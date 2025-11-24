Το πολυσυζητημένο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη» βρίσκεται στα βιβλιοπωλεία και τα όσα γράφει ήδη προκαλούν αναταράξεις στο πολιτικό σύστημα. Οι αντιδράσεις, όπως ήταν αναμενόμενο, έχουν πάρει μορφή «καταιγίδας» και προέρχονται από όλες τις πολιτικές πτέρυγες.

Από την αμηχανία του Μαξίμου μέχρι τα στελέχη του ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ που ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρει αρνητικά στο βιβλίο του, η «μέρα ένα» της επίσημης κυκλοφορίας ταράζει τα νερά.

Το ταξίδι της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα ξεκίνησε και επίσημα μέσω της διάθεσης του βιβλίου

Ο πρώην πρωθυπουργός καταθέτει τη δική του αποτίμηση για τη διαδρομή του, τις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές, την εμπειρία του ΣΥΡΙΖΑ, τους συνεργάτες του, τους πολιτικούς αντιπάλους του, τις απόψεις του για την Αριστερά αλλά και και την διάχυση του μηνύματος που θέλει να περάσει μέσα από αυτό όσο το δυνατό πλατύτερα στην κοινωνία.

Στις 700 και πλέον σελίδες λέει τη δική του αλήθεια και δεν φοβάται να κατονομάσει πρόσωπα και καταστάσεις προκαλώντας «τσουνάμι» αντιδράσεων.

Η αμηχανία στην κυβέρνηση για την «Ιθάκη» του Αλ. Τσίπρα

Χωρίς την παραμικρή λέξη για το ίδιο το περιεχόμενο του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, το μέγαρο Μαξίμου, όπως έγραψε το in, επιχειρεί να το απαξιώσει, όχι μπαίνοντας στην ουσία όσων καταγράφονται εκεί, αλλά ανασύροντας για άλλη μια φορά, όλο το ξαναζεσταμένο αφήγημα που κάθε φορά επιστρατεύει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, όταν επιτίθεται στην περίοδο διακυβέρνησης του πρώην πρωθυπουργού.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, με τσιτάτα τύπου «αν ήταν ο κ. Τσίπρας ενεργός πολιτικά θα του αφιέρωνα Καρλ Μαρξ(…)» επιτέθηκε στον πρώην πρωθυπουργό, τον οποίο κατηγόρησε για «πολύ μεγάλη αλαζονεία».

Με μια αναδημοσίευση από την «Ομάδα Αλήθειας» ο Άδωνις Γεωργιάδης άφησε το αποτύπωμά του.

Κουβέντα από το επίσημο ΠΑΣΟΚ – Η παρέμβαση Όθωνα για την αναφορά στη Γεννηματά

Από το ΠΑΣΟΚ, επίσημα, δεν έχει υπάρξει καμία απολύτως αντίδραση παρά μόνο μεμονωμένα σχόλια που εκφράζουν προφανώς προσωπικές απόψεις. Η αναφορά στο βιβλίο στην εκλιπούσα Φώφη Γεννηματά προκάλεσε την αντίδραση του διευθυντή του γραφείου της πρώην προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Ο Μανώλης Όθωνας έσπευσε να διαψεύσεις τις δύο αναφορές που κάνει ο πρώην πρωθυπουργός στη Φ. Γεννηματά.

«Στο βιβλίο του ο κ. Αλέξης Τσίπρας αναφέρεται σε έναν διάλογο που είχε με την Φώφη Γεννηματά το βράδυ των εκλογών του Σεπτεμβρίου του 2015, όταν εκείνη του τηλεφώνησε για να τον συγχαρεί. Σε αυτήν την επικοινωνία που έγινε -ενώ είχε προηγηθεί το σφιχταγκάλιασμά του με τον Πάνο Καμμένο στα Προπύλαια – τάχα διερεύνησε το ενδεχόμενο κυβερνητικής συνεργασίας και εκείνη την αρνήθηκε επειδή δεν επιθυμούσε να συμμετάσχει σε μια κυβέρνηση με τους ΑΝΕΛ. Ο ισχυρισμός αυτός δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Στο τυπικό τηλέφωνο των συγχαρητηρίων της Φώφης στον κ. Τσίπρα, για κακή τύχη του rebranding, ήμουν εκεί. Καμία τέτοια νύξη δεν υπήρξε».

Επίσης, ο Μ. Όθωνας αναφέρει ότι «ισχυρίζεται ο κ. Τσίπρας ότι στο περιθώριο μιας συνάντησης στο Μέγαρο Μαξίμου, είπε στην Φώφη τον σχεδιασμό για την αλλαγή του εκλογικού νόμου και εκείνη δεν ήταν αρνητική, αλλά μετά άλλαξε γνώμη -αναίτια και χωρίς εξήγηση. Ούτε αυτό σύμφωνα με την γνώση που εκ του ρόλου μου τότε είχα, είναι αλήθεια. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά την εκδοχή του, ούτε αυτή την πρόταση ο κ. Τσίπρας την διατύπωσε ποτέ θεσμικά στον δημόσιο λόγο του. Αλλά τάχα μου στο περιθώριο και, παρεμπιπτόντως, σε μια συνάντηση για άλλο θέμα. Έτσι βέβαια, μπορεί σήμερα να ισχυρίζεται εκ των υστέρων ό,τι τον βολεύει. Αντίθετα το ΠΑΣΟΚ τότε κατέθεσε πρόταση αναλογικού εκλογικού νόμου, θεσμικά, δημόσια, στη Βουλή και όχι στο παρασκήνιο. Εκείνος είχε κλειστά αυτιά και μάτια».

«Στο βιβλίο του ο κ. Τσίπρας, με όρους κυρίως πολιτικού κουτσομπολιού επιχειρεί να δικαιωθεί…»

«Δυστυχώς, σήμερα μονοπωλούν τη δημόσια συζήτηση βιβλία πολιτικών, όπως είναι και το βιβλίο του κ. Τσίπρα, που με όρους κυρίως πολιτικού κουτσομπολιού, επιχειρεί, όχι μόνο να δικαιωθεί και να δικαιώσει τις αντιλαϊκές επιλογές του ως κυβέρνηση και ως αντιπολίτευση, αλλά κυρίως να κάνει μια δήλωση νομιμοφροσύνης στο σύστημα, έτσι ώστε το τελευταίο να τον ξαναεμπιστευτεί στο πλαίσιο των διεργασιών ανασύνθεσης που γίνονται», σχολίασε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

«Δεν θα είχε καμία μεγάλη σημασία να ασχοληθούμε με τα όσα γράφει, αν δεν υπήρχαν στο βιβλίο του αναφορές για τη στάση που κράτησε το ΚΚΕ απέναντί του, το οποίο αποκάλυπτε ότι ο κ. Τσίπρας υπηρέτησε με μεγάλη συνέπεια το σύστημα και μάλιστα σε μια δύσκολη γι αυτό περίοδο, όπως ήταν αυτή της κρίσης, καλλιεργώντας αυταπάτες ότι μια κυβέρνηση στο έδαφος του καπιταλισμού μπορεί δήθεν να ανακουφίσει τον λαό», προσθέτει μεταξύ άλλων.

Τα σκληρά λόγια της Κωνσταντοπούλου

Η σφοδρότερη αντίδραση προκύπτει από τη πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Με ιδιαίτερα σκληρούς χαρακτηρισμούς, από το βήμα της Βουλής, εξαπέλυσε σφοδρή προσωπική επίθεση κατά του πρώην πρωθυπουργού, χαρακτηρίζοντάς τον «προδότη» και δηλώνοντας περήφανη που τον εμπόδισε στα «προδοτικά του σχέδια».

«Κυκλοφόρησε σήμερα ένα βιβλίο ενός πρωθυπουργού που πρόδωσε την πιο ιερή λαϊκή εντολή και ετυμηγορία, την εντολή του δημοψηφίσματος», είπε, προσθέτοντας: «Η προδοσία έχει πολλές μορφές. Χαίρομαι ιδιαίτερα και αισθάνομαι μεγάλη τιμή που ένας προδότης καταγράφει ότι τον δυσκόλεψα στην προδοσία του».

Η επιβεβαίωση στα γραφόμενα Τσίπρα από τον Χαρίτση

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, αναφερόμενος στις κρίσιμες πολιτικές διεργασίες που ακολούθησαν τις επαναληπτικές εκλογές του 2023, επιβεβαίωσε δημόσια τις αναφορές του Αλέξη Τσίπρα στο βιβλίο «Ιθάκη».

Σε ραδιοφωνική του συνέντευξη (Real fm) ξεκαθάρισε, μεταξύ άλλων, ότι πράγματι είχε δεχθεί πρόταση να διαδεχθεί τον πρώην πρωθυπουργό στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, περιγράφοντας το κλίμα εκείνων των ημερών και τους λόγους που τον οδήγησαν να αρνηθεί.

Στα «κάγκελα» ο Κασσελάκης

Τα «βέλη» κατά του Αλέξη Τσίπρα με αφορμή όσα αναφέρει για τον ίδιο, ο πρώην πρωθυπουργός στο βιβλίο του, εξαπολύει ο Στέφανος Κασσελάκης.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Stefanos Kasselakis (@skasselakis)

Σε βίντεο που ανέβασε στον λογαριασμό του στο Instagram και φορώντας μπλουζάκι με την επιγραφή «Equality» («Ισότητα»), ο επικεφαλής του «Κινήματος Δημοκρατίας», πιστεύει ότι η «Ιθάκη» την οποία αποκαλεί «ένα αυτοαναφορικό πόνημα – πλυντήριο», θα «καταλήξει να είναι Τιτανικός για το πανάκριβο rebranding» του Αλέξη Τσίπρα.

Κατηγορεί τον πρώην πρωθυπουργό ότι προσπάθησε να τον «ρίξει» από τον ΣΥΡΙΖΑ, «οργανώνοντας δύο φορές την επιχείρηση ανατροπής του νόμιμα εκλεγμένου αρχηγού».

«Την πρώτη στο συνέδριο του Φεβρουαρίου απέτυχε. Τη δεύτερη στο “μπουζουξίδικο” τα κατάφερε», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ακόμα τον κατηγορεί για «κρεσέντο ομοφοβικού κουτσομπολιού» σχετικά με τα όσα ειπώθηκαν μεταξύ του συζύγου του Τάιλερ Μακμπέθ και της Μπέττυς Μπαζιάνα, σημειώνοντας μάλιστα ότι τα «αγγλικά της συντρόφου του Αλέξη Τσίπρα είναι λίγο χειρότερα» από αυτά του πρώην πρωθυπουργού.

«Ο Αλέξης υποστηρίζει πως ο σύζυγός μου, Τάιλερ, ρώτησε τη σύζυγό του, Μπέττυ, πώς θα πρέπει να μεγαλώσει τα παιδιά μας στου Μαξίμου. Προφανώς, τα αγγλικά της Μπέττυς είναι λίγο χειρότερα από αυτά του Αλέξη, καθώς δεν κατάλαβε πως ο Τάιλερ τη ρωτούσε πώς ήταν να μεγαλώνουν τα δικά τους παιδιά, όταν εκείνοι ήταν στο Μαξίμου», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Κασσελάκης.

«Συντροφικά μαχαιρώματα»

Στο στόχαστρο του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλου Πολάκη, βρέθηκε ο Αλέξης Τσίπρας με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου, στο οποίο ο πρώην πρωθυπουργός ασκεί έντονη κριτική στη στάση του πρώην υπουργού.

Σε ανάρτησή του κάνει λόγο για «ψέματα» και «ανακρίβειες» και υπερασπίζεται ανεπιφύλακτα την ανάρτηση που έκανε τον Φεβρουάριο του 2023 που στάθηκε η αιτία για την προσωρινή απομάκρυνσή του.

Την άποψη ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν αντιμετωπίζει με θαρραλέο τρόπο το ζήτημα των αιτίων της «εκλογικής συντριβής» του ΣΥΡΙΖΑ το 2023, εξέφρασε προκαταβολικά, χωρίς να έχει διαβάσει την «Ιθάκη», ο πρώην υπουργός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, Πάνος Σκουρλέτης, βασισμένος, όπως ο ίδιος είπε, στα αποσπάσματα του βιβλίου, που έχουν δει το φως της δημοσιότητας.

Σε άλλο μήκος κύματος

Σε εντελώς διαφορετικό μήκος κύματος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς. «O Τσίπρας έχει διαμορφώσει ένα πολιτικό γεγονός δεν είναι απλώς ένα βιβλίο, είναι η υποχρέωση ενός πρωθυπουργού να καταγράψει αυτό που έζησε. Το μείζον ζήτημα που πυροδοτεί εκ νέου τον πολιτικό διάλογο είναι η σαφήνεια με την οποία τοποθετείται στο ζήτημα της διαπραγμάτευσης, της εκλογικής μας νίκης, του δημοψηφίσματος και της δεύτερης εκλογικής νίκης. Διάβασα τα σημαντικά κομμάτια», είπε σε τηλεοπτική του συνέντευξη (OPEN).

Παράλληλα μίλησε για την αναφορά περί «απαράδεκτης επιπολαιότητας» που κάνει προς το πρόσωπό του ο πρώην πρωθυπουργός σχετικά με την υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών.

Ο Νίκος Παππάς απάντησε: «Αυτό είναι μία φράση που ακουμπά την περίοδο μετά το Ειδικό Δικαστήριο για το αν θα είμαι στα ψηφοδέλτια ή όχι. Η ιστορία έδειξε ότι συμμετείχα στα ψηφοδέλτια και απεφάνθη ο λαός». Και συνέχισε: «Δεν είμαστε ίδιοι και ως πρόσωπα αυτοί που ήμασταν το 2015 και εγώ έχω δείξει περισσότερο πάθος και πήρα αποφάσεις περισσότερο με τη θέληση και τη βούληση υποτιμώντας τους συσχετισμούς. Κάποια πράγματα ίσως να τα κάναμε διαφορετικά, κάναμε κεντρικές επιλογές με τις οποίες έχουμε δικαιωθεί από την ιστορία».

Ο Γιώργος Κατρούγκαλος αναφέρθηκε στο απόσπασμα που ο Σταύρος Θεοδωράκης φτάνει στην Κουμουνδούρου, πριν τον σχηματισμό της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ -ΑΝ.ΕΛΛ., εκεί που στις σκάλες συνάντησε τον Παν. Λαφαζάνη.

Όπως είπε (ACTION24) ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ «πρώτα πρώτα υπήρχε η αναγκαιότητα να γίνει μια συμμαχική κυβέρνηση. Δεύτερον, ακόμα κι αν δεν γινόταν το ατύχημα στη σκάλα, έχω πολλές αμφιβολίες αν ο κ. Θεοδωράκης θα δεχόταν να μπει σε μια κυβέρνηση με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ. Θυμάστε ότι εκείνη την εποχή ανήκε σε αυτό που λέμε εμείς που είμαστε κριτικοί σε αυτό το ρεύμα, στους λεγόμενους ακροκεντρώους».

Όπως επισήμανε, εκείνη την εποχή η συνεργασία με το κόμμα του Πάνου Καμμένου «ήταν μονόδρομος».

Ο Πάνος Καμμένος

«Το κλειδί για το 2015 είναι το τηλεφώνημα με τον πρόεδρο Ομπάμα από τις Βρυξέλλες…» έγραψε ο Πάνος Καμμένος σε ανάρτησή του με φωτογραφία ένα ζευγάρι κόκκινα γυαλιά και την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα.

Το κλειδί για το 2015 είναι το τηλεφώνημα με τον Πρόεδρο Ομπάμα από τις Βρυξέλλες….. pic.twitter.com/bqwJ7JklDY — Panos Kammenos (@PanosKammenos) November 24, 2025

Το ραντεβού με τον Σταύρο Θεοδωράκη

Στη συνάντηση που είχε με τον Αλέξη Τσίπρα αμέσως μετά τη νίκη του στις βουλευτικές εκλογές του 2015, αναφέρθηκε (Alpha) ο Σταύρος Θεοδωράκης. Ανέφερε ότι όσα περιγράφει ο Αλέξης Τσίπρας για την συνάντησή τους δεν αποτυπώνουν πλήρως την πραγματικότητα και χαρακτήρισε το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού «μυθιστόρημα».

Για τη συνάντηση που είχε στην Κουμουνδούρου με τον πρώην πρωθυπουργό και την στιχομυθία με τον Παναγιώτη Λαφαζάνη είπε πως δεν ειπώθηκε η περιβόητη φράση «Σταύρο, σε πρόλαβε άλλος».

«Δεν είναι ακριβώς έτσι» σχολίασε ο Σταύρος Θεοδωράκης και τόνισε πως παρότι ήταν προγραμματισμένο να συναντηθεί πρώτος με τον Αλέξη Τσίπρα μετά το αποτέλεσμα των εκλογών, η γραμματέας του πρώην πρωθυπουργού ανέβαλε εσκεμμένα το ραντεβού των δύο ανδρών και το μετέθεσε για μιάμιση ώρα αργότερα και «έτσι έγινε η συγκυβέρνηση με τον Καμμένο».