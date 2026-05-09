Η πρόταση του Γιώργου Αυτιά για τα «ειδικά χωριά ΑΜΕΑ» έρχεται από το σκοτεινό παρελθόν
Πολιτική Γραμματεία 09 Μαΐου 2026, 13:01

Η πρόταση του Γιώργου Αυτιά για τα «ειδικά χωριά ΑΜΕΑ» έρχεται από το σκοτεινό παρελθόν

Τα ανάπηρα παιδιά έχουν ανάγκη από «ειδικά χωριά» ή από ενσωμάτωση;

Ολγα Στέφου
Μία πρόταση του ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργου Αυτιά, έφερε αντιδράσεις από -σχεδόν- όλον τον προοδευτικό χώρο. Πρόκειται για ερώτηση που κατέθεσε ο ευρωβουλευτής με σκοπό τη χρηματοδότηση και τη δημιουργία «προτύπων κοινοτήτων παιδιών και γονέων ΑΜΕΑ».  Κοινότητες όπου τα παιδιά ΑμεΑ (άτομα με αναπηρία, δηλαδή) θα μπορούν να ζουν μαζί με τους γονείς τους, σε περίκλειστες κοινότητες και μακριά από την… κακία του κόσμου (sic).

Η πρόταση παρουσιάζεται ως κοινωνική πολιτική και συνδέεται με αίτημα της ΜΚΟ «4ΑΜΕΑ» και με το λεγόμενο «Second Family Village», που δημόσια προβάλλεται από τους Τάσο Μητρόπουλο και Νένα Χρονοπούλου. Το Second Famiy Village είναι ένα έργο – μακέτα. Πρόκειται για έναν χώρο 25 στρεμμάτων, όπου φιλοδοξείται να χτιστεί μια περίκλειστη κοινότητα με γονείς και παιδιά ΑμεΑ, ώστε να παιδιά να μπορούν να συνεχίσουν να διαμένουν, όταν οι γονείς έχουν πια πεθάνει. Σχεδιάζεται, μάλιστα, να περιλαμβάνει σπίτια ανά… κατηγορία αναπηρίας.

Ακούγεται καλή ιδέα;  Ίσως, αν δεν είσαι ανάπηρος ή ανάπηρη. Και πρέπει να θυμόμαστε πως οι γονείς τον παιδιών με αναπηρία, πολύ συχνά δεν είναι και οι ίδιοι ανάπηρα άτομα.

Γιατί όχι;

Η αναπηρία δεν είναι κοινωνικό πρόβλημα. Δεν είναι καν πρόβλημα. Γίνεται πρόβλημα, επειδή δεν υπάρχουν κοινωνικές δομές υποστήριξης, επειδή η κοινωνία είναι βαθιά φοβική και μισαναπηρική και επειδή τα ανάπηρα άτομα θεωρούνται ανίκανα να συνυπάρχουν με τον μη ανάπηρο πληθυσμό.

Όμως, η σύγχρονη και προοδευτική προσέγγιση της αναπηρίας ξεφεύγει από τα στερεότυπα που κυριαρχούσαν πριν έναν αιώνα: σε μία κοινωνία, πρέπει να μπορούν να υπάρχουν ισότιμα όλα τα μέλη της. Από το σχολείο μέχρι την τρίτη ηλικία. Από την ημέρα της γέννησης, ως την ημέρα του θανάτου.

Δηλαδή «δημόσια εγγυημένη προσωπική βοήθεια, προσβάσιμη κατοικία μέσα στην κοινότητα, σταθερές υπηρεσίες υποστήριξης στη γειτονιά, ενταξιακή εκπαίδευση, εργασία με δικαιώματα όπου είναι εφικτή και επιθυμητή, δημόσιες μεταφορές, υγεία, πολιτισμό και κοινωνικές σχέσεις χωρίς ιδρυματικούς όρους. Η λύση δεν είναι να φτιάξουμε μια παράλληλη ζωή για τους ανάπηρους, αλλά να αλλάξει η κοινωνία που τους αποκλείει», όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η αναπηρική οργάνωση οργάνωση «Μηδενική Ανοχή».

Οι περίκλειστες κοινωνίες δεν είναι εγγύηση ισότητας, αλλά έλλειψη επιλογής. Γκετοποίηση, κοινώς. Γιατί το να μην βλέπουμε τα ανάπηρα άτομα δεν θα αλλάξει τα κοινωνικά στερεότυπα, αλλά μας λέει κάτι πολύ απλό: αυτοί είναι το πρόβλημα, εμείς θα φτιάξουμε μικρά χαλιά και θα τους κρύψουμε από κάτω.

Πρόσφατα η Κομισιόν ανακοίνωνε την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα Δικαιώματα των Αναπήρων έως το 2030. Εκεί δηλώνει ρητά ότι στόχος είναι η πλήρης συμμετοχή των αναπήρων στην κοινωνία, η ανεξάρτητη διαβίωση, η αποϊδρυματοποίηση και η αυτοδιάθεση, με τη δημιουργία και τη βοήθεια της «EU Alliance for Independent Living».

Από την άλλη, η πρόταση που κατέθεσε ο Γιώργος Αυτιάς και υπάρχει επίσημα στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, παραβιάζει τα άρθρα 17, 19 και 23 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Αναπήρων του ΟΗΕ.

Το άγχος των γονέων

«Τι θα γίνει το παιδί μου αν εγώ πεθάνω» είναι ένα λογικό άγχος που έχουν οι γονείς τον ανάπηρων παιδιών. Το κοινωνικό παράδειγμα είναι τραυματικό. Από τα κολαστήρια, όπως είναι αυτό στα Λεχαινά, ως τη σοβαρή, την τεράστια έλλειψη κοινωνικού κράτους το άγχος είναι λογικό. Τα ανάπηρα παιδιά δεν λαμβάνουν σωστή εκπαίδευση, δεν έχουν καμία οικονομική βοήθεια, δεν έχουν καν πρόσβαση σε όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους.

Εν ολίγοις, στο συγκεκριμένο κοινωνικό πλαίσιο οι επιλογές φαίνεται να είναι δύο: ή τα ιδρύματα, ή η αιώνια φροντίδα από την ή τον γονέα. Αλλά αυτό δεν βοηθάει καθόλου τα παιδιά.

Σύμφωνα με σύγχρονες έρευνες που διενεργήθηκαν το διάστημα 2024-2026, ενώ η αυτοπεποίθηση, η εκμάθηση και η ικανότητα αυτοσυνηγορίας  είναι οι καλύτεροι προγνωστικοί παράγοντες επιτυχίας σε παιδιά και νεαρούς ενήλικες με αναπηρία, η γονεϊκή υπερπροστασία υπονομεύει κάθε προσπάθεια και δεξιότητά τους. Μάλιστα, η υπερπροστασία συνδέεται με αυξημένα επίπεδα κατάθλιψης και άγχους στα ανάπηρα παιδιά (National Institute of Health) και ενισχύει την αίσθηση ανικανότητας. Που αποκαλείται «μαθημένη ανημποριά».

Σύμφωνα με το ScienceDirect, η υπερπροστασία συνδέεται και με χαμηλότερες επιδόσεις στην επικοινωνία και την προσωπική – κοινωνική ανάπτυξη, ειδικά σε παιδιά με χρόνιες βλάβες λόγω φυσικών παθήσεων.

Αυτό το γυάλινο κλουβί επηρεάζει και τους ίδιους τους γονείς, που παρατηρείται συχνά να παραμελούν τον εαυτό τους, την υγεία τους και να αναπτύσσουν υψηλά επίπεδα στρες.

Κάτι που συχνά δεν μπορούν να αντιληφθούν οι γονείς, είναι πως τα ανάπηρα παιδιά μπορούν να υπάρξουν -και μάλιστα με επιτυχία- εκτός του γονεϊκού πλαισίου. Αλλά για να γίνει αυτό, χρειάζεται εκπαίδευση και οικονομική στήριξη από το ίδιο το κράτος. Όπως, επίσης, η δημιουργία μίας προσβάσιμης προς όλους κοινωνίας και όχι μικρών περίκλειστων κοινοτήτων.

Οι αντιδράσεις

Οι αντιδράσεις ήταν άμεσες και πολύ έντονες. τόσο από αναπηρικούς φορείς, όσο και από πολιτικά κόμματα. Η «Μηδενική Ανοχή» έγραψαν σε ανακοίνωσή τους πως «τα όμορφα ‘ειδικά χωριά’ όμορφα καίγονται» και σημείωσε το εξής:

«η αντικατάσταση της οικογενειακής εξάρτησης από ένα ιδρυματικό πλαίσιο δεν επιλύει το πρόβλημα, αλλά το μετατοπίζει. Η μεταφορά των αναπήρων από την οικογενειακή κηδεμονία σε ένα ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενο γκέτο διαιωνίζει τον κύκλο της εξάρτησης των αναπήρων από την αντοχή των γονιών τους.

Η απάντηση, από τη σκοπιά του κοινωνικού μοντέλου για την αναπηρία, δεν είναι να μετακινηθούν οι ανάπηροι σε «ειδικά χωριά», αλλά να αρθούν τα εμπόδια που τους αποκλείουν από την κοινωνία.

Αυτό σημαίνει δημόσια εγγυημένη προσωπική βοήθεια, προσβάσιμη κατοικία μέσα στην κοινότητα, σταθερές υπηρεσίες υποστήριξης στη γειτονιά, ενταξιακή εκπαίδευση, εργασία με δικαιώματα όπου είναι εφικτή και επιθυμητή, δημόσιες μεταφορές, υγεία, πολιτισμό και κοινωνικές σχέσεις χωρίς ιδρυματικούς όρους». 

Έντονη ήταν και η αντίδραση της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία ΕΣΑμεΑ , που χαρακτήρισαν απαράδεκτη την πρόταση του Γιώργου Αυτιά και ως «νέες Σπιναλόγκες» τα χωριά ΑμεΑ και σημείωσε: «πρόκειται για μια αντίληψη διαχωρισμού και κοινωνικής απομόνωσης, που αντιμετωπίζει τα άτομα με αναπηρία ως ανθρώπους που πρέπει να ζουν σε «ειδικούς χώρους», μακριά από τον κοινωνικό ιστό.

Οι απόψεις αυτές είναι αναχρονιστικές και επικίνδυνες και εκθέτουν συνολικά τη Νέα Δημοκρατία και τον κ. Μητσοτάκη, που οφείλει να τοποθετηθεί ξεκάθαρα, ή θα αποδοκιμάσει τις απόψεις του και θα τον αποπέμψει ή θα αποδείξει ότι ο ακροδεξιός του κατήφορος δεν έχει πάτο και φτάνει στα όρια της ευγονικής ναζιστικής ιδεολογίας.

Δεν θα επιτρέψουμε να επιστρέψουν αντιλήψεις που αντιμετωπίζουν τους ανθρώπους με αναπηρία ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας».

Από το ΠΑΣΟΚ  ήρθε η κοινή δήλωση των Πέτρου Παππά και Βασίλη Κουλούρη, όπου αναφέρουν: «Άγνοια της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των Ατόμων με αναπηρία και της ελληνικής νομοθεσίας αποδεικνύουν οι προτάσεις του ευρωβουλευτή της ΝΔ, κ. Γ. Αυτιά, για δημιουργία και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση «υποδειγματικών πρότζεκτ χωριών ΑμεΑ» .

Ο ΣΥΡΙΖΑ τόνισε πως η πρόταση αυτή είναι «βαθιά προσβλητική και επικίνδυνη αντίληψη για τα δικαιώματα, τη θέση και τη συμμετοχή των αναπήρων στην κοινωνία».

Η Νέα Αριστερά ανέφερε πως «είμαστε κάθετα αντίθετοι με προτάσεις που οδηγούν τα ανάπηρα άτομα στην περιθωριοποίηση και τον διαχωρισμό».

Μετά τις αντιδράσεις, ο Γιώργος Αυτιάς έσπευσε να απαντήσει μέσω δήλωσης στον FLASH με ένα δωρικό σχόλιο: «με ρώτησαν οι γονείς τι θα γίνουν τα παιδιά μας άμα φύγουμε από τη ζωή. Εγώ έπρεπε να βρω λεφτά. Αυτό, τίποτε άλλο. Έκανα αίτηση για χρηματοδότηση. (…) Τώρα πώς θα γίνει αυτό είναι θέμα άλλων. Δεν εξειδικεύω εγώ τι θα γίνει».

Τουλάχιστον, παραδέχτηκε την άγνοιά του. Δεν φρόντισε, βέβαια, ούτε να ενημερωθεί από επίσημους φορείς ούτε της χώρας μας, ούτε της ΕΕ, ούτε και του ΟΗΕ. Προσπάθησε «απλώς» να βρει χρηματοδότηση. Και ό,τι ήθελε ας γινόταν.

Ο κ. Αυτιάς επανήλθε και με νέα δήλωση μετά τις διαστάσεις που πήρε το θέμα. «Οι θέσεις μου για τη στήριξη των παιδιών και των οικογενειών ΑΜΕΑ είναι γνωστές, ξεκάθαρες και δεν επιδέχονται παρερμηνειών και διαστρεβλώσεων», ανέφερε ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργος Αυτιάς, μιλώντας για «ενορχηστρωμένη επίθεση του ΣΥΡΙΖΑ» σε βάρος του για την πρωτοβουλία του να ζητήσει τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους γονείς με παιδιά ΑΜΕΑ.

«Με λύπη μου παρατηρώ ότι ένα τόσο ευαίσθητο και ανθρώπινο θέμα γίνεται αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης. Αυτό που ζήτησα από τους επιτρόπους Οικονομικών, μεταφέροντας τα αιτήματα των γονέων με παιδιά ΑΜΕΑ, ήταν η παροχή ευρωπαϊκής στήριξης για τα παιδιά αυτά κυρίως όταν οι γονείς τους φύγουν από τη ζωή. Η πρωτοβουλία μου αφορούσε αποκλειστικά και μόνο την εύρεση κονδυλίων», επανέλαβε.

ΠΑΣΟΚ για Γεωργιάδη: Θα καθιερωθούν οι συνεντεύξεις του ως το 20λεπτο της πανελλαδικής διασκέδασης
Πολιτική Γραμματεία 09.05.26

ΠΑΣΟΚ για Γεωργιάδη: Θα καθιερωθούν οι συνεντεύξεις του ως το 20λεπτο της πανελλαδικής διασκέδασης

«Να προσέξει την εμμονή του με τον Νίκο Ανδρουλάκη, δεν χρειάζεται να δείχνει το άγχος του. Προδίδεται», συστήνει το ΠΑΣΟΚ στον Άδωνι Γεωργιάδη, διαμηνύοντας πως «το ΠΑΣΟΚ θα σας στείλει στην αντιπολίτευση»

Σύνταξη
Μητσοτάκης αποθεώνει… Μητσοτάκη: Από ένα μεγάλο ερωτηματικό η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ένα τεράστιο θαυμαστικό 
Πολιτική 09.05.26

Μητσοτάκης αποθεώνει… Μητσοτάκη: Από ένα μεγάλο ερωτηματικό η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ένα τεράστιο θαυμαστικό 

Με μεγαλοστομίες για την εξωτερική πολιτική κύλησε η ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο προσυνέδριο της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη. Αναφορικά με την ακρίβεια, αρκέστηκε να πει ότι κάνουμε ότι μπορούμε για να στηρίξουμε τα ελληνικά νοικοκυριά

Σύνταξη
Κατρίνης: Ένα drone επιβεβαίωσε ότι η χώρα είναι ξέφραγο αμπέλι
Πολιτική Γραμματεία 09.05.26

Κατρίνης: Ένα drone επιβεβαίωσε ότι η χώρα είναι ξέφραγο αμπέλι

«Εδώ και 24 ώρες ένα θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε να κόβει βόλτες στη Λευκάδα, ανακαλύφθηκε από ψαράδες που το μετέφεραν στο λιμάνι της Βασιλικής, χωρίς να γνωρίζουν αν μεταφέρει επικίνδυνα υλικά», σημειώνει ο υπεύθυνος του Κ.Τ.Ε. Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Μιχάλης Κατρίνης για την υπόθεση – θρίλερ που απασχολεί τις Αρχές. Ο […]

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Οι προτάσεις Αυτιά για «χωριά ΑμεΑ» προσβάλλουν τα άτομα με αναπηρία, τις οικογένειές τους και τον πολιτισμό
Επικαιρότητα 09.05.26

ΠΑΣΟΚ: Οι προτάσεις Αυτιά για «χωριά ΑμεΑ» προσβάλλουν τα άτομα με αναπηρία, τις οικογένειές τους και τον πολιτισμό

«Οι προτάσεις του ευρωβουλευτή είναι απόλυτα συμβατές με το κράτος φιλανθρωπίας της ΝΔ, όπου τα δικαιώματα υποκαθίστανται από γλίσχρα επιδόματα», τονίζει ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Αντιμέτωπη με τις επιλογές της η κυβέρνηση – «Κόκκινη κάρτα» και από ψηφοφόρους της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 09.05.26

Αντιμέτωπη με τις επιλογές της η κυβέρνηση – «Κόκκινη κάρτα» και από ψηφοφόρους της ΝΔ

Η κυβέρνηση βλέπει πλέον ότι το μπλοκάρισμα στην περαιτέρω διερεύνηση των υποθέσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών λειτουργεί ως μπούμερανγκ, με τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων να επιβεβαιώνουν ότι οι πολίτες στην πλειοψηφία τους αντιτίθενται στις μεθοδεύσεις της και σε μεγάλα ποσοστά και οι ψηφοφόροι της ΝΔ.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Δένδιας: Σε μια περίοδο πολλαπλών προκλήσεων, η ΕΕ οφείλει να είναι «ασπίδα» απέναντι σε κάθε απειλή κατά των μελών της
Επικαιρότητα 09.05.26

Δένδιας: Σε μια περίοδο πολλαπλών προκλήσεων, η ΕΕ οφείλει να είναι «ασπίδα» απέναντι σε κάθε απειλή κατά των μελών της

«Η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα ασφάλειας στα νοτιοανατολικά σύνορα της ΕΕ και στηρίζει ενεργά το εγχείρημα δημιουργίας ενιαίου αμυντικού βραχίονα και την ενδυνάμωση του γεωπολιτικού της ρόλου», τονίζει ο Νίκος Δένδιας

Σύνταξη
Τελευταίο σταθμός σήμερα η Θεσσαλονίκη πριν το Συνέδριο της ΝΔ – Ομιλίες Μητσοτάκη και Δένδια
Πολιτική 09.05.26

Τελευταίο σταθμός σήμερα η Θεσσαλονίκη πριν το Συνέδριο της ΝΔ – Ομιλίες Μητσοτάκη και Δένδια

Στο πρώτο μέρος του προσυνεδρίου που θα διεξαχθεί στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο της ΔΕΘ, θα μιλήσουν ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου ενώ το προσυνέδριο θα ολοκληρωθεί με την ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη

Σύνταξη
Μήνυμα Τασούλα για την Ημέρα της Ευρώπης: Η ΕΕ παραμένει κορυφαίο εγχείρημα ειρηνικής συνεργασίας και προόδου των λαών
Πολιτική 09.05.26

Μήνυμα Τασούλα για την Ημέρα της Ευρώπης: Η ΕΕ παραμένει κορυφαίο εγχείρημα ειρηνικής συνεργασίας και προόδου των λαών

«Ας εργαστούμε για μια Ευρώπη πιο ισχυρή, πιο δίκαιη, πιο συνεκτική. Μια Ευρώπη του μέλλοντος, αντάξια των αξιών που τη θεμελίωσαν», αναφέρει ο ΠτΔ, Κωνστανίνος Τασούλας, στο μήνυμά του για την Ημέρα της Ευρώπης

Σύνταξη
KKE για τα 81 χρόνια από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου: Βαδίζουμε στις αναμετρήσεις τού αύριο πιο έμπειροι
Επικαιρότητα 09.05.26

KKE για τα 81 χρόνια από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου: Βαδίζουμε στις αναμετρήσεις τού αύριο πιο έμπειροι

«Στην ήττα του φασισμού-ναζισμού καθοριστική ήταν η συμβολή και των λαϊκών εθνικοαπελευθερωτικών κινημάτων», τονίζει το ΚΚΕ, δηλώνοντας υπερήφανο «που αποτέλεσε τον εμπνευστή, οργανωτή και κύριο αιμοδότη της μεγάλης ΕΑΜικής Αντίστασης»

Σύνταξη
Αλέξης Τσίπρας: Πώς σταματά η κρατικά εγγυημένη τραπεζική αισχροκέρδεια;
Πολιτική Γραμματεία 09.05.26

Αλέξης Τσίπρας: Πώς σταματά η κρατικά εγγυημένη τραπεζική αισχροκέρδεια;

Καίρια παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα για τον τραπεζικό τομέα. Εξηγεί γιατί οι τράπεζες με τις πλάτες του κράτους αισχροκερδούν εις βάρος των καταναλωτών και καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις για την επαναφορά του τραπεζικού τομέα στις «εργοστασιακές ρυθμίσεις» ως βασικού πυλώνα για τη στήριξη της οικονομίας, της ανάπτυξης και της κοινωνίας.

Σύνταξη
Δουδωνής: Ανυπολόγιστο το κόστος της κυβερνητικής ολιγωρίας για εμβολιασμό – Καταστρέφεται η κτηνοτροφία της Λέσβου
Πολιτική Γραμματεία 08.05.26

Δουδωνής: Ανυπολόγιστο το κόστος της κυβερνητικής ολιγωρίας για εμβολιασμό – Καταστρέφεται η κτηνοτροφία της Λέσβου

Επίθεση στην κυβέρνηση για καθυστέρηση στους εμβολιασμούς ζώων εξαπέλυσε από τη Λέσβο ο Π. Δουδωνής, ζητώντας άμεση στήριξη των κτηνοτρόφων.

Σύνταξη
ΝΔ: Η σκιώδης κούρσα διαδοχής έχει ήδη ξεκινήσει – Θέσεις εκκίνησης και θέσεις μάχης
Πολιτική Γραμματεία 08.05.26

ΝΔ: Η σκιώδης κούρσα διαδοχής έχει ήδη ξεκινήσει – Θέσεις εκκίνησης και θέσεις μάχης

Με γραμμή εκκίνησης το επικείμενο συνέδριο και με ορατό σταθμό τη βραδιά της πρώτης κάλπης, οι επίδοξοι εσωκομματικοί παίκτες οργανώνουν τον σχεδιασμό τους για την επόμενη μέρα στη ΝΔ. Τα στρατόπεδα, οι στρατηγικές και οι συμμαχίες για τη μετά Μητσοτάκη εποχή.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Σακελλαρίδης: Η συζήτηση για το 2015, το καλύτερο δώρο στη ΝΔ – Να μειωθεί η έμμεση φορολογία και να φορολογηθούν οι πλούσιοι
Πολιτική Γραμματεία 08.05.26

Σακελλαρίδης: Η συζήτηση για το 2015, το καλύτερο δώρο στη ΝΔ – Να μειωθεί η έμμεση φορολογία και να φορολογηθούν οι πλούσιοι

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης τόνισε ότι υπάρχει «ένα πραγματικό λαϊκό αίτημα να πέσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την πλευρά του προοδευτικού κόσμου».

Σύνταξη
Η απάντηση Κακλαμάνη στο μήνυμα Ανδρουλάκη για την εξεταστική: Ό,τι είναι να ειπωθεί, θα ειπωθεί στη συνεδρίαση της Ολομέλειας
Επικαιρότητα 08.05.26

Η απάντηση Κακλαμάνη στο μήνυμα Ανδρουλάκη για την εξεταστική: Ό,τι είναι να ειπωθεί, θα ειπωθεί στη συνεδρίαση της Ολομέλειας

Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι στέλνει μήνυμα στον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, πως θα είναι εκτροπή να συναινέσει στους σχεδιασμούς της ΝΔ ως προς την εξεταστική για τις υποκλοπές, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο κατάθεσης πρότασης μομφής

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Η πολιτική Μητσοτάκη μετέτρεψε φαγητό, σπίτι, μεταφορές σε πολυτέλεια
Επικαιρότητα 08.05.26

Νέα Αριστερά: Η πολιτική Μητσοτάκη μετέτρεψε φαγητό, σπίτι, μεταφορές σε πολυτέλεια

«Δεν μπορεί η κυβέρνηση να μιλά για 'ανθεκτική οικονομία' όταν το φαγητό, το σπίτι και η μετακίνηση γίνονται πολυτέλεια. Η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να ανατραπεί», λέει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η στεγαστική κρίση εξελίσσεται σε κοινωνικό εφιάλτη και η κυβέρνηση παραμένει απλός παρατηρητής
Επικαιρότητα 08.05.26

ΠΑΣΟΚ: Η στεγαστική κρίση εξελίσσεται σε κοινωνικό εφιάλτη και η κυβέρνηση παραμένει απλός παρατηρητής

Η πρόσβαση στην κατοικία, με δικαιοσύνη και ισοτιμία, θα αποτελέσει κεντρικό θέμα-πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση

Σύνταξη
Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

