Σε ανοδική τροχιά το «κόμμα Τσίπρα» – Ισχυρή διάθεση πολιτικής αλλαγής και ανάγκη δημιουργίας νέων κομμάτων

Στα ραντάρ των δημοσκοπήσεων συνεχίζει να βρίσκεται ο Αλέξης Τσίπρας. Οι έρευνες κοινής γνώμης προσπαθούν να «πιάσουν» τον σφυγμό των πολιτών, ασχέτως αν η ίδρυση κόμματος από το πρώην πρωθυπουργό παραμένει ακόμη απλώς πιθανό σενάριο.

Την επιμονή σε αυτά τα ερωτήματα σχεδόν επιβάλλει άλλωστε η πολιτική ρευστότητα που παρατηρείται, ο μεγάλος αριθμός των αναποφάσιστων και το εξαιρετικά ενδιαφέρον εύρημα όλων σχεδόν των ερευνών κοινής γνώμης ότι οι πολίτες ζητούν μετ’ επιτάσεως πολιτική αλλαγή και μάλιστα μέσω της ίδρυσης νέων κομμάτων αφού τα υπάρχοντα δεν προσφέρουν ασφαλή πολιτική στέγη σε έναν συνεχώς διευρυνόμενο αριθμό πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό και οι τελευταίες μεγάλες δημοσκοπήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας εξετάζουν τον αντίκτυπο στο ενδεχόμενο ενός κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα, μετρώντας προθέσεις και τάσεις του εκλογικού σώματος.

Αντίκτυπος ίδρυσης νέου κόμματος

Το 37% των πολιτών θεωρεί ότι θα ήταν θετική για το πολιτικό μας σύστημα η ίδρυση ενός κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Metron Analysis για λογαριασμό του MEGA.

Ως προς την πιθανότητα υποστήριξης ενός κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα η έρευνα αποτυπώνει ότι ένα 10% θεωρεί πολύ πιθανό να το ψηφίσει και ένα 13% αρκετά πιθανό.

Αυτό δείχνει ότι αυτή τη στιγμή ένα κόμμα που δεν έχει εξαγγελθεί, ούτε έχει διατυπώσει προγραμματικές θέσεις, έχει μια αθροιστική αφετηρία γύρω στο 23% και έναν «σκληρό πυρήνα» στο 10%, δηλαδή μια αφετηρία μάλλον καλύτερη από αυτή των σημερινών κομμάτων της αντιπολίτευσης στα αριστερά του κέντρου.

Ως προς την πολιτική προέλευση των δυνητικών ψηφοφόρων αυτοί κυρίως έρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ, την Πλεύση Ελευθερίας, το ΠΑΣΟΚ και την αδιευκρίνιστη ψήφο.

Στην ίδια δημοσκόπηση, οι πολίτες επιθυμούν πολιτική αλλαγή σε ποσοστό 60% απέναντι στο 39% που επιθυμεί πολιτική σταθερότητα.

Κερδίζει… έδαφος

Σε ένα πολιτικό σκηνικό που μοιάζει με κινούμενη άμμο, η δημοσκόπηση της Pulse για λογαριασμό του ΣΚΑΪ, το «κόμμα Τσίπρα» ανεβάζει ποσοστά σε σύγκριση με την προηγούμενη μέτρηση. Συγκεκριμένα στο ερώτημα πώς θα αντιμετωπίζατε ενδεχόμενο νέο κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα ένα 14% το βλέπει «θετικά». Το ποσοστό αυτό είναι 6% υψηλότερο από τη μέτρηση του Σεπτεμβρίου και 3% πάνω από τη μέτρηση του Οκτωβρίου. Με ενδιαφέρον βλέπει ένα «κόμμα Τσίπρα» το 10% και ουδέτερα το 12%. Αδιάφορα και αρνητικά απαντά το 58%.

Ο Αλέξης Τσίπρας αντλεί δύναμη από τους ψηφοφόρους που δηλώνουν αριστεροί και κεντροαριστεροί και λιγότερα από τους κεντρώους.

Ανάγκη ίδρυσης νέων κομμάτων

Ενισχυτικά ως προς την άποψη που εκφράζεται εντόνως το τελευταίο διάστημα ότι καταγράφεται πολιτική κρίση και κρίση αντιπροσώπευσης λειτουργεί το εύρημα της δημοσκόπησης της MRB για το Open ότι το εντυπωσιακό ποσοστό 68,1% διαπιστώνει ανάγκη ίδρυσης νέων κομμάτων.

Το αίτημα αυτό δε διαπερνά όλους τους πολιτικούς χώρους. Το 43,9% των ψηφοφόρων της ΝΔ θεωρεί ότι υπάρχει ανάγκη νέων κομμάτων, ενώ το 64,7% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ έχουν την ίδια άποψη. Σαρωτικό είναι το αντίστοιχο ποσοστό για τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, με 84,6% και της Ελληνικής Λύσης με 83,9%, ενώ το ΚΚΕ συγκεντρώνει ποσοστό 58,8%.

Σε ότι αφορά το ενδεχόμενο «κόμμα Τσίπρα» το 20,9% δηλώσει πως σίγουρα ή μάλλον θα το ψήφιζε, ποσοστό που έχει ξεχωριστή σημασία δεδομένου ότι μιλάμε για ένα θεωρητικό ενώ στον αντίποδα, το 73,2% θεωρεί ότι μάλλον ή σίγουρα δεν θα το ψήφιζε.

Ερώτημα τέθηκε και για τις εντυπώσεις που έχει προκαλέσει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη» που κυκλοφορεί στις 24 Νοεμβρίου, με κάποια κρίσιμα κεφάλαιά του να έχουν ήδη προδημοσιευθεί. Ποσοστό της τάξης του 26,1% συνολικά κρίνει ότι όσα έχει ακούσει για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα λειτουργεί θετικά για τον πρώην πρωθυπουργό ενώ το 44,2% κρίνει το αντίθετο, συνολικά.