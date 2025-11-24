Αμηχανία στο Μαξίμου για την «Ιθάκη» του Τσίπρα, επιχείρηση απαξίωσης, κουβέντα επί της ουσίας

Χωρίς την παραμικρή λέξη για το ίδιο το περιεχόμενο του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, το μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί να το απαξιώσει, όχι μπαίνοντας στην ουσία όσων καταγράφονται εκεί, αλλά ανασύροντας για άλλη μια φορά, όλο το ξαναζεσταμένο αφήγημα που κάθε φορά επιστρατεύει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, όταν επιτίθεται στην περίοδο διακυβέρνησης του Αλ. Τσίπρα.

Η αμήχανη αυτή κυβερνητική στάση, προκύπτει, όχι μόνο γιατί στο Μαξίμου έχουν αποφασίσει σε αυτή τη φάση να επενδύσουν σε έριδες και κόντρες που εκτιμούν ότι θα αναπτυχθούν, μετά την κυκλοφορία του βιβλίου, στον χώρο της Αριστεράς και να τις αφήσουν να εξελιχθούν, αλλά και γιατί οι ίδιοι φοβούνται ότι αν αναδείξουν το περιεχόμενο του βιβλίου σε δικό τους κεντρικό θέμα, θα αναδείξουν και πάλι τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα σε βασικό τους πολιτικό αντίπαλο, πριν καν εκείνος προχωρήσει σε νέο κόμμα.

Δεν θέλουν δηλαδή να ξανακάνουν αυτό που είχε κάνει στο πρόσφατο παρελθόν ο ίδιος ο Κυρ. Μητσοτάκης, ο οποίος εξαπέλυε ευθείες και σκληρές επιθέσεις σε βάρος του Αλ. Τσίπρα, για να αντιληφθεί εκ των υστέρων ότι αυτό του γυρίζει μπούμερανγκ και να αναδιπλωθεί τελικά στη ΔΕΘ.

Τσιτάτα

Εξ ου και αυτή τη στιγμή στο Μαξίμου περιορίζονται σε μια προσπάθεια απαξίωσης του βιβλίου, μέσω τσιτάτων περί Καρλ Μαρξ και Γκράουτσο Μαρξ και επαναπλασαρίσματος όλου του γνωστού κυβερνητικού αφηγήματος για τα γεγονότα του 2015 και για την περίοδο διακυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα, όπως φάνηκε και από τις απαντήσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Σε αυτό το πλαίσιο ο Παύλος Μαρινάκης, θέλησε να ξεκινήσει τις σχετικές του απαντήσεις, λέγοντας ότι «αν ήταν ο κ. Τσίπρας ενεργός πολιτικά θα του αφιέρωνα Καρλ Μαρξ που έχει πει ότι «η ιστορία επαναλαμβάνεται την πρώτη φορά σαν τραγωδία και τη δεύτερη φορά σαν φάρσα». Αλλά επειδή δεν είναι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον ενεργός πολιτικά, θα τον παραπέμψω σε έναν άλλον Μαρξ, τον Γκράουτσο, ο οποίος είχε πει ότι όταν είχε απαντήσει για ένα βιβλίο, ότι «από τη στιγμή που παρέλαβα το βιβλίο στα χέρια μου δεν έχω σταματήσει να γελάω, ελπίζω κάποια στιγμή να το διαβάσω»».

Αφήγημα

Για να επαναλάβει όλο το γνωστό κυβερνητικό αφήγημα, λέγοντας ότι «δεν είναι αστείο, προφανώς, γιατί οι πολίτες οι οποίοι υπέστησαν τους 30 νέους φόρους δεν γελάνε, οι συνταξιούχοι και όλοι οι υπόλοιποι που στηθήκαν στις ουρές δε γελάμε, η χώρα και οι πολίτες της που φορτωθήκαμε 120 αχρείαστα δις δεν γελάμε και ούτε γελάγαμε τότε, όσοι βίωσαν τις τραγωδίες, όπως π.χ. οι συγγενείς στο Μάτι -και βλέπουμε και κάποιες αναρτήσεις- δε γελάνε καθόλου, και όπως και να έχει αυτή η ιστορία δεν είναι καθόλου αστεία».

Στο ίδιο πλαίσιο επιτέθηκε στον πρώην πρωθυπουργό, τον οποίο κατηγόρησε για «πολύ μεγάλη αλαζονεία», λέγοντας ότι «δεν υπάρχει μια συγγνώμη σε πάνω από 700 λέξεις», ενώ τον κατηγόρησε ακόμα, λέγοντας ότι «όταν είσαι καπετάνιος ενός πλοίου, του οποίου το πλήρωμα επέλεξες εσύ, και το ρίχνεις στα βράχια -και εδώ το πλοίο είναι μια χώρα- δεν είναι και τόσο έντιμο θεωρώ να τα φορτώνεις όλα στον υποπλοίαρχο, στο υπόλοιπο πλήρωμα, στους μούτσους και εσύ να είσαι άμοιρος ευθυνών».

Επιθέσεις

Σε αυτό το πλαίσιο και πάλι, συνέχισε να εξαπολύει επίθεση στον Αλ. Τσίπρα, κάνοντας λόγο για «μαθητευόμενους μάγους», λέγοντας συγκεκριμένα ότι «δεν είμαι βιβλιοκριτικός, να παρατηρήσω ότι το κοινό δείχνει ένα αυξημένο ενδιαφέρον στους μαθητευόμενους μάγους. Υπάρχει όμως μια μεγάλη διαφορά. Στην περίπτωση του Χάρι Πότερ στο Χόγκουαρτς η εκπαίδευση ήταν δωρεάν, εμάς η εκπαίδευση μας στοίχησε τουλάχιστον 120 δις ευρώ».

Για να μιλήσει για άλλη μια φορά, μεταξύ άλλων, για «παραϋπουργεία Δικαιοσύνης» και για «αμετάκλητα καταδικασμένους υπουργούς», υποστηρίζοντας ότι πρέπει «να μην ξεχάσουμε, να θυμίζουμε, να απαντάμε και το δεύτερο είναι να μην έχουμε τόσο χαμηλά τον πήχη», εξακολουθώντας να αποφεύγει να μπει στην ουσία του περιεχομένου του βιβλίου και δείχνοντας έτσι ότι από την κυβέρνηση θα συνεχίσουν να χτυπούν τον πρώην πρωθυπουργό, επαναφέροντας κάθε φορά το δικό τους γνωστό αφήγημα.