«Το λιγουρεύεσαι;»: Η αφιέρωση Τσίπρα στον Γεωργιάδη για την Ιθάκη
Με μια ανάρτηση γεμάτη χιούμορ απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας, στα σχόλια του Άδωνι Γεωργιάδη για την «Ιθάκη»
Με χιούμορ, επέλεξε να απαντήσει στα σχόλια του Άδωνι Γεωργιάδη, για την «Ιθάκη», ο Αλέξης Τσίπρας.
Σε βίντεο που ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο κ. Τσίπρας, εμφανίζεται να γράφει μια αφιέρωση στο βιβλίο του για τον υπουργό Υγείας: «Στον Άδωνι, με βαθύτατες ευχαριστίες για τη δωρεάν διαφήμιση» αναφέρει.
Ο Τσίπρας στο βίντεο χρησιμοποιεί τη γνωστή φράση που έλεγε ο κ. Γεωργιάδης την εποχή που πουλούσε βιβλία από μικρά τηλεοπτικά δίκτυα: «Το λιγουρεύεσαι;»
Σε εμβόλιμα πλάνα εμφανίζεται, ο κ. Γεωργιάδης να λέει: «Ο κύριος Τσίπρας τηλεβιβλιοπώλη με ανέβαζε, τηλεβιβλιοπώλη με κατέβαζε. Σε λίγο θα πει και “τα λιγουρεύεστε”».
Κάτι που κάνει ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος εμφανίζεται στο τέλος του βίντεο να κρατά ένα αντίτυπο της «Ιθάκης» και να ρωτά «Το λιγουρεύεσαι εσύ, έτσι;».
Δείτε την χιουμοριστική ανάρτηση Τσίπρα
