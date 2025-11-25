Το Μαξίμου διαβάζει την Ιθάκη

Η «Ιθάκη» είναι δίχως αμφιβολία ο μεγάλος πρωταγωνιστής σε όλες τις συζητήσεις που γίνονται μεταξύ των γαλάζιων στελεχών. Τα στελέχη της κυβέρνησης διαβάζουν ξεψαχνίζουν το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα σελίδα… σελίδα αναζητώντας να βρουν τα τρωτά σημεία του πρώην πρωθυπουργού.

Η επιλογή αυτή δεν είναι τυχαία ούτε φυσικά απορρέει από την περιέργεια των γαλάζιων στελεχών για τα πεπραγμένα του Αλέξη Τσίπρα ή τα μυστικά της δική του Ιθάκη. Αντίθετα αποτελεί μια στρατηγική επιλογή που στόχο έχει την αποδόμηση του πρώην πρωθυπουργού.

Στο Μαξίμου άλλωστε θεωρούν πως στον δρόμο προς τις κάλπες ο Αλέξης Τσίπρας θα αποτελέσει τον βασικό αντίπαλο του Κυριάκου Μητσοτάκη και για αυτό τον λόγο ήδη προετοιμάζονται για την επόμενη μέρα. Το στίγμα το έδωσε ήδη ο Παύλος Μαρινάκης στοχεύοντας ευθέως στον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα. «Όταν είσαι καπετάνιος ενός πλοίου και το ρίχνεις στα βράχια, δεν είναι έντιμο να τα φορτώνεις στον υποπλοίαρχο και τους μούτσους» είπε χαρακτηριστικά προσθέτοντας πως «δεν ζήτησε ούτε μια συγνώμη».

Σύμφωνα με πληροφορίες το Μαξίμου αναμένεται να «ποντάρει» πολλά πάνω στον Τσίπρα με δεδομένο πως ο πρώην πρωθυπουργός αποτελεί γνώριμο αντίπαλο που ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ήδη κερδίσει δυο φορές αλλά και με δεδομένο πως η κυβέρνηση στερείται θετικού αφηγήματος. Με άλλα λόγια, μέσα από την Ιθάκη του Αλέξη Τσίπρα στην κυβέρνηση πιστεύουν πως θα βρουν την δική τους Ιθάκη αφού όπως ανέφερε γαλάζιος βουλευτής «η επίθεση στον αντίπαλο έχει αποδειχτεί για την κυβέρνηση η καλύτερη στρατηγική».

«Το βιβλίο είναι ένα μεγάλο δώρο για εμάς» είπε χαρακτηριστικά κυβερνητικό στέλεχος προσθέτοντας πως «ο Τσίπρας είναι αυτός που οδηγεί την κυβέρνηση να επιστρέψει στην ρητορική του 2015 και του αντί-ΣΥΡΙΖΑ μετώπου». Τα οφέλη που εκτιμούν πως θα έχει η κυβέρνηση από αυτή την επιλογή θα είναι τεράστια.

«Ο κόσμος και μόνο που θυμάται εκείνες τις εποχές και τι πέρασε η χώρα την περίοδο 2015-2019 καταλαβαίνει πως είναι η μόνη λογική επιλογή ο Κυριάκος». Ο τόνος δόθηκε από τις πρώτες πρωινές ώρες όπου ο Άδωνις Γεωργιάδης επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα.

Αφού σχολίασε πως ο πρώην πρωθυπουργός τα βάζει με όλους τους στενούς του συνεργάτες και καυτηριάζει την κακή επιλογή συνεργατών προεξοφλεί πως θα έρθει ένας εμφύλιος στην αριστερά. «Αυτό που έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον πολιτικά είναι πως όλοι αυτοί τους οποίους υβρίζει ή κατηγορεί, προφανώς δεν μπορούνε να πάνε μαζί του στο νέο κόμμα. Αυτό σημαίνει πως ακόμα και όταν ανακοινωθεί το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα, ένα κομμάτι ΣΥΡΙΖΑ ακόμα θα μείνει. Δεν είναι αυτό που λέγαμε πως ο ΣΥΡΙΖΑ τελείωσε. Γιατί όλοι αυτοί που δεν θα μπορούν να πάνε στον Τσίπρα, κάτι θα κάνουν. Και αυτοί που θα μείνουν, κάτι θα τσιμπήσουν όμως. Και επειδή αυτοί θα του έχουν και μίσος, θα μπουν σε μια διαδικασία εμφυλίου μεγάλου. Κοινώς όλοι για τον Μητσοτάκη δουλεύουν. Μια χαρά είναι».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η παρέμβαση της Ντόρας Μπακογιάννη η οποία έκανε μια πρόβλεψη και για το κόμμα Τσίπρα. «Σας διαβεβαιώνω πως το επόμενο κόμμα Τσίπρα θα είναι το πιο αρχηγικό κόμμα που έχει περάσει ποτέ στην Ελλάδα. Θα λέει «εγώ είμαι ο αρχηγός και αν θέλετε να έχετε διαφορετική άποψη, παρακαλώ η πόρτα είναι εκεί». Μην έχετε καμία αμφιβολία για αυτό», σχολίασε χαρακτηριστικά η βουλευτής της ΝΔ.

Όμως από το Μαξίμου εκτιμούν πως τα οφέλη θα είναι πολλαπλά καθώς όπως λένε το βιβλίο Τσίπρα αλλά και η επανεμφάνιση του πρώην πρωθυπουργού θα οδηγήσει και το ΠΑΣΟΚ σε αλλαγή στάσης. «Ο Ανδρουλάκης θα ανταγωνίζεται με τον Τσίπρα για την αξιωματική αντιπολίτευση και ακριβώς για αυτό το λόγο θα αναγκαστεί να επανέλθει σε μια αντι-ΣΥΡΙΖΑ λογική ώστε να διαφοροποιηθεί τόσο από τον Τσίπρα όσο και από τα προσκλητήρια συνεργασίας που θα του γίνονται».