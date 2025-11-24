Τσίπρας – «Ιθάκη»: «Δεν φύτεψα τον Κασσελάκη» – Η απελπισία της βάσης και ο «τιμωρός με το αγγελικό πρόσωπο»

Ένας από τους βασικούς μύθους που έκρινε ότι πρέπει να γκρεμίσει ο Αλέξης Τσίπρας με το βιβλίο του είναι ότι προώθησε την υποψηφιότητα του Στέφανου Κασσελάκη για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, μύθος που καλλιεργήθηκε συστηματικά στην κοινή γνώμη και μάλιστα εν ριπή οφθαλμού.

Η πρώτη εντύπωση

Ο Κασσελάκης ζητούσε επίμονα από τον διευθυντή του γραφείου του Αλέξη Τσίπρα να τον συναντήσει και έτσι με την επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού από το οικογενειακό road trip στις ΗΠΑ έγινε και η συνάντηση για να του ανακοινώσει την υποψηφιότητά του.

«Ο ίδιος όμως ήταν απολύτως βέβαιος ότι θα εκλεγεί. Μου φάνηκε υπερφίαλος. Είχε τη βεβαιότητα όχι μόνο ότι θα εκλεγεί πρόεδρος στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ότι σύντομα θα εκλεγεί και πρωθυπουργός».

Όταν έφυγαν, η Μπέττυ γυρίζει και μου λέει:

«Αυτός θα τα φάει τα μούτρα του».

«Γιατί το λες;»

«Δεν άκουσες τι με ρώτησε; Σκοπεύουν να αποκτήσουν παιδιά και η αγωνία του είναι πώς θα τα μεγαλώσουν στο Μαξίμου».

«Και τι του απάντησες;»

«Αγάπη να υπάρχει και όλα γίνονται. Τι να του απαντήσω;»

Τελικά έπεσα έξω στην εκτίμησή μου. Ο Κασσελάκης εξελέγη.

Ή μάλλον οι άλλοι υποψήφιοι, και κυρίως η Αχτσιόγλου, κατάφεραν να χάσουν από τον Κασσελάκη. Και το «ξύλο» δεν το έφαγε τελικά αυτός. Άρχισε να το τρώει ο ΣΥΡΙΖΑ από την επόμενη μέρα της εκλογής» εξιστορεί ο κ. Τσίπρας.

«Ο Τσίπρας με φύτεψε»

Ο Αλέξης Τσίπρας δείχνει ότι αντιλήφθηκε εγκαίρως την τακτική του κ. Κασσελάκη να εργαλειοποιήσει στο έπακρο το όνομά του με τον μεν Κασσελάκη να κλίνει το όνομά του, όπως γράφει, σε όλες τις πτώσεις, και τους συντρόφους του να παίρνουν αποστάσεις από εκείνον.

Το αποκορύφωμα ήταν η δήλωσή του «ο Τσίπρας με φύτεψε» και κάπως η υποψηφιότητά του έγινε τσουνάμι με τους πρώην συντρόφους να θυμούνται αργά πια να υπερασπιστούν το έργο του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.

Ενώ δηλαδή, όπως γράφει, η κα Αχτσιόγλου είχε μαζί της την πλειονότητα των στελεχών ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ ήταν «απογοητευμένος από την ήττα και την παραίτησή μου, έψαχνε να βρει τον τρόπο να τιμωρήσει αυτόν τον μηχανισμό. Και ο Κασσελάκης αποδείχτηκε ο κατάλληλος τιμωρός με το αγγελικό πρόσωπο»… Κάπως έτσι και η βάση του ΣΥΡΙΖΑ, στην απελπισία της, εξέλεξε τον Στέφανο».

Κωμωδία

Στη συνέχεια ο κατά τον Αλέξη Τσίπρα «απολύτως ανάρμοστος για το κόμμα του» εξελίχθηκε σε πραγματική κωμωδία και μάλιστα ιταλική.

Συγκεκριμένα ο κ. Τσίπρας παρομοίασε την κατάσταση με ένα remake του «Viva la liberta» που ο πρόεδρος ενός κεντροαριστερού κόμματος της Ιταλίας εξαφανίζεται λόγω κατάθλιψης και στη θέση του ένας συνεργάτης του ανακαλύπτει και στην απελπισία του βάζει τον δίδυμο αδερφό να προσποιηθεί τον ηγέτη του κόμματος.

Ο κ. Κασσελάκης έκανε ό,τι μπορούσε για να ρίξει λάδι στη φωτιά με τον κ. Τσίπρα ορκισμένο στη σιωπή του και στην απόφασή του να μην μιλήσει και να μην εμπλακεί με τα κομματικά.

Η προειδοποίηση

Ακολούθησε η αιφνιδιαστική του πρόταση για δημοψήφισμα για αλλαγή μέχρι και ονόματος του ΣΥΡΙΖΑ και η απαίτησή του από την Πολιτική Γραμματεία να δεσμευτεί ότι θα παραμείνει πρόεδρος μέχρι τις εκλογές του 2027.

Οι φήμες και οι θεωρίες συνωμοσίας ωστόσο είχαν γιγαντωθεί για τις σχέσεις Τσίπρα – Κασσελάκη αλλά πλέον είχε έρθει η ώρα να παρέμβει με την περίφημη επιστολή του στο Συνέριο για επιστροφή του ΣΥΡΙΖΑ στη σοβαρότητα με τις αναφορές του πρώην προέδρου στην ιδιοτέλεια και τον ναρκισσισμό.

«Παρέμεινα αμέτοχος στις εκλογές και σωστά. Σιώπησα στις κρίσιμες συνεδριάσεις, ακόμα και στη διάσπαση. Δεν πήρα θέση σε όλα όσα εξελίσσονταν στο εσωκομματικό πεδίο. Αν έμενα σιωπηλός και στο Συνέδριο, θα σήμαινε όχι ότι σωπαίνω από διακριτικότητα, αλλά ότι αποδέχομαι όλα όσα κάνει και πρεσβεύει ο νέος Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ».

Η πρότασή του για προσφυγή εκ νέου στις κάλπες ο κ. Τσίπρας γράφει ότι δεν περίμενε να εισακουστεί τότε αλλά ήταν η ύστατη πρόσπαθειά του να κάνει το χρέος του «απέναντι στο κόμμα που δημιούργησα, μεγάλωσα, πόνεσα και τώρα πια δεν μπορούσα να αναγνωρίσω».

«Αποχαιρέτα την Αλεξάνδρεια»

Τότε επήλθε και το οριστικό τέλος της ψυχικής του σχέσης με τον ΣΥΡΙΖΑ με τους πρώην συντρόφους του και συγκεκριμένα τον νυν πρόεδρο του κόμματος Σωκράτη Φάμελλο, τον Νίκο Παππά και τον Παύλο Πολάκη να βάζουν πλάτη στον κ. Κασσελάκη και με ένα τέχνασμα στο Συνέδριο να θέτουν πρώτα τη δική τους πρόταση σε ψηφοφορία στο Συνέδριο δια βοής, ενός σώματος που βρισκόταν σε έξαλλη κατάσταση που δεν θύμιζε σε τίποτα τον κόσμο της Αριστεράς και που αποδοκίμαζε ακόμη και τον ίδιο τον ιδρυτή του.

«Αλλά πια ήξερα ότι είχα αποχαιρετήσει την Αλεξάνδρεια. Τουλάχιστον είχα προειδοποιήσει έγκαιρα για ό,τι έρχεται και πήρα εξίσου έγκαιρα τις κατάλληλες ψυχικές αποστάσεις».