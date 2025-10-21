Αλέξης Τσίπρας και Αντώνης Σαμαράς επιστρέφουν δυναμικά στην πολιτική ζωή του τόπου, θέλοντας και μη. Τα σενάρια για τους δύο πρώην πρωθυπουργούς απασχολούν εντόνως την κοινή γνώμη, εν μέσω σημαντικής φθοράς της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Νέα δημοσκόπηση που βλέπει το φως της δημοσιότητας βάζει στο ραντάρ την πιθανότητα «κόμματος Τσίπρα» και «κόμματος Σαμαρά» και «μετρά» την πρόθεση ψήφου και όχι μόνο.

Τα ευρήματα που προκύπτουν από τη νέα δημοσκόπηση συνθέτουν ένα νέο σκηνικό που μένει να φανεί αν θα αποτελέσει μια νέα πραγματικότητα

Στο πρώτο και δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της MARC, για λογαριασμό του ANT1, ένα νέο πολιτικό σκηνικό ανατέλλει, αν και εφόσον…

Αρχικά στο ερώτημα ποιος είναι ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός, στην έρευνα της MARC, προηγείται με διαφορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ ακολουθεί η Ζωή Κωνσταντοπούλου, πάνω από τον Νίκο Ανδρουλάκη.

«Σφήνα» Τσίπρα στην προτίμηση για πρωθυπουργό και καταλληλότερος για την κεντροαριστερά

Στην περίπτωση όμως που στις προτιμήσεις εμφανίζεται και η επιλογή του Αλέξη Τσίπρα, με τρεις επιλογές μόνο, ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ περνάει στη δεύτερη θέση με μεγάλη διαφορά από τον Νίκο Ανδρουλάκη που είναι τρίτος.

Η δυναμική επάνοδος του Αλέξη Τσίπρα στο εγχώριο πολιτικό σκηνικό πιστοποιείται και στο ερώτημα ποιος/α μπορεί να εκφράσει καλύτερα τον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι πρώτος και με διαφορά με ποσοστό 24%. Ακολουθεί η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 12,8% και από κοντά ο Νίκος Ανδρουλάκης με 12,6%.

Στο αντίστοιχο ερώτημα για την κεντροδεξιά κυρίαρχος παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης όμως o Αντώνης Σαμαράς «εκτοπίζει» όλους τους πολιτικούς αρχηγούς των αντιπολιτευόμενων κοινοβουλευτικών κομμάτων εκ δεξιών του πρωθυπουργού και έρχεται δεύτερος.

Κεντροαριστεροί και αριστεροί έχουν θετική γνώμη

Η δημοτικότητα του Αλέξη Τσίπρα βρίσκεται στο 26,9% με τους πολίτες να έχουν θετική και μάλλον θετική γνώμη.

Στη δημογραφική ανάλυση ο Αλέξης Τσίπρας «κερδίζει» θετική δημοτικότητα από άντρες (27,1%) και από γυναίκες (26,8%). Η ηλικιακή ομάδα 17-44 ετών σε ποσοστό 28,1% βλέπει θετικά και μάλλον θετικά τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Το ποσοστό πέφτει στο 25,1% στην ηλικιακή ομάδα 45-64 και ανεβαίνει στο 27,4% στους 65 ετών και άνω.

Το ιδεολογικό πρόσημο αυτών που βλέπουν θετικά και μάλλον θετικά τον Αλέξη Τσίπρα είναι κεντροαριστερό και αριστερό που έχουν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 2023.

Ένα νέο κόμμα με αρχηγό τον Αλέξη Τσίπρα είναι «μια ευκαιρία ανασύνταξης της κεντροαριστεράς» σύμφωνα με το 27,9%.

Θετικά κρίνει την παραίτησή του, το 30,2% των ερωτηθέντων. Θετική στην παραίτηση δηλώνουν όσοι τοποθετούνται στην κεντροαριστερά, 36,1% στην αριστερά, 32,8% στη δεξιά και 17,3% στην κεντροδεξιά.

Φύλο και ηλικία των πιθανών ψηφοφόρων Τσίπρα

Στην πιθανότητα ψήφου «σίγουρα και μάλλον ναι» απαντά το 24%. Στην ανάλυση με βάση το φύλο και την ηλικία προηγούνται οι γυναίκες με 24,9% και ακολουθούν οι άνδρες με 23,1%. Η ηλικία 17-44 ετών είναι η πρώτη ηλικιακή ομάδα με 28%. Ακολουθούν οι 45-64 ετών με 22,1% και τέλος οι 65 ετών και άνω με 19,6%.

Το μεγαλύτερο ποσοστό δυνητικά ψηφοφόρων αντλεί από τον ΣΥΡΙΖΑ (71,8%) ενώ ακολουθούν εκείνοι/ες που ψήφισαν ΠΑΣΟΚ (20,3%) και ΚΚΕ (20,3%) με βάση την ψήφο του 2023. Όμως, με βάση την πρόθεση ψήφου το ποσοστό από τον ΣΥΡΙΖΑ εκτινάσσεται στο 91,3% και ακολουθεί το «άλλο κόμμα» με 26,7%, η Πλεύση Ελευθερίας με 24% και το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ με 23,8%.

Η δυναμική του Αντώνη Σαμαρά

Στα ακριβώς ίδια ερωτήματα απάντησαν οι ερωτηθέντες για ένα πιθανό κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά, με το 16,3% να δηλώνει ότι θα τα ψήφιζε σίγουρα ή μάλλον.

Σε αυτούς/ες που θα ψήφισαν σίγουρα και μάλλον ναι τον Αντώνη Σαμαρά το 17,7% είναι άντρες και το 14,9% γυναίκες. Η ηλικιακή ομάδα 17-44 ετών στηρίζει σε ποσοστό 22,8% και ακολουθεί αυτή των 45-64 ετών με 14,4% και τέλος των 65 ετών και άνω με 7,7%.

Το μεγαλύτερο ποσοστό δυνητικά ψηφοφόρων αντλεί από την κατηγορία «άλλο κόμμα» (22%) και μετά από τη Νέα Δημοκρατία (17,8%), με βάση την ψήφο του 2023. Όμως, με βάση την πρόθεση ψήφου αντλεί ψήφους από το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ (26,6%) και την Ελληνική Λύση (24,7%).

Άντρες και η ηλικιακή ομάδα 45-64 ετών

Στη δημογραφική ανάλυση ο Αντώνης Σαμαράς «κερδίζει» θετική δημοτικότητα από άντρες (30,8%) και από γυναίκες (20,3%). Η ηλικιακή ομάδα 17-44 ετών σε ποσοστό 22,8% βλέπει θετικά και μάλλον θετικά τον πρώην πρόεδρο της ΝΔ. Το ποσοστό ανεβαίνει στο 28,2% στην ηλικιακή ομάδα 45-64 και πέφτει στο 27,2% στους 65 ετών και άνω.

Το ιδεολογικό πρόσημο αυτών που βλέπουν θετικά και μάλλον θετικά τον Αντώνη Σαμαρά είναι κεντροδεξιό και δεξιό που έχουν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία στις εκλογές του 2023.

Παράλληλα, το 23,7% υποστηρίζει ότι ένα πιθανό «κόμμα Σαμαρά» θα λειτουργούσε θετικά για το πολιτικό σύστημα. Ενώ εξαιρετικά ενδιαφέρον έχει η κομματική προέλευση των πιθανών ψηφοφόρων του κ. Σαμαρά.

Η περίπτωση του «κόμματος Καρυστιανού»

Στο ερώτημα πόσο πιθανό θα είναι να ψηφίζατε ένα κόμμα σε περίπτωση που προχωρούσε στη δημιουργία του η Μαρία Καρυστιανού, το 32,% λέει «Ναι ή μάλλον Ναι», ενώ το 57,3%, απαντά «Όχι ή μάλλον Όχι».

Σε ότι αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δυνητικά ψηφοφόρων ενός κόμματος της Καρυστιανού, οι γυναίκες την προτιμούν ελαφρώς περισσότερο από τους άντρες, ενώ στην ηλικιακή ομάδα 17-44 παρουσιάζει εμφανώς υψηλότερα ποσοστά από τους μεγαλύτερους σε ηλικία. Από Πλεύση Ελευθερίας (33,1%) και Ελληνική Λύση (23,8%) προέρχονται οι πιθανοί ψηφοφόροι του «κόμματος Καρυστιανού».

Στην πιθανότητα ψήφου ενός νέου κόμματος, από τα πρόσωπα που συζητούνται έντονα στην πολιτική επικαιρότητα, η Μαρία Καρυστιανού προηγείται (15,1%) έναντι του Αλέξη Τσίπρα που είναι στη δεύτερη θέση (10,2%) και του Αντώνη Σαμαρά (5,8%) που ακολουθεί.