροστά στη Βουλή, με πρόσχημα την «προστασία» του μνημείου

Μόνιμη απαγόρευση συναθροίσεων στον ιστορικό χώρο μπροστά στη Βουλή. Ιδιώνυμο αδίκημα και ανάθεση αρμοδιότητας στο ΥΠΕΘΑ μέσω ιδιωτικής εταιρείας. Απευθύνεται στους «νοκοκυραίους» και πετάει το μπαλάκι στον Ν. Δένδια το Μαξίμου. Η παρουσία Μητσοτάκη σήμερα στο Κοινοβούλιο.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μεσσηνία: Με αυτοκίνητο έφτασε στην Καλαμάτα ο 22χρονος που ισχυρίζεται ότι πήγε κολυμπώντας – Τι δείχνουν οι έρευνες
Ελλάδα 21.10.25

Μεσσηνία: Με αυτοκίνητο έφτασε στην Καλαμάτα ο 22χρονος που ισχυρίζεται ότι πήγε κολυμπώντας – Τι δείχνουν οι έρευνες

Σχεδόν βέβαιοι είναι οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. ότι ο 22χρονος είχε συνεργό που τον βοήθησε τουλάχιστον να φύγει από τη Φοινικούντα και πάει στην Καλαμάτα μετά τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ

Σύνταξη
Έκπληκτος ο Ντάνι Γκαρθία με τη φάση του Έσε: «Δεν έχω ξαναδεί τέτοια αποβολή στην ζωή μου»
Ποδόσφαιρο 21.10.25

Έκπληκτος ο Ντάνι Γκαρθία με τη φάση του Έσε: «Δεν έχω ξαναδεί τέτοια αποβολή στην ζωή μου»

Ο Ντάνι Γκαρθία στάθηκε στην καθοριστική απόφαση του διαιτητή να αποβάλει τον Σαντιάγκο Έσε στο παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα, η οποία άλλαξε τη μορφή του αγώνα.

Σύνταξη
TNT Sports για την αποβολή του Έσε: «Δόθηκε πολύ εύκολα – Ο Κασάδο έπεσε λες και… δέχθηκε γροθιά από τον Τάισον Φιούρι»
Ποδόσφαιρο 21.10.25

TNT Sports για την αποβολή του Έσε: «Ο Κασάδο έπεσε λες και... δέχθηκε γροθιά από τον Τάισον Φιούρι»

Η βρετανική ιστοσελίδα «TNT Sports στέκεται στη φάση της αποβολής του Έσε, εξηγώντας ότι το μαρκάρισμα του Αργεντινού δεν έπρεπε σε καμία περίπτωση να τιμωρηθεί με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Σύνταξη
Πυρ και μανία ο Ροσέτι με τα λάθη κατά του Ολυμπιακού από τον Σνάιντερ
Ποδόσφαιρο 21.10.25

Πυρ και μανία ο Ροσέτι με τα λάθη κατά του Ολυμπιακού από τον Σνάιντερ

Ο Ιταλός πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας της UEFA Ρομπέρτο Ροσέτι εμφανίστηκε εκνευρισμένος στα αποδυτήρια με τη διαιτησία του Ελβετού Σνάιντερ που απέβαλε τον Εσε χωρίς λόγο

Σύνταξη
Σαββόπουλος: Ο Διονύσης, η πολιτική και η Ελλάδα μέσα από τη μουσική του
Μια αναδρομή 21.10.25

Σαββόπουλος: Ο Διονύσης, η πολιτική και η Ελλάδα μέσα από τη μουσική του

Μουσικός, ερμηνευτής, συγγραφέας, πολιτικά δρων. Ήταν πολλά και διαφορετικά πράγματα. Ο ίδιος έλεγε: «Αυτό που λέμε Σαββόπουλος δεν υπάρχει (…) είναι ένας ρόλος που έπλασα σιγά σιγά με τα χρόνια»

Σύνταξη
Ντράπηκε και η… ντροπή με τον Σνάιντερ
On Field 21.10.25

Ντράπηκε και η… ντροπή με τον Σνάιντερ

Ούτε ο Χανς Φλικ δεν θα… τολμούσε ν’ αποβάλει τον Έσε, αλλά ο Ελβετός ρέφερι δεν ντράπηκε να δείξει δεύτερη κίτρινη στον Αργεντίνο μέσο του Ολυμπιακού και λίγα λεπτά αργότερα να δώσει ανύπαρκτο πέναλτι στους Καταλανούς

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η Marca για τη διαιτησία στο Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός: «Λάθος η αποβολή, δεν υπάρχει πέναλτι για τους Καταλανούς»
Ποδόσφαιρο 21.10.25

Η Marca για τη διαιτησία στο Μονζουίκ: «Λάθος η αποβολή του Έσε, δεν υπάρχει πέναλτι για τη Μπαρτσελόνα»

Η μεγάλη ισπανική εφημερίδα «Marca» «καυτηρίασε» τις διαιτητικές αποφάσεις στο παιχνίδι του Μονζουίκ, εστιάζοντας στη φάση της αποβολής του Σαντιάγκο Έσε στο παιχνίδι.

Σύνταξη
Η Gen Z, οι Millennials και το φαινόμενο της «ερωτικής ύφεσης» – Οι νέοι ξέχασαν πώς ερωτεύεσαι
Relationsex 21.10.25

Η Gen Z, οι Millennials και το φαινόμενο της «ερωτικής ύφεσης» – Οι νέοι ξέχασαν πώς ερωτεύεσαι

Κάποιοι κατηγορούν τον ψηφιακό τρόπο γνωριμιών και τη δυσκολία εύρεσης σταθερών σχέσεων. Άλλοι αναφέρονται στη συναισθηματική ωριμότητα ή την κοινωνική κόπωση. Όλοι όμως συμφωνούν: κάτι έχει αλλάξει.

Σύνταξη
Μια νέα επανάσταση: Η κοινωνική καινοτομία ως απάντηση στις κρίσεις και προκλήσεις του 21ου αιώνα
Social Europe 21.10.25

Μια νέα επανάσταση: Η κοινωνική καινοτομία ως απάντηση στις κρίσεις και προκλήσεις του 21ου αιώνα

Μέχρι στιγμής, οι λύσεις για τα προβλήματα που προέκυπταν σε οικονομία και κοινωνία προέρχονταν είτε από την αγορά είτε από το κράτος. Η κοινωνική καινοτομία θέλει τον πολίτη στο επίκεντρο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Κοπεγχάγη – Ντόρτμουντ
Champions League 21.10.25

LIVE: Κοπεγχάγη – Ντόρτμουντ

LIVE: Κοπεγχάγη – Ντόρτμουντ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κοπεγχάγη – Ντόρτμουντ για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Ίντερ
Champions League 21.10.25

LIVE: Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Ίντερ

LIVE: Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Ίντερ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Ίντερ για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: PSV – Νάπολι
Champions League 21.10.25

LIVE: PSV – Νάπολι

LIVE: PSV – Νάπολι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης PSV – Νάπολι για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Βιγιαρεάλ – Μάντσεστερ Σίτι
Champions League 21.10.25

LIVE: Βιγιαρεάλ – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Βιγιαρεάλ – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βιγιαρεάλ – Μάντσεστερ Σίτι για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
Πανικός στα ταμεία: Οι σταρ του Χόλιγουντ δεν πουλάνε πια – «Αν ούτε ο Λίο, τότε ποιος;»
«Streaming αγάπη μου» 21.10.25

Πανικός στα ταμεία: Οι σταρ του Χόλιγουντ δεν πουλάνε πια – «Αν ούτε ο Λίο, τότε ποιος;»

Η κινηματογραφική σεζόν του φθινοπώρου δεν υπήρξε καθόλου «μεγάλη, τολμηρή ή όμορφη» για τους σταρ του Χόλιγουντ που, πλέον, μοιάζει να είναι κάλπικοι και να μην πουλάνε με τη μια εμπορική αποτυχία να διαδέχεται την άλλη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Νιούκαστλ – Μπενφίκα
Champions League 21.10.25

LIVE: Νιούκαστλ – Μπενφίκα

LIVE: Νιούκαστλ – Μπενφίκα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νιούκαστλ – Μπενφίκα για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης
Champions League 21.10.25

LIVE: Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης

LIVE: Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Λεβερκούζεν – Παρί Σεν Ζερμέν
Champions League 21.10.25

LIVE: Λεβερκούζεν – Παρί Σεν Ζερμέν

LIVE: Λεβερκούζεν – Παρί Σεν Ζερμέν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβερκούζεν – Παρί Σεν Ζερμέν για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 6-1: Ληστεία του Σνάιντερ στο 2-1 και μετά ολική επικράτηση των Μπλαουγκράνα (vids)
Ποδόσφαιρο 21.10.25

Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 6-1: Ληστεία του Σνάιντερ στο 2-1 και μετά ολική επικράτηση των Μπλαουγκράνα (vids)

Ένας αστείος διαιτητής απέβαλε λανθασμένα τον Έσε, χάρισε πέναλτι και άλλαξε την ιστορία στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Μπαρτσελόνα στο «Μονζουίκ».

Σύνταξη
Πέθανε ο Διονύσης Σαββόπουλος – Ο σπουδαίος Έλληνας δημιουργός έφυγε σε ηλικία 81 ετών
Ελλάδα 21.10.25

Πέθανε ο Διονύσης Σαββόπουλος – Ο σπουδαίος Έλληνας δημιουργός έφυγε σε ηλικία 81 ετών

Έφυγε σε ηλικία 81 ετών ο Διονύσης Σαββόπουλος, ο τραγουδοποιός, στιχουργός και ερμηνευτής που άφησε βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και στην πολιτιστική ζωή της χώρας

Σύνταξη
Πώς αντιδρά το Μαξίμου στη διαφοροποίηση Δένδια
Παρασκήνιο 21.10.25

Πώς αντιδρά το Μαξίμου στη διαφοροποίηση Δένδια

Κυβερνητικές πηγές, μετά τα ηχηρά μηνύματα του Νίκου Δένδια, ο οποίος κινήθηκε σε άλλη γραμμή από το Μαξίμου, υποστήριζαν ότι τα 7 συναρμόδια υπουργεία έδειξαν εμπράκτως την στάση τους, υπογράφοντας την τροπολογία.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο