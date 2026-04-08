«Φτωχός συγγενής» ο Μητσοτάκης στις διεθνείς εξελίξεις – Μπήκε σφήνα σε κοινή δήλωση Ευρωπαίων για το Ιράν
Παρασκήνιο 08 Απριλίου 2026, 20:37

Με «νύχια και με δόντια» προσπαθούν στην κυβέρνηση να πείσουν πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποτελεί «ισχυρό παίκτη» στο διεθνές στερέωμα όμως μερικές «ανορθογραφίες» (;) δείχνουν, δυστυχώς, πως μάλλον έχει καταλήξει να είναι ο «φτωχός συγγενής» της ευρωπαϊκής οικογένειας.

Η προσπάθεια της κυβέρνησης να φιλοτεχνήσει το προφίλ ενός «ισχυρού παίκτη» για τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο διεθνές στερέωμα προσκρούει συχνά σε μια πραγματικότητα που θυμίζει περισσότερο τον «φτωχό συγγενή» της ευρωπαϊκής οικογένειας.

Είναι η Ελλάδα το 2026 στο «κέντρο των αποφάσεων»;

Παρά τις επικοινωνιακές κορώνες και τις προσεκτικά σκηνοθετημένες χειραψίες στις Βρυξέλλες, συγκεκριμένες διπλωματικές και θεσμικές «ανορθογραφίες» αποκαλύπτουν μια χώρα που συχνά ετεροκαθορίζεται παρά συνδιαμορφώνει τις εξελίξεις.

Κοινή δήλωση χωρίς τον Μητσοτάκη

Μια τέτοια «ανορθογραφία» είχαμε σήμερα στην κοινή δήλωση των ευρωπαίων ηγετών (και όχι μόνο) για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Με μεγάλη έκπληξη διαπιστώσαμε πως το όνομα του Κυριάκου Μητσοτάκη, που συνυπογράφει τη δήλωση απουσιάζει.

Με ώρα 14:00 CET (Κεντρική Ευρωπαϊκή Ώρα) και 15.00 ώρα Ελλάδος το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέδωσε ανακοίνωση με τη κοινή δήλωση του Γάλλου προέδρου Μακρόν, της Ιταλίδας πρωθυπουργού Μελόνι, του καγκελάριου Μέρτς, του βρετανού πρωθυπουργού Στάρμερ, της πρωθυπουργού της Δανίας Φρεντέρικσεν, του πρωθυπουργού της Ολλανδίας Γιέτεν, του πρωθυπουργού της Ισπανίας Σάντσεθ, του πρωθυπουργού του Καναδά Κάρνεϊ, της πρωθυπουργού της Ιαπωνίας Τακαΐτσι της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής φον ντερ Λάιεν και του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Κόστα που «χαιρετίζουν την εκεχειρία διάρκειας δύο εβδομάδων που συνήφθη μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν».

Κοινή δήλωση με τον Μητσοτάκη

Μετά από περίπου μια ώρα υπήρξε… ορθή επανάληψη με το όνομα του Κυριάκου Μητσοτάκη!

Μια «ανορθογραφία» που μόνο καλό δεν κάνει στη χώρα καθώς η  εικόνα του ισότιμου συνομιλητή ξεθωριάζει…

Τελικά, η απόσταση ανάμεσα στην εγχώρια προπαγάνδα περί «διπλωματικής υπεροπλίας» και στην ψυχρή αντιμετώπιση από τους ισχυρούς της Ευρώπης παραμένει σημαντική.

Όλα αυτά ενώ το σκάνδαλο με τις γεωργικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ -μετά και τις νέες δικογραφίες που έφτασαν στη Βουλή- παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης να το υποβαθμίσει απασχολεί εντόνως τις Βρυξέλλες με τον Μάνφρεντ Βέμπερ να εμφανίζεται ιδιαίτερα ανήσυχος για τις εξελίξεις καθώς πλήττουν το κύρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, μέλος του οποίου είναι η Νέα Δημοκρατία.

Fed: Σενάρια πολέμου και αυξήσεις επιτοκίων – Τι έδειξαν τα πρακτικά

Fed: Σενάρια πολέμου και αυξήσεις επιτοκίων – Τι έδειξαν τα πρακτικά

Τσάμπα τα λεφτά που δώσαμε για τις φωτογραφίες των 200 πατριωτών Θάνο
Αδιανόητη δήλωση 23.03.26

Τσάμπα τα λεφτά που δώσαμε για τις φωτογραφίες των 200 πατριωτών Θάνο

Με ρητορική εμφυλίου εμφανίστηκε ο Θάνος Πλεύρης σε κομματική εκδήλωση στο Κιλκίς πριν καν στεγνώσει το μελάνι από την υπογραφή της μεταβίβασης κυριότητας της φωτογραφικής συλλογής από την οποία προήλθαν οι φωτογραφίες των εκτελεσμένων της Καισαριανής.

Σύνταξη
Ραντεβού υπήρχαν, αλλά ο Αδωνις δεν τα βρήκε και εκτέθηκε δείχνοντας διαθεσιμότητες Ιουνίου σε νοσοκομείο ως… σημερινά
Το άσπρο - μαύρο 20.03.26

Ραντεβού υπήρχαν, αλλά ο Αδωνις δεν τα βρήκε και εκτέθηκε δείχνοντας διαθεσιμότητες Ιουνίου σε νοσοκομείο ως… σημερινά

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, έδειχνε στο κινητό του, on air, διαθέσιμα ραντεβού σε δημόσια νοσοκομεία για τις αρχές Ιουνίου, ισχυριζόμενος ότι επρόκειτο για τη σημερινή μέρα, για να απαντήσει σε καταγγελίες ασθενών. Βιάστηκε και εκτέθηκε.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μετανάστες: Η Κομισιόν απαντά σε ερώτηση ευρωβουλευτών για το ναυάγιο στη Χίο
Ερώτηση ευρωβουλευτών 09.04.26

Τι απαντά η Κομισιόν για το ναυάγιο στη Χίο

«Η αρχή της μη επαναπροώθησης πρέπει να τηρείται», τονίζει ο ευρωπαίος Επίτροπος, απαντώντας σε ερώτηση ευρωβουλευτών για το ναυάγιο στη Χίο, επισημαίνοντας το «ηθικό καθήκον» της διάσωσης ζωών.

Σύνταξη
Ρωσία: Ενας άμαχος νεκρός σε επιδρομή drones της Ουκρανίας
Με drones 09.04.26

Φονική ουκρανική επιδρομή στη Ρωσία

Ενας άμαχος σκοτώθηκε «από συντρίμμια drone», σε επίθεση που εξαπέλυσε η Ουκρανία στην περιφέρεια Κρασναντάρ, στη νοτιοδυτική Ρωσία.

Σύνταξη
Λίβανος: Η Τουρκία «καταδικάζει σθεναρά» τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς
Στον Λίβανο 09.04.26

Η Τουρκία «καταδικάζει σθεναρά» τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς

«Καταδικάζουμε με τον πλέον σθεναρό τρόπο τις εντεινόμενες επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον του Λιβάνου», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΥΠΕΞ της Τουρκίας, ζητώντας την παρέμβαση της διεθνούς κοινότητας.

Σύνταξη
Λίβανος: Η κυβέρνηση Μελόνι καταδικάζει τους ισραηλινούς πυροβολισμούς κατά της UNIFIL
Ιταλία 09.04.26

Η Μελόνι καταδικάζει τους ισραηλινούς πυροβολισμούς κατά της UNIFIL

«Είναι εντελώς απαράδεκτο, προσωπικό το οποίο δραστηριοποιείται υπό τη σημαία του ΟΗΕ, να τίθεται σε κίνδυνο», αναφέρει η ιταλική κυβέρνηση για τους ισραηλινούς πυροβολισμούς κατά της UNIFIL.

Σύνταξη
Κύπρος: Νέο διοικητή της ΟΥΝΦΙΚΥΠ διόρισε ο Αντόνιο Γκουτέρες
Κύπρος 09.04.26

Διορίστηκε νέος διοικητής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ

Ο υποστράτηγος Μινχαζούλ Αλαμ από το Μπανγκλαντές διαδέχεται τον υποστράτηγο Ερνεμπέτ Μπατσούρι από τη Moγγολία στη θέση του διοικητή της ΟΥΝΦΙΚΥΠ.

Σύνταξη
Ο Τραμπ θέλει να τιμωρήσει χώρες του ΝΑΤΟ που δεν βοήθησαν – Με επιπλέον στρατεύματα θα επιβραβεύσει τις άλλες, όπως η Ελλάδα
Κρίση στο ΝΑΤΟ 09.04.26

Ο Τραμπ θέλει να τιμωρήσει χώρες του ΝΑΤΟ που δεν βοήθησαν – Με επιπλέον στρατεύματα θα επιβραβεύσει τις άλλες, όπως η Ελλάδα

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι είναι απογοητευμένος από τη «χάρτινη τίγρη» που είναι το ΝΑΤΟ. Και μελετά πώς θα επιβάλει κυρώσεις στις χώρες που δεν υποχώρησαν στις πιέσεις να συμμετάσχουν στον πόλεμο.

Σύνταξη
Ιράν: «Αναγκαία προϋπόθεση» να επεκταθεί στον Λίβανο η εκεχειρία, δηλώνει ο Μακρόν
«Αναγκαία προϋπόθεση» 09.04.26

Η εκεχειρία πρέπει να επεκταθεί στον Λίβανο, δηλώνει ο Μακρόν

«Αναγκαία προϋπόθεση» θεωρεί ο Εμανουέλ Μακρόν την επέκταση της εκεχειρίας στον Λίβανο ώστε να είναι «αξιόπιστη και διαρκής» η κατάπαυση του πυρός που συμφώνησαν ΗΠΑ και Ιράν.

Σύνταξη
Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Χωρίς πρόβλημα ενέργειας η χώρα
Media 09.04.26

Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Χωρίς πρόβλημα ενέργειας η χώρα

Εύθραυστη εκεχειρία στον Περσικό • Η Ελλάδα διατηρεί την επάρκεια εφοδιασμού της σε καύσιμα αλλά και την ευστάθεια στο σύστημα  ηλεκτροδότησης ενόψει των αυξημένων αναγκών λόγω των εορτών του Πάσχα

Σύνταξη
Ιράν: Ο Βανς απειλεί την εκεχειρία εξαιτίας του Λιβάνου και της «παρανόησης» από την Τεχεράνη
Εύθραυστη εκεχειρία 09.04.26

Ο Βανς πετάει το μπαλάκι του Λιβάνου στο Ιράν

Μπαλάκι έχει γίνει ο Λίβανος, τον οποίο βομβαρδίζει ανελέητα το Ισραήλ, καθώς ΗΠΑ και Ιράν διαφωνούν για το αν περιλαμβάνεται στη συμφωνία της εκεχειρίας.

Σύνταξη
Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης 0-2: Η αποβολή του Κουμπαρσί άνοιξε τον δρόμο για τους φιλοξενούμενους (vid)
Champions League 09.04.26

Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης 0-2: Η αποβολή του Κουμπαρσί άνοιξε τον δρόμο για τους φιλοξενούμενους (vid)

Αλμα πρόκρισης στα ημιτελικά του Champions League για την Ατλέτικο που επικράτησε με 2-0 στο «Καμπ Νου» της Μπαρτσελόνα που έμεινε με δέκα παίκτες στο 44'

Σύνταξη
Εντυπωσιακό θέαμα: Ελεγχόμενες εκρήξεις σπάνε τους πάγους στον ποταμό Άμουρ
Κόσμος 08.04.26

Απίστευτες εικόνες από εκρήξεις πάγου στον ποταμό Άμουρ, στα σύνορα Κίνας-Ρωσίας

Εντυπωσιακές ελεγχόμενες εκρήξεις έσπασαν τον πάγο στον ποταμό Άμουρ, στα σινορωσικά σύνορα, προλαμβάνοντας καταστροφικές πλημμύρες και διευκολύνοντας άμεσα τη ναυσιπλοΐα.

Σύνταξη
Μούρθια – ΠΑΟΚ 89-85: Στους τελικούς του FIBA Europe Cup για 2η σερί χρονιά ο «δικέφαλος» (vid)
Μπάσκετ 08.04.26

Μούρθια – ΠΑΟΚ 89-85: Στους τελικούς του FIBA Europe Cup για 2η σερί χρονιά ο «δικέφαλος» (vid)

Στους τελικούς του FIBA Europe Cup για 2η δεύτερη σερί χρονιά ο ΠΑΟΚ ο οποίος υπέστη «γλυκιά» ήττα με 89-85 στη Μούρθια κι έτσι υπερασπίστηκε το +6 του πρώτου αγώνα. Αντίπαλός του και πάλι η Μπιλμπάο

Σύνταξη
Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης: Με 10 οι «Μπλαουγκράνα», προβάδισμα οι Ροχιμπλάνκος! (vids)
Ποδόσφαιρο 08.04.26

Μπαρτσελόνα - Ατλέτικο: Με 10 οι «Μπλαουγκράνα», προβάδισμα οι Ροχιμπλάνκος! (vids)

Αποβολή του Κουμπαρσί, ο οποίος γκρέμισε» ως τελευταίος παίκτης τον Σιμεόνε, με τον Άλβαρες να μετουσιώνει το φάουλ σε γκολ για το 1-0 της Ατλέτικοεπί της Μπαρτσελόνα στο Καμπ Νου.

Σύνταξη
Πλούτος χωρίς κόπο: «Η Νίκολα Πελτζ εξασφάλισε τον Μπρούκλιν Μπέκαμ για μια ζωή»
Ο προικοθήρας 08.04.26

Πλούτος χωρίς κόπο: «Η Νίκολα Πελτζ εξασφάλισε τον Μπρούκλιν Μπέκαμ για μια ζωή»

Η δημόσια ρήξη του Μπρούκλιν Μπέκαμ με τους γονείς του δεν είναι οικογενειακή κόντρα αλλά μια στρατηγική επιλογή που του εξασφάλισε τα μυθικά πλούτη των Πελτζ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Σοκάρει το βίντεο με την επίθεση τριών ληστών σε 65χρονο έξω από το σπίτι του – Δραπέτες φυλακών οι τρεις κακοποιοί
Ελλάδα 08.04.26

Σοκάρει το βίντεο με την επίθεση τριών ληστών σε 65χρονο έξω από το σπίτι του – Δραπέτες φυλακών οι τρεις κακοποιοί

Οι δράστες έστησαν καρτέρι έξω από το σπίτι του 65χρονου στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας τον ξυλοκόπησαν και τον έσυραν προκειμένου να τους υποδείξει που έχει χρήματα και χρυσαφικά

Σύνταξη
ΕΕΕ: Ηχηρή παρέμβαση στη «γαλάζια» προσπάθεια σπίλωσης της ευρωπαϊκής εισαγγελίας
Ελλάδα 08.04.26

Ηχηρή παρέμβαση της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος στη «γαλάζια» προσπάθεια σπίλωσης της ευρωπαϊκής εισαγγελίας

«Η αμφισβήτηση της αμεροληψίας εισαγγελικών αρχών χωρίς τεκμηριωμένη βάση πλήττει την εισαγγελική ανεξαρτησία και υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στη Δικαιοσύνη», τονίζει η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος (ΕΕΕ).

Σύνταξη
